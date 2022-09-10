السلام عليكم
مانيش عارفة راني نعمل في الصح و لا في الغالط
انا مانيش منتسبة للمنتدى لكن يعجبني بزاف خصوصا فيه ناس كبيرة و واعية
و تعرف الاصول و الاخلاق
ماعنديش وقت نكتب فيه لكن جاتني فرصة ان الجهاز الان في متناولي
و انا وحدي في الدار قلت فرصتي نكتب على الاقل ما نخليهاش في قلبي
انا امراة متزوجة و لي اولاد و عندي بيت وحدي
زوجي رجل ثقيل و رزين ماهوش متعصب و ماهوش تاع حرام
خاطيه الدخان او الخمر او حتى السهر خارج البيت خاطيه
راجل تاع عقل و صلاة و رياضة
متفهم و محب و يحب اولاده و يحبني
عمره ما كان عنيف لا بيديه و لا بلسانه
صراحة من ناحية الاخلاق هو رجل مثاااليييييي
مهما صرخت او تقلقت ما يجرحنيش بل بالعكس يضحك و ما يخلينيش مقلقة
داير ثيقة فيا محترمني بزاااف و عمره ما جرحني
عاااقل بزاااف و محافظ على الصلاة و كريم و يقرا القرآن
عمره ما آذى حد او ظلم حد او ضرب حد
الكل يشهد ليه بالخير و الصلاح . و يسعى في الخير و الاصلاح بين الناس
و كل البلدة اللي ساكنين فيها يحتارموه و يعيطوله سي الحاج على الرغم انه ماهوش حاج و ماهوش كبير بزاف
في المدة الاخيرة راه يعاني من عدد من الامراض الضغط و السكري و القلب و العينينا عندنا اولاد
و عليه ديون كبيرة و الخدمة تاعه مصروفها قليلل لا يكفي الاكل خصوص
الشي اللي محيرني هو ماعندهش الحظ خلاص و الله لوكان يروح للبخر ما يلقاهش
كل حياته فقير و زاده المرض
و الله والله والله خطرات ما نلقاوش واش ناكلوا في البيت
و نلقاه صابر و محتسب و يقول راح ربي يفرجها عليها بل بالعكس يزيد يصوم و يقوم الليل
و يقول يا ربي يا ربي
انا نعرف ان بعد العسر يسرا
لكن مع حالنا بعد كل عسر عسرا آخرا
كل يوم راها تزيد المعانات و الغباين
المهم بكل هاذ الحال وجوده مهم في حياتنا و هو مصدر الامان ليا و لاولادي
و انا يتيمة و هو بالنسبة لي الاب و الام و الحياة على رغم ما نعانوه من الفقر و الخص
فقير بصح عمره ما تركنا او سمح فينا او هرب و تركنا
و راه واقف على تربية الاولاد تربية حقا تربية صالحة
يربيهم على القرآن و الصلاة و الاخلاق
في اخر الايام و على عكس ما كان اصبح يخمم بزاف و يغيس
و انا نعرفه كي يكون مريض ما يخبرناش
والله عارفة راه يخمم و ما يخبرناش
و احيانا في الليل نشوفه يجمع و يحط يده على راسه نرقد و نفطن و هو مجمع
ما خبرتهش اني نشوفه لكن حاسة انه مغبون
طلق اللحية و وجهه رجع كحل و قليل وين يخرج من البيت
و خايفة كاشما يوقع ليه او نفقده
خبرت امه و بابه و اخوته بقاو يضحكوا عليا و الله ما عملوا حاجة
تكلي حابينه يموت او ماهواش ولدهم
حاولت نعاونه بكاش حرفة لكن الامر صعيب بزاف و صهيب اني نخدم كاش عفسة
حبيت نحكي و نفضفض
حبيتكم تدعوله بالفرج و بالشفاء
مانيش عارفة راني نعمل في الصح و لا في الغالط
انا مانيش منتسبة للمنتدى لكن يعجبني بزاف خصوصا فيه ناس كبيرة و واعية
و تعرف الاصول و الاخلاق
ماعنديش وقت نكتب فيه لكن جاتني فرصة ان الجهاز الان في متناولي
و انا وحدي في الدار قلت فرصتي نكتب على الاقل ما نخليهاش في قلبي
انا امراة متزوجة و لي اولاد و عندي بيت وحدي
زوجي رجل ثقيل و رزين ماهوش متعصب و ماهوش تاع حرام
خاطيه الدخان او الخمر او حتى السهر خارج البيت خاطيه
راجل تاع عقل و صلاة و رياضة
متفهم و محب و يحب اولاده و يحبني
عمره ما كان عنيف لا بيديه و لا بلسانه
صراحة من ناحية الاخلاق هو رجل مثاااليييييي
مهما صرخت او تقلقت ما يجرحنيش بل بالعكس يضحك و ما يخلينيش مقلقة
داير ثيقة فيا محترمني بزاااف و عمره ما جرحني
عاااقل بزاااف و محافظ على الصلاة و كريم و يقرا القرآن
عمره ما آذى حد او ظلم حد او ضرب حد
الكل يشهد ليه بالخير و الصلاح . و يسعى في الخير و الاصلاح بين الناس
و كل البلدة اللي ساكنين فيها يحتارموه و يعيطوله سي الحاج على الرغم انه ماهوش حاج و ماهوش كبير بزاف
في المدة الاخيرة راه يعاني من عدد من الامراض الضغط و السكري و القلب و العينينا عندنا اولاد
و عليه ديون كبيرة و الخدمة تاعه مصروفها قليلل لا يكفي الاكل خصوص
الشي اللي محيرني هو ماعندهش الحظ خلاص و الله لوكان يروح للبخر ما يلقاهش
كل حياته فقير و زاده المرض
و الله والله والله خطرات ما نلقاوش واش ناكلوا في البيت
و نلقاه صابر و محتسب و يقول راح ربي يفرجها عليها بل بالعكس يزيد يصوم و يقوم الليل
و يقول يا ربي يا ربي
انا نعرف ان بعد العسر يسرا
لكن مع حالنا بعد كل عسر عسرا آخرا
كل يوم راها تزيد المعانات و الغباين
المهم بكل هاذ الحال وجوده مهم في حياتنا و هو مصدر الامان ليا و لاولادي
و انا يتيمة و هو بالنسبة لي الاب و الام و الحياة على رغم ما نعانوه من الفقر و الخص
فقير بصح عمره ما تركنا او سمح فينا او هرب و تركنا
و راه واقف على تربية الاولاد تربية حقا تربية صالحة
يربيهم على القرآن و الصلاة و الاخلاق
في اخر الايام و على عكس ما كان اصبح يخمم بزاف و يغيس
و انا نعرفه كي يكون مريض ما يخبرناش
والله عارفة راه يخمم و ما يخبرناش
و احيانا في الليل نشوفه يجمع و يحط يده على راسه نرقد و نفطن و هو مجمع
ما خبرتهش اني نشوفه لكن حاسة انه مغبون
طلق اللحية و وجهه رجع كحل و قليل وين يخرج من البيت
و خايفة كاشما يوقع ليه او نفقده
خبرت امه و بابه و اخوته بقاو يضحكوا عليا و الله ما عملوا حاجة
تكلي حابينه يموت او ماهواش ولدهم
حاولت نعاونه بكاش حرفة لكن الامر صعيب بزاف و صهيب اني نخدم كاش عفسة
حبيت نحكي و نفضفض
حبيتكم تدعوله بالفرج و بالشفاء