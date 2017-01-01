الحزب 3 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات

*بسم الله الرحمن الرحيم*

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين :

القرآن الكريم هو سعادة المؤمن في هذه الدنيا ،لهذا وجب علينا التمسك به ولو بالقليل *أحب الأعمال عند الله أدومها ولو قلت

* أدعو كل الأخوات أن يشاركن معا ، بداية من الأحزاب الأولى

ملاحظة =هذه الصفحة لعرض كتاب الله وكلامه ،لهذا ممنوع الدردشة وبارك الله فيكم جميعا

-الحزب الثالث سيبدأ الأحد 14 ماي 2017

-إلى ذاك الحين راجعن (الحزب 1لأول والثاني) وهي فرصة للأخوات الأخريات أن يتداركن ما فاتهن



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والآن مع برنامج الحزب3

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الاسبوع الأول : من 14ماي ...الى غاية 20 ماي





الاسبوع االثاني/ : من 21 ماي ...الى غاية 27 ماي



الاسبوع الثالث : من 28ماي ...الى غاية 3جوان



الاسبوع الرابع : /من 4..الى غاية 10جوان

الاسبوع الخامس: /من11جوان ...الى غاية 17 جوان

الاسبوع السادس: من 18...الى غاية22جوان





