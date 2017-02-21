كريستيانو رونالدو يظهر في التدريبات بعد رباعية إيبار

شارك نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غاب عن مباراة الملكي أمس السبت أمام إيبار في الجولة الـ26 من الليجا بسبب آلام بدنية، في مران فريقه الجماعي اليوم الأحد ضمن الاستعدادات لإياب دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي أمام نابولي الإيطالي على ملعب سان باولو بعد غد الثلاثاء. وكان كريستيانو أحد اللاعبين الذين شاركوا في المران الجماعي اليوم بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، بينما أجرى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أمس التي فاز بها الملكي (4-1) على ملعب إبوروا، بتدريبات خفيفة. وتدرب مع المهاجم البرتغالي كل من داني كارفاخال وتوني كروس ومارسليو، وإيسكو وموراتا وماريانو وجاريث بيل وكوفاسيتش. أما الفرنسي فاران والبرتغالي فابيو كوينتراو، بالإضافة إلى باقي تشكيلة الريال أمس، فقاموا بتمرينات استشفائية. وخلال المران، بدا كريستيانو متعافيا وفي حالة جيدة تسمح له بأن يشارك أساسيا في مواجهة نابولي الثلاثاء حيث سيسعى الملكي لحسم تأهله لربع نهائي دوري الأبطال، بعد أن فاز في لقاء الذهاب على سانتياجو بيرنابيو (3-1)