آآه يا ربي ...قيام الليل

هيا ولا يزال يحكي مع صحبتو {جميلة باخلاقي }

ومن بعد بعد حكاية اخرى مع نفسي استنتجت انو الحبيبة نصحاتو انو يقومو الليل مع بعض هي تصلي 4 ركعات وهو يصلي 8 هاكم تعرفو ديما ديما الراجل لازم يزيد على المرا كي شغول مرا ضرب 2 يساوي رااجل خخخخ

ومنه نستنتج انو عشااق اليوم راهم تحسنو ورجعو يقومو الليل وحتى ايضا يصومو في بعض الاحياان واكيد مع بعض ومن هنا هذي كاامل مقدمة :

المهم ابليس اعاذنا الله منه كي ما لقاش واش يدير مع الناس اللي تحافظ على الصلاة ومتربية خقا وكل شيء قالك نخليهم يتمعشو بالباقيات الصالحات لذا فالعاشق

تعيطلو المعشوقة نتاعو مع الصباح بون هوما ما يقولوش صباح الخير مي يقولو السلام عليكم هاو لازم تحية الاسلام سينون راهم يغضبو ربي ايا ومن بعد تقلو واش اليوم قريت اذكار الصباح ويبداو يقراوها مع بعض ماشاء الله اميرة باخلاقي وابو ريحانه راهم في عبادة

رغم العشق هيا توصل 2 سوايع من بعد الصباح يعيط ابو ريحانه لاميرة باخلاقي ويقلها اليوم لازم نستغفرو 70 خطرة هيا هي ما يروحلهاش الحساب وهو تالمون عزيزة عليه الطفلة يستغفر 170 هاكم تعرفو البونوس

نزيد نحكيلكم شوياا هوما يحكيو مع بعضااهم دائما غير على فلسطين وكيفاش حابة تموت هي وهو شهيدين ويتلاقاو في الجنة هو مع الحور العين وهي سيدة الحور العين مااشاء الله هذي نعمة ..

ياسيدي والمواضيع نتاعهم الاخرى منين ذاك يحكيو على بعض الفتاوى يسقسيو على افضل الاعمال والفرونسي ما يستعملوهاش خاتش حراام ونتاع المتخلفين ..

ياسيدي ابو ريحانة كي يتوحش ويشتاق لاميرة مع الليل يعيطلها مع منتصف الليل وين تكون هي راقدة ويقلها راني فقت من الليل

وحبيت نفوقك باش نذكرو ربي كيف كيف .... بفففف

نزيدكم حاجة اخرى البروفيل نتاعها في الفايسبوك فتاة انيقة مدايرة جلباب اخضر وهو البروفايل نتاعو في الفايسبوك واحد بلحية بجانب الابنة الصغيرة نتاعو ...

يتمعشقو باسم الدين ويغطيو الاخطاء نتاعهم باسم الدين هوما عاقلين ويشوفو في العشاق لخرين متخلفين هو متربي اذن ماعندوش مشكل انو يحكي مع طفلة والسبب انو هو متربي وما يدير والو للطفلة ...

هي تحكي معاه ولو انو متخلقة وكي تحشم يبانو على خدودها الاحمرار والحجة نتاعها انو هي متربية واذا غلط معاها وقلها كلمة احبك

رايحة تدير هذيك العفسة نتاع {من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه } دونك هو مالازمش يقلها احبك سينون تصرى كارثة

يعني يقدر يقلها على الاشعار نتاع عنتر الخالية من الفسق كما يقول هو الاشعار الطاهرة العفيفة

والشي المميز في هذا الثنائي هو انو يذكرو ربي في كل شيء راني نقلكم الليل ويقوموه كيف كيف الا انو يذكرو ربي في جريمة التواصل

بيسك هوما متربيين ويعرفو شويا في الدين وقراو في التربية الاسلامية الدرس نتاع القياس والمصالح المرسلة

واستنتجو انو لما يكون الشاب متربي من عائلة محترمة يقدر يحكي مع طفلة متربية ومن عائلة محترمة فقط اذا تجنبو كلمة احبك ..



هيا سلاام انا حكيم نحبكم كاامل وجامي نسمح فيكم طيط طيط الماشينة جات العودة تدينا ...سلام عليكم موااح ​