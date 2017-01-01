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متسالونيش أنا جامعية

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة sanaya, ‏8 فيفري 2017 على 16:47.

  1. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
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    هاي ياحلوين
    اليوم جيت نقصف
    سمحولي مي الله غالب لازم نقصف
    :mad::mad::mad:
    اليوم حابة نحكي على فئة من الأمهات
    قلت فئة (y)
    زعما مش ڨاع ;)
    هاد الفئة من الأمهات
    قراو ألف عام فالجامعة
    تخرجوا
    وداو تكتوراه :LOL:
    عفوااااااااا
    دكتوراه
    ومبعد الأخت الحنونة القارية الفاهمة
    اللي قرات فالجامعة ومن شدة حرصها على التعلم كانت ترقد في قاعة المحاضرات
    :eek:
    طبعا مش صح
    تجيب ولد ولا طفلة :cool:
    وهنا تكون مسؤولية التربية
    و لاشك أنو طفل يتربى تربية صحية نفسيا وجسديا :)
    لأنو ماماه الحنونة قرات ألف عام فالجامعة
    حنونتنا يوصل وليدها عامين تديه للحضانة باش تخدم o_O
    منيش ضدها ولكن إذا كانت ظروفها المادية مستقرة علاه متصبرش حتى يوصل لست سنين
    زعما فالجامعة مقالولهاش طفل يسجل أكبر قسط من المعلومات في السنوات الست الأولى
    وأنو في تلك السنوات أحوج مايكون لحنان الأم
    وماعرفتش من خلال صديقاتها المثقفات أنو حتى الغربيين ولاو يشجعوا البقاء مع الطفل في ست سنوات الأولى
    معليش بالاك مسكينة متعرفش :rolleyes:

    حنونتنا كتزيد تقولك منرضعش وليدي :eek:
    حبيت نحافظ على الرشاقة تاعي :p
    زعما ماقالولكمش أنو الإرضاع الطبيعي يساعد الجسم باش يولي كما كان من قبل
    وكذلك الكيلوات الزائدة اللي كسبتيهم وقت الحمل تعاودي تخسريهم نورمال مع الإرضاع
    وماقالولكمش أنو الإرضاع الطبيعي ينقص احتمال حدوث سرطان الثدي
    وماقالولكمش فوائد الرضاعة الطبيعية على جسم ونفسية الطفل
    معليش بلاك حنونتنا معلبلهاش
    :rolleyes::rolleyes:
    يكبر الطفل يبدا يطلب الماكلة كأي طفل
    وأمو الحنونة الفاهمة نهار كامل
    شكارة شيبس طزينة حلويات بمختلف الأشكال والأحجام
    وهاديك اللي بلوكاتلي مخي كقاتلي
    وليدي ميقبلش ياكل بلا العصير ولا الڨازوز
    :mad::mad::mad:
    زعما ماقريتيش على ضرر الحلويات خصووووووووووووووووووصا الملونات على الطفل
    و معلموكش أنو تعلمي ولدك كجوع تعطيه تفاحة بنان خبز فيه طمطيشة ولا زرودية
    معلموكش تطهلاي بولدك من ناحية الأكل الصحي
    معليش بلاك الجامعة ميقروش هاد الصوالح :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    وزيد وحدة
    حنونتنا حابة تكونكتي عايشة فالفايسبوك
    يديرونجيها وليدها تحل باب الدار يخرج لبرا لاحسيب ولا رقيب
    مش هي اللي تشد لو يدو وتخرج معاه توريلو كلشي وتفهموا باش يعرف لمليح ولقبيح
    زعما متعرفش مخاطر اللي كاينة برا
    معليش بلاك شويا نية على روحها :rolleyes::rolleyes::rolleyes::sleep::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    إيه تفكرت حاجة
    حنونتنا مهووسة على المسلسلات
    وأفلام الرعب
    تريح مع وليدها تبع فيهم
    معليش هي كبيرة وعارفة صلاحها
    وطفل هداك
    زعما متعرفش أنو طفل يسجل مللي كون في كرش يماه كل تصرفاتها فمابالنا ككون موجود حداها
    ومتعرفش أنو متابعة أفلام العنف تخلي وليدها يولي عدواني
    وأكثر من ذلك كاين اللي من تسعة تاع صباح حتى الوحدة وطفل يشوف الكوميك
    وراهي التربية وراه التوجيه وراهي الأم اللي تكون صديقة أبناءها
    وللعلم مللي زادت بنتي اللولى متبعتش مسلسل فالتلفاز
    يعجبني مسلسل نتليشارجيه من النت ونتبعو وحدي
    بويسك هما مزالهم صغار خليهم فالبراءة تاعهم
    نزيد آخر نقطة
    التاااااااااااابلات
    ولات موضة نشري لوليدي طابلات
    وحنونتنا مقالولهاش أنو الإدمان على هاذ الأجهزة سواءا لعب أو كوميك يقتل الإبداع عند الطفل ويقتل طاقاته
    ممكن تاني متعرفش
    واللي يغيضني تصرفات كهادو يجو من وحدة فاهمة وقارية
    بيت القصيد :
    الطفل ملازمش نحرموه من كلشي مي الأستعمال والتوجيه العقلاني لأنو أنا اللي نربي مش التلفاز ولا الشارع
    بناتي يوميا 30 دقيقة كوميك لاأكثر
    الحلويات تاكلهم بلاك خترة فالشهر
    علمتهم ديما كتجوع نعطيها فاكهة ولا أي شي المهم مش شيبس ولا حلوى
    ألعاب الهاتف ممنوع حاليا
    ككبروا شويا
    حرمت روحي نتبع التلفاز كما نحب أنا
    ونخرجهم معايا نحوسهم مش نحبسهم فالدار ولا نخليهم برا كل وقت
    منكدبش عليكم ديفوا نتقلق دوكا راني نكتب وحدة تقفز وحدة تبكي
    مي توجور نقول خير مللي ندوخهم بالكوميك
    الشيء الثاني
    لقراية مش معلومات نقرا باش نعيش كإنسانة مثقفة قلبا وقالبا
    تصرفاتي تكون تاع وحدة صح قرات
    مش نتاع وحدة نالت شهادة وخلاص
    لقراية اللي متبانش فالحياة اليومية منسحقوهاش
    لأنو العلم هو نمط حياة راقي
    وليس معلومات تخزن بالذاكرة تستعمل عند الحاجة
    سلااااااااااام



    ;):(:mad:
     
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    sanaya, ‏8 فيفري 2017 على 16:47
    #1
  2. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    3labiiha ygolo nediha fahma w allah la 9rat,, sah la kanet 9arya zaama w ma3labalhech kifeh tet3amel m1hi raha tendjeh fi walou
    w zid omahat akher zman ydjibou louled bach yahekmouf radjel bark machi hob l omouma
    allah yahdina bark !!
     
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    GI Joe, ‏8 فيفري 2017 على 19:25
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    وي خو
    لقراية مليحة مي كتبان فحياتنا
    المشكل ولات لقراية مجرد شهادة عند البعض
    و الأصل أنو القراية لازم تبان فحياتنا اليومية
    مش مجرد معلومات نجمعوهم
    الف شكر على مرورك
     
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    sanaya, ‏8 فيفري 2017 على 20:27
    #3
  4. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
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    402
    الإعجابات المتلقاة:
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    51
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    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    وي خو
    لقراية مليحة مي كتبان فحياتنا
    المشكل ولات لقراية مجرد شهادة عند البعض
    و الأصل أنو القراية لازم تبان فحياتنا اليومية
    مش مجرد معلومات نجمعوهم
    الف شكر على مرورك
     
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    sanaya, ‏8 فيفري 2017 على 20:28
    #4
  5. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    موضوعك يستاهل نوض من الكرسي ونديرلك تحية ولوكان جيت مداير قبعة نحيها احتراما لهذا الموضوع
    والله فريمون ابدعتي
    ناس ما تعرفش اسس التربية الصحيحة لانو قرات قراية غير صحيحة
    ناس ولادهم يترباو في الحضانة ست سنوات مي وليدك كي يكبر يااخالتي العززية رايح يربيك في دارة العجزة لسنوات
    هاامالا ما تقوليش كي تكبري وليدي علاش حطني في دار العجزة
    وليدك نهار يتعلق يتعلق بالمرا اللي تربيه
    كاين شي اطفال ما يحبوش يرجعو من الحضانة غير بسبب كرهم للوالدين نتاعهم
    وكاين اطفال راحتلهم الشخصية مع الصغر يقتلوه قبل لا يعرف معنى الحيااة
    مجتمع ماعادش يفرق بين الاولى
    الاولى انو تربي وليدك وتخرجيه متشبع اخلاق
    الاولى انو تعطي لوليدك الحنانة
    الاولى انو تهزي كتاب في تربية الطفل بما انك جامعية وتقراي شويا وتطبقي شويا لكن لا حياة لمن تنادي بارك الله فيك
     
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    hakim story, ‏8 فيفري 2017 على 20:39
    #5
  6. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    ‏8 ديسمبر 2016
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    شكرا على الإطراء الرائع أخي حكيم
    نعم لاحياة لمن تنادي ولكن لازم كنشوفو الخطأ منسكتوش لأجل هؤلاء الأطفال
    في الأخير هذا خطأ كبير بحق الطفولة
    ونا اللي يغيضني ڨاع التصرفات هادو جاو من بنات جامعياااات
    ونا يشوفوني متخلفة
    لأنو خيرت نبدا الخدمة حتى توصل بنتي الصغيرة ست سنين
    المشكل ولينا حنا لمتخلفات وهما الصح
    ربي يهديهم
    لاااااازم التوعية فهاد النقطة لأنو صح هذا جرم بحق الطفولة
    شكرا وألف شكر على الإطراء والمرور
    سلاااااااام
     
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    sanaya, ‏8 فيفري 2017 على 20:46
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    مواضيعك دائما هادفة بوركت(y)

    اختي الفاضلة موضوعك في صميم الحدث اليوم اشكرك جزيل الشكر على الطرح المميز والمفيد لمن القى السمع واستمع بقلبه وبخوف على اطفاله وعلى مستقبلهم.

    اي نعم تغذية الولاد هي الخطوة الاولى في التربية.

    الفرط الحركي يجي من ماكلة السكريات بزاف والملونات والمضافات الغذائية (يعني تلقا في المكونات ... بعض المضافات الغذائية مثل : E130,E315...الخ من المضافات اللي حذرو منهم الباحثين) وقالو هوما اللي خلاو الاطفال تصاب بفرط حركي ونقص انتباه والى آخره من الامراض الجديدة علينا.

    نقص الوعي من طرف الاهل خلا الامور تتأزم وتتخلق ظواهر إجتماعية خطيرة ،يعني بدل ما تلقى ام متعلمة شادة كتاب وتقرا كيفية تربية الاولاد ولا التغذية السليمة تلقاها شادة التلفون والله يبارك الهدرة ولات باطل وحاكمة تمنشير وهاذي لبست عباية خمس ملاين وهاذي شرات سامسونج لخر وهاذي وهاذي... ونهار كامل هدرة .....يجي بنها تعطيه باط قاطو نتاع عشرين حبة ليه وحدو ما تحسبش حتى السعرات الحراريه اللي مدتهملو ،الطفل سعرات حرارية زايدة وين يديرها لازم يهيج عليها يقلب الدار وما زال كاينة طاقة تقولو روح الى الشارع يحتضنك، الدار خير من بنها لازم تبقى الدار تبرق...
    وكاين نسا كل النهار في الكوزينة الماكلة الماعن التسياق صباح وعشية ....وبنها زوج دقايق واطلق ما تقعدش معاه نص ساعة ،،،تقولك كشما من يجيني يلقا الدار تشعل ....الله لا عجبت الدار مع تربية بنك والله لا تغسلو لماعن في وقتهم مع بنك يبكي لازم تروحي ليه تحنني عليه خصيلو وقت .....

    والضرب اختصاص العصر الضرب من المفترض أنو آخر حل بعد سبع سنين ،رانا سمعنا أمهات تضرب بنها وهو في القماط كارثة وجامعيات ومتخرجين علم نفس :eek:

    وبنها الرضيع يبكي في الليل من المفترض عندو حوايج يبكي عنهم : يا عاملها غيريلو، يا جيعان طعميه يا عندو انتفاخ من الحليب اذا استمر الامر بدليلو الحليب ولا الما ولا ديريلو اعشاب خاصة ... تلقاوها ما حوست ما سقسات وتبات تبكي هي وهو كيف كيف كأنها أمية... الله يهدي

    ونقولها ما تقلقيش روحك ما ربيتيش بنك كاين اللي يربيه في بلاصتك ويخرجو ما تعرفيهش وتقولي هاذا ميش بني . :confused:لاه عرفتي بنك يخي جبتي لحتيه للشارع:unsure:

    المهم اختي كون نكمل نكتب حتى للصباح وما نكملش غدوا نولي أن شاء الله ونزيد نبرد قلبي فتحتي موضوع نحبو بزاف.....
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏8 فيفري 2017 على 21:56
    #7
  8. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

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    TcHaD
    السلام عليكم اختي
    اممم موالف نقرا ونروح بلا اثر بالصح ضرك مادام ماكانش النوم نجرب نخلي اثر ان شاء الله...
    المهم من هدرتك تباني تكرهي الجامعية كرها شديدا (نتمسخر برك :p)
    اختي٬ الام أم .. سواءا كانت جامعية او غير ذلك... متعلمة او امية لا يهم.. المهم حنونة وقادرة على تربية اولادها ...
    الجامعة مكان لتدريس شعبة او تخصص ماشي بلاصة لتعليم كيفية تربية الاولاد .. وانما على البنت الجامعية _ بصفتها طالبة علم _ ان تبحث على كيفية تربية اولادها وان تقرأ الكتب الخاصة بذلك لعل وعسها تجد شيئا تفيد طفلها به...
    وليس كل جامعية مهملة وليس كل امية (او غير جامعية) احسن مربية... الام نعرفوها من حنانتها ماشي بقرايتها
    على العكس نورمالمو الجامعية هي اللي لازم تكون احسن مربية لانها عاشت وشافت وعايشت واكتسبت الخبرات في التعامل مع الناس اكثر من الماكثة في البيت وهذا لازم يعاونها باه تربي اولادها احسن تربية لانها تعي جيدا واش راه يصرا في الشارع....
    عندي عمتي جامعية وراهي خدامة والحمد لله اولادها مربيين احسن تربية وعندي امي ماكثة في البيت والحمد لله رانا الحمد لله...
    يعني وحدة قارية ولا ماشي قارية كيف كيف وماش هاذ الشي اللي يحدد اذا ولادها رايحين يخرجو صالحين ولا طالحين وانما كيفية تعاملها مع اولادها وكيفية تعليمهم كيفية التعامل مع الحياة...
    وفي الحقيقة ماكنش افضل من المرأة الماكثة في البيت لانها تصون اولادها وتسهر على راحة زوجها ولكن اظن انو لا بأس ان تكون خدامة وتعرف كيفاه تتعامل مع اولادها..
     
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    طيور السلام, ‏9 فيفري 2017 على 00:13
    #8
  9. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

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    TcHaD
    المشكل اختي ماشي اذا جامعية ولا حاجة اخرى... المشكل في عقلية الفتاة الحالية
    تقولك حابة نتزوج وهي ما تعرفش على الاقل معنى الزواج...
    والزوجة ماشي اذا كانت تعرف تطيب وتسيق خلاص زوجة ...
    ايييه باه تكون زوجة باتم معنى الكلمة لازملهاا بزااف حوايج من ابسط حاجة حتى اكبر حاجة واللي هي الام... ليس كل من هب ودب تصبح أما..
    واليوم اختي ماشي كيما بكري٬ بكري التلفاز نتفرجوه مرات والميكرو كان ماكانش والطابلات والبورطابل وغيره من الامور... والطفل تاع اليوم قادر يولي مثقف اكثر من الطفل تاع الجيل تاعنا ووواحد ما علابالو وواحد ما قادر يحكم من ضرك..
    عندي اختي الصغيرة في عمرها 5 سنوات وراهي تلعب بالميكرو وتشعل وتطفيه وتدخل لليوتوب وتخرجواش تحب وكاين حوايج تعرفهم خير من بابا ونزيلك ثان انو يما ما تعرفش تشعلو ولا تدير بيه ... هذا امر ايجابي ولا سلبي؟ وهل هو امر يخص الام الجامعية ولا الغير جامعية؟
    اظن ان الامر ما يتعلقش بالدراسة لانو الدراسة حاجة ايجابية ماش سلبية _ان احسنت استعمالها طبعا_
    واما المسلسلات والحوايج اللي كيفها هاذي من بكري نشفالها.. نشفى وقت الظهيرة كي يبداو المسلسلات الميكسيكية كل المهات امام التلفاز والاولاد لا خبر.. يعني هاذي من بكري ماش غير ضرك والحمد لله راني عايشين ووالو ما خصنا ;)
    واما الرضاعة فهو حق للطفل على امه وماكانش حتى حليب يقدر يكون مكان حليب الام (على الاقل حتى يوصل ل 6 اشهر) ..
    على كل حال نظن ان الامر يتعلق بشخصية البنت وكيفية تعاملها مع الطفل ... هذا دون نسيان دور الاب والجد والجدة وافراد العائلة ككل والمدرسة والمجتمع ووو ...
    تصبحين على خير اختاه
    سلام
     
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    طيور السلام, ‏9 فيفري 2017 على 00:27
    #9
  10. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    Jijel
    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
    موضوع جميل يستحق ان نتناقش فيه
    بالنسبة لكلمة "هذو الجامعيات" ارى نظرة الناس لهم قاسية جدا وظالمة صراحة , ان الجامعة ليست معلما لبناء اسرة ووو فقط باب للوصول الى ما نحلم به , والمرأة سواء جامعية او غير جامعية فكليهما لا يدرك انمعنى الزواج وتربية اسرة صالحة والسبب واضح وهو "التربية وكيف نشأن" يا اختي نعطيك مثال من الواقع نبدا ب"الوالدين تاعنا ربي يحفظهم ويجعلهم في الجنة" هم نشؤوا في زمن غير زمننا وهم لي خرجوا هذا الجيل لي ميعرفش حتى يربي "عصفور " ;) واش الخلل ماش فالجامعية ولا , لا فتربية الوالدين يرحم والديا ووالديك كيفاه تربي بنتك بالضرب هذي وحدة وتعلمها تقرى الكتاب المدرسي برك ومتهزش كتاب اخر تقراه وتعلمها تغسل الحوايج وتطيب برك باش تتزوج مي نساو حوايج بزاف منعتوهمش لولادهم , هذي هي التربية الناقصة وزيد طفلة تشوف يماها متحترمش باباك وتردله الصرف واون بليس يقولها طيبيلي حاجة هذي تقولوا مقدراش ااه حبيت نفهم دوك كيفاه متتعلمش من اسرتك غير العوج وتعلمك الجامعة ؟ لا \ منا نقولك بلي الجامعية وغير الجامعية تخرج صالحة ومعلمة من اسرتها وخاصة والديها وراني نشوف اللي نيفو تاعهم يعرفوا غير الكتابة والقراءة خاليينها تعلمت تدير عدس و مطلوع وقالتلك ندير الدار ااه سمحلي الطياب ماشي كلشي وتدير دار مش ساهلة الى تجيبي بنك وتعرفي تدوشيه وتبدليلو الحفاظة برك وكي يوصل 5 سنين تبعتيه يقرى ومتبعيهش ومتعلميهش يحفظ القران وما تضربيهش على 10 سنين باش يصلي وتضربيه خاطر كسر كاس فسمحلي هنا نقولك ريحي فدار باباك
    والجامعية لها نفس الهدرة بصح كاينين اللي ما شاء الله (y)
    النظرة السلبية للجامعية نشوفها غير فالجزائر شغل الجامعية شايفين فيها العيوب السبع:LOL: متكبرة خايبة متعرفش تطيب شايعة هي اللي تلبس سرواال برك ومش متربية وماش تاع الدار وهي اللي فسدت المجتمع :unsure: ايييه هذوا كامل يجتمعوا فيها سقسي جزايري على نظرته للجامعية يقولك وحدة منهم :LOL: الى ماقالش كتر :ROFLMAO:
    المجتمع ما يصلحش الا بصلاح الأم وتربيتها لاولادها على الدين والطاعة سواءا كانت الام قارية فالجامعة او لا
    موضوعك راائع اختي وكان رايي غير رأيك نتمنى تتقبلي مروري:)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏9 فيفري 2017 على 10:09
    #10
  11. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    وي صح كواااارث تصرا أخي
    راك زدت بزاف صوالح لموضوع نتاعي
    المشكل لقراية عندنا ولات مظهر ولا شهادة
    ولا بالتسمية أنا قارية
    مي فالحياة ربي يجيب الخير
    وهاد الأمهات هما نفس الأمهات اللي كيكبر الطفل تقولك ميحكيش معايا ويتهرب مني
    وهي مسكينة متعرفش أنو كما كانت تعاملو يعاملها مستقبلا
    شكرا على المرور أخي
    تحياتي
    متنساش تولي باش تبرد قلبك وتزيد تقصف
    هههه سلام
     
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    sanaya, ‏9 فيفري 2017 على 10:57
    #11
  12. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

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    ‏8 ديسمبر 2016
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    شكرا على المرور
    ختي مقريتيش كقلت فئة من الأمهات مش ڨاع
    يعني كاين جامعيات و يعرفو يربو ولادهم
    ونا نهدر على هديك اللي قارية ومتعرفش تربي ولادها فهمتيني حنونة
    ونا منكرهش الجامعية
    بالعكس نحبها ونحترمها بزاف بويسك قرات
    مي راني نقصف هديك المتقفة اللي قرات و دير غلطات كما هادو
    لأنو المساج نتاعي
    لقراية هي نمط حياة راقي
    مش شهادة ولا معلومات
    فهمت حنونة
    وناعلاه حكيت هاك
    بويسك الشي اللي هدرت عليه
    شفتو فبزاف نسا نعرفهم وقاريات
    مي مش معناتها كل راهم هاك
    راني نهدر على فئة
    ومنيش نعمم
    وتحياتي لكل الجامعيات
    وشكرا على مرورك أختي
     
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    sanaya, ‏9 فيفري 2017 على 11:03
    #12
  13. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    الدراسة أكيد شيء إيجابي
    أكيد
    مي لازم تبان فحياتنا
    وقلتيها ياأختي هذا يولي للعقلية صح
    ويولي لطريقة التفكير صح
    ونا علابالي كاين اللي مقراتش ودير غلطات كما هادو منهدرش عليها هادي
    مي غلطات كما هادو يجو من أم مثقفة
    منتقبلهمش
    لأنو أكرر
    الثقافة هي نمط حياة
    مش شهادة
    ونا نشجع بقوة لقراية
    ونشجع الطفلة تكمل حتى الشهادات العليا
    مي لازم تبان لقراية فحياتها
    نتمنى تفهميني وتفهمي قصدي
    منيش ضد لقراية
    أبدااااااااااااااا
    راني ضد اللي يقراو و يغلطوا هاك
    أنا تاني نعرف جامعيات مشالله فالتربية
    ودرك نهدر على فئة
    فئة
    فئة فئة
    هههه فهمتيني حنونة
    وشكرا على مرورك أختي الغالية
     
    طيور السلام معجب بهذا.
    sanaya, ‏9 فيفري 2017 على 11:11
    #13
  14. sanaya

    sanaya :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
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    الإعجابات المتلقاة:
    1,278
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    أختي
    اتقبل رأيك بصدر رحب
    ولكن المشكل منيش على الجاامعيات كامل
    راني على فئة برك
    أنا شخصيا معنديش نظرة سلبية للفتاة الجامعية أبدا
    وزيد نشجعها تقرا لأنو مكاش خير من لقراية
    شوفي ختي فطومة
    كاين اللي مقراوش ويغلطوا هاك
    هادو منهدرش عليهم
    بويسك مقراوش
    مي نهدر على اللي قرات وتربي هاك
    وشفت بعيني بزاف هاك
    لأنو كما قلت لازم تبان لقراية فلحياة
    و سمحيلي حنونة منيش على الجامعيات كامل
    راني على فئة
    ونا نحب الجامعية ونحترمها بزاف ختي
    ولا المجتمع يشوفهم بنظرة قاسية
    والله منيش معاهم
    أنا حكيت على شي شفتو برك
    نتمنى تفهميني. حنونة
    وألف شكر على المرور
     
    طيور السلام معجب بهذا.
    sanaya, ‏9 فيفري 2017 على 11:29
    #14
  15. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

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    TcHaD
    ياااو مانيش اختك انا اخوووك :cautious::cautious:
    اوكي اختي انت راكي تهدري على فئة بالصح هاذ الفئة مالازمش نلوموها لانها متساوية مع هاذيك اللي ماقراتش في موضوع الزواج والتربية بالرغم من ان كامل الناس دايرين في بالهم بانها هي اللي لازم تكون احسن ام واحسن زوجة واحسن مربية
    الصح العلم يربي ولكن وللاسف في مجتمعنا وبيئتنا عندو مكانة صغيرة لاننا نتأثر بزاف بها مقارنة بالعلم
    وكما قالت الاخت "الصحافية الساخرة" المشكل راه في الاباء لاننا ثمرتهم وكل شيئ تعلمناهم كان تحت لواء بيتهم..
    والجامعة تاع بكري وتاع ضرك ماش كيف كيف لان الطالب تاع هاذ الزمان تبدل بزاف واصبحنا نتبعو النقاط باه نجيبو العام وبالتالي نجيبو الشهادة ماش باه نتعلمو ...
    اختي نظن المشكل راه في العقليات لا اكثر ولا اقل والجامعة مهما غيرت ماتقدرش تغير واش تعلمنا من عند الاباء طوال سنين
    يعطيك الصحة اختاه
     
    طيور السلام, ‏9 فيفري 2017 على 12:27
    #15
  16. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2009
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    الإعجابات المتلقاة:
    1,309
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    TcHaD
    البحث والتعلم ماش مقتصر برك على الجامعيات
    كاين اللي حبسو فالاكمالية والثانوية حتى هوما لازم يحوسو ويقراو على كيفية تربية الطفل
    المشكل اختي ماراهش برك فالطفلة لانو مام الراجل عندو دور ومام الجدة عندها دور (ام الراجل وام البنت) ووين راهم دور الجمعيات في التحسيس وبزااف حوايج راهم ناقصين عندنا ..
     
    طيور السلام, ‏9 فيفري 2017 على 12:35
    #16