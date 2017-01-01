واش حاسب روحك

السلام عليكم موضوع بزااااااااااااااااااااااف شباب حطة وزين ودين ههه وثاني شباب بلا ماكياج

نبدا ليك من تالي لي راجل صح عمرو ما يلعب ببنت الناس ومايخليش بنت تغريه ولا يقولك لا انا نتاستي شيرات ولي شادة روحها ريح ما يديها اووو كما قلتي حتى هير عندها مشاعر وبلاك تامن فيه وتقول رح يكون ادق لاني صادقة وتقول خلي نشوف عقليته و.. وفي الاخير تلقاه كذاب ويزيد يقولها نتي لي ماشي متربية بحال هو الله يبارك امام ماخلاش ولا اختبار يمشي برا يختبر العفيفات

كاين لي يلصق تقول باتاكس والله من قنت لقنت من باب دار لباب لبيس لباب ليسي ولا ماعلاباليش واش تا تقولي ذا عنتر زمانه وهو عنده هدف علبالك مام كاين لي كيشوفو وحدة مربية يتراهنو عليها شكون وقعهافي الفخ والله ما يحشموا

بكري كي كانوا تراريس واه تراريس كانوا يغيرو ع شرف المسلمات وكمال نعرفو قصة اليهود مع المسلمة هذيك لي ربطو ليها لباسها حتى كشفت لهم وكيفاه دخل رجل مسلم ودافع عليها

والله نهار قريتها قلبي تهز قلت ويين راهم هاذ رجال لي ينشد بيهم الظهر

الله يصلح شبابنا وبناتنا ويا رب جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

بارك الله فيك يا ازينة

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