تحضير لنص "من الكرم العربي " ادب عربي 1 ثانوي [ج ع ت]

الموضوع في 'سنة أولى ثانوي علوم' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 16:24.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    الموضوع = من الكرم العربي (حاتم الطائي)
    *اكتشاف معطيات النص =
    - عرف حاتم الطائي بجوده و كرمه و قد نظم هذه القصيدة ليرشح خصلة من الكرم في النفوس بغية الاقتداء.
    - وصف الشاعر هول الليل بالمنازلة و فزع الساري بالجنون ايحاءا بالحالة النفسية و الهلع الشديد الذي عاشه الساري.
    - وصف حاتم الساري بالياس و بالمجنون فلاولى صفة حقيقية و الثانية مجازية.
    - الموقف الذي اتخذه الشاعر من الساري بعد سماعه النداء هو الاقدام نحوه و التحدث اليه بصوت كريم حلو الشمائل .
    - قام الشاعر بابراز ناره و اثقاب ضوعها و اخراج كلبه حتى يهتدي الساري اليه .
    - لم يقعد الشاعر ليسائل ضيفه و انما اسرع باكرامه و ضيافته و هذا دليل الجود و الكرم .
    - ذبح الشاعر لضيفه ابلا كريمة عزيزة على قلبه .
    - صفة الكرم متاصلة في الشاعر لا صفة طارئة فقد ورثها عن ابيه و جده .
    - المشاعر التي انتابت الشاعر و هو يستقبل ضيفه = الفرح و السرور و البشرى و الرضا .
    * مناقشة معطيات النص =
    - توحي عبارة " ينازل و تنازله " بشدة الصراع و الحالة النفسية و الجسدية للساري فقد تقطعت به سبل الرجاء.
    - تعرب كلمة " يائسا " حالا منصوبة و قد صورت الحالة النفسية للساري بدقة
    - الصفات التي نسبها الشاعر لنفسه = الاقبال – الصوت الكريم – حلو الشمائل .
    - تعددت الفاظ الترحيب في البيت الخامس = اهلا و سهلا و مرحبا و هي تدل على فرح الشاعر و حفاوة الاستقبال.
    - افاد النفي في قوله " لم اقعد اليه اسائله " الاثبات و التاكيد على صفة الكرم .
    - كرم الشاعر مثالي اذ لم يتوانى في اكرام ضيفه و لم يتاخر لذلك اصبح مضربا للامثال فقيل "اكرم من حاتم ".
    * تحديد بناء النص =
    - اهم الاحداث الموجودة في هذه القصيدة = نداء الساري و سماع الشاعر لصوته و الاقبال نحوه ثم اشعل النار و اخراج الكلب و الترحيب و الاكرام .
    - الضمير البارز في القصيدة المتكلم و يعود على الشاعر فهو بمثابة الراوي الناقل للاحداث .
    - النمط الغالب على النص هو السرد من خصائصه = الاخبار – الوصف – زمن الماضي...
    * تفحص مظاهر الاتساق و الانسجام في تركيب فقرات النص =
    - اكثر الشاعر من توظيف حروف العطف و الجر كالواو "و قمت" الفاء "فابرزت" "ثم اثقبت".
    اما حروف الجر الباء – الى – من . و قد ساهمت هذه الحروف في تنامي الاحداث و ترابطها .
    - علاقة البيت الاول بالبيت الخامس علاقة شرطية او ربط الاسباب بالنتائج فالبيت الاول هو السبب او الفعل و البيت الخامس هو رد الفعل او النتيجة فلولا مجيء الساري و دعوته لما لب الشاعر النداء و رحب به .
    * اجمل القول في تقدير النص =
    - نوع الشعر الذي ينتمي اليه هذا النص من حيث الموضوع الذي يعالجه هو الشعر القصصي الاجتماعي الذي عالج ظاهرة الكرم(ظاهرة اجتماعية).
    - قيمة الظاهرة الاجتماعية التي اثارها هي ليبين اعتزازه و افتخاره بنسبه و اصله و ليكون قدوة للعرب و ليساعد على ترابط و قوة الافراد ببعضهم البعض.
    - اثر الصور البيانية التي وظفها الشاعر في تعبيره = من بينها "التشبيه" في البيت الاول و هذا ليبرز شدة فزع الضيف و خوفه جراء تيهه في الصحراء .
    - اثر ادوات الربط في بناء حوادث الموضوع هو من اجل الانسجام و الاتساق في تركيب فقرات النص "كالواو – الفاء" و ضمائر الغائب و ضمير المتكلم...
    - طبيعة الحياة في عصر الجاهلية هو ان الظروف جعلتهم يتصفون بصفات حميدة كالكرم و اداء الامانة... و كان يسود في ذلك الوقت الخير و الحلم و التسامح بين الافراد و القبائل و الشعوب
     
    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 16:24
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