وكم أعواما صبرت؟



وكم كان كل يوم أسوء من غيره؟

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أم أكتب عن فرحي لسويعة يأتي



وبعدها أكمل الساعات الباقية أبكي





ولهذا.. لذلك لم أعد أعرف أن ما أريده ممكن





وفقط المستحيل هو ما كنت أحلم به







فأحيانا أشعر هكذا



وأحيانا لا أشعر هكذا





فأقف.. أسقط



أقف مرة



وأسقط أخرى



وأسقط .. أسقط



في الأعماق ...





وفي تلك الأعماق أتعرف على اليأس



فتبدأ رحلتي البائسة معه



وأي نجاة بعدها



لا حياة بعدها حتى وان نجوت



تبقى في نظرهم لا شيء



فبالنسبة لهم : عدت متأخرا





وتذكر ستتذكر معهم كيف كنت



وماذا فعلت



وكم من كل شيء ضيعت



ستنجو بصعوبة وتموت معهم



ستموت من الألم



من الندم



وسترحل عنهم..



سترحل





فأنت لست فخرا لهم



وهذا السبب



لعدم البقاء





فعذرا ...لم أكن أعرف عن الحياة شيئا



كنت أحلم كما أحببت فتبتسمون لي





فابتسمت للحياة لما كان فيها أمل



وكنتم أنتم همُ الأمل



والان كيف يصير هذا الأمل



ألم





صرتم ألمي وهَما اخر يكسر قلمي المتفائل



ليكتب في ذاخلي اليئس





فعذرا... إن رأيتموني كل يوم أبكي



فأنتم من أراد بكائي



عذرا... فالحزن و اليأس ودموعي





القلم الذي أكتب به على أوراقي ​