علبة مكياج للعروسة

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله

ماشاء الله لاقوة الا بالله يعطيك الف عافيا

ويسلم ايديك اختي العزيزة

اتمنى لك مزيد من التقدم والتفوق والابداع

بانتظار جديدك

تقبلي تحياتي ​