تحضير لنص "من الكرم العربي " ادب عربي 1 ثانوي [ج ع ت]

الموضوع = من الكرم العربي (حاتم الطائي) *اكتشاف معطيات النص = - عرف حاتم الطائي بجوده و كرمه و قد نظم هذه القصيدة ليرشح خصلة من الكرم في النفوس بغية الاقتداء. - وصف الشاعر هول الليل بالمنازلة و فزع الساري بالجنون ايحاءا بالحالة النفسية و الهلع الشديد الذي عاشه الساري. - وصف حاتم الساري بالياس و بالمجنون فلاولى صفة حقيقية و الثانية مجازية. - الموقف الذي اتخذه الشاعر من الساري بعد سماعه النداء هو الاقدام نحوه و التحدث اليه بصوت كريم حلو الشمائل . - قام الشاعر بابراز ناره و اثقاب ضوعها و اخراج كلبه حتى يهتدي الساري اليه . - لم يقعد الشاعر ليسائل ضيفه و انما اسرع باكرامه و ضيافته و هذا دليل الجود و الكرم . - ذبح الشاعر لضيفه ابلا كريمة عزيزة على قلبه . - صفة الكرم متاصلة في الشاعر لا صفة طارئة فقد ورثها عن ابيه و جده . - المشاعر التي انتابت الشاعر و هو يستقبل ضيفه = الفرح و السرور و البشرى و الرضا . * مناقشة معطيات النص = - توحي عبارة " ينازل و تنازله " بشدة الصراع و الحالة النفسية و الجسدية للساري فقد تقطعت به سبل الرجاء. - تعرب كلمة " يائسا " حالا منصوبة و قد صورت الحالة النفسية للساري بدقة - الصفات التي نسبها الشاعر لنفسه = الاقبال – الصوت الكريم – حلو الشمائل . - تعددت الفاظ الترحيب في البيت الخامس = اهلا و سهلا و مرحبا و هي تدل على فرح الشاعر و حفاوة الاستقبال. - افاد النفي في قوله " لم اقعد اليه اسائله " الاثبات و التاكيد على صفة الكرم . - كرم الشاعر مثالي اذ لم يتوانى في اكرام ضيفه و لم يتاخر لذلك اصبح مضربا للامثال فقيل "اكرم من حاتم ". * تحديد بناء النص = - اهم الاحداث الموجودة في هذه القصيدة = نداء الساري و سماع الشاعر لصوته و الاقبال نحوه ثم اشعل النار و اخراج الكلب و الترحيب و الاكرام . - الضمير البارز في القصيدة المتكلم و يعود على الشاعر فهو بمثابة الراوي الناقل للاحداث . - النمط الغالب على النص هو السرد من خصائصه = الاخبار – الوصف – زمن الماضي... * تفحص مظاهر الاتساق و الانسجام في تركيب فقرات النص = - اكثر الشاعر من توظيف حروف العطف و الجر كالواو "و قمت" الفاء "فابرزت" "ثم اثقبت". اما حروف الجر الباء – الى – من . و قد ساهمت هذه الحروف في تنامي الاحداث و ترابطها . - علاقة البيت الاول بالبيت الخامس علاقة شرطية او ربط الاسباب بالنتائج فالبيت الاول هو السبب او الفعل و البيت الخامس هو رد الفعل او النتيجة فلولا مجيء الساري و دعوته لما لب الشاعر النداء و رحب به . * اجمل القول في تقدير النص = - نوع الشعر الذي ينتمي اليه هذا النص من حيث الموضوع الذي يعالجه هو الشعر القصصي الاجتماعي الذي عالج ظاهرة الكرم(ظاهرة اجتماعية). - قيمة الظاهرة الاجتماعية التي اثارها هي ليبين اعتزازه و افتخاره بنسبه و اصله و ليكون قدوة للعرب و ليساعد على ترابط و قوة الافراد ببعضهم البعض. - اثر الصور البيانية التي وظفها الشاعر في تعبيره = من بينها "التشبيه" في البيت الاول و هذا ليبرز شدة فزع الضيف و خوفه جراء تيهه في الصحراء . - اثر ادوات الربط في بناء حوادث الموضوع هو من اجل الانسجام و الاتساق في تركيب فقرات النص "كالواو – الفاء" و ضمائر الغائب و ضمير المتكلم... - طبيعة الحياة في عصر الجاهلية هو ان الظروف جعلتهم يتصفون بصفات حميدة كالكرم و اداء الامانة... و كان يسود في ذلك الوقت الخير و الحلم و التسامح بين الافراد و القبائل و الشعوب