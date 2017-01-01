مناقشات بدون حدود

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة bleu roi, ‏16 فيفري 2017 على 12:30.

  1. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

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    عندما نرى بعض المناقشات التي يطغى عليها الطابع العشوائي فلاهي بالجدية ولا هي بالفكاهية بل تصنف ضمن

    الدردشة على الهواء أجد نفسي أتساءل هل هؤلاء لا يعرفون أن توجد حدود بين الجنسين وضعها الشرع حيث البنت تناقش حسب

    الحاجة مع الجنس الأخر وتنصرف و الرجل نفس الشيء وأضعف الإيمان إذا لم تعرف حدودك فيجب أن تدرك أن حريتك تنتهي

    عند حرية الأخريين لأن هناك المتزوجين وهناك من لا يرضيه أن يرى المنكر ويسكت لأنه بجمل القول الموقع هو للمسلمين

    وعندما تدخل مكان يجب ان تحترم أهله وهذا المتداول في الواقع قبل الإفتراضي ، فكل القهقهات و الدلع بالألقاب والمدح وتقديم

    الهدايا الافتراضية تجعل هناك ألفة و تحرك المشاعر و تأخذ القلب إلى طريق آخر فلا هي تختلف عن الصداقة التي يتغنى بها

    العلمانيين وأصحاب الهوى ، بغض النظر عن المواقع التواصل التي أعطت حرية للمنتسب فالمنتديات عكس ذلك لان في الغالب

    رواد هذا الأخير هربوا من ضوضاء الفيسبوك و اختلاط الجنسين الذي جعل هناك تفسخ أخلاقي إلى مثل هكذا صرح كي يجد

    الاحترام والنضج الفكري على الأقل كي يستفيد .

    فلو نطبق ما ترضاه لنفسك ترضاه لغيرك فهل تقبل أخي الكريم ان تدردش أحد من محارمك مع ذكر غريب تحت غطاء المناقشة

    وهل أنتِ أختي الكريمة يرضيك ما تقومين به لجذب المعجبين إليك بابتسامات عريضة و تقبل كل ما يأتيك من غير جنسك .

    يا سادة المحترمين المناقشة بين الجنسين في جميع المجالات لها ضوابطها ومن أراد أن يلون مساحة تبادل الآراء إلى حاجة في نفس يعقوب

    ببساطة عليه أن يذهب إلى حيث الحرية ويفعل ما يشاء ومع من يشاء دون أن يقيده أحد أليس ذلك هو الصواب ، فمهما يكن من

    الإنسانية أن نخطئ ونصحح لكن من الهوى أن نتمادى في أخطائنا.

    قد لا يعجب كلامي الكثيرين لأن الحق و النصيحة أصبحا لا يتقبلهما الناس كن معي في الباطل أو أنت عدوي

    و الله متم نوره شاء من شاء وأبى من أبى .

    أردت أن أفتح هذا الباب كي أرى وجهة نظر العقلاء ولعل يتعظ البعض

    لكم الكلمة .

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏16 فيفري 2017 على 16:49
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    bleu roi, ‏16 فيفري 2017 على 12:30
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلآم عليك
    موضوع شيق بوركت
    لي عودة للنقاش
     
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    أم منيــــــر, ‏16 فيفري 2017 على 16:49
    #2
  3. حكاية قمر

    حكاية قمر
    :: مشرفة ::
    أقسام الأدب والثقافة     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    هل هناك من مصغي لما تقول الناس تدعو لتعرف عبر النت للتعارف لربما يحدث زواج
    يا أسفي فقدنا الكثير في هذا العالم الافتراضي حقا وحتما يجب علينا تدارك الوضع والانفلات الحاصل هنا
    بارك الله فيك ولك
     
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    حكاية قمر, ‏16 فيفري 2017 على 17:22
    #3
  4. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اخي الفاضل موضوعك يستحق التميز ويستحق أن يمر عليه الجميع ليقرأوه ويستفيدو، وكلمة الحق ليست عيبا بل هي تاج على رؤوس أصحابها ،وتذكرة الغافلين الساهين .

    ليس العيب أن نخطىء لكن الوقاحة أن ينبهنا شخص بخطإنا ونتجاهل تنبيهه ونتمادى.

    الدردشة الفارغة هي علامات الفراغ الذي لم يعرف صاحبها بماذا يملأ هذا الفراغ ،وراح يتخبط في مواقع التواصل الاجتماعي، بين كذب وتفاخر ومجاملات تجذب الطرف الاخر بعيدة كل البعد عن معاني الاحترام.

    أما صرح المنتدى اخي الفاضل فهو كمكتبة علمية وتاريخية وتراثية ،توحي للداخل اليه أنه يزور أهل البلاد ويتعرف عليها من خلال مواضيعهم الراقية ،التي تهدف الى نزع عادة سيئة أو ترسيخ أخرى جيدة،تنبيه الغافلين ،تذكير الناسين وتلطيف الجو بقليل من النكات أو الالغاز.
    وما إن يمر الزائر عبر اقسام التربية والتعليم والتعليم العالي حتى يتحسس ذلك الاهتمام بالعلوم ،والمواضيع المفيدة للمشاوير الدراسة.

    أخي الكريم أتمنى أن تكون رسالتك قد وصلت لأننا أمة لا اله الا الله قولا وفعلا وليس قولا فقط.
    تقبل مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏16 فيفري 2017 على 18:11
    #4
  5. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    يا أخي الدردشة شيء والمناقشة شيء آخر لاتخلط بينهما
    وهل المناقشة هي غزل لا نعرفه ومتى كان النقاش حراما
    وفكرتك أصلا غير واضحة فهل أنت تتحدث عن النقاش والحديث في أماكن العمل أم في الفايس أم المنتديات لأن فكرتك غير واضحة
     
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    sanaya, ‏16 فيفري 2017 على 18:19
    #5
  6. ميلينا

    ميلينا :: عضو مُتميز ::

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    موضوع شيق اختي الغالية و فعلا الهروب من الفايسبوك هو السبب للمنتدى
    في حقيقة الامر انا لا انشط في كل المنتديات لكن بصدق ارى الاحترام هو السائد بين الاخوة و الاخوات و ان كان هناك اخطاء فلا علم لي بها
    مؤخرا كانت هناك نقاشات خارجة عن المالوف في منتدى واش راك تهدر ازعجتني قلالا لكن لم تصل الى النقاش المنحط
    شكرا للالتفاتة التي تحافض على الاحترام
     
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    ميلينا, ‏16 فيفري 2017 على 18:38
    #6
  7. الصارم المسلول

    الصارم المسلول
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المرشحين للإشراف

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    شكرا لك على الموضوع الجيد
     
    الصارم المسلول, ‏16 فيفري 2017 على 18:49
    #7