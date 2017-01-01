هذا المسمى ب: غاني مهدي كتب قصيدة جزائرية بعنوان "شكون حنا" يقول فيها بصريح العبارة أننا شعب بلا هوية ولا تاريخ ولا بطولات ... قف مكانك ... أن تقول هذا فقد شتمت شعبا , وكل شهدائنا , فهل تعلم ؟ فان كنت لا تعرف من انت، هذه مشكلتك وحدك و لا نسمح لك ان تتكلم باسم كل الشعب واذا الشعب يسمح لك لا تتكلم باسمي، نعم كل المشاكل التي اشرت اليها موجودة و لكن لن نسمح لك بان تقول اننا لا نملك تاريخ و ماضي و هوية ووطن، تاريخنا اكبر منك ومن الرداءة التي تسير البلاد , فهل تفهم؟ شكون حنا ؟ لك هذا... نحن شعب الجزائر الاحرار و في وسطهم يوجد بعض الفئران الخيان مثلك نحن الثوار نحن الجزائر نحن العربي بن امهيدي نحن الشهداء نحن الامير عبد القادر نحن الشيخ بوعمامة والمقراني حسيبة وبحيرد نحن لابونت زبانة عبان رمضان شعباني وبوضياف نحن الهوري بومدين نحن ابن باديس نحن الجزائر واسال التاريخ ان كنت غافلا تحيا الجزائر ~ تحيا الجزائر ~ تحيا الجزائر شكون حنا ؟ حنا اللي خرجنا فرنسا من بلادنا والحركي اللي يحكي كيما أنتا حنا اللي ناكلوا الخبز بالما والراس فالسما حنا اللي جامي نبيعوا بلادنا حنا خاوة فالمحنة ووالوا ما يفرقنا حنا في حنا وعلى هدرتك الزايدة اسمع هذي التالية: الحمد لله عندنا تاريخ عندنا بطولات عند شعب عندنا الأمن و السلام عندنا عباد كيما انتا حبوا يفسدوا البلاد الله يحفظ بلادنا الجزائر بلاد الملايين من الشهداء بلاد كي جابوها الرجال أنت كنت مزالك تقرا فالحروف الابجدية قولي شكون أنت ؟؟ أنت اللي متتشرفش الجزائر أنك تكون ولدها أنت اللي الأعداء تكتبلك وأنت تقرا شكووون أنت؟؟ أنت اللي متخبي كي المرى وتطيح فلي عليك رجلا أنت اللي حاب البلاد تنوض وتتخرب بحال سوريا أنت اللي نسيت البلاد وعايش عند الاوغاد وتزرع فالفتنا شكووووووووووون أنت؟؟ أنت اللي باش تبان كتبت كلام رخسنا أنت اللي اللي على كرشك خليت عرشنا حسبي الله ونعم الوكيل .. من أنتم ؟ تعلمتم الكتابة والقراءة لتزرعوا الفتنة أم لتحاولوا محو التاريخ و الهوية ؟ وأي تضحيات قدمتموها لهذا البلد يا أنتم ؟ حتى قلمكم لا يخدم الشعب و إنما يخدم الأعداء .. وصوتكم يهتف عاليا : اضحكوا يا عالم عليهم .. أليس هكذا؟؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل