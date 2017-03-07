تشافي يختار لاعبًا واحدًا يحتاجه برشلونة.. ويشيد بالأساتذة

قال تشافي هيرنانديز، قائد برشلونة السابق، إن ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جيرمان، سيكون صفقة رائعة للبرسا، الذي سيواجه "بي إس جي"، غدًا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال. وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرتها اليوم: "إنه يشبهني. سيبحث عن الكرة في آخر الملعب. إنه ينظم اللعب. إنه صغير الحجم مثلي. لا يفقد الكرة مطلقًا. إنه رائع. هو لاعب أحب أن أراه في برشلونة". ويرى لاعب السد القطري حاليًا، أنه إذا كان برشلونة بمقدوره شراء لاعب ما، فإن فيراتي، سيكون الخيار الوحيد؛ لأن النادي الكتالوني "ليس له الكثير من الاحتياجات". ورغم خسارة البرسا، برباعية بيضاء، في لقاء الذهاب، أمام سان جيرمان، في اللقاء الذي أقر فيه تشافي بتفوق الفريق الفرنسي، إلا أن القائد السابق للفريق الكتالوني، أعرب عن ثقته في انتفاضة برشلونة غدًا. وقال مازحًا "أحلم كثيرًا. أتخيل برشلونة يفوز برباعية بيضاء بالوقت الأصلي، وخماسية بدون رد، بالشوطين الإضافيين، لكن دون الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية، وإلا فأنا سأعاني كثيرًا". وأقر تشافي، الذي يعد نفسه لأن يصبح مدربًا في المستقبل، إن قيامه بتولي تدريب فريق برشلونة يمثل "حلمًا" بالنسبة له، رغم أن تحقيقه لن يحدث على المدى القريب، بل المتوسط. وأضاف لاعب الوسط المخضرم البالغ من العمر 37 عامًا: "مازلت أفكر كلاعب أكثر من مدرب. الموسم المقبل سيكون الأخير لي كلاعب. بعدها سنرى ما سيحدث". كان تشافي، قال في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" إنه سيتبع أسلوبًا هجوميًا عندما يصبح مدربًا، مبينًا: "لا أفكر في الكرة بشكل آخر سوى الاستحواذ على الكرة. هذا ما أستمتع به. لا يعجبني الدفاع، بل الهجوم والسيطرة". وأشاد تشافي، بليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأندريس إنييستا، وسيرجيو بوسكيتس، الذين وصفهم بـ"الأساتذة" في مراكزهم، وبجيرارد بيكيه، الذي يراه الأفضل في العالم بمركزه.