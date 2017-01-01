كـرسـي التعآرف { الضيـف الثـآني 2017 } بنقابي أفتخر

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

اردنا أن نفتح لكم هذا الموضوع من جديد لكي نتعرف على الاعضاء المنتسبين مؤخرا لهذا الصرح العظيم

او أن نتعرف على بقية الاعضاء التي لم تسمح لنا الفرصة على التعرف عليهم في الاعداد السابقة من كرسي التعارف

و أتمنى أن نوفق هذه المرة أيضا في هذا الموضوع

يــســرنــا نــحــنــ في منتدى اللمة الجزائرية ..

وفي منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك

أن نفتح بوابة التعارف والتآلف الذي سيجمع الأعضاء والمشرفين والمراقبين تحت سقف واحد

أو فوق كرسي واحد

فكــرة الموضوع

ملاحظات

هووهي أننا سنصطاد في كل مرةعضوا من أعضائنا الكرام كضيف شرف ليجلس على الكرسيلمدة أسبوعوسيقوم الأعضاء بطرح أسئلة على الضيف لغرض التعرف أكثر عليه وعلى شخصيته وأفكاره