فيلم بطله تشارلي ...

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة جميلة الاثر, ‏2 مارس 2017 على 21:09.

  1. جميلة الاثر

    جميلة الاثر :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم كيف حال الجميع ان شاء الله الكل بخير
    معاكم تشارلي وهراني ........... لا غير متخافوش عينيا ماشي حمرين ومنفهمش الانجليزية حتى لتم
    رح نحكيلكم على الكارثة لي صرات في الليسي اليوم ولا الفيلم لي تفرجته عندي خمس سنين محكمتش الكودود وتفرجت من عام سندريلا واميرة النائمة هههههه
    مي ليوم الفيلم من كوكب اكشن ولا الكوكب الضاحك المهم بيناتهم .
    على الساعة 11 كنت نقرى هندسة طرائق كنا زعما نصحو في الاختبار والكل فرحان باسكو ليميديش يدي 14 وختكم البقاقة دات عشرين ههههه خمسة في عينيكم حرزوا تعينوني .
    ولما الاستاذ جا يقسم الاوراق نسمعو تواغ انا حسبت كاش حريق ولا بومبا مي لما نحل التاقة تلاقيت البنات يتوغوا وحبين يقيسوا رواحهم من لبالكوا الاستاذ من كثرة الخلعة بلع التيق والباب وخلاهم يتوغوا ومن الزهر كانت تم لجنة التفتيش
    وباش ميمرgوهاش دخلوا وحدة البنت لقسمنا وهنا تبدى احداث الفيلم ودخلت معاها صديقتها قعدت التوغ وتقول الباب تبلع عليا والجن راه جاي يدينا الطوابل بقاو يطلعوا في السماء وبلعوا عليا مخلاونيش نخرج تم عاد فهمت ان الشيرة كانت تلعب ديك اللعبة
    وبعد ماحكاتنا تبدا الفئة المساعدة والمتطوعة للدعم الندابات والبكيات مي الظاهر كامل بنات القسم خوافات لقيت روحي انا الوحيدة بنت لي مبكيتش ومتوغتش حشمت على روحي حتى بعض الاولاد خافوا هههههههه
    مي جامي جاني الضحك كي اليوم نجي نسكت وحدة تنوض لخرى معييت نقولهم ستغفروا اقروا القران والو مالا جمعت في بلاصتي وبقيت نتفرج ونضحك الاستاذ لما شاف لبنات كامل يبكوا غير انا توسوس gال باينا الجن سكن فيها هههههه
    باسكو هو وكان يرجف بالخوف
    وممبعد جات الحماية تقريبا 30 شيرة تغاشت شقدهم يدوهم gاع ووحدة بقات تهدر بصوت رجل قالوا الجن سكن فيها ووحدة بشت شعرها
    فيلم مكسيكي المنتجين والمخرجين والممثلين بزاف مي المشاهدين غير الاولاد وانا هههههههههه
    انا صراحة مانتش واش قالوا طوابل طلعوا في السما الباب تبلع ولي حيرني كي عارفين روحهم يخافوا وعلاش يلعبوا اصلا هذا شرك
    مي تقريبا كامل التلاميذ امنوا وبقاو خايفين وفي المساء القسم لي صرا فيه هذا التبهديل مجاش
    ما رايكم انتم هل هذا حقيقي ام مجرد اوهام رسموها في عقولها فراتها عيونهم
    مي لعبوها غير اربع تلاميذ الباقي مكانش علبالهم بلي زملاؤهم راهم يلعبوا كيفاش تصوروها في عقلهم باش شافوها هذا هو السؤال لي طرحوه عليا صديقاتي كي مانتهمش وقتلهم مجرد اوهام
    اليكم الخط
    عنداكم تتغاشوا ولا تتوغوا انا خاطيني ههههههههه
     
    hocine ben و مِلْكٌ لَهٌ معجبون بهذا.
    جميلة الاثر, ‏2 مارس 2017 على 21:09
    #1
  2. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
    هي حقيقة اختي الغالية
    كاين عندنا هنا في سكيكدة في ليسي لعبو اللعبة تع ماري الدموية نورمالمون راكي تعرفيها
    بلادي ميري ، شفتها في فيلم روووعة نموت على الرعب
    و هدوك الالعاب حصلو اعتراف صريح من اهل العلم و السنة انو صح يدوك العالم الاخر و تتواصل مع العالم الاخر و خاصة ان كنتي تامني بيهم
    و لما تعيطي باسم جن بسم الله الرحمن الرحيم راه يحضر بحداك لوكان ماجاتش هديك الغشاوة اللي حامي بيها الله عينينا كون رانا ندوخو خاصة لما الواحد يسمع الغناء
    و العلماء نصحو بعدم فعل دلك الامر لانو يحدث حقيقة
    جميل اختصاصكي ادا تقني رياضي ،كما كنت قبلا لكني كنت هندسة كهربائية
    كون جيت في بلاصتك نروح نشوف واش صرا في ديك لكلاصة
    نموت على الرعب وافلام الرعب و بالاخص المتعلقة بالاشباح ياعمري ياعمري ونبكي من الضحك موش غير نضحك
    تحياتي​
     
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏3 مارس 2017 على 16:43
    #2
  3. hocine ben

    hocine ben :: عضو مُشارك ::

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    سلام عليكم و رحمة الله
    هذي اللعبة راني غيل كما سمعت بها .... تع أقلام .. يقولك يلعبو معاك جنون .. ههههه
    مساكن ..... الله يهديهم و أن شاءلله يا رب الله يكثر مالتتويغات عندكم
    هذو باين بلي مالحمري ..و لا الدرب ..
    ويب صرات هدي .. ! هههههه ​
     
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    hocine ben, ‏3 مارس 2017 على 16:58
    #3
  4. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    و عليكم السلام و رحمةالله
    لا يا اخي تلك الامور و الالعاب حقيقية
    و هي حقا تصلك بالعالم الاخر ​
     
    مِلْكٌ لَهٌ, ‏3 مارس 2017 على 17:02
    #4
  5. hocine ben

    hocine ben :: عضو مُشارك ::

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    أهلا أخت
    لاحظت الان فيديو في موقع اليوتيوب .. فعلا تحرك القلم ..
    لكن نحن مسلمون يجب أن لا نأمن بمثل هده أشياء ..
     
    hocine ben, ‏3 مارس 2017 على 17:12
    #5