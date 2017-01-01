دعوة الى التميز( حلم كبير يعبر عن الصورة)

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة حلم كبير, ‏2 أفريل 2017.

الصفحة 1 من أصل 2
  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    [​IMG]
    *******************************

    (لم استطع رفع الصورة لموضوعي ...)


    أحببت أن أعلق على الصورة بطريقتي الخاصة ونظرتي الخاصة .

    **************************************
    كنا نعيش مع والدتي في واد ذي زرع ،ومنطقة كانت من جنان الله في ارضه ،وقلت مع والدتي لان أبي كان يعمل بعيدا عنا ولا يزورنا سوى مرتين أو مرة في العام .

    كانت أمي تنهض قبل الفجر لتحلب الماعز وتحضر لنا الفطور وتجهزنا للمدرسة التي كانت تبعد ساعة الا ربع، كنا عشرة إخوة وأخوات نعيش أروع حياة بسيطة يمكن أن يتخيلها أحد في هذا الوقت .

    وفي طريق عودتي الى البيت من المدرسة ،أشم رائحة اللخبز ( المطلوع) الذي كانت أمي تحضره لنا ،فأركض لامي الى حيث هي وأغسل يدي في الساقية التي كانت لا تتوقف طوال العام ،وأطلب منها أن تعطيني الخبز ،وأذهب الى ما غرست أمي من ثوم وبصل وجزر فآخذ قضمة خبز وأخرى من ورق الثوم والبصل وحتى الكسبر والطماطم حتى أنهي غدائي في الخارج ،وأعود الى أمي للبيت وأنا في كامل الشبع .

    كانت أمي تجمع بقايا الطعام وتعطيها لكلبي الحراسة، أو للقطط التي كنا نربيها من أجل أن تأكل العقارب وتحمينا منهم، وبقايا الخبز تنشفها وتهرسها وتقدمها لسرب الديك الرومي أو للدجاج أو لقطيع الماعز والغنم، كانت أمي تهتم بكل هؤلاء ونحن معهم ، ولم ترمي ولا قطعة خبز مع المهملات .

    وفي ذلك الوقت كان الغيث سريع الهطول ،والدنيا كلها تملؤها الخيرات من قمح وشعير وخضر وفواكه ،لم تكن أمي تشتري إلا مواد التنظيف ،والقهوة والسكر .. وأشياء أخرى لا نستطيع زراعتها ولا صنعها.

    كان الثلج لا يغادر الجبال حتى في شهر جويلية تجد شيئا منه في القمة .
    كانت أمي تعطي لإخوتي الاكبر مني اللبن والحليب في قارورات وتقول لهم قفو في جانب الطريق وعندما ترو سيارة أوقفوها وأعطوهم الحليب واللبن مجانا ،وأحيانا بدل الحليب تعطيهم البيض أو الفاكهة الموجودة ،وكنا سعداء بهذا العمل الرائع .

    كان أقرب جار لنا يبعدنا كثيرا ومع ذلك تصر أمي على أن نذهب ونقدم لهم الحليب وفاكهة الموسم الطازجة .

    وعندما انتقلت الى المتوسطة بقيت عند اقرباء لي في المدينة ، ودرست عندهم وكنت كلما مشيت في الشارع أرى بقايا الطعام في الشارع والكلاب الضالة تأكل منها ،وكنت أخاف على نفسي من كثرة الكلاب الضالة ،والقطط التي أراها في كل زاوية يلعب بها الاطفال غير مدركين حجم الامراض التي تحملها لأنها ضالة.

    وكان أقربائي يجمعون الخبز الجاف في أكياس ويعطوه لأمي لتؤكل به حيوانات المزرعة.

    لكن معظم الناس كانت ترمي به مع القمامة، كنت أرى عالما آخر مختلفا تماما على جنتي التي كنت فيها .
    هل هو التمدن من يقسي القلوب ويزيد نهم العباد؟

    لست أدري!!!!

    حكيت لكم حكايتي الصغيرة لأريكم كيف أن الله يعاقب الناس على الافساد في الارض ،ويكافؤهم إذا حافظو عليها مثل أولادهم وعرفو أين يستغلوها .

    تذكرت قصة أتمنى أن لا أزعجكم بطول الحديث :

    حكى محمد العوضي في حصة عنوانها قصص وعبر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكيها لصحابته رضوان الله عليهم ..... ،أن رجلا كان في الصحراء عابرا في شأن له وإذا بسحابة ممطرة فوقه يسمع صوتا جاء منها يقول : اذهب الى مزرعة فلان وانزل عليها غيثا، ففزع الرجل وخاف ولكن فضوله للمعرفة كان أقوى منه وقرر أن يتبع السحابة في الصحراء فتبعها أياما او ليال المهم وصلت السحابة وأرعدت وأبرقت ونزل الغيث على مزرعة كان رجل يوجه المياه ويسقي حرثه واشجار بستانه، فسارع اليه ليسأله اسمه فأخبره أن اسمه فلان أي نفس الاسم ، فتأكد للرجل أن ذاك جبريل كان يحدث ملك الرياح ليصرف السحاب الى مزرعة هذا الرجل بأمر الله سبحانه وتعالى، فسأله ما سبب نزول المطر عند بستانه دون غيره ،فأخبره أنه عندما يحصد الغلة يقسمها على ثلاث ... الثلث للفقراء ،والثلث الثاني لأهله وأولاده عولة العام ،والثلث الثالث يخزنه ليعيد زرعه العام القادم.
    ففهم هذا الرجل السبب في رحمة الله لصاحب البستان، أنه لم يعتبر نعمة الله له وحده بل هي من حق الفقراء أيضا.

    وأننا في هذه الدنيا عابرو سبيل ولن نأخذ معنا سوى أعمالنا وليس أموالنا.

    أين هو صاحب الصورة من صاحب البستان ؟

    وأين هو من قوله تعالى :

    ﴿وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً﴾
    [ سورة الإسراء : 26-27]

    السنا قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع؟

    لما لا نحاول ونحاول للحد من هذه الظاهرة
    - بشراء كفايتنا
    - بحاويات خاصة بجمع الخبز ثم نعلم اصحاب المزارع ليأتو ويأخذوه.

    والله أن الله سينزل غيثه مجددا على أراضينا وسيرحمنا برحمته الواسعه
    ( إرحمو من في الارض يرحمكم من في السماء)
    والسلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 ماي 2017 على 14:10
    mohamedfathi, lamine zargo, الصحافية الساخرة و 8 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 أفريل 2017
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 جوان 2016
    المشاركات:
    2,122
    الإعجابات المتلقاة:
    3,219
    نقاط الجوائز:
    611
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    و ماذا نفعل بالصورة و قد عبرت اروع تعبير و قصصت اجمل قصة و رويت عن الطف ام تحدثت عن حكايتي دون ان تدري و قد سبقتني دموعي لانك تحكي عن امي و امك و حكايتهما متشابهة مع فارق ان امي رحلت و معها زادها كما رويت تماما الحليب و الزبدة.المسمات الدهان و البيض الصحي و ....و...
    و الله روت لنا و قالت عندما يزورنا ضيف كنا نذبح له الشاة ،اليوم دجاجة نتنة و عليها الف حساب كل شيى من الطبيعة و اليوم لا نمتلك شيئ فالمشتريات لم تترك لنا شيئى
    امثال والدتك و والدتي و غيرهن انهن يطعن الله قولا و فعلا يزكين و يبتعدن عن التبذير و يعملن بااخلاص لله عز و جل
    امهات اليوم العكس تماما الغرور و التكبر و التبذير مع البخل ،يرمى الخبز في المزابل و لا يتصدق به ،حلال ان نبذر و حرام ان نتصدق
    موضوعك مميز جدا و مشوق
    اتمنى لك الفوز بصدق لانك اعطيت اجمل مشاركة
    كل الاحترام و التقدير
     
    بشرى ملاك, ،كارينا،, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ميلينا, ‏2 أفريل 2017
    #2
  3. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    2,565
    الإعجابات المتلقاة:
    7,159
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    رائع ماقدمت
    ربي يوفقك يارب
    تحياتي
     
    بشرى ملاك, ،كارينا،, حلم كبير و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Malika Tlm, ‏2 أفريل 2017
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    7,223
    الإعجابات المتلقاة:
    16,431
    نقاط الجوائز:
    351
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    من اجمل ما قرات يوما اخي الكبير
    لي عودة باذن الله حين اتحسن
    تحياتي​
     
    ،كارينا،, بشرى ملاك و حلم كبير معجبون بهذا.
    missing heart, ‏2 أفريل 2017
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    4,071
    الإعجابات المتلقاة:
    12,984
    نقاط الجوائز:
    391
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    متابع
    بالتوفيق اخي الفاضل
     
    بشرى ملاك, ،كارينا،, missing heart و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏2 أفريل 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة مرورك من هنا أسعدني كثيرا .
    رحم الله أمك وأسكنها فسيح جناته وأثابها خير الاخرة مثلما فعلت الخير في الدنيا.
    أجل فالله لا يرضى أن تهان نعمته ،لذلك يعطينا الدروس لنراها في الدنيا.
    أنا تأثرت كل التأثر بأمي يذكرها على خير ويطول في عمرها ويبعث لها أيام حلوة يا رب ويرزقها بحج البيت بإذن الله.
    فهنا في بيتي عندما يترك أولادي الخبز أو الكسرة ،وتعرفين حال الاولاد لا يمكن معرفة قدر اكلهم نجمع الباقي وراءهم ونيبسه ،فإما نعيد استعماله في المطبخ أو آخذه الى جارة لي سابقة فرنسية عندها الدجاج لتطعمها الى دجاجاتها وتفرح فرحا كبيرا وتعتبرها شيئا كبيرا لأنها تشتري الطعام لهم ،وأحيانا تعطينا البيض امتنانا ،فقلنا لها أننا لا نفعل هذا من أجل البيض ،فزادها دهشة واستغربت .
    لكنني اعلم أن بفعلي هذا ( ولا أقوله رياءا وإنما ليقتدي به من يقرأ) حفظت نعمة الله وأطعمت خلق الله وأريت للفرنسية أننا أناس مسالمون ونحب الخير.
    أختي الفاضلة حفظ النعمة لا يحتاج جهدا كبيرا ،إنما عقل كبير ومدبر ،فكيفما تخاف على أولادك من الاضرار يجب أن تخاف على نعمة الله من الضياع والكساد .
    شكرا لمرورك أختي الفاضلة
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    ميلينا, ،كارينا، و missing heart معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 أفريل 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    شكرا اختي الفاضلة على المرور الطيب وكلماتك المشجعة ،بارك الله فيك.
    تقبلي احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    missing heart, ،كارينا، و Malika Tlm معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 أفريل 2017
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    أهلا أختي الصغيرة يظهر أنك مريضة لا عليك ليس مهم المهم صحتك أولا ، أتمنى لك الشفاء العاجل والصحة الحديدية .
    يجب أن ترتاحي جيدا .
    تقبلي احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    ،كارينا، و missing heart معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 أفريل 2017
    #8
  9. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اخي الكريم والطيب أتمنى أن صحتك في تحسن إن شاء الله.

    جزاك الله كل الخير على متابعتك وجهودك اتمنى من الله أن يعينك ويشفيك لأهلك ولإخوانك وأخواتك.
    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    ،كارينا، و missing heart معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏2 أفريل 2017
    #9
  10. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,231
    الإعجابات المتلقاة:
    4,117
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    لروعة نصك ياأخي خصوصا جزء طفولتك لن أرد حتى أقرأه مرة ثانية
    فعلا أجدت وتستحق النجاح
     
    ،كارينا، و حلم كبير معجبون بهذا.
    sanaya, ‏3 أفريل 2017
    #10
  11. ،كارينا،

    ،كارينا، :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏20 جويلية 2016
    المشاركات:
    2,348
    الإعجابات المتلقاة:
    7,214
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    جدا رائع بارك الله فيك اخي الكريم
    حلم كبير ...
    عبرت عن الصورة بشكل جدا رائع
    حقا تستحق الفوز وكما قلت صحيح
    ان هذه الظاهرة تكثر بشدة في المدن والاوساط الحضرية لان في الريف يسحن استهالكها بطريقة ممتازة ...
    قصة رائعة وتعبير اروع ربي يحفظلك الوالدة وجميع اخواتك ويديم عليكم المحبة وراحت البال .....
    تقبل مروووري تحياتي ....ابدعت ^_^
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    ،كارينا،, ‏3 أفريل 2017
    #11
  12. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    43,170
    الإعجابات المتلقاة:
    54,375
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جعلتني أبتسم وأنا أقرأ عن تلك الحياة البسيطة النظيفة المغمورة بالحب والحنان
    رسمت كل هذا في مخيلتي كما رسمت صورة سيدة طيبة هي والدتك ^^
    الكريمة والتي جعلت من حياتكم حياة نقية جميلة.
    أما عن التمدن فالمدينة أكثر مكان متسخ بالقمامة والقاذورات جميعهم يركض ولايأبه لما يخلفه خلفه من مضار
    لو كانت كل تلك المأكولات تجمع وتقدم للفقراء لما كان حالنا هكذا
    أما عن القصة التي رويت والتي حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهي أكثر مثال
    لمن حمد الله ومن خاف الله ومن فكر في كل محتاج فقير
    فأغناه الله
    بوركت أخي بالتوفيق
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏3 أفريل 2017
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    شكرا اختي الفاضلة على المرور الجميل
    وانتظر رأيك في كتابتي
    تقبلي احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    sanaya معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏3 أفريل 2017
    #13
  14. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اختي الكريمه شكرا لك على المرور الطيب

    ،المدن تكثر فيها هذه الظاهرة لأنهم لا يتعبون على زرع وسقي وحصد القمح وطحنه ،لو كان كل شخص يساهم ويرى التعب بأم عينيه لا أضن انه سيرمي فتاتة ،لرؤيته لها كم هي متعبة للحصول عليها .

    لكن الدقيق جاهز ،الخبز جاهز ،الاكل جاهز ، لماذا يحس أو تحس ،سترميها أو سيرميها لأنه يوجد في المخبزة .

    لا يرو اطفال السودان والصومال واللاجئين الذين ينتظرون لقمة تسد جوعهم .

    أو قد نسو أنفسهم بالامس القريب عندما كانو يأكلون الكسرة مع الماء ويقول الحمد لله مع ذلك.

    اختي الكريمة شكرا على مرورك من هنا سعدت حقا.
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    حلم كبير, ‏3 أفريل 2017
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اختي الفاضلة شكرا على مرورك المحفز
    أمي كانت ولا تزال تغرق الناس بعطائها دون حساب ،الله يحفظها وينولها مرادها يا رب.
    أما التصدق فيحسبون أنهم يجب عليهم أن يكونو اثرياء حتى يتصدقو! لا لا يجب أن نكون أثرياء لكي نتصدق بل نتصدق ولو بشق تمره إذا كنا نملك تمرة واحدة .
    فما بالك لو كنا نملك حق ثلاث خبزات وجارنا لا يملك حق خبزة ،ألا يجب أن نعطيه معنا بدل أن ترمى مع المهملات ويمر جارنا ويجدها في المهملات وهو جائع :oops:
    والله عيب علينا كبير.
    أختي الخبز ما هو إلا الظاهر فما بالك بالاعراس وماذا يرمى بها من خيرات ،والمطاعم حدث ولا حرج.
    أتصدقين! عندما أدخل الى مطعم وآكل وأولادي لا يكملون أكلهم أطلب شيئا لأحمل فيه أكل أولادي ،ونأكله فيما بعد ولا ندعه وراءنا .

    بهذه التصرفات وغيرها تحفظ النعمة ،فيرزقنا الله ،ويزيدنا من نعمه.
    مشكورة مرة ثانية على المرور
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    حلم كبير, ‏3 أفريل 2017
    #15
  16. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,231
    الإعجابات المتلقاة:
    4,117
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    هاقد عدت مرة أخرى لصفحتك
    الشيء الذي أحببته بصدق هنا هو الجزء المتعلق بطفولتك
    وأنا أقرأها غمرت قلبي فرحة كبيرة وأنا أسافر إلى ذلك الماضي حيث توجد النوايا الصادقة و عمل الخير
    وأحببت الوالدة الكريمة وعملها الكبير وتضحيتها وكذلك أن علمت أبناءها فعل الخير حتى للغرباء
    ومالفت انتباهي أيضا هو كونك شرحت الظاهرة بطريقة أحبها كثيرا وهي أنك تحدثت عن واقعك
    عوض أن تكتب شرحا طويلا عريضا عن آفة التبذير
    وهذا شيء أحييك عليه لأنه أمثلة الواقع تكون أشد وقعا على النفس وأكثر تأثيرا من إلقاء بحوث طويلة عريضة
    لذلك أحييك على طريقة طرحك المميزة
    وأتمنى لك النجاح
    سلام
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    sanaya, ‏5 أفريل 2017
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة مشكورة على المرور مرة ثانية هذا يشرفني.

    أجل فالبارح القريب كان أنقى وأطهر من اليوم ،وكنت أدرس في الكتاب لحفظ القرآن وكنا عندما نكمل حفظ حزب على معلمنا تصنع لنا امهاتنا الكسرة لنوزعها على التلاميذ في الكتاب ،ونكون سعداء بفتاتات الكسرة التي توزع علينا وكأنها أشهى أنواع الحلويات في هذا الوقت .

    كان للكسرة قيمتها الغالية عندنا نحن البسطاء وما تزال قيمتها في قلوبنا غالية ،لأننا تربينا على احترام النعمة، فعندما تسقط من يدي فتاتة خبز أو كسرة امسحها واقبلها واضعها على جبيني وآكلها تعظيما لها لأنها هي أساس عيش البشر ولولاها لحلت المجاعة .

    نعم الى هذه الدرجة هي غالية فكيف تهان بالاكياس وفي القمامة عافانا الله وغفر لنا وهداهم الى طريق الصواب .

    شكرا مرة ثانية
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    sanaya معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏5 أفريل 2017
    #17
  18. sanaya

    sanaya :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,231
    الإعجابات المتلقاة:
    4,117
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    نزيدلك وحدة أخي
    موالفين ديما يطيح لك خبز ولا ڨاطو ترفدوا وتمسحوا وتاكلو فوسط دارك
    يعني الدار نقية ونظيفة نورمال
    وكبرنا على هاذ الشي ملي كنا صغار
    ودوكا راك فوسط دارك طاحت لك كسرة ولا أي حاجة وتجي تمسحها وتاكلها يعيطو عليك كفاه كسرة طاحت فلرض تاكلها ؟
    سبحان الله
    كفاه لمور تبدلت
    وربي يهديهم نشالله
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    sanaya, ‏5 أفريل 2017
    #18
  19. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أفريل 2016
    المشاركات:
    400
    الإعجابات المتلقاة:
    1,170
    نقاط الجوائز:
    41
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    لم اجد ما اقول سوى مبروك الفوز مسبقا لان ما كتبت يستحق ذلك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏5 أفريل 2017
    #19
  20. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    1,216
    الإعجابات المتلقاة:
    3,732
    نقاط الجوائز:
    571
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    وأنا وجدت ماذا أقول في كلماتك الرائعة المشجعة ،فهدفي بالدرجة الاولى هو أن أوجه رسالة للشباب الذين غابت عنهم الحقيقة لانشغال أوليائهم أو جهلهم الله أعلم ،لكنهم غير مدركين لحجم الفساد الذي يحصل خارجا من طرف أولادهم .
    أتمنى أن من يزور موضوعي عضوا كان أو زائرا وكان يرمي فتات الكسرة والخبز ،يتوقف وتوقفه كلماتي ،ويعمل لهذه الفتاتات الف حساب فغدا سنسأل عنها كما قال تعالى في كتابه الكريم:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    {ثُمّ لَتُسْأَلُنّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعِيمِ} صدق الله العظيم ..... سورة التكاثر
    شكرا أختي الكريمة على الاطراء رائع منك غايتي وهدفي هو تنبيه الشباب وحتى الكبار لهذه الكارثة .
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏5 أفريل 2017
    #20
الصفحة 1 من أصل 2