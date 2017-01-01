للأخت ليليا مرام و كل المسلمين ...

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته دعاء للأخت @ليليا مرام و كل مرضى المسلمين المرض شيء صعب يمر به الجميع . الأصعب أن تكون أنت جانب المريض و ليس المريض نفسة تحاول بقدر ما أستطعت أن تساعده ليتغلب على مرضه و تمضى أوقاتا معه حتى ينعم الله عليه بالصبر أوصانا الله تعالى في كتابه الكريم بأن الدعاء و طلب الشفاء من الله عز وجل يرفع الضر و المرض فقال تعالى : " وأيوب أذ نادى ربه أني مسني الضر انت الرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر و أتيناه أهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذكرى للعابدين " ...... أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك أختي @ليليا مرام و كل المسلمين. اللهمّ اشفهم شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدهم، اللهمّ احرسهم بعينك الّتي لا تنام، واكفهم بركنك الذي لا يرام، واحفظهم بعزّك الّذي لا يضام، واكلأهم في الليل وفي النّهار، وارحمهم بقدرتك عليه، أنت ثقتهم ورجائهم يا كاشف الهم، يا مفرّج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين. أمين يا رب العالمين ...