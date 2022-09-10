السلام عليكم

مانيش عارفة راني نعمل في الصح و لا في الغالط

انا مانيش منتسبة للمنتدى لكن يعجبني بزاف خصوصا فيه ناس كبيرة و واعية

و تعرف الاصول و الاخلاق

ماعنديش وقت نكتب فيه لكن جاتني فرصة ان الجهاز الان في متناولي

و انا وحدي في الدار قلت فرصتي نكتب على الاقل ما نخليهاش في قلبي



انا امراة متزوجة و لي اولاد و عندي بيت وحدي

زوجي رجل ثقيل و رزين ماهوش متعصب و ماهوش تاع حرام

خاطيه الدخان او الخمر او حتى السهر خارج البيت خاطيه

راجل تاع عقل و صلاة و رياضة

متفهم و محب و يحب اولاده و يحبني

عمره ما كان عنيف لا بيديه و لا بلسانه

صراحة من ناحية الاخلاق هو رجل مثاااليييييي

مهما صرخت او تقلقت ما يجرحنيش بل بالعكس يضحك و ما يخلينيش مقلقة

داير ثيقة فيا محترمني بزاااف و عمره ما جرحني



عاااقل بزاااف و محافظ على الصلاة و كريم و يقرا القرآن

عمره ما آذى حد او ظلم حد او ضرب حد

الكل يشهد ليه بالخير و الصلاح . و يسعى في الخير و الاصلاح بين الناس

و كل البلدة اللي ساكنين فيها يحتارموه و يعيطوله سي الحاج على الرغم انه ماهوش حاج و ماهوش كبير بزاف



في المدة الاخيرة راه يعاني من عدد من الامراض الضغط و السكري و القلب و العينينا عندنا اولاد

و عليه ديون كبيرة و الخدمة تاعه مصروفها قليلل لا يكفي الاكل خصوص



الشي اللي محيرني هو ماعندهش الحظ خلاص و الله لوكان يروح للبخر ما يلقاهش

كل حياته فقير و زاده المرض

و الله والله والله خطرات ما نلقاوش واش ناكلوا في البيت

و نلقاه صابر و محتسب و يقول راح ربي يفرجها عليها بل بالعكس يزيد يصوم و يقوم الليل

و يقول يا ربي يا ربي

انا نعرف ان بعد العسر يسرا

لكن مع حالنا بعد كل عسر عسرا آخرا

كل يوم راها تزيد المعانات و الغباين



المهم بكل هاذ الحال وجوده مهم في حياتنا و هو مصدر الامان ليا و لاولادي

و انا يتيمة و هو بالنسبة لي الاب و الام و الحياة على رغم ما نعانوه من الفقر و الخص

فقير بصح عمره ما تركنا او سمح فينا او هرب و تركنا

و راه واقف على تربية الاولاد تربية حقا تربية صالحة

يربيهم على القرآن و الصلاة و الاخلاق



في اخر الايام و على عكس ما كان اصبح يخمم بزاف و يغيس

و انا نعرفه كي يكون مريض ما يخبرناش

والله عارفة راه يخمم و ما يخبرناش



و احيانا في الليل نشوفه يجمع و يحط يده على راسه نرقد و نفطن و هو مجمع

ما خبرتهش اني نشوفه لكن حاسة انه مغبون

طلق اللحية و وجهه رجع كحل و قليل وين يخرج من البيت

و خايفة كاشما يوقع ليه او نفقده

خبرت امه و بابه و اخوته بقاو يضحكوا عليا و الله ما عملوا حاجة

تكلي حابينه يموت او ماهواش ولدهم

حاولت نعاونه بكاش حرفة لكن الامر صعيب بزاف و صهيب اني نخدم كاش عفسة

حبيت نحكي و نفضفض

حبيتكم تدعوله بالفرج و بالشفاء