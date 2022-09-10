مشكلتي زوجي راح يروح مني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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النقاط
51
السلام عليكم
مانيش عارفة راني نعمل في الصح و لا في الغالط
انا مانيش منتسبة للمنتدى لكن يعجبني بزاف خصوصا فيه ناس كبيرة و واعية
و تعرف الاصول و الاخلاق
ماعنديش وقت نكتب فيه لكن جاتني فرصة ان الجهاز الان في متناولي
و انا وحدي في الدار قلت فرصتي نكتب على الاقل ما نخليهاش في قلبي

انا امراة متزوجة و لي اولاد و عندي بيت وحدي
زوجي رجل ثقيل و رزين ماهوش متعصب و ماهوش تاع حرام
خاطيه الدخان او الخمر او حتى السهر خارج البيت خاطيه
راجل تاع عقل و صلاة و رياضة
متفهم و محب و يحب اولاده و يحبني
عمره ما كان عنيف لا بيديه و لا بلسانه
صراحة من ناحية الاخلاق هو رجل مثاااليييييي
مهما صرخت او تقلقت ما يجرحنيش بل بالعكس يضحك و ما يخلينيش مقلقة
داير ثيقة فيا محترمني بزاااف و عمره ما جرحني

عاااقل بزاااف و محافظ على الصلاة و كريم و يقرا القرآن
عمره ما آذى حد او ظلم حد او ضرب حد
الكل يشهد ليه بالخير و الصلاح . و يسعى في الخير و الاصلاح بين الناس
و كل البلدة اللي ساكنين فيها يحتارموه و يعيطوله سي الحاج على الرغم انه ماهوش حاج و ماهوش كبير بزاف

في المدة الاخيرة راه يعاني من عدد من الامراض الضغط و السكري و القلب و العينينا عندنا اولاد
و عليه ديون كبيرة و الخدمة تاعه مصروفها قليلل لا يكفي الاكل خصوص

الشي اللي محيرني هو ماعندهش الحظ خلاص و الله لوكان يروح للبخر ما يلقاهش
كل حياته فقير و زاده المرض
و الله والله والله خطرات ما نلقاوش واش ناكلوا في البيت
و نلقاه صابر و محتسب و يقول راح ربي يفرجها عليها بل بالعكس يزيد يصوم و يقوم الليل
و يقول يا ربي يا ربي
انا نعرف ان بعد العسر يسرا
لكن مع حالنا بعد كل عسر عسرا آخرا
كل يوم راها تزيد المعانات و الغباين

المهم بكل هاذ الحال وجوده مهم في حياتنا و هو مصدر الامان ليا و لاولادي
و انا يتيمة و هو بالنسبة لي الاب و الام و الحياة على رغم ما نعانوه من الفقر و الخص
فقير بصح عمره ما تركنا او سمح فينا او هرب و تركنا
و راه واقف على تربية الاولاد تربية حقا تربية صالحة
يربيهم على القرآن و الصلاة و الاخلاق

في اخر الايام و على عكس ما كان اصبح يخمم بزاف و يغيس
و انا نعرفه كي يكون مريض ما يخبرناش
والله عارفة راه يخمم و ما يخبرناش

و احيانا في الليل نشوفه يجمع و يحط يده على راسه نرقد و نفطن و هو مجمع
ما خبرتهش اني نشوفه لكن حاسة انه مغبون
طلق اللحية و وجهه رجع كحل و قليل وين يخرج من البيت
و خايفة كاشما يوقع ليه او نفقده
خبرت امه و بابه و اخوته بقاو يضحكوا عليا و الله ما عملوا حاجة
تكلي حابينه يموت او ماهواش ولدهم
حاولت نعاونه بكاش حرفة لكن الامر صعيب بزاف و صهيب اني نخدم كاش عفسة
حبيت نحكي و نفضفض
حبيتكم تدعوله بالفرج و بالشفاء
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
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إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
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النقاط
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الجزائــــــــر
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ذكر
+ ادعي لزوجك بالشفاء
+ حثه على العمل "طالما انه يستطيع ان يعمل ولم يقعده المرض ارضا لانه لا يعقل ان لا تجدو ما تأكلون " .
+ اذا اقعده المرض ارضا ''هناك منحة تقدمها الدولة لهاته الفئة من الناس ليتقدم الى مؤسسات وزارة التضامن الوطني ليرشدوه الى الملف والحصول على المنحة الشهرية" .
+ اضافة الى المحسنين من الافراد ان وجدو .. يمكنكم بشكل افضل الاستعانة من الجمعيات الخيرية من خلال تقربكم للجمعيات الاقرب الى مسكنكم .(سواء في العلاج او الغذاء او اي مساعدات اخرى) .
+ شدي على ايدي زوجك وقفي معه في محنته وسوف يفتح الله عليكم .. هو اختبار لكم في كل الظروووووف وشدة وتفوت بإذن الله .
 
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