واش الاخبار هنا اجماعة ؟ ذاخلينها قراية قراية وخدمة خدمة ومع اللخر واش ؟ الطفلة تتزوج وتمسح الارض بشهادتها والولد ما يبني لا دار

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ااه كبروا شي ناس ولاو يضربوا بالفاس للراس

داروا ايستوار تاع حكومة سلال وواش قالوا فالجرنان

قلنا : معليش طيح فاللي حاكمين هذي البلاد وقول رخاس

وصلت تطيح فالشعب وترخس بالكلام بلادنا واللي خرجوا فرنسا زمان

علاه؟ باش نعيشوا لباس ..

اييه مي ولاد الجزاير منهم بزااف لي قال معندناش تاريخ وابطال بحال "غاني مهدي"

وقالوا : بلادنا مافيها معيشة

الغربة ولا المعيشة هنا



بلادنا معندهاش تاريخ لا هوية



وقالوا وقالوا فشكوون حنا وضحكوا على ارواحهم وعلينا وعلى بلادهم وشيعوا هذي القضية في كل مدينة والعالم



شهدها وضحك علينا

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ومزالهم يقولوا : احنا جزايريين , لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

أنتم خارج حلقة "الجزايريين"

"أضحك يا مواطن" عليكم ماشي على "الجزائر"

قولولي : شكووون انتم؟

انتم اللي تشطحوا الواي الواي والسروال طايح ونسيتوا الاخرة

انتم اللي جيوبكم فارغة وتظلوا فالزنقة والقهاوي لا صلاة لا خدمة

انتم لي لسانكم حبل والراس زيروا تعرفوا غير الهدرة

رجال انتم ولا انانيش ؟ لا لحية وزيد دايرين المنقوشة

شكووون أنتوما ؟

تهدروا على بلادنا وشهدائنا بطريقة مش مليحة

لوماهوما لوكان فرنسا شبعتكم المطرق ورباتكم شوية

لوما هوما لوكان فرنسا خلاتكم عايشين فالأمية

شكون أنتوما ؟

شابعين الراحة وبطونكم مليانة شهية طيبة على المايدة

لابسين الموضة وكلشي اطلب على السريع حاضرة

لاعبينها تعرفوا العقلية و رجلة و تفتخروا باوروبا حاسبينها جنة

لحقتوا تمسحوا الهوية وتاريخنا وبطولات طويلة راحوا فيها ارواح كتيرة

بكري حملوا الذل والبرد وهزوا السلاح على جال باش نعيشوا في حرية

بكري داوا المطرق وتسجنوا وتعذبوا بوحشية على جال باش تكون عندنا هوية

واليوم يا ناس اليوم في كلمات نكروا كل شي على جال خدمة وسكنة

كلمات مكتوبة بوساوس الحاقدين و الاعداء اللي باغيين يديروا فبلادنا الفوضى

مالا اقرى تاريخ اليوم واش يقول فالرجال اللي قالوا معندناش تاريخ وابطال بالكلمة من عندي رسالة هجائية :

أنتم متتشرفش بيكم الجزائر تكونوا فيها ..

تعرفوا الهدرة , الحطة فاللبسة , والراس تاع بطة , تعرفوا تحقروا الولية وتضربوا يمات كبيرة

أنتم الريح اللي يجي يديكم وتتشراوا بكلمة

المستوى تشراك الفم و يخدموا بيكم الخطط الجهنمية

أنتم اللي باغيين تفسد البلاد بحال سوريا ونولوا لاجئين بلا هوية

أنتم اللي هاربين لبرى علاجال الخدمة وداكم زين القاورية

أنتم الزيروا ماشي عيشوا وين تبغوا واخطووونا

نحبوا بلادنا ونموتوا فيها..

مزال في الجزائر وعلامنا يفرفر مع سلاليلها

ربي يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين