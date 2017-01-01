للأخت ليليا مرام و كل المسلمين ...

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة hocine ben, ‏4 مارس 2017 على 21:16.

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  1. hocine ben

    hocine ben :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
    دعاء للأخت @ليليا مرام و كل مرضى المسلمين
    المرض شيء صعب يمر به الجميع . الأصعب أن تكون أنت جانب المريض و ليس المريض نفسة
    تحاول بقدر ما أستطعت أن تساعده ليتغلب على مرضه و تمضى أوقاتا معه حتى ينعم الله عليه بالصبر
    أوصانا الله تعالى في كتابه الكريم بأن الدعاء و طلب الشفاء من الله عز وجل يرفع الضر و المرض
    فقال تعالى : " وأيوب أذ نادى ربه أني مسني الضر انت الرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر و أتيناه أهله و مثلهم معهم رحمة من عندنا و ذكرى للعابدين "
    ......
    أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك أختي @ليليا مرام و كل المسلمين.
    اللهمّ اشفهم شفاءً ليس بعده سقمٌ أبداً، اللهمّ خذ بيدهم، اللهمّ احرسهم بعينك الّتي لا تنام، واكفهم بركنك الذي لا يرام، واحفظهم بعزّك الّذي لا يضام، واكلأهم في الليل وفي النّهار، وارحمهم بقدرتك عليه، أنت ثقتهم ورجائهم يا كاشف الهم، يا مفرّج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين.

    أمين يا رب العالمين ...

     
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    hocine ben, ‏4 مارس 2017 على 21:16
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    اللهم آمين يا رب العالمين
    أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين
     
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    المتفآئلة, ‏4 مارس 2017 على 21:18
    #2
  3. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    خويا حسين الله يفرحك يا رب ويوفقك في قرايتك وحياتك الخاصة اللّهم آمين
    نقولك حاجة ليك ولكل الاخوة اللي يقراو والله كل انسان عندو نوع من الهم الدنيا هموم وربي خلقنا حتى تكون فينا الرحمة على بعضانا هذا يحكي همو لاخر يونس او يعاون او حتى يقول كلمة طيبة ينقص
    انا وغيري من المرضى نشوفو مشكلتنا كبيرة ماكانش قد الصحة الفقر وتقدر عليه لانو كلنا فقرا حتى اللي عندو المال الفرق بينا وبينو انو ربي رزقو حتى يشوف فينا حنا مي الناس راحت الرحمة من قلبوهم هذوك اللي ربي مدلهم الخير مانيش عارفة قلوبهم كيفاه وكاين ناس ماشاء الله مرة نشوف فحصة راجل وليدو مرض يجيه جون من سطيف ماراحش حتى للدار تلاقاه فالطريق ومدلو مليار نقدا فتح لامار وجبدو مليار هذا والله انا فدارنا دعيتلو من قلبي الله يفرحو وين يكون لانو ببعد ربي كان سبب الولد هذاك يداوي هذا م خلعوهش الدراهم لانو ربح دعاوي الخير نتاع الناس الكل اللي تفرجت
    وفالمقابل كاين ناس تعرفك وتشوفك كل يوم مريض وتعرف حكايتك مي قلبهم ميت الحمد لله الشفا من ربي
    علاه حنا المرضى نشوفو الصحة عي كل شي لانو لما تكون فالفراش ما تقدرش تتحرك والا فيك جزء منك راه يتعفن وانت تعرف انو فبلاصة كاين الدوا وداوي مي قلة الشي مانعاتك انو هنا تقول حتى الصحة تتشرا بالدراهم لانو لو عندك المال تكري طيارة وتروح وداوي ولو ما تبراش ولو تموت فالطريق المهم انت رحت وجريت على روحك يا حسراه الصحة هذي وراتلي كل شي شفت فيها المر ومازلت والحمد لله عمري ولا قنطت من رحمة ربي الحمد لله نخدم فالدار الشغل ونطيب ووقت الله غالب نعجز راني فبلاصتي نخدم فالمنتدى هههه المهم خدامة هههه وما نخليش المرض يغلبني تعلمت نظف الجرح وحدي وتعلمت نحي خيط العملية وتعلمت نقرا الراديو لما نديرو ههه تعلمت نمشي بالعكازات فكل بلاصة يعني بيرمي نتاع العكزات هههه
    خويا حسين الله يخليك ويفرحك وينور طريقك كثرونا الدعوة الله يخليكم والله ما همنيشي فالدنيا من غير ربي يخليلي يمى العزيزة ونبرا
    شكرا الله يخليكم
     
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    ليليا مرام, ‏4 مارس 2017 على 21:41
    #3
  4. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    @ليليا مرام
    اختي الغالية و حبيبتي ان شاء الله ربي يشفيك يا رب
    و الله تستاهلي كل خير و المرض ابتلاء من الله باش يختبر الصبر و يقولك المرض ينقص الذنوب
    ان شاء الله ربي يسهلك و تديري العملية و نسمعو عليك خبر الخير
     
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    المتفآئلة, ‏4 مارس 2017 على 21:56
    #4
  5. (منير)

    (منير) :: عضو مُتميز ::

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    (منير), ‏4 مارس 2017 على 22:10
    #5