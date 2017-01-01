تحضير درس الكرم عند العرب عمر الدسوقي - شعب العلمية

الموضوع في 'سنة أولى ثانوي علوم' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 16:27.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة
    قسم التقنية والحاسب الآلي     طاقم المرشحين للإشراف

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    و حدة ت : 1 ثا/ أسامة بن زيد
    النشاط : نص تواصلي
    الموضوع : الكرم عند العرب عمر الدسوقي

    مراحل تدريس النشاط
    المراحل سـير الدرس

    التمهيد الكرم من الصفات الخلقية الحميدة التي اتصف بها الإنسان العربي القديم ، و قد كانت إحدى
    مكونات مروءته ، و مصدر اعتزاز قومه به ، و يزخر أدبنا بالكثير من هده المظاهر فكتب
    فيه الدارسون من هؤلاء عمر الدسوقي
    اكتشاف معطيات النص:
    دوافع الكتابة في هدا النص هو كونه رمز المروءة و مصدر للاعتزاز و هي صفة يشيب عليها
    الفتى في بيئة تمجد الكرم.و قد خصه الكاتب بالدكر مركزا على كرم اليد و اعتبره طريق السيادة
    نظرا للمنافسة القائمة بينهم .الاستطراد هو الإنتقال من موضوع إلى آخر ثم الرجوع إلى الموضوع
    الأول ، و يظهر في النص عندما تحدث عن ضرورة الكرم لصعوبة الحياة في الصحراء ثم تحدث
    عن الكرم و الرئاسة ليعود ثانية للموضوع الأول و هو ضرورة الكرم . .
    مناقشة معطيات النص:
    الرئيس الحق في نظر الكاتب هو الشخص الكريم الدي يخدم قومه كما يقول المثل( خادم القوم سيدهم)
    العلاقة الموجودة بين الكرم و العمل التجاري هو القيام بالتسهيلات للعابرين الصحاري حتى لا يهلكوا
    جوعا و بالتالي أداء نشاطهم التجاري الدي يمارسونه بعيدا عن اراضيهم .
    مناقشة العبارة : الرجل العربي الكريم له الحرية الكاملة في آداء واجب الضيافة إد لا يجبر على القيام
    به و من ثم فهو بهدا الكرم يستطيع ان يبلغ قمة السؤدد كما ألفه العرب .
    استخلص و أسجل
    المقصود بكرم القلب حب الخير و القيام بصالح الاعمال أما كرم العقل هو التعقل و سداد الراي
    و إ فادة الغير بما يحتاجون إليه
    غير أن الكاتب ركز على كرم اليد لما له من مكانة في العصر الجاهلي
    من مظاهر البيئة الصحراوية : الحروب و شساعة الصحراء و من ثم حاجة الناس لبعضهم
    البعض خاصة الكرم .
    شخصية الكاتب من خلال النص ممجدة للقيم و محبة لبعض الصفات منها الكرم و الإيثار
    استثمار النص في قواعد اللغة رفع الفعل المضارع و نصبه
    • إن الدي يعطي أكثر مما يأ خد و يعني بشؤون سواه و يفكر في امرهم....
    • فكأنهم بتعظيمهم الكرم إنما يدافعون عن كيانهم ..
    • كي يرأب ما بها من صدع
    • حتى يملوا القتال
     
    الفتى المغامر, ‏17 فيفري 2017 على 16:27
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