و الله ما قدينا

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الامين محمد, ‏27 فيفري 2017 على 15:05.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    بسم الله
    السلام عليكم
    اهلي ناس اللمة ان شاء الله راكم كااامل ملاح
    خاوتي اللعزاز ممكن البعض ما هوش حاس بالزيادة في اسعار
    السلع و الفواتير
    لكن الزوالي راه صح يعاني و الأزمة ما نقولش هو الأول اللي تمسه
    بل هو الوحيد اللي رايح تضربه
    خاوتي نعطيكم مثال انا نسلك 8000 دج نتاع لانام شريت مدفأة ب 2000 دج في الشهر تقسيط شهري لمدة 10 اشهر
    تبقى 6000 دج
    عندي موعد مع طبيب النسا زوجتي حامل الطبيب يخلص 1500 دج و 500 حق المركوب
    تبقى 4000دج
    اسلام لازم نديه لطبيب العيون ايضا 1000دج و 500 دج مركوب و 1000 حق تغيير زجاج النضارات
    1500 دج او مية و خمسين الف
    فاتورة الغاز و الكهربا 5000 دج
    معناه راني متأخر ب 3500دج
    زيد مصروفي العادي المتوسط بلا لحم او فواكه بعيد الشر راه يكلف 6000 دج
    معناه راني متأخر ب 9500 دج

    زيد الدوا و ممكن لبسة او أحذية و ممكن الزوجة تشتهي حاجة او يجيك ضيف
    او تاخذ اهلك الى بيت اهلهم زيارة معناه تلقى روحك متأخر ب أكثر من 15000 دج
    او مليون و نص
    و لاذا ماكانش فاتورة تلقى روحك متأخر ب مليون و اذا مكانشس دوا تلقى روحك متأخر ب 8000 دج
    يعني على الأقل و بالمتوسط راك متأخر بمليون كل شهر يعني في العام تخرج ب 12 مليون كريدي
    و العام لاخر موسم الدراسة و رمضان و الأعياد و تخرج ب 20 مليون كريدي
    و اذا كانت عايلة عندها 3 أطفال معناه كلش نضربوه في 2 في الاخير
    تلقى روحك في طريق الاتجار بالحرام او تعاطي الحرام او نصفك مشلول بسبب جلطة

     
    التعديل الأخير: ‏27 فيفري 2017 على 16:21
    ميلينا معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏27 فيفري 2017 على 15:05
    #1