الحزب 3 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات

*بسم الله الرحمن الرحيم* والصلاة والسلام على أشرف المرسلين : القرآن الكريم هو سعادة المؤمن في هذه الدنيا ،لهذا وجب علينا التمسك به ولو بالقليل *أحب الأعمال عند الله أدومها ولو قلت* أدعو كل الأخوات أن يشاركن معا ، بداية من الأحزاب الأولى وأدعوا بالأخص اللواتي بدأنا معنا من الأول وأن لا ينقطعن بل يعدن بعد اتمام مشاغلعن وهن @كارينا @المتفآئلة @لؤلؤة قسنطينة @تقوى الله @بشرى ملاك @NAPOLA @Soumia hadj mohammed - وأشجع اللواتي بقين في المتابعة والعرض المتسلسل وهن: @ميلينا @نعمات @أم ياسمينdz @Only me وأنا @دعاء الجنات ملاحظة =هذه الصفحة لعرض كتاب الله وكلامه ،لهذا ممنوع الدردشة وبارك الله فيكم جميعا -الحزب الثالث سيبدأ الأحد 14 ماي 2017 -إلى ذاك الحين راجعن (الحزب 1لأول والثاني) وهي فرصة للأخوات الأخريات أن يتداركن ما فاتهن |_______________________| والآن مع برنامج الحزب3 |_______________________| الاسبوع الأول : من 14ماي ...الى غاية 20 ماي الاحد : 14ماي /حفظ من الاية 01 الى 20 سورة المرسلات الاثنين15ماي:/ عرض ما حفظ يوم الاحد الثلاثاء: 16ماي /حفظمن الاية 21 الى 35 سورة المرسلات الاربعاء ماي17/: عرض ما حفظ يوم الثلاثاء الخميس:18/ مايحفظ من الاية 36 الى 50 سورة المرسلات الجمعة 19ماي/ : عرض ما حفظ يوم الخميس السبت:20ماي/ مراجعة سورة المرسلات الاسبوع االثاني/ : من 21 ماي ...الى غاية 27 ماي الاحد : 21 ماي/ حفظ من الاية 01 الى 11 سورة الانسان الاثنين22ماي/ : عرض ما حفظ يوم الاحد الثلاثاء: 23ماي/حفظمن الاية 12 الى 22 سورة الانسان الاربعاء 24ماي/: عرض ما حفظ يوم الثلاثاء الخميس:25ماي/حفظ من الاية 23 الى31 سورة الانسان الجمعة26ماي /: عرض ما حفظ يوم الخميس السبت:27ماي/ مراجعة سورة الانسان الاسبوع الثالث : من 28ماي ...الى غاية 3جوان الاحد : 28ماي/ حفظ من الاية 01 الى 15 سورة القيامة الاثنين29 ماي/: عرض ما حفظ يوم الاحد الثلاثاء 30ماي:/حفظمن الاية 16 الى 26 سورة القيامة الاربعاء 31ماي: /عرض ما حفظ يوم الثلاثاء الخميس1 جوان: /حفظ من الاية 27 الى 40 سورة القيامة الجمعة2 جوان: /عرض ما حفظ يوم الخميس السبت3جوان:/مراجعة سورة القياامة الاسبوع الرابع : /من 4..الى غاية 10جوان الاحد 4 جوان/: حفظ من الاية 01 الى 20 سورة المدثر الاثنين5 جوان/ : عرض ما حفظ يوم الاحد الثلاثاء 6جوان/:حفظ من الاية 21 الى 35 سورة المدثر الاربعاء 7جوان/ :عرض ما حفظ يوم الثلاثاء الخميس8جوان:/ حفظ من الاية 36 الى 56 سورة المدثر الجمعة 9 جوان: /عرض ما حفظ يوم الخميس السبت:10جوان/....مراجعة سورة المدثر الاسبوع الخامس: /من11جوان ...الى غاية 17 جوان الاحد : 11 جوان /حفظ من الاية 01 الى 13 سورة المزمل الاثنين12جوان/: عرض ما حفظ يوم الاحد الثلاثاء13جوان:/حفظمن الاية 14الى 20 سورة المزمل الاربعاء 14 جوان: /عرض ما حفظ يوم الثلاثاء الخميس15جوان:/حفظ من الاية 01 الى 09 سورة الجن الجمعة16 جوان : /عرض ما حفظ يوم الخميس السبت17 جوان:/ مراجعة سورة المزمل+ مراجعة من الاية 01 الى 09 سورة الجن *********** الاسبوع السادس: من 18...الى غاية22جوان الاحد : 18 جوان حفظ من الاية 10 الى 19 سورة الجن الاثنين 19 جوان : عرض ما حفظ يوم الاحد الثلاثاء: 20جوان/حفظمن الاية 20 الى 28 سورة الجن الاربعاء 21جوان: عرض ما حفظ يوم الثلاثاء الخميس:22جوان.......مرااجعة سورة الجن كااملة ونترك اسبوع لمرااجعة الحزب 03 كاامل -بالتوفيق حبيباتي-