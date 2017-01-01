ما تردوش علـــي هذا موضوعي وحدي

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة الامين محمد, ‏17 فيفري 2017 على 22:13.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    السلام عليكم
    ممكن العنوان محيركم ايييه ما نيش حابكم تردوا علـــي
    هــذا موضوعي نتاعي وحدي
    شوفي انت الصحافية الساخرة رحمة على جدك ماكان لاه تكتبي رد
    رايح نعاقبك و نحظر العضوية نتاعك و ممكن نشكي بيك
    و انت خويا ملامح شاعر راني نشوف فيك تفكر ترد
    غير ما تعبش روحك ماكان لاه تكتب
    مانيش مليح
    و زاد هذا موضوعي شكون يسالني
    ما تردوش علي
    تســـــــــــــــــــــــــالونـــي ؟؟؟؟
    مانيش حابكم تردوا

    ههههههههههههههه

    راني نضحك برك
    لكن بصدق كاين بعض الأعضاء يكتب موضوع
    و ينزعج من الردود
    يعني يكتب موضوع و يدور بيه الاسلاك الشائكة
    و يجعل فيه حرس
    و كل رد ما يعجبهش يقصفه ديراكت كيما قالها قائل
    و الله احيانا نحس ان كاتب الموضوع راه حاكمه القولون العصبي
    او راه ضرسه منتفخة و عنده الشقيقة
    و راه مقلق متحسس و متألم و الردود المخالفة
    او اللي فيها شك برك
    تعمله توتر

    يا اخواني الرد من حق كل عضو
    سواء وافقك في الرأي او خالفك

    و انت كاتب الموضوع
    راك صاحب الدار و الناس جايا ضياف عندك
    أحسن ضيافتهم بردود و مناقشة راقية
    حتى و ان خالفوك الرأي و الأسلوب و الفهم
     
    الصحافية الساخرة, sanaya, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏17 فيفري 2017 على 22:13
    #1
  2. Smile Queen

    Smile Queen :: عضو مُتميز ::

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    باتنة
    رغم انو موضوع بصيغة فكاهية لكن والله في الصميم اخي الامين محمد
    واعتذر لاني رديت :ROFLMAO:
     
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    Smile Queen, ‏17 فيفري 2017 على 22:20
    #2
  3. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    وي عندك الحق
    والإختلاف في الرأي ليس مشكلا
    عادي
    بالعكس يعجبوني الناس اللي يختلفوا معايا وينتقدوني لأني أحيانا نلقى روحي نستفاد من النقاش معاهم ويلفتوا النظر نتاعي لصوالح مخممتش فيهم
    مثال @الصحافية الساخرة يعجبني بزاف تواجدها وتعطي أفكارها بصراحة
    وخترة كتبت موضوع كامل لأنو عارضتني في حاجة وبعد النقاش لفتت نظري لصوالح مخممتش فيهم
    شنو هو اللي يطرح الموضوع يكون انسان متواضع عندو قابلية يتعلم وعندو قابلية يصحح أخطائوا ويكون ذو بال واسع
    وأحب كثيرا هذه المقولة :
    نختلف ويبقى الود
    سلام
     
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    sanaya, ‏17 فيفري 2017 على 22:31
    #3
  4. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    شكون قالك ردي
    هههههههههههههههه

    مرحبا بيك الموضوع موضوعك أختي
     
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    الامين محمد, ‏17 فيفري 2017 على 22:54
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    و انت شكون قالك ردي هههههههههههه

    و الله عندك الف حق فالنقاش يخلينا نتعلم من بعض
    لازم نكون قابلين اللنقد فالكمال لله وحده

    شكرا لمرورك الراقي و راه عندك بروسي شكون قالك ردي ههههههههه
     
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    الامين محمد, ‏17 فيفري 2017 على 22:57
    #5
  6. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    انا الصراحة ما نقدرش نشوف موضوع نتع محمد الامين و ما ندخلش نرد و زيد جكارة فيك كما يقولو السوريين راني جيت نرد
    ايه عندك الحق الواحد لما يحط موضوع لازم يتقبل كامل الردود لمليحة و لي ماشي مليحة لازم يكون خاطرو واسع
    و اذا ما يقبلش انتقادات و ردود ما كان لاه يدير موضوع
    يعطيك الصحة محمد
     
    أم منيــــــر, ‏17 فيفري 2017 على 23:01
    #6
  7. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

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    ههههه كتقول للجزائري متردش معناتها يرد
    ولبروسي على الإدارة
    مشكور أخي سلام
     
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    sanaya, ‏17 فيفري 2017 على 23:01
    #7
  8. طموحة

    طموحة :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم نعم فعلا توجد هاته الظاهرة
    و كأن صاحب الموضوع لم يطرح الموضوع لرؤية جوانبه ومناقشته
    وانما للموافقة على أفكاره فقط و الثناء عليها
    و أناأرى أنه بالضرورة يجب أن تكون ليونة ومرونة في المناقشة
    وأن يكون للصاحب الموضوع وحتى
    للأعضاء ثقافة الحوار وتقبل آراء الآخرين
    السلام
     
    طموحة, ‏17 فيفري 2017 على 23:03
    #8
  9. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله
    ههههههههههه ههههههههههه ضحكتني يا خويا
    واش نقولك لازم نهدر باش نعاونك تفرغ الشحنات المزعجة هههههههه
    هذي يسموها "الحساسية المفرطة" تجاه اراء الغير ههههه
    يااو اللي ميعرفش يناقش اكيد يولي يشطح بحال كبش هذا وين انذبح
    وما يتقبلش الرأي
    اه مي تحط موضوع اكيد اكيد راح تلقى اراء تختلف معاك وهذا باش تصحح نظرتك للامر هذاك مثلا كاين اللي تلقاه يظل يطيح فالدولة ومنا ولكن كي يبدا يتناقش مع ناس ويخالفوه تتبذل نظرته تماما خاطش كي يقنعك واحد بفكرة متظلش متمسك بفكرتك ولا ناقش ووسع المناقشة اكثر
    شغل بعض عباد نشوفهم بحال قناة النهار يروحوا يسقسوا الغاشي على حاجات ومن بعد يقولولهم علاه دير هكا وووووو ميتقبلوا والو قلنا هكا هكا اقتنع ولا اتخنق
    وعلاه انا منردش اه تسما انت متقتنعش بردودي اه راسك خشين تاكل سردوك اوه قصدي جاج االا دوك كول خبز يابس والراس يبقى يابس هههه
    تحياتي يا كريم
     
    الصحافية الساخرة, ‏17 فيفري 2017 على 23:07
    #9