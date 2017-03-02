سامباولي يُحفز لاعبيه بنتائج ريال مدريد وبرشلونة

أشار المدير الفني لإشبيلية، الأرجنتيني خورخي سامباولي، اليوم إلى أن فوز فريقي ريال مدريد وبرشلونة في مبارياتيهما أمس السبت يجبره على الانتصار في مباراته غدا الاثنين على ملعب ديبورتيفو ألافيس بختام الجولة الـ26 من الليجا. وفي ظهوره الإعلامي عقب المران الذي أجراه فريقه في المدينة الرياضية أشار مدرب إشبيلية إلى أن فوز الفرق الكبيرة يصعّب المهمة على باقي الفرق، إلا أنه يعطي حافزًا للاعبين. وطالب الأرجنتيني الجميع بتقدير مجهودات الفريق وقدرته على البقاء في المراكز الأولى، في إشارة لاحتلال الفريق الأندلسي المركز الثالث بالليجا حاليا. وعن فريق ألافيس أكد سامباولي أنه منافس معقد واللعب على ملعبه أمر صعب للغاية. ومع ذلك أشار سامباولي إلى أن هذه الظروف لا تعني أنه ليس مجبرا على الفوز وتحفيز لاعبيه حتى يستمر الفريق في ملاحقة برشلونة وريال مدريد صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.