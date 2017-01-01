ما تردوش علـــي هذا موضوعي وحدي

السلام عليكم

ممكن العنوان محيركم ايييه ما نيش حابكم تردوا علـــي

هــذا موضوعي نتاعي وحدي

شوفي انت الصحافية الساخرة رحمة على جدك ماكان لاه تكتبي رد

رايح نعاقبك و نحظر العضوية نتاعك و ممكن نشكي بيك

و انت خويا ملامح شاعر راني نشوف فيك تفكر ترد

غير ما تعبش روحك ماكان لاه تكتب

مانيش مليح

و زاد هذا موضوعي شكون يسالني

ما تردوش علي

تســـــــــــــــــــــــــالونـــي ؟؟؟؟

مانيش حابكم تردوا



ههههههههههههههه



راني نضحك برك

لكن بصدق كاين بعض الأعضاء يكتب موضوع

و ينزعج من الردود

يعني يكتب موضوع و يدور بيه الاسلاك الشائكة

و يجعل فيه حرس

و كل رد ما يعجبهش يقصفه ديراكت كيما قالها قائل

و الله احيانا نحس ان كاتب الموضوع راه حاكمه القولون العصبي

او راه ضرسه منتفخة و عنده الشقيقة

و راه مقلق متحسس و متألم و الردود المخالفة

او اللي فيها شك برك

تعمله توتر



يا اخواني الرد من حق كل عضو

سواء وافقك في الرأي او خالفك



و انت كاتب الموضوع

راك صاحب الدار و الناس جايا ضياف عندك

أحسن ضيافتهم بردود و مناقشة راقية

حتى و ان خالفوك الرأي و الأسلوب و الفهم