تعالوا دواؤكم في تغذيتكم وفي بيوتكم

السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

إخوتي أخواتي الاكارم أولاد الاكارم



( المعدة بيت الداء)



جئتكم اليوم لهذا القسم من المنتدى لأنقل لكم حقائق موجودة تغيب عنا مع الزمن ،لتطور الدنيا وهرجها ومرجها وتطور الدعايات التلفزيونية على منتجات توجد أصلا في غذائنا الذي خلقه الله لنا منذ بداية الكون ونحن تركناه ورحنا نجري وراء شيء صنعه البشر من مواد كيميائية وأحيانا من البترول ذاته.



انا أتفرج على حصة رائعة اسمها دواكم في يديكم على يوتوب من تقديم الطبيب رشيد مسعودي .



لم أضع هذا الموضوع لعمل اشهار لهذا الشخص ،وإنما للمساعدة ومما رأيت في كلامه وحديثه أمور منطقية ،واتبعنا أنا وعائلتي نصائحه منذ عام ،اتبعنا بقدر المستطاع.



نزعنا الملح الابيض استبدلناه بالرمادي

نزعنا السكر الابيض استبدلناه بالبني

نزعنا الفرينة والدقيق الابيضان واستبدلناهم بالكامل وهو البني وما يحتويه من نخالة.

حتى في صنع الحلويات نستخدم الفرينة والسكر الطبيعيين وعادي إذا لم تكن النتيجة مبهرة المهم المذاق والفائدة .



لا نأكل ما يسمى بالياغورت لانه كله مواد حافضة وملونات ،بل نشتري الجبن السائل الطبيعي وهو أرخص ونضيف له القليل من العسل وإذا حضرت الفاكهة نقطع فيها القليل من الفاكهة .

لا يأكل أولادي الحلويات أبدا بل الفاكهة ،قضية تعود بدل أن أشتري لاولادي كيلو زلابية أو حلوة أشتري لهم كيلو فاكهة طازجة ويأكلوها مساءا عند خروجهم من المدرسة.



لا نستخدم الزيت(زيت عباد الشمس زيت نباتي ولا يتعرف عليه الجسم لان جسمنا حيواني وليس نباتي،وأيضا مؤكسد المشكل كله في تركيبته) في الطهي بل شحم الخروف او البقر او لا نضع نهائيا ،وعندما ينضج الاكل نضع الزيت (زيت الزيتون ملعقتين او زيت الفول السوداني في النهاية لأنهما الاقرب والامثل ولأننا نحتاج الى ليبيد في أجسامنا )



أعرف أنكم تستغربون من الطريقة المتبعة لكن مشاكل كثيرة تخلصنا منها بسبب تغيير عادات أكلنا السيئة .منها مشاكل القرحة المعدية ومشاكل القولون.

وبالنسبة للأطفال يصبحو أكثر هدوءا لان أطفال اليوم ( كيما يقولو شواطن وما همش كيما ولاد بكري ما سقسيتوش رواحكم علاه؟)

حلويات قاطوهات مشروبات غازية أكل مطاعم مصبرات حتى حليب البودرة زائد السكر ، ويحسب الواحد منا أنه يدلل ابنه بهذا وأنه يحبه لا والف لا نحن لا نعرف شيئا ويجب علينا أن نتعلم.



اتعلم أن دراسات أثبتت أن الاطفال الذين يأكلون الكثير من الاشياء التي تحتوي على المواد الكيمائية (مجموعة ال E وأخواتها.... E300, E150...... )هم أقل الاطفال انتباها ،وأشدهم حركة (الفرط الحركي بدرجاته)



كيف لا نأكل ما خلق الله لنا وهو أفضل وأحسن وعلى طبيعته يفيدنا .



أحضرت لكم اليوم وصفة( وصفة لتعديل الاكل وليس اعشاب)

اعدها الدكتور للوقاية من الامراض المزمنة ،وللتخفيف منها ،ولعلاجها بإذن الله بتعديل الاكل فقط وفقط.

يبحث عنها الكثيرون هنا وفي الدول العربية كاملة

اليكم رابط الوصفة وأتمنى منكم قراءتها بتمهل وعندما يتسنى لكم الوقت ،تحاولو تطبيقها ولو قليلا فهي مفيدة بإذن الله.





تقبلو مني إخوتي أخواتي فائق الاحترام والتقديرحلم كبير