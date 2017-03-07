وصلة مدح من هازارد للجوهرة كانتي

الموضوع في 'الدوري المحلي الإنجليزي - PREMIER LEAGUE' نشر بواسطة الفتى المغامر, ‏7 مارس 2017.

  1. الفتى المغامر

    الفتى المغامر
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    آكال إيدين هازارد، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، المديح لزميله في البلوز، الفرنسي نجولو كانتي، لما يقدمه الأخير مع الفريق اللندني هذا الموسم.

    وانتقل الدولي الفرنسي إلى ستامفورد بريدج في الصيف الماضي، بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، ليصبح أحد الأعمدة الرئيسية لتشيلسي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

    وقال هازارد، في تصريحات لقناة تشيلسي الرسمية "لست بحاجة للحديث عن نجولو كانتي، فالجميع يعرف أنه في كل مكان".

    وأضاف الدولي البلجيكي "في بعض الأحيان، عندما أكون على أرضية الملعب، أشعر أنني أراه مرتين، مرة في اليمين وأخرى في اليسار، وكأنني ألعب مع توأم".

    وأتم صاحب الـ26 عامًا تصريحاته "أنه لاعب رائع ويساعد الفريق كثيرًا، ونحن سعداء بامتلاك الفريق للاعب مثله".

    وخاض كانتي، مع تشيلسي هذا الموسم، 29 مباراة في جميع المسابقات، وهز الشباك مرة واحدة.

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    الفتى المغامر, ‏7 مارس 2017
    #1
  2. misterkhaled

    misterkhaled :: عضو منتسِب ::

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    شكرا على المعلومة
     
    misterkhaled, ‏25 جويلية 2017 على 12:55
    #2

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