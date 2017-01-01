ڨطعت البحر... وحرڨت ڨلب الميمة !!!!

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة حلم كبير, ‏3 فيفري 2018 على 21:38.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    إخوتي أخواتي مساؤكم ورد وياسمين يعطر جلستكم

    -اليوم أحببت أن نحاول معا تحليل ومعالجة ظاهرة إجتماعية خطيرة

    الحراڨة !!!!

    ماتو ...كلاهم الحوت ... ضاعو ... واللي وصلو يا رجعوهم .... يا ملاو بيهم الاحباس ... يا عايشين فالشوارع .... يا ضاعو مع المخدرات ....واحد من مئة واحد اللي قدر يستقر!!!!!! .....

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    أنا حطيت روحي في بلاصة كل واحد أولا ومن بعد ....

    أول سؤال تطرح في راسي كي شفت صور الحراڤة....
    لاه يحرڤو ؟
    وبديت نبحث في آراء وإجابات الحراڤة اللي حرڤو فالأخبار واللي ناشرين فيديوهات في اليوتيوب ..
    ...
    ولڤيت
    ....
    من بين الاجابات شاب في عمرو تسعااش سنة كره حياتو لا خدمة لاڤدمة والمعيشة غالية...

    شاب في الخامسة والعشرين من العمر متخرج ومزال مالڤاش خدمة ومزال ما تزوجش.....

    طفلة عمرها ستة وعشرين سنة ڤاتلك التسياق وما صحليش نسيق في بلادي ...حوست لمدة ربع سنين على خدمة ومن بعد قررت تحرڨ هي وختها الي تقرا فالباك وحصل أن ماتت اختها وهي عاشت ،وراها تڤول نحقق حلم أختي ونحرڨ …..

    وغيرها وغيرها من فئات الشباب

    ولفت إنتباهي شاب حرڨ للالمان باش يخدم وزعما الألمان راها تستنى فيه والخدمة تتطايش المهم كي استوجبوه ڨالهم عندي عامين وانا هنا ومانيش خدام ونهز في 400أورو فالشهر وڤاعد في بلاصة خامجة تبان "حاشاكم" ويتكيف باين ميش دخان باين حاجة أخرى ….يعني نتا تكذب ما رحتش في جال الخدمة رحت في جال الحرية ...لا علينا هذه عينة من العينات
    هذا كلو ما همنيش أنا لأنو كل واحد عندو مبرر ...ونظرتو لأنهم كبار خلاص
    هدرتي على الصغار اللي من ضرك داير في راسو الحرڤة .... خطير
    دائما نرجعو لمصدر المشكل ،،،،بغض النظر عن الدولة وسياستها التجويعية القاسية ،رانا نشوفو في ناس تقاوم الله يبارك وعايشين يكبرو لادهم على حب بلادهم ....

    أنا حبيت نرجع لمصدر المشكل ،المرض عمرك ولا تمدلو دوا بلا ما تدير تحاليل وصور أشعة ومن بعد تقدر توصف العلاج المناسب

    مصدر المشكل ...شاب في عمرو تسعتاش سنة ولا قل ولا كثر ما جابش الباك ...ڨعد هكذاك يطايش ماهوش عارف راسو من كرعيه..لاه ؟؟؟؟؟
    والديه ....لازم تجيب الباك.... لازم تجيب الباك وكأنو الباك رايح يحل جميع مشاكل الشباب ...لا يا أخي لالا لاحظ بنك من صغرو قبل ما يلحڨ للباك نتاع قراية وعندو أمل يقرا وينجح بها ونعمت ما عندوش أهدر مع بنك ولا بنتك شوفهم واش ميولاتهم ،حابة الخياطة ما تضيعلهاش وقتها فالليسي سجل بنتك في تكوين تعليم الخياطة ما تجي تلحڤ عشرين سنة تدير مشروع صغير خاص بيها ...

    وبنك حاب الميكانيك خليه يتعلم وهو صغير خير... ما تخليلوش سنوات عمرو تفوت هباءا بدل ما يعڨب ويعاود فالباك خليه يربح هاذوك الأعوام ويقرا ويخدم عند واحد بالشويه يولي فحل ويدير مشروعة...

    مشكلة الجزائريين حابين ولادهم كامل طبة طيارين ومهندسين وووو زعما اللي ما يوليش هاذو ما ينجحش في حياتو... لالا النجاح ثاني في مجالات أخرى

    منا بدأت قصة الحرڤة الطفل خرج بعد ما عاود ربعين خطرة جد الباك حتى فاتو وقت التكوينات الملاح وعمرو راح لڤا روحو لا قراية لاحرفة يخدم بيها يعني خرج صفر

    يا اااااا وااالدين أسمعو لاولادكم واش راهم حابين ميش نتم اللي تحبو كونو السند كونو هذاك الحيط اللي يتكى عليه ولادكم ما تكونوش المستنقع اللي يغرقو فيه …

    من هنا بدأت فكرة الحرڤة ….بنك ملي يكون عمرو عشر سنوات عسو ناقشو في طموحاتو مستقبلو ميولاتو وهكذا تكون عندك فكرة على نوعية الرجل ولا المرأة اللي رايحين يكونوها فالمستقبل...
    وهكذا يحس بالاهتمام ...

    وحاجة أخرى ولادنا ملي ينوضو الصباح وهو يسمع والديه ...جد البلاد هاذي ما ربحنا فيها شوفو الاوروب واش دايرين طلعوا ...البلاد فاسدة ما فيها عيشة .... والى غيرها من كلمات تخليه يكبر على كره بلادو بلا ما يحس ....
    ڤولولي صح ولا لالا ؟
    من هاذ الكلمات تكبر فيه حب الحرڤة...
    هذا واش لڨيت أسباب لحد الآن ....

    يروح يركب فلوكة ويحرڨ ڨلب الميمة والله يا خويا غير حرڨت صح بصح ڨلب ميمتك برك .....

    harga-dilemma1.jpg
    وفي الأخير
    الشدة في ربي وين ما كنا ..
    وربي مع ولادنا وخاوتنا اللي راهم في البحر وفي شوارع اوروبا...
    ربي يفرج على بلادنا نشالله ويعين الوالدين في رسالتهم ....


    خويا أختي واش رايكم في هاذ الظاهرة ؟
    واش أسبابها في رأيكم ؟
    والحلول اللي تقتارحوها على الوالدين ؟
    نتمنى تفاعلكم
    وتقبلوا مني فائق إلاحترام والتقدير
    حلم كبير
     
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    حلم كبير, ‏3 فيفري 2018 على 21:38
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: نجم اللمة ::

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    التعديل الأخير: ‏3 فيفري 2018 على 21:59
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    حلم كبير, ‏3 فيفري 2018 على 21:50
    #2
  3. {هِشام}

    {هِشام} :: عضو مُتميز ::

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    ~

    نتساءل أحيانا، ما الّذي يدفع بالمومس إلى صنعتها؟ وما الّذي يدفع بتاجر المخدّرات إلى حرفته؟

    ألا يريان خطأهما وخيبة نهايتهما؟ بلى يفعلان، ولم يختر أيّ منهما صنعته الدّنيئة في غمضة عين وانفتاحتها.

    بل دفعهما إلى ذلك سلسلة من الظّروف والقرارات الخاطئة.

    لذا أحيّي فيك عدم التهجّم المباشر على من يقرّرون الهجرة غير الشّرعية، فلا عاقل يركب البحر يلقي بنفسه للتّهلكة عن طيب نفس وسعة خاطر.

    الحرقة لا شك من مشاكل العصر الوخيمة، والّتي تطوّرت من مجرّد مهرب للمنحرفين وحثالة القوم، إلى خطّة معتمدة لبعض المثقّفين الواعين وبديل معتبر عن السّعي إلى حياة الكرامة

    في بلدهم، رجاء السّاذج المتوهّم في نيل حياة الكرامة تلك في بلد غير بلده.


    كما أسلفتُ وذكرتَ أخي حلم، ليست المشكلة مشكلة ثانية واحدة فتحلّ في ثانية مثلها، وإنّما هي نتاج أخطاء متراكمة وظروف متتالية.

    فالعازم على الحرقة لا شكّ أحد اثنين، إمّا يائس محطّم، أو حالم واهم.

    فأمّا اليائس المحطّم فقد خذله نظاما التّعليم والتّوظيف في بلده، وقد خذل هو نفسه بالرّكض وراءهما حين اتّضح ألاّ سبيل تؤدّيان إليه إلاّ سبيل الضياع.

    وقد خذله - كما ذكرتَ- من حوله من أولياء قرابة وأولياء أمر، فبدل توجيهه لما ينفعه وجّهوه لما يريحهم منه ومن همّه.

    وأمّا الحالم الواهم فإمّا عبد مالٍ أو عبد هوى.

    وكلاهما للأسف بلا وازع ديني يبعث فيهما خوف المهلكة الّتي يلقيان نفسيهما إليها، ويطمئنهما -إيمانا ويقينا- بأنّ الرّزق بيد الله لا بيد سمسار الحرقة والعجوز الشقراء.

    وأنّه إنّما يبلغه حيث ما كان. إلا إن كان طعاما للحوت أو ملفظة للموج.


    بدل أن تمدح أروبا وتلعن الجزائر، تعلّم منها أنّ الاستثمار في مواهب وميولات طفلك، خيرٌ له ولك من دفعه إلى التّعليم الجاف الّذي لا يراعي اختلافه عن سواه.

    واصنع له بذلك خطة بديلة وطريق رزق ينفعه إن لم تنفعه الدّراسة.

    ازرع في ابنك حبّ وطنه من حيث هو وطنه لا من حيث هو حكومة وقيادة مسؤولة عن توظيفه وضمان عيشه.

    اصنع من وليدك مؤمنا يحمد سعة العيش ويرضى ضيقه، ويؤمن بأنّ الرّازق الله لا سواه، وأنّ إظهار دينه وتعلّمه خير من مال الدّنيا في بلاد الكفر.

    وكما يقول الشّاعر احم احم:

    سأبقى ما حييتُ وملء قلبي ×× هوى وطني، وأشربُه عيالي
    ( من قصيدة وطن الضلال )
    a shameful plug, sorry :p

    وعلى ذكر الشّعر والحرقة، هذا الشّاعر عبد الحليم مخالفة في رائعته "نشيج البجع"
    وأوافقه إلى الدّقيقة الرّابعة، وأخالفه فيما بعدها. (في الفيديو موسيقى للأسف ولم ألق له بديلا)


    ~

    شكرا جزيلا أخي حلم كبير!
     
    {هِشام}, ‏4 فيفري 2018 على 11:53
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    الموضوع قاسي قساوة احوالنا في بلداننا ،،
    و انت بسطته اخي @حلم كبير ،،
    فتضافرت أوصاف توجع القلب







    انصح كل شاب جزائري بتذكر النعم التي بين يديه ،،
    و ان يحاول تغيير نفسه و محيطه فيتغير المجتمع و تتغير سنة الله الكونية فينا فيغير احوال حكامنا فينا ..

    و انصح بالصبر و العطاء و الاحتساب ..
    اقولها و مليء قلمي مرارة من احاسيس الفؤاد ..
    .........
    نحتسب العيش في بلداننا ..
    اللهم اني احستسب يقائي في بلادي .. فاللهم ارزقني الخير كله عاجله و آجله ..
    اللهم آمين و كل الاخوة المحتسبين ..
    ...
     
    {هِشام} معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏4 فيفري 2018 على 13:12
    #4

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