واش حاسب روحك

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 12:39.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    457
    الإعجابات المتلقاة:
    1,410
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    هاي ياحلوين
    كيفكم
    كما شفتو فموضوعي السابق بعنوان
    راكم معايا ولا ضدي
    وجهت الكلام للبنات وقلت أنو مصطلح الأرتباط أو مانسميه ب أون كوبل أو كلمة حبيب وحبيبة منستعرفش بيه لأنو غالبا يكون مجرد استغلال واللي صح يحب طفلة يروح ديراكت يخطبها من باباها
    واليوم جاية نقصف فئة من الشباب
    صراحة ليامات هادو حلاتلي مع القصف منعرفش علاه:geek:
    خايفة برك كاش نهار نقصف روحي :rolleyes:
    المهم عندنا شباب ماشاءالله ثقافة وتربية وأخلاق فالقمة :)
    بحيث نهار كامل يعس لبنات:sneaky:
    هادي طالعة هادي شابة هادي عجبتني
    وووووووووووو:oops:
    وهذا دليل على أنو هاد الفئة معندهمش فراغ فحياتهم بالعكس عندهم أحلام وطموحات كبيرة:unsure:
    تبارك الله (n)
    وحدة تجوز يعيطلها بسبس
    وحدة بوبية
    وحدة ..........
    كل واحد واش يعيط :confused:
    ونحييكم على هاد المستوى الرفيع من الأخلاق:D
    وأكثر من ذلك مهمهومش الطفلة سيفيليزي ولا محجبة يبروفوكيها يبروفوكيها :rolleyes:
    وأكثر شي يغيضني كيحط عينو على وحدة:oops:
    مش باش يخطبها باش يجيب الوقت وخلاص :rolleyes:
    الطفلة إلا كانت متفتحة وتهدر مع اللي جا قدامها أوتوماتيكمون تروح لو:eek:
    مي هديك المتربية واللي تخاف ربي أكيد مراح تروح :cool:
    مي مننساوش هادي بشر عندها قلب يحس مثل أي وحدة:unsure:
    و هناك بعض الشباب الذي يتفنن في إغراء الفتيات :mad:
    بحيث حتى لو كانت عفيفة يقوم بإغرائها حتى يطيحها في لبياج￼
    وهنا نرمو اللوم على الطفلة وحدها في وقت أن الشاب تاني له يد في هذا الشي￼ :rolleyes::rolleyes:
    لذلك ياشباب اتقوا الله في أعراض بنات الناس
    الدنيا دوارة
    يوم ليك ويوم عليك
    أحد أروع الأقوال التي سمعتها تقول:
    قد ترى نفسك رجلا عندما تستطيع جذب فتاة إليك
    ولكن كيف ترى نفسك رجلا وأنت تخدعها
    لوكان جيت راجل صح لوكان تغير على بنت بلادك مش تعمل المستحيل حتى ترميها فعلاقة محرمة
    وزيد الزنا دين تسجله في جدار بيتك
    إذا لم تدفعه أنت فستدفعه أختك أو زوجتك أو بنتك مستقبلا
    فلتتق الله في عرض أخواتك
    وتذكر دوما ما ستفعله ببنات الناس سيفعل بك
    نتمنى يكون المساج فهمتوه ياشباب
    وربي يهدينا كامل
    تشاااااااو(y)
     
    حكاية قمر, الصحافية الساخرة, Mustapha Bita و 1 آخرون معجبون بهذا.
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 12:39
    #1
  2. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,963
    الإعجابات المتلقاة:
    8,519
    نقاط الجوائز:
    391
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم
    وش نقولو
    الله يهدي ما خلق
    ناس ما تخافش ربي ...لا حول و لا قوة الا بالله
    لكن الي يدير هاك ..الرسمي راهم يديرو كيما هاك لا خته و ابنته و هكذا
    المهم
    نسال الله العافية
    شكرا
     
    sanaya و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏12 فيفري 2017 على 16:25
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 جانفي 2017
    المشاركات:
    764
    الإعجابات المتلقاة:
    1,243
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Jijel
    السلام عليكم ورحمة الله
    موضوع رااائع خاصة انه يقصف الشباب ههههههههههه
    حتى والبنت يماها معاها ويداسروها ومع باباها ويشوفوا فيها ويهمسواا بخماج لسانهم (الا ما رحم ربي)
    تفننوا في ترتيل الكلام القبيح , وافسدوا فتيات كثيرات , لا تقل لي هي وانت يا رجل سميت رجل لماذا؟ احتى عرضك لا تخاف عليه ؟ لا تقل لي لباسها الفاضح الا تعرف ان تغض بصرك ؟
    قل لي ان الفتياات كاسيات عاريات اقل لك كذلك بصرك لا يبصر الا الحرام وعليه تحاسب سيشهد بصرك بما كنت تعمل وهل تظن ان الله ينظر لخطيئة المراة فقط ويحنا وويحكم لان عقابه لشديد
    ربي يهدينا ويصلح شبابنا وبناتنا (اميين)
    تقبلي مروري :)
     
    sanaya معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏12 فيفري 2017 على 19:27
    #3
  4. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏2 أوت 2013
    المشاركات:
    9,125
    الإعجابات المتلقاة:
    20,029
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    فلسطين
    السلام عليكم موضوع بزااااااااااااااااااااااف شباب حطة وزين ودين ههه وثاني شباب بلا ماكياج
    نبدا ليك من تالي لي راجل صح عمرو ما يلعب ببنت الناس ومايخليش بنت تغريه ولا يقولك لا انا نتاستي شيرات ولي شادة روحها ريح ما يديها اووو كما قلتي حتى هير عندها مشاعر وبلاك تامن فيه وتقول رح يكون ادق لاني صادقة وتقول خلي نشوف عقليته و.. وفي الاخير تلقاه كذاب ويزيد يقولها نتي لي ماشي متربية بحال هو الله يبارك امام ماخلاش ولا اختبار يمشي برا يختبر العفيفات
    كاين لي يلصق تقول باتاكس والله من قنت لقنت من باب دار لباب لبيس لباب ليسي ولا ماعلاباليش واش تا تقولي ذا عنتر زمانه وهو عنده هدف علبالك مام كاين لي كيشوفو وحدة مربية يتراهنو عليها شكون وقعهافي الفخ والله ما يحشموا
    بكري كي كانوا تراريس واه تراريس كانوا يغيرو ع شرف المسلمات وكمال نعرفو قصة اليهود مع المسلمة هذيك لي ربطو ليها لباسها حتى كشفت لهم وكيفاه دخل رجل مسلم ودافع عليها
    والله نهار قريتها قلبي تهز قلت ويين راهم هاذ رجال لي ينشد بيهم الظهر
    الله يصلح شبابنا وبناتنا ويا رب جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
    بارك الله فيك يا ازينة
     
    sanaya و الصحافية الساخرة معجبون بهذا.
    حكاية قمر, ‏12 فيفري 2017 على 19:54
    #4
  5. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أفريل 2010
    المشاركات:
    985
    الإعجابات المتلقاة:
    884
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    ani nestena fi kach wahed ygol ya tofla ita9i fi weld ness, men wch cheft lebnat doka li rahom yele3bou kthar
     
    sanaya معجب بهذا.
    GI Joe, ‏12 فيفري 2017 على 20:15
    #5
  6. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    457
    الإعجابات المتلقاة:
    1,410
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    اللهم آمين
    اولا مرحبا أخي صلاح كيف أحوال الكرة هههه
    مللي خسرت الجزائر اعتزلت تحليل المباراة
    الشباب هادو المشكل علابالو بكلشي
    كشغل يديرها زكارة
    مي ربي كاين كما يقول المثل :
    كما تدين تدان
    شكرا على مرورك أخي صلاح سلام
     
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 20:18
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    457
    الإعجابات المتلقاة:
    1,410
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    ال
    لهم آمين
    وكيف لا أتقبل مرور أختي المجنونة كحالتي
    نولي للمو ضوع
    لوكان هادوا كانوا يبروفوكيوا غير الكاسيات
    معليه
    المشكل محجبة مهيش ڨاع تشوف معاه يبدا يعاكس و يهدر
    إتسما هنا نفهم بلي عندهم مرض هادو
    ميخليوش لبنات ترونكيل
    ربي يهديهم
    و لاتحرمينا مرورك تشاااااو
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 20:24
    #7
  8. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    457
    الإعجابات المتلقاة:
    1,410
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    سلام ختي
    وي اللي غاضني هاد اللي حاسب روحو راجل عرف وحدة فالفايسبوك متربية و بريئة
    وتراهن مع صحابوا قالهم والله نخليها تولي رخيصة
    وبدا معاها شويا بشويا
    حتى نهار لقات تصويرها فالفايسبوك وكتب عليهم النمرو تاعها وزاد بدل نمرو تاعو
    هادي واقعية
    قوليلي واحد كما هادا
    واش الهدف نتاعوا
    غير يفسد بنات الناس
    مي راح يخلصها فالدنيا قبل لاخرة
    شكرا على مرورك ختي
    سلااااام
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 20:30
    #8
  9. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    457
    الإعجابات المتلقاة:
    1,410
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    صراحة منعرفش على هاد الشي
    مهما دارت الطفلة هي اللي حابة لروحها داك الشي مي راني نهدر على هاداك اللي هو اللي يخرج الطفلة من الطريق ويلصق فيها العيب
    وهو يروح يكمل حياتو نورمال
    و شكرا على مرورك
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 20:33
    #9
  10. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏9 أفريل 2010
    المشاركات:
    985
    الإعجابات المتلقاة:
    884
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    lala j veux dire kayen l 3akss, ykoun tfol mba9i ster maychouf ni mena ni mena w hia fiha fiss troh tkhardjou men 3a9lou hatan yetbedel 3la shabou w familtou 3la djalha w ki tekreh tbedlou tt simplement, hna houa li yghidh chwia w hia tkemel hiatha normal, mab9atech hadik l 3afssa ta3 tofla meskina w mich fay9a mm rdjel
     
    sanaya معجب بهذا.
    GI Joe, ‏12 فيفري 2017 على 20:39
    #10
  11. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    457
    الإعجابات المتلقاة:
    1,410
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    صراحة مشفتش هاد النوع جامي
    ولوكان شفتو كنت هدرت عليه
    مي قادر تكتب موضوع تقصف فيه هاد النوع من لبنات
    سلامي
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    sanaya, ‏12 فيفري 2017 على 20:50
    #11