أختي حبيتي

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة ملامح شاعر, ‏23 فيفري 2017 على 17:25.

  1. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2015
    المشاركات:
    832
    الإعجابات المتلقاة:
    1,735
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله وكفى وصلى الله على نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جعل الله رابط الأخوة من أقوى الروابط

    وشدد على قاطعها وتوعد

    هاهو الرسول صل الله عليه وسلم يفرش ردائه لأخته من الرضاعة الشيماء ويعتق كل قومها إذ أسروا يوم حنين بشفاعتها لهم
    بعد قرأت موضوع أخي الأمين محمد المميز " زوجتي حبيبتي "

    قد أتيتكم بموضوع قد يكون له نفس الحساسية

    معاملة الأخ لأخته إذ أنها في بلادنا فيها جفاء كبير

    لو سئل الأخ هل عندك أخت أسود وجهه هذا ان لم ينكر أنه لا يملك أخوات

    والمعاملة من يوم أن تكبر يصبح ذاك الشرطي الذي يشكك في كل تصرفاتها

    ولاتفه الأسباب قد يبرحها ضربا

    وبالكاد نسمع أخ يحتضن أخته أو يتحاور معها

    أو يلعب معا نادرا على العموم لا على الخصوص

    لا أقول أن لا يحرصها وان لا يكون شديد

    لمصلحتها ولكن أين اللين وأين معاملة الأخوة ؟

    هل حقا نحن شعب لا يعرف التعبير عن مشاعره ؟

    كيف في نظركم تكون المعاملة الصحيحة بين الأخ والأخت ؟

    هل ما يحدث من فتن في الشارع جعل الأخ قاسي على أخته ؟

    لما لايكون الأخ صديق أخته حينما تكبر فيكون يعرفها أكثر ليرشدها ؟ أم هو يخاف أن هيبته تسقط أمامها ؟

    لكم المجال لتتسعوا في الموضوع أكثر
    حفظ الله اخوتكم واخواتكم
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ملامح شاعر, ‏23 فيفري 2017 على 17:25
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 ديسمبر 2013
    المشاركات:
    5,616
    الإعجابات المتلقاة:
    17,845
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    تلمسان...الجزائر
    السلام عليكم
    تم الاعتماد
    ولي عودة باذن الله
     
    حلم كبير و ملامح شاعر معجبون بهذا.
    أم منيــــــر, ‏23 فيفري 2017 على 17:54
    #2
  3. ملامح شاعر

    ملامح شاعر
    :: مشرف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 جانفي 2015
    المشاركات:
    832
    الإعجابات المتلقاة:
    1,735
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    ذكر
    وعليكم السلام
    شكرا على الإعتماد
    ننتظر عودتك وإثراء الموضوع
    أرجوا تصحيح العنوان أختي الكريمة "أختي حبيبتي "
     
    ملامح شاعر, ‏23 فيفري 2017 على 18:14
    #3