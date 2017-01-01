و الله ما قدينا

بسم الله

السلام عليكم

اهلي ناس اللمة ان شاء الله راكم كااامل ملاح

خاوتي اللعزاز ممكن البعض ما هوش حاس بالزيادة في اسعار

السلع و الفواتير

لكن الزوالي راه صح يعاني و الأزمة ما نقولش هو الأول اللي تمسه

بل هو الوحيد اللي رايح تضربه

خاوتي نعطيكم مثال انا نسلك 8000 دج نتاع لانام شريت مدفأة ب 2000 دج في الشهر تقسيط شهري لمدة 10 اشهر

تبقى 6000 دج

عندي موعد مع طبيب النسا زوجتي حامل الطبيب يخلص 1500 دج و 500 حق المركوب

تبقى 4000دج

اسلام لازم نديه لطبيب العيون ايضا 1000دج و 500 دج مركوب و 1000 حق تغيير زجاج النضارات

1500 دج او مية و خمسين الف

فاتورة الغاز و الكهربا 5000 دج

معناه راني متأخر ب 3500دج

زيد مصروفي العادي المتوسط بلا لحم او فواكه بعيد الشر راه يكلف 6000 دج

معناه راني متأخر ب 9500 دج



زيد الدوا و ممكن لبسة او أحذية و ممكن الزوجة تشتهي حاجة او يجيك ضيف

او تاخذ اهلك الى بيت اهلهم زيارة معناه تلقى روحك متأخر ب أكثر من 15000 دج

او مليون و نص

و لاذا ماكانش فاتورة تلقى روحك متأخر ب مليون و اذا مكانشس دوا تلقى روحك متأخر ب 8000 دج

يعني على الأقل و بالمتوسط راك متأخر بمليون كل شهر يعني في العام تخرج ب 12 مليون كريدي

و العام لاخر موسم الدراسة و رمضان و الأعياد و تخرج ب 20 مليون كريدي

و اذا كانت عايلة عندها 3 أطفال معناه كلش نضربوه في 2 في الاخير

تلقى روحك في طريق الاتجار بالحرام او تعاطي الحرام او نصفك مشلول بسبب جلطة

