هازارد يترأس قائمة زيدان لصفقات ريال مدريد الشتوية

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، يستعد لعقد اجتماع مع رئيس النادي، فلورينتيو بيريز، لبحث ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات لشتوية المقبلة.



وأشارت لصحيفة إلى أن اللاعب البلجيكي ايدن هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، يأتي على رأس قائمة زيدان للصفقات الجديدة.



ورغم أن الثلاثي الهجومي للنادي الملكي والمكون من جاريث بيل وكريم بنزيمه وكريستيانو رونالدو، "بي بي سي" تمكنوا من حصد لقبين في دوري أبطال أوروبا للمدرب الفرنسي، يرغب الأخير في إعادة ضبط مسار الفريق بعد البداية الباهتة التي ظهر بها مطلع الموسم الجاري، والتي اتسمت بغياب التوفيق عن اللاعبين الثلاثة.



وتحدث زيدان بشكل جيد عن اللاعب البلجيكي في الفترة الأخيرة وهو ما قابله هازارد بشكل مماثل عندما قال:

"الجميع يعرف مدى الاحترام الذي أكنه لزيدان كلاعب وكمدرب أيضا، لقد كان أيقونتي".



وأضاف:

"لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، ولكن اللعب تحت قيادة زيدان هو حلم بكل تأكيد".