شكون أنتوما..؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 19:36.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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    واش الاخبار هنا اجماعة ؟ ذاخلينها قراية قراية وخدمة خدمة ومع اللخر واش ؟ الطفلة تتزوج وتمسح الارض بشهادتها والولد ما يبني لا دار

    لا كوخ حتى المهر ويصعبله يشريه للمرى :LOL: (نضحك برك لازم ندير المقدمة توجور باهية هكا تعلمنا خاطش يحطو عليها فالباك 4 نقاط :ROFLMAO:

    )

    ااه كبروا شي ناس ولاو يضربوا بالفاس للراس

    داروا ايستوار تاع حكومة سلال وواش قالوا فالجرنان

    قلنا : معليش طيح فاللي حاكمين هذي البلاد وقول رخاس

    وصلت تطيح فالشعب وترخس بالكلام بلادنا واللي خرجوا فرنسا زمان

    علاه؟ باش نعيشوا لباس ..

    اييه مي ولاد الجزاير منهم بزااف لي قال معندناش تاريخ وابطال بحال "غاني مهدي"

    وقالوا : بلادنا مافيها معيشة

    الغربة ولا المعيشة هنا

    بلادنا معندهاش تاريخ لا هوية

    وقالوا وقالوا فشكوون حنا وضحكوا على ارواحهم وعلينا وعلى بلادهم وشيعوا هذي القضية في كل مدينة والعالم

    شهدها وضحك علينا
    ومزالهم يقولوا : احنا جزايريين , لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا :mad:

    أنتم خارج حلقة "الجزايريين"

    "أضحك يا مواطن" عليكم ماشي على "الجزائر"

    قولولي : شكووون انتم؟

    انتم اللي تشطحوا الواي الواي والسروال طايح ونسيتوا الاخرة

    انتم اللي جيوبكم فارغة وتظلوا فالزنقة والقهاوي لا صلاة لا خدمة

    انتم لي لسانكم حبل والراس زيروا تعرفوا غير الهدرة

    رجال انتم ولا انانيش ؟ لا لحية وزيد دايرين المنقوشة



    شكووون أنتوما ؟

    تهدروا على بلادنا وشهدائنا بطريقة مش مليحة

    لوماهوما لوكان فرنسا شبعتكم المطرق ورباتكم شوية

    لوما هوما لوكان فرنسا خلاتكم عايشين فالأمية


    شكون أنتوما ؟

    شابعين الراحة وبطونكم مليانة شهية طيبة على المايدة

    لابسين الموضة وكلشي اطلب على السريع حاضرة


    لاعبينها تعرفوا العقلية و رجلة و تفتخروا باوروبا حاسبينها جنة

    لحقتوا تمسحوا الهوية وتاريخنا وبطولات طويلة راحوا فيها ارواح كتيرة

    بكري حملوا الذل والبرد وهزوا السلاح على جال باش نعيشوا في حرية

    بكري داوا المطرق وتسجنوا وتعذبوا بوحشية على جال باش تكون عندنا هوية

    واليوم يا ناس اليوم في كلمات نكروا كل شي على جال خدمة وسكنة


    كلمات مكتوبة بوساوس الحاقدين و الاعداء اللي باغيين يديروا فبلادنا الفوضى


    مالا اقرى تاريخ اليوم واش يقول فالرجال اللي قالوا معندناش تاريخ وابطال بالكلمة من عندي رسالة هجائية :

    أنتم متتشرفش بيكم الجزائر تكونوا فيها ..

    تعرفوا الهدرة , الحطة فاللبسة , والراس تاع بطة , تعرفوا تحقروا الولية وتضربوا يمات كبيرة

    أنتم الريح اللي يجي يديكم وتتشراوا بكلمة

    المستوى تشراك الفم و يخدموا بيكم الخطط الجهنمية

    أنتم اللي باغيين تفسد البلاد بحال سوريا ونولوا لاجئين بلا هوية


    أنتم اللي هاربين لبرى علاجال الخدمة وداكم زين القاورية

    أنتم الزيروا ماشي عيشوا وين تبغوا واخطووونا

    نحبوا بلادنا ونموتوا فيها..

    مزال في الجزائر وعلامنا يفرفر مع سلاليلها :p


    ربي يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين

    مزال واقفين (y);)









     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏17 فيفري 2017 على 20:40
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 19:36
    #1
  2. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    شكرا على ختم التميز :giggle:
    نحسب اللي يدير ختم التميز هو اللي يوافق على الموضوع
    ملا مزال باش نقول شكرا على الاعتماد :LOL:
     
    التعديل الأخير: ‏17 فيفري 2017 على 21:00
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    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 20:47
    #2
  3. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    ههههههه درت الختم ممبعد يما عيطتلي نتعشا نسيت باش نعتامدو خخخخخخ
    آه من النقد تاعك يا ختي كيفاه تضربي بيه للراس ههههههه
    أنا في هذي راني معاك صح بلادنا ماتوالمناش لمعيشة فيها غير على جال السراقين
    وبلاك تلقاينا نكرهوها وكامل نحلمو نخرجو منها
    مي باش يجو الخلاطين ويحبو ينوضو الفتنة هنا مانقبلوهاش
    يجي خونا يقولك المسؤولين سراقين والرئيس كذا وكذا
    والنواب راهم يدو الدراهم والزوالي مسكين ووووو
    علاه زعمة هذي الهدرة شكون لي معلابالوش بيها
    كامل علبانا وكامل رنا نشوفو ونحسو بيها
    حنا عندنا مشكلتنا هي الهدرة برك ممبعد يتخباو
    كي شغل الفار يداعا بالرجلة والنيف والشجاعة ممبعد يجي القط يهرب للجحر تاعو
    هاذوك هوما الخلاطين وانا لي نكرهم لي زعما في ماريكان ولا لانجليز ولا فرانسا مخبيين
    تلقايهم عايشين لبال في ممبعد يجي يعاير فينا حنا والمسؤولين
    الحمد لله حنا ماشي شياتين ومانتبعو حتى حزب ومرانا حتى مع مسؤول
    حنا يخطو راسنا ويخلونا نعيشو نورمال
    الى حبو يمدونا الثروات شويا والى ماحبوش يهنونا برك
    اللي فينا يكفينا
    هاذي لي قالك الحوت ياكلنا وعمو سلال يدعمنا وفريدة الصابونجي ياه
     
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    Skor m@k, ‏17 فيفري 2017 على 21:25
    #3