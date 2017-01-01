مناقشات بدون حدود

ليس العيب أن نخطىء لكن الوقاحة أن ينبهنا شخص بخطإنا ونتجاهل تنبيهه ونتمادى.







أما صرح المنتدى اخي الفاضل فهو كمكتبة علمية وتاريخية وتراثية ،توحي للداخل اليه أنه يزور أهل البلاد ويتعرف عليها من خلال مواضيعهم الراقية ،التي تهدف الى نزع عادة سيئة أو ترسيخ أخرى جيدة،تنبيه الغافلين ،تذكير الناسين وتلطيف الجو بقليل من النكات أو الالغاز.

وما إن يمر الزائر عبر اقسام التربية والتعليم والتعليم العالي حتى يتحسس ذلك الاهتمام بالعلوم ،والمواضيع المفيدة للمشاوير الدراسة.



أخي الكريم أتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت لأننا أمة لا اله الا الله قولا وفعلا وليس قولا فقط.

تقبل مني فائق الاحترام والتقدير

حلم كبير الدردشة الفارغة هي علامات الفراغ الذي لم يعرف صاحبها بماذا يملأ هذا الفراغ ،وراح يتخبط في مواقع التواصل الاجتماعي، بين كذب وتفاخر ومجاملات تجذب الطرف الاخر بعيدة كل البعد عن معاني الاحترام.أما صرح المنتدى اخي الفاضل فهو كمكتبة علمية وتاريخية وتراثية ،توحي للداخل اليه أنه يزور أهل البلاد ويتعرف عليها من خلال مواضيعهم الراقية ،التي تهدف الى نزع عادة سيئة أو ترسيخ أخرى جيدة،تنبيه الغافلين ،تذكير الناسين وتلطيف الجو بقليل من النكات أو الالغاز.وما إن يمر الزائر عبر اقسام التربية والتعليم والتعليم العالي حتى يتحسس ذلك الاهتمام بالعلوم ،والمواضيع المفيدة للمشاوير الدراسة.أخي الكريم أتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت لأننا أمة لا اله الا الله قولا وفعلا وليس قولا فقط.تقبل مني فائق الاحترام والتقديرحلم كبير