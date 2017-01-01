متسالونيش أنا جامعية

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاتهمواضيعك دائما هادفة بوركتاختي الفاضلة موضوعك في صميم الحدث اليوم اشكرك جزيل الشكر على الطرح المميز والمفيد لمن القى السمع واستمع بقلبه وبخوف على اطفاله وعلى مستقبلهم.اي نعم تغذية الولاد هي الخطوة الاولى في التربية.الفرط الحركي يجي من ماكلة السكريات بزاف والملونات والمضافات الغذائية (يعني تلقا في المكونات ... بعض المضافات الغذائية مثل : E130,E315...الخ من المضافات اللي حذرو منهم الباحثين) وقالو هوما اللي خلاو الاطفال تصاب بفرط حركي ونقص انتباه والى آخره من الامراض الجديدة علينا.نقص الوعي من طرف الاهل خلا الامور تتأزم وتتخلق ظواهر إجتماعية خطيرة ،يعني بدل ما تلقى ام متعلمة شادة كتاب وتقرا كيفية تربية الاولاد ولا التغذية السليمة تلقاها شادة التلفون والله يبارك الهدرة ولات باطل وحاكمة تمنشير وهاذي لبست عباية خمس ملاين وهاذي شرات سامسونج لخر وهاذي وهاذي... ونهار كامل هدرة .....يجي بنها تعطيه باط قاطو نتاع عشرين حبة ليه وحدو ما تحسبش حتى السعرات الحراريه اللي مدتهملو ،الطفل سعرات حرارية زايدة وين يديرها لازم يهيج عليها يقلب الدار وما زال كاينة طاقة تقولو روح الى الشارع يحتضنك، الدار خير من بنها لازم تبقى الدار تبرق...وكاين نسا كل النهار في الكوزينة الماكلة الماعن التسياق صباح وعشية ....وبنها زوج دقايق واطلق ما تقعدش معاه نص ساعة ،،،تقولك كشما من يجيني يلقا الدار تشعل ....الله لا عجبت الدار مع تربية بنك والله لا تغسلو لماعن في وقتهم مع بنك يبكي لازم تروحي ليه تحنني عليه خصيلو وقت .....والضرب اختصاص العصر الضرب من المفترض أنو آخر حل بعد سبع سنين ،رانا سمعنا أمهات تضرب بنها وهو في القماط كارثة وجامعيات ومتخرجين علم نفسوبنها الرضيع يبكي في الليل من المفترض عندو حوايج يبكي عنهم : يا عاملها غيريلو، يا جيعان طعميه يا عندو انتفاخ من الحليب اذا استمر الامر بدليلو الحليب ولا الما ولا ديريلو اعشاب خاصة ... تلقاوها ما حوست ما سقسات وتبات تبكي هي وهو كيف كيف كأنها أمية... الله يهديونقولها ما تقلقيش روحك ما ربيتيش بنك كاين اللي يربيه في بلاصتك ويخرجو ما تعرفيهش وتقولي هاذا ميش بني .لاه عرفتي بنك يخي جبتي لحتيه للشارعالمهم اختي كون نكمل نكتب حتى للصباح وما نكملش غدوا نولي أن شاء الله ونزيد نبرد قلبي فتحتي موضوع نحبو بزاف.....تقبلي مني فائق الاحترام والتقديرحلم كبير