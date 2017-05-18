تعالوا دواؤكم في تغذيتكم وفي بيوتكم

الموضوع في 'منتدى الطب البديل والعلاج بالأعشاب' نشر بواسطة حلم كبير, ‏10 أفريل 2017.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    إخوتي أخواتي الاكارم أولاد الاكارم

    ( المعدة بيت الداء)

    جئتكم اليوم لهذا القسم من المنتدى لأنقل لكم حقائق موجودة تغيب عنا مع الزمن ،لتطور الدنيا وهرجها ومرجها وتطور الدعايات التلفزيونية على منتجات توجد أصلا في غذائنا الذي خلقه الله لنا منذ بداية الكون ونحن تركناه ورحنا نجري وراء شيء صنعه البشر من مواد كيميائية وأحيانا من البترول ذاته.

    انا أتفرج على حصة رائعة اسمها دواكم في يديكم على يوتوب من تقديم الطبيب رشيد مسعودي .

    لم أضع هذا الموضوع لعمل اشهار لهذا الشخص ،وإنما للمساعدة ومما رأيت في كلامه وحديثه أمور منطقية ،واتبعنا أنا وعائلتي نصائحه منذ عام ،اتبعنا بقدر المستطاع.

    نزعنا الملح الابيض استبدلناه بالرمادي
    نزعنا السكر الابيض استبدلناه بالبني
    نزعنا الفرينة والدقيق الابيضان واستبدلناهم بالكامل وهو البني وما يحتويه من نخالة.
    حتى في صنع الحلويات نستخدم الفرينة والسكر الطبيعيين وعادي إذا لم تكن النتيجة مبهرة المهم المذاق والفائدة .

    لا نأكل ما يسمى بالياغورت لانه كله مواد حافضة وملونات ،بل نشتري الجبن السائل الطبيعي وهو أرخص ونضيف له القليل من العسل وإذا حضرت الفاكهة نقطع فيها القليل من الفاكهة .
    لا يأكل أولادي الحلويات أبدا بل الفاكهة ،قضية تعود بدل أن أشتري لاولادي كيلو زلابية أو حلوة أشتري لهم كيلو فاكهة طازجة ويأكلوها مساءا عند خروجهم من المدرسة.

    لا نستخدم الزيت(زيت عباد الشمس زيت نباتي ولا يتعرف عليه الجسم لان جسمنا حيواني وليس نباتي،وأيضا مؤكسد المشكل كله في تركيبته) في الطهي بل شحم الخروف او البقر او لا نضع نهائيا ،وعندما ينضج الاكل نضع الزيت (زيت الزيتون ملعقتين او زيت الفول السوداني في النهاية لأنهما الاقرب والامثل ولأننا نحتاج الى ليبيد في أجسامنا )

    أعرف أنكم تستغربون من الطريقة المتبعة لكن مشاكل كثيرة تخلصنا منها بسبب تغيير عادات أكلنا السيئة .منها مشاكل القرحة المعدية ومشاكل القولون.
    وبالنسبة للأطفال يصبحو أكثر هدوءا لان أطفال اليوم ( كيما يقولو شواطن وما همش كيما ولاد بكري ما سقسيتوش رواحكم علاه؟)
    حلويات قاطوهات مشروبات غازية أكل مطاعم مصبرات حتى حليب البودرة زائد السكر ، ويحسب الواحد منا أنه يدلل ابنه بهذا وأنه يحبه لا والف لا نحن لا نعرف شيئا ويجب علينا أن نتعلم.

    اتعلم أن دراسات أثبتت أن الاطفال الذين يأكلون الكثير من الاشياء التي تحتوي على المواد الكيمائية (مجموعة ال E وأخواتها.... E300, E150...... )هم أقل الاطفال انتباها ،وأشدهم حركة (الفرط الحركي بدرجاته)

    كيف لا نأكل ما خلق الله لنا وهو أفضل وأحسن وعلى طبيعته يفيدنا .

    أحضرت لكم اليوم وصفة( وصفة لتعديل الاكل وليس اعشاب)
    اعدها الدكتور للوقاية من الامراض المزمنة ،وللتخفيف منها ،ولعلاجها بإذن الله بتعديل الاكل فقط وفقط.
    يبحث عنها الكثيرون هنا وفي الدول العربية كاملة
    اليكم رابط الوصفة وأتمنى منكم قراءتها بتمهل وعندما يتسنى لكم الوقت ،تحاولو تطبيقها ولو قليلا فهي مفيدة بإذن الله.


    https://almagharibia.tv/inc/uploads/2017/02/استرتجية-الصحة-الهضمية-و-العامة.pdf

    تقبلو مني إخوتي أخواتي فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏10 أفريل 2017
    #1
  2. هديل الرحمن

    هديل الرحمن :: عضو مُشارك ::

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    المجهول
    شكراا لك يا اختاه جزاك الله خيراا(y)
     
    السحاب العابر, صفاءdz و حلم كبير معجبون بهذا.
    هديل الرحمن, ‏10 أفريل 2017
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم اختي الفاضلة
    اتمنى ان اكون قد افدتك ولو قليلا هذا هو المهم بالنسبة لي .
    شكرا على مرورك من هنا
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    السحاب العابر و missing heart معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏10 أفريل 2017
    #3
  4. الشآعرة الفرنسية

    الشآعرة الفرنسية :: عضو مُشارك ::

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    في عآلم التدريس
    السلام عليك
    بورك فيك
    حفظكالله على النفع
    دمت
     
    missing heart, السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    الشآعرة الفرنسية, ‏10 أفريل 2017
    #4
  5. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    ياه
    وجدت انسان في كوكب الارض مثلنا :)
    و اخيرا ..ربي يقويك و يقوينا
    للاسف كامل علابالنا الاضرار تاع الغداء مي شكون نضم روحه
    حنا نتفرجو لدكتور اخر مغربي اسمه محمد الفايد
    مراناش 100% ملتزمين بصح على الاقل المحاولة
    اول حاجة الملونات الغدائية اكثر حاجة مضرة و الجيلاتين لي يقولو نباتي و شكون يصدق ..مستحيل و الياغورت و الاجبان و ...... بزاف حجات
    نحاولو اكلنا يكون بيتي و بحجات بسيطة قدر الامكان
    السكر البني منضنش ادا طبيعي كاين سكر ايجي كانه رمادي او اسود هداك كلن جابه واحد و قاللنا بلي مزال ميزيدوله المبيض
    الفرينة لونها ابيض بالمواد لانه لونها الحقيقي مايل للبني
    اكثر حاجة مضرة القلي نقصنا منه بزااااف
    حلويات في بلاصة منشرو نخدموهم في دار
    الحلوة تغيرت بالتمر و مي نخرجو نديرو تمر فيه جوز ^^
    المواد الحافضة مسرطنة الملونات مسرطة الاكل المعلب معروف فيه مواد غريبة عن الجسم و من اول مسببات الشدود الجنسي
    مي نشوف بلي المرة سهل تغير نضامها اما الرجل هو السبب ياريت كامل يفهمو اضرار الاغدية هديك
    نزيدك اللحوم اضرارها يزاف لهدا لازم نقصو منها
    الحليب مع القهوى ممنوع و فيتامينات لي في الحليب موجودة في بزاف اغدية و الحليب تقيل على الجسم من افضل يتغير بالشاي احسن
    اللبن فوائده اكثر
    الخبز جربت خبز بخميرة طبيعية
     
    missing heart, السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏10 أفريل 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الكريمة اتمنى أنني أضفت شيئا لمعلوماتكم ولو بسيطا .
    شكرا على المرور والمشاركه
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    missing heart معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏10 أفريل 2017
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    ههههه عجبتني نتاع كوكب الارض :)

    الاخت الكريمة شكرا على المشاركة القيمة والاضافة الزاخرة بارك الله فيك.(y)

    السكر البني طبيعي لانو اسمو (sucre de canne) اي سكر القرفة الخالص او سكر الشمندر (البيطراف) او سكر (قصب السكر ) وهذه كلها سكر بني غير محول وتختلف درجات اللون البني من نوع الى آخر . وعندما يضعون لهم مادة تبييض ويحولوهم من حالتهم الطبيعي يصبح عندنا السكر ابيض هذه معلوماتي حول السكر والله اعلم.

    أما الملح فلونه الطبيعي رمادي مثل الذي كانت تستعمله امهاتنا في السابق (خشن وليس ناعم )
    نشتريه ونرحيه بأنفسنا هنا في البيت.

    والادهى يمدو لولادهم الكعك والحلويات نتاع السوق اللي مليان مواد مهيجة للطفل وتخليه يحب يتحرك وما يقدرش يحبس ، اشري لبنك التمر وسكتو بيه كيما كانت امهاتنا بكري....
    شكرا مرة ثانية على النصائح القيمة نتمنى يستفاد منها أكبر عدد من القراء .
    تقبلي مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
    missing heart, السحاب العابر و فيتامين سي معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏10 أفريل 2017
    #7
  8. فيتامين سي

    فيتامين سي :: عضو فعّال ::

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    العفو
    هههه حقيقة قلال في كوكب الارض
    لما نقوللهم مناكلوش هدو الاغدية يقولولي ايا و كفاش تعيشو و واش تاكلو
    لا حنا نديرو التركيب الضوئي فقط ^^
    السكر البني لي شفته يجي بني + كما ابيض فقط اللون نهار شفته قلت ابيض و غلطوله في اللون^^
    اما لي قلتلك عليه يجي ماشي بني ولا ابيض ولا اسود مي مصنع بصح بدون المبيض هداك و صعب تتحصل عليه لااسف لازم تعرف كاش واحد و يجيبهلك للاسف
    زيادة على هذا الزبدة (معلاباليش كاين نباتية و حيوانية ) المهم حقيقة ماشي طبيعية لا النبانية ولا الحيوانية و لي حب دهان كاين تاع البقرة ممكن 5 سنين مشريناش و عادي اول مرة صح ريحتها مستحملتهاش و وليت مناكلش اي حاجة فيها بصح مع الوقت ترجع عادي بالعكس نصيحة مني لكل شخص يقرا كلماتي و لي يقول ممكن متخرجش الحلويات الا كدبوا عليكم خدمت بيها كلش
    فقط تبغي تخدم بيها انا مرات نعجنها نصفي الما هداك ادا نكون غادي نعجن نعجن بيه او نرميه و لا بنة سيئة لا والو
    الخبز لي تشروه يا قوم هو اكثر حاجة ضارة فيها خميرة بزاف و محسن الخبز و الملح بزاف و الفرينة لازم تكون كاملة ماشي بيضة يعني كارثة ^^
    بقات الخميرة مرات ندير طبيعية و مرات لا
    نزيدكم البنات بعيدا عن الاغدية المكياج اول مادة ضارة لجسم الانسان لي عندهم حساسية في الجلد ابتعدوا عليه ومتحتاجوش للادوية باذن الله
    حاجة تانية في الغداء اكل تاع ليبيبي هداك معروف معروف بلي ضار و لي عندهم اطفال ديرو سميد بالحليب عصيدة و زيدولهم تمر او طحنولهم تمر مع فرينة محمرة او كاين المرمز مع الما برك غداء كامل و جزر مطحون و تفاح و كاين اليقطين و متحتاجوش لاي حاجة تضر سهلين يا امهات المستقبل زوج دقايق يوجدو
    باختصار عش طبيعي و فقط منحتاحوش مصنعات
    ربي يوفقنا .. انا وسط من جهة لازم نخدم حلويات في الدار باش ميشروش احسن و من جهة نخدمهم باقل مواد ضارة لا نخسر صحتي ولا خاوتي
    و الطياب نقصو الزيت دوار الشمس و ديرو زيت الزيتون و الملح لي متلقاوش طبيعي كما قال الاخ على الاقل نقصو و توالفوه عادي و السكر تاتي تعلمو تنقصو من بعد توالفوه
    و لي متاكلوش الخضر اختي كانت لاعلاقة بالخضر نهار حبسنا هدو رجعو يجوها بنان و قالتلنا لي ياكل الe ميعرفش البنة ^^
    يا رب كامل يستفادو و لي حب يغير ميغيرش مرة وحدة حتى توالفو كل مرة نقصو حاجة من بعد تقولو ياه علاش كنا ناكلوهم
    اسفة على الرد الطوييييل بصح لاول مرة نلقى ناس يخمو هكدا .. اشعر بالسعادة
    مباشرة من بيت جزائري بقلية هايدي .. ^^ تقبل مروري :)
     
    missing heart, السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    فيتامين سي, ‏10 أفريل 2017
    #8
  9. ميمي شمس

    ميمي شمس :: عضو مُشارك ::

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    موضوع استفدت منه جعله الله في ميزان حسناتك
     
    السحاب العابر و حلم كبير معجبون بهذا.
    ميمي شمس, ‏10 أفريل 2017
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    اختي الكريمة اهلا وسهلا بك في كل وقت وحين ،نصائحك رائعة ومفيدة ،اتمنى أن تلقى عيونا تقرأ وآذانا تسمع .

    الصحة العامة للانسان مسؤولية كل واحد منا ولا نأكل شيئا لا نعرف من أي شيء صنع.

    والاحسن والافيد أن نعود الى الطبيعة
    انا وعائلتي نسكن في عمارة وليس لدينا اين نغرس ( مساحة خاصة بنا لا توجد) ،لكننا استعملنا براميل بلاستيكية وقصصناها وغرسنا بها ( الكسبر والنعناع والزعتر ...) وإذا احتجنا استعملنا منه .

    لان الان حتى الخضر والفواكه والاعشاب يستعملو عليها المبيدات الحشرية ومبيدات الاعشاب الضارة فتبقى ملتصقة على الفاكهة والخضر ونحن نأكلها.

    إذا تعرفون شخصا لا يستعمل مبيدات اشترو من عنده مباشرة حتى وان كان بعيد عن مكان اقامتكم ،فصحتكم اولى فالمبيدات تسبب امراض كارثية كالسرطان و غيرها وامراض تناكسية عندما نكبر قليلا في العمر مثل الرعشة والروماتيزم ووووو الى غيرها .
    لذلك من يستطيع أن يغرس اشياء في حديقته فاليفعل على الاقل طبيعي من غير مبيدات .

    اتمنى ان تجد كلماتي صدى عندكم إخوتي الاكارم.
    اختي بارك الله فيك
    احترامي وتقديري
    حلم كبير    (y)
     
    السحاب العابر و missing heart معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏11 أفريل 2017
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    الحمد لله حمدا كثيرا كنا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أنني افدتكي اختي الكريمة ولو بالشيء القليل .
    شكرا على المتابعة اختي
    تابعي الردود ساتحدث عن امور اخرى ايضا أن شاء الله
    احترامي وتقديري
    حلم كبير    (y)
     
    missing heart معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏11 أفريل 2017
    #11
  12. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    حلم كبير, ‏11 أفريل 2017
    #12
  13. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

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    بارك الله فيك اخ الكريم
    رب يحفظك
     
    Malika Tlm, صفاءdz و حلم كبير معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏26 أفريل 2017
    #13
  14. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    بارك الله فيك ....استفدت كثيرا ..

    مشكوووووووور ...أخي الفاضل
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏18 ماي 2017
    #14
  15. hakim story

    hakim story
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    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    موضوع حقا اكثر من راائعع
    خاااصة مع قدوم الشهر الفضيل وما تكثر فيه مشااكل الاكل
    كاين آية كريمة تلخص كل شيء عن الصحة الجسمية في الاكل وهي قوله تعالى : { كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي}
    يعني تاكل الحاجة الحلال ولكن عند الحاجة اليها
    اي شيء حلال كل منو لكن اثناء الحاجة فقط
    شكرا على الموضوع الاكثر من قيم
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    hakim story, ‏18 ماي 2017
    #15
  16. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    وفيك بارك الرحمان أخي الكريم هدفي إفادتكم
    ربي يهنيك ويشفيك
    احترامي وتقديري
    حلم كبير(y)
     
    السحاب العابر معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏22 ماي 2017
    #16
  17. mohamedfathi

    mohamedfathi :: عضو مُتميز :: بائع عملات معتمد

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حقا مبدع اخي
    دائما ما تلفت نظري عن أكلات وتقاليد القديمة واهل البادية والاصالة ياااااه يا لتلك المناظر ويا لتلك الأكلات البسيطة الغنية بالمغذيات المفيدة والصحية
    حقا اخي ما طرحته هو شفاء من كثير من الامراض
    لكن اخي السلبيات هيا في غلاء هذه المنتجات الطبيعية التي ذكرتها
    فمثلا زيت الزيتون ، او القمح والشعير وغيره من المواد فهيا قليلة لعدم استخدامها الكثير وتوجد بوفرة وباسعار معقولة في القرى والأرياف
    لكن الحل الاخير هو الذهاب الى الريف والعيش فيه هههههه احسن من ضجيج المدن ومشاكلها التي لا تنتهي
    تحياتي لك اخي حليم
     
    mohamedfathi, ‏22 ماي 2017
    #17
  18. شيماء05

    شيماء05 :: عضو مُشارك ::

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    مشكور
     
    شيماء05, ‏26 جويلية 2017 على 22:38
    #18

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