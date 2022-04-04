الضيف الثاني، سلسلة هل عرفتم الآن من أكون!

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 13,358
- النقاط
- 2,301
- محل الإقامة
- لا أعلم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رمضان مبارك عليكم جميعاً واسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصائمين القائمين
وأن يعتق رقبتي ورقابكم من النار، آمين
أنا أنثى وأعمل في مجال الطب والدواء.
ستجدونني أتنقل بين هذه الأقسام: منتدى مشكلتي بالمرتبة الاولى و منتدى المدونات الحرة للاعضاء و خواطرهم فهي الأقرب إلى قلبي.
معرفي [أي إسمي في المنتدى] بالعربية واللاتينية معاً ومعنى أسمي هو من ولد قبل أوانه، أما صورتي الرمزية فتخبركم من أكون.
لست من الأعضاء الجدد إنما أنا بين القديم الجديد و هناك من الاعضاء من اعتبر نفسي قريبة منهم لكن لا أظن ان الجميع يعرفني رغم انني لست جديدة في المنتدى.
عملت في الإدارة فيما مضى ولكنني الآن أنا عضوة ولست ضمن الإدارة.
أنا شخصية محبة لمساعدة الآخرين تؤلمني آلام الجميع اشد ما أكره أذية الآخرين و لو آذيت شخص فبدون قصد مني.
لم تتم إستضافتي على كرسي التعارف على الرغم من انني في اللمة منذ سبع سنوات.
ولأنني مشغولة ما بين عائلتي وعملي أنشغالات الحياة فأنا للاسف لست منتظمة في دخولي للمة
بل قد مررت بعدة فترات انقطاع نظرا لمسؤولياتي.
فهل عرفتم الآن من أكون؟