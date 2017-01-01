السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ربي يهدي من خلقو ان شاء الله

ادا حاب تبهدل بهدل الفساد و الفاسدين موش تجي وتبهدل بلادك

بلادك انت و اللي كيفك اللي فسدتوها

دمتي مميزة غاليتي

تحياني احترامي و تقديري

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