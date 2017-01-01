ڨطعت البحر... وحرڨت ڨلب الميمة !!!!

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



إخوتي أخواتي مساؤكم ورد وياسمين يعطر جلستكم



-اليوم أحببت أن نحاول معا تحليل ومعالجة ظاهرة إجتماعية خطيرة



الحراڨة





ماتو ...كلاهم الحوت ... ضاعو ... واللي وصلو يا رجعوهم .... يا ملاو بيهم الاحباس ... يا عايشين فالشوارع .... يا ضاعو مع المخدرات ....واحد من مئة واحد اللي قدر يستقر!!!!!! .....



!!!!ماتو ...كلاهم الحوت ... ضاعو ... واللي وصلو يا رجعوهم .... يا ملاو بيهم الاحباس ... يا عايشين فالشوارع .... يا ضاعو مع المخدرات ....واحد من مئة واحد اللي قدر يستقر!!!!!! .....



أنا حطيت روحي في بلاصة كل واحد أولا ومن بعد ....



أول سؤال تطرح في راسي كي شفت صور الحراڤة....

لاه يحرڤو ؟

وبديت نبحث في آراء وإجابات الحراڤة اللي حرڤو فالأخبار واللي ناشرين فيديوهات في اليوتيوب ..

...

ولڤيت

....

من بين الاجابات شاب في عمرو تسعااش سنة كره حياتو لا خدمة لاڤدمة والمعيشة غالية...



شاب في الخامسة والعشرين من العمر متخرج ومزال مالڤاش خدمة ومزال ما تزوجش.....



طفلة عمرها ستة وعشرين سنة ڤاتلك التسياق وما صحليش نسيق في بلادي ...حوست لمدة ربع سنين على خدمة ومن بعد قررت تحرڨ هي وختها الي تقرا فالباك وحصل أن ماتت اختها وهي عاشت ،وراها تڤول نحقق حلم أختي ونحرڨ …..



وغيرها وغيرها من فئات الشباب



ولفت إنتباهي شاب حرڨ للالمان باش يخدم وزعما الألمان راها تستنى فيه والخدمة تتطايش المهم كي استوجبوه ڨالهم عندي عامين وانا هنا ومانيش خدام ونهز في 400أورو فالشهر وڤاعد في بلاصة خامجة تبان "حاشاكم" ويتكيف باين ميش دخان باين حاجة أخرى ….يعني نتا تكذب ما رحتش في جال الخدمة رحت في جال الحرية ...لا علينا هذه عينة من العينات

هذا كلو ما همنيش أنا لأنو كل واحد عندو مبرر ...ونظرتو لأنهم كبار خلاص

هدرتي على الصغار اللي من ضرك داير في راسو الحرڤة .... خطير

دائما نرجعو لمصدر المشكل ،،،،بغض النظر عن الدولة وسياستها التجويعية القاسية ،رانا نشوفو في ناس تقاوم الله يبارك وعايشين يكبرو لادهم على حب بلادهم ....



أنا حبيت نرجع لمصدر المشكل ،المرض عمرك ولا تمدلو دوا بلا ما تدير تحاليل وصور أشعة ومن بعد تقدر توصف العلاج المناسب



مصدر المشكل ...شاب في عمرو تسعتاش سنة ولا قل ولا كثر ما جابش الباك ...ڨعد هكذاك يطايش ماهوش عارف راسو من كرعيه..لاه ؟؟؟؟؟

والديه ....لازم تجيب الباك.... لازم تجيب الباك وكأنو الباك رايح يحل جميع مشاكل الشباب ...لا يا أخي لالا لاحظ بنك من صغرو قبل ما يلحڨ للباك نتاع قراية وعندو أمل يقرا وينجح بها ونعمت ما عندوش أهدر مع بنك ولا بنتك شوفهم واش ميولاتهم ،حابة الخياطة ما تضيعلهاش وقتها فالليسي سجل بنتك في تكوين تعليم الخياطة ما تجي تلحڤ عشرين سنة تدير مشروع صغير خاص بيها ...



وبنك حاب الميكانيك خليه يتعلم وهو صغير خير... ما تخليلوش سنوات عمرو تفوت هباءا بدل ما يعڨب ويعاود فالباك خليه يربح هاذوك الأعوام ويقرا ويخدم عند واحد بالشويه يولي فحل ويدير مشروعة...



مشكلة الجزائريين حابين ولادهم كامل طبة طيارين ومهندسين وووو زعما اللي ما يوليش هاذو ما ينجحش في حياتو... لالا النجاح ثاني في مجالات أخرى



منا بدأت قصة الحرڤة الطفل خرج بعد ما عاود ربعين خطرة جد الباك حتى فاتو وقت التكوينات الملاح وعمرو راح لڤا روحو لا قراية لاحرفة يخدم بيها يعني خرج صفر



يا اااااا وااالدين أسمعو لاولادكم واش راهم حابين ميش نتم اللي تحبو كونو السند كونو هذاك الحيط اللي يتكى عليه ولادكم ما تكونوش المستنقع اللي يغرقو فيه …



من هنا بدأت فكرة الحرڤة ….بنك ملي يكون عمرو عشر سنوات عسو ناقشو في طموحاتو مستقبلو ميولاتو وهكذا تكون عندك فكرة على نوعية الرجل ولا المرأة اللي رايحين يكونوها فالمستقبل...

وهكذا يحس بالاهتمام ...



وحاجة أخرى ولادنا ملي ينوضو الصباح وهو يسمع والديه ...جد البلاد هاذي ما ربحنا فيها شوفو الاوروب واش دايرين طلعوا ...البلاد فاسدة ما فيها عيشة .... والى غيرها من كلمات تخليه يكبر على كره بلادو بلا ما يحس ....

ڤولولي صح ولا لالا ؟

من هاذ الكلمات تكبر فيه حب الحرڤة...

هذا واش لڨيت أسباب لحد الآن ....



يروح يركب فلوكة ويحرڨ ڨلب الميمة والله يا خويا غير حرڨت صح بصح ڨلب ميمتك برك .....



أنا حطيت روحي في بلاصة كل واحد أولا ومن بعد ....أول سؤال تطرح في راسي كي شفت صور الحراڤة....لاه يحرڤو ؟وبديت نبحث في آراء وإجابات الحراڤة اللي حرڤو فالأخبار واللي ناشرين فيديوهات في اليوتيوب .....ولڤيت....من بين الاجابات شاب في عمرو تسعااش سنة كره حياتو لا خدمة لاڤدمة والمعيشة غالية...شاب في الخامسة والعشرين من العمر متخرج ومزال مالڤاش خدمة ومزال ما تزوجش.....طفلة عمرها ستة وعشرين سنة ڤاتلك التسياق وما صحليش نسيق في بلادي ...حوست لمدة ربع سنين على خدمة ومن بعد قررت تحرڨ هي وختها الي تقرا فالباك وحصل أن ماتت اختها وهي عاشت ،وراها تڤول نحقق حلم أختي ونحرڨ …..وغيرها وغيرها من فئات الشبابولفت إنتباهي شاب حرڨ للالمان باش يخدم وزعما الألمان راها تستنى فيه والخدمة تتطايش المهم كي استوجبوه ڨالهم عندي عامين وانا هنا ومانيش خدام ونهز في 400أورو فالشهر وڤاعد في بلاصة خامجة تبان "حاشاكم" ويتكيف باين ميش دخان باين حاجة أخرى ….يعني نتا تكذب ما رحتش في جال الخدمة رحت في جال الحرية ...لا علينا هذه عينة من العيناتهذا كلو ما همنيش أنا لأنو كل واحد عندو مبرر ...ونظرتو لأنهم كبار خلاصهدرتي على الصغار اللي من ضرك داير في راسو الحرڤة .... خطيردائما نرجعو لمصدر المشكل ،،،،بغض النظر عن الدولة وسياستها التجويعية القاسية ،رانا نشوفو في ناس تقاوم الله يبارك وعايشين يكبرو لادهم على حب بلادهم ....أنا حبيت نرجع لمصدر المشكل ،المرض عمرك ولا تمدلو دوا بلا ما تدير تحاليل وصور أشعة ومن بعد تقدر توصف العلاج المناسبمصدر المشكل ...شاب في عمرو تسعتاش سنة ولا قل ولا كثر ما جابش الباك ...ڨعد هكذاك يطايش ماهوش عارف راسو من كرعيه..لاه ؟؟؟؟؟والديه ....لازم تجيب الباك.... لازم تجيب الباك وكأنو الباك رايح يحل جميع مشاكل الشباب ...لا يا أخي لالا لاحظ بنك من صغرو قبل ما يلحڨ للباك نتاع قراية وعندو أمل يقرا وينجح بها ونعمت ما عندوش أهدر مع بنك ولا بنتك شوفهم واش ميولاتهم ،حابة الخياطة ما تضيعلهاش وقتها فالليسي سجل بنتك في تكوين تعليم الخياطة ما تجي تلحڤ عشرين سنة تدير مشروع صغير خاص بيها ...وبنك حاب الميكانيك خليه يتعلم وهو صغير خير... ما تخليلوش سنوات عمرو تفوت هباءا بدل ما يعڨب ويعاود فالباك خليه يربح هاذوك الأعوام ويقرا ويخدم عند واحد بالشويه يولي فحل ويدير مشروعة...مشكلة الجزائريين حابين ولادهم كامل طبة طيارين ومهندسين وووو زعما اللي ما يوليش هاذو ما ينجحش في حياتو... لالا النجاح ثاني في مجالات أخرىمنا بدأت قصة الحرڤة الطفل خرج بعد ما عاود ربعين خطرة جد الباك حتى فاتو وقت التكوينات الملاح وعمرو راح لڤا روحو لا قراية لاحرفة يخدم بيها يعني خرج صفريا اااااا وااالدين أسمعو لاولادكم واش راهم حابين ميش نتم اللي تحبو كونو السند كونو هذاك الحيط اللي يتكى عليه ولادكم ما تكونوش المستنقع اللي يغرقو فيه …من هنا بدأت فكرة الحرڤة ….بنك ملي يكون عمرو عشر سنوات عسو ناقشو في طموحاتو مستقبلو ميولاتو وهكذا تكون عندك فكرة على نوعية الرجل ولا المرأة اللي رايحين يكونوها فالمستقبل...وهكذا يحس بالاهتمام ...وحاجة أخرى ولادنا ملي ينوضو الصباح وهو يسمع والديه ...جد البلاد هاذي ما ربحنا فيها شوفو الاوروب واش دايرين طلعوا ...البلاد فاسدة ما فيها عيشة .... والى غيرها من كلمات تخليه يكبر على كره بلادو بلا ما يحس ....ڤولولي صح ولا لالا ؟من هاذ الكلمات تكبر فيه حب الحرڤة...هذا واش لڨيت أسباب لحد الآن ....يروح يركب فلوكة ويحرڨ ڨلب الميمة والله يا خويا غير حرڨت صح بصح ڨلب ميمتك برك .....

وفي الأخير

الشدة في ربي وين ما كنا ..

وربي مع ولادنا وخاوتنا اللي راهم في البحر وفي شوارع اوروبا...

ربي يفرج على بلادنا نشالله ويعين الوالدين في رسالتهم ....



