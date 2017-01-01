واش حاسب روحك

هاي ياحلوين كيفكم كما شفتو فموضوعي السابق بعنوان راكم معايا ولا ضدي وجهت الكلام للبنات وقلت أنو مصطلح الأرتباط أو مانسميه ب أون كوبل أو كلمة حبيب وحبيبة منستعرفش بيه لأنو غالبا يكون مجرد استغلال واللي صح يحب طفلة يروح ديراكت يخطبها من باباها واليوم جاية نقصف فئة من الشباب صراحة ليامات هادو حلاتلي مع القصف منعرفش علاه خايفة برك كاش نهار نقصف روحي المهم عندنا شباب ماشاءالله ثقافة وتربية وأخلاق فالقمة بحيث نهار كامل يعس لبنات هادي طالعة هادي شابة هادي عجبتني وووووووووووو وهذا دليل على أنو هاد الفئة معندهمش فراغ فحياتهم بالعكس عندهم أحلام وطموحات كبيرة تبارك الله وحدة تجوز يعيطلها بسبس وحدة بوبية وحدة .......... كل واحد واش يعيط ونحييكم على هاد المستوى الرفيع من الأخلاق وأكثر من ذلك مهمهومش الطفلة سيفيليزي ولا محجبة يبروفوكيها يبروفوكيها وأكثر شي يغيضني كيحط عينو على وحدة مش باش يخطبها باش يجيب الوقت وخلاص الطفلة إلا كانت متفتحة وتهدر مع اللي جا قدامها أوتوماتيكمون تروح لو مي هديك المتربية واللي تخاف ربي أكيد مراح تروح مي مننساوش هادي بشر عندها قلب يحس مثل أي وحدة و هناك بعض الشباب الذي يتفنن في إغراء الفتيات بحيث حتى لو كانت عفيفة يقوم بإغرائها حتى يطيحها في لبياج￼ وهنا نرمو اللوم على الطفلة وحدها في وقت أن الشاب تاني له يد في هذا الشي￼ لذلك ياشباب اتقوا الله في أعراض بنات الناس الدنيا دوارة يوم ليك ويوم عليك أحد أروع الأقوال التي سمعتها تقول: قد ترى نفسك رجلا عندما تستطيع جذب فتاة إليك ولكن كيف ترى نفسك رجلا وأنت تخدعها لوكان جيت راجل صح لوكان تغير على بنت بلادك مش تعمل المستحيل حتى ترميها فعلاقة محرمة وزيد الزنا دين تسجله في جدار بيتك إذا لم تدفعه أنت فستدفعه أختك أو زوجتك أو بنتك مستقبلا فلتتق الله في عرض أخواتك وتذكر دوما ما ستفعله ببنات الناس سيفعل بك نتمنى يكون المساج فهمتوه ياشباب وربي يهدينا كامل تشاااااااو