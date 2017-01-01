فيلم بطله تشارلي ...

السلام عليكم كيف حال الجميع ان شاء الله الكل بخير

معاكم تشارلي وهراني ........... لا غير متخافوش عينيا ماشي حمرين ومنفهمش الانجليزية حتى لتم

رح نحكيلكم على الكارثة لي صرات في الليسي اليوم ولا الفيلم لي تفرجته عندي خمس سنين محكمتش الكودود وتفرجت من عام سندريلا واميرة النائمة هههههه

مي ليوم الفيلم من كوكب اكشن ولا الكوكب الضاحك المهم بيناتهم .

على الساعة 11 كنت نقرى هندسة طرائق كنا زعما نصحو في الاختبار والكل فرحان باسكو ليميديش يدي 14 وختكم البقاقة دات عشرين ههههه خمسة في عينيكم حرزوا تعينوني .

ولما الاستاذ جا يقسم الاوراق نسمعو تواغ انا حسبت كاش حريق ولا بومبا مي لما نحل التاقة تلاقيت البنات يتوغوا وحبين يقيسوا رواحهم من لبالكوا الاستاذ من كثرة الخلعة بلع التيق والباب وخلاهم يتوغوا ومن الزهر كانت تم لجنة التفتيش

وباش ميمرgوهاش دخلوا وحدة البنت لقسمنا وهنا تبدى احداث الفيلم ودخلت معاها صديقتها قعدت التوغ وتقول الباب تبلع عليا والجن راه جاي يدينا الطوابل بقاو يطلعوا في السماء وبلعوا عليا مخلاونيش نخرج تم عاد فهمت ان الشيرة كانت تلعب ديك اللعبة

وبعد ماحكاتنا تبدا الفئة المساعدة والمتطوعة للدعم الندابات والبكيات مي الظاهر كامل بنات القسم خوافات لقيت روحي انا الوحيدة بنت لي مبكيتش ومتوغتش حشمت على روحي حتى بعض الاولاد خافوا هههههههه

مي جامي جاني الضحك كي اليوم نجي نسكت وحدة تنوض لخرى معييت نقولهم ستغفروا اقروا القران والو مالا جمعت في بلاصتي وبقيت نتفرج ونضحك الاستاذ لما شاف لبنات كامل يبكوا غير انا توسوس gال باينا الجن سكن فيها هههههه

باسكو هو وكان يرجف بالخوف

وممبعد جات الحماية تقريبا 30 شيرة تغاشت شقدهم يدوهم gاع ووحدة بقات تهدر بصوت رجل قالوا الجن سكن فيها ووحدة بشت شعرها

فيلم مكسيكي المنتجين والمخرجين والممثلين بزاف مي المشاهدين غير الاولاد وانا هههههههههه

انا صراحة مانتش واش قالوا طوابل طلعوا في السما الباب تبلع ولي حيرني كي عارفين روحهم يخافوا وعلاش يلعبوا اصلا هذا شرك

مي تقريبا كامل التلاميذ امنوا وبقاو خايفين وفي المساء القسم لي صرا فيه هذا التبهديل مجاش

ما رايكم انتم هل هذا حقيقي ام مجرد اوهام رسموها في عقولها فراتها عيونهم

مي لعبوها غير اربع تلاميذ الباقي مكانش علبالهم بلي زملاؤهم راهم يلعبوا كيفاش تصوروها في عقلهم باش شافوها هذا هو السؤال لي طرحوه عليا صديقاتي كي مانتهمش وقتلهم مجرد اوهام

اليكم الخط

عنداكم تتغاشوا ولا تتوغوا انا خاطيني ههههههههه