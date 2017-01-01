الحزب 3 تحفيظ القرآن الكريم للأخوات

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏10 ماي 2017 على 15:32.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    *بسم الله الرحمن الرحيم*
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    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين :
    القرآن الكريم هو سعادة المؤمن في هذه الدنيا ،لهذا وجب علينا التمسك به ولو بالقليل *أحب الأعمال عند الله أدومها ولو قلت    * أدعو كل الأخوات أن يشاركن معا ، بداية من الأحزاب الأولى
    وأدعوا بالأخص اللواتي بدأنا معنا من الأول وأن لا ينقطعن بل يعدن بعد اتمام مشاغلعن وهن @كارينا @المتفآئلة @لؤلؤة قسنطينة @تقوى الله @بشرى ملاك @NAPOLA @Soumia hadj mohammed
    - وأشجع اللواتي بقين في المتابعة والعرض المتسلسل وهن: @ميلينا @نعمات @أم ياسمينdz
    @Only me وأنا @دعاء الجنات
    ملاحظة =هذه الصفحة لعرض كتاب الله وكلامه ،لهذا ممنوع الدردشة وبارك الله فيكم جميعا
    -الحزب الثالث سيبدأ الأحد 14 ماي 2017
    -إلى ذاك الحين راجعن (الحزب 1لأول والثاني) وهي فرصة للأخوات الأخريات أن يتداركن ما فاتهن

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    والآن مع برنامج الحزب3
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    الاسبوع الأول : من 14ماي ...الى غاية 20 ماي

    الاحد : 14ماي /حفظ من الاية 01 الى 20 سورة المرسلات
    الاثنين15ماي:/ عرض ما حفظ يوم الاحد
    الثلاثاء: 16ماي /حفظمن الاية 21 الى 35 سورة المرسلات
    الاربعاء ماي17/: عرض ما حفظ يوم الثلاثاء
    الخميس:18/ مايحفظ من الاية 36 الى 50 سورة المرسلات
    الجمعة 19ماي/ : عرض ما حفظ يوم الخميس
    السبت:20ماي/ مراجعة سورة المرسلات
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    الاسبوع االثاني/ : من 21 ماي ...الى غاية 27 ماي

    الاحد : 21 ماي/ حفظ من الاية 01 الى 11 سورة الانسان
    الاثنين22ماي/ : عرض ما حفظ يوم الاحد
    الثلاثاء: 23ماي/حفظمن الاية 12 الى 22 سورة الانسان
    الاربعاء 24ماي/: عرض ما حفظ يوم الثلاثاء
    الخميس:25ماي/حفظ من الاية 23 الى31 سورة الانسان
    الجمعة26ماي /: عرض ما حفظ يوم الخميس
    السبت:27ماي/ مراجعة سورة الانسان

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    الاسبوع الثالث : من 28ماي ...الى غاية 3جوان

    الاحد : 28ماي/ حفظ من الاية 01 الى 15 سورة القيامة
    الاثنين29 ماي/: عرض ما حفظ يوم الاحد
    الثلاثاء 30ماي:/حفظمن الاية 16 الى 26 سورة القيامة
    الاربعاء 31ماي: /عرض ما حفظ يوم الثلاثاء
    الخميس1 جوان: /حفظ من الاية 27 الى 40 سورة القيامة
    الجمعة2 جوان: /عرض ما حفظ يوم الخميس
    السبت3جوان:/مراجعة سورة القياامة

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    الاسبوع الرابع : /من 4..الى غاية 10جوان
    الاحد 4 جوان/: حفظ من الاية 01 الى 20 سورة المدثر
    الاثنين5 جوان/ : عرض ما حفظ يوم الاحد
    الثلاثاء 6جوان/:حفظ من الاية 21 الى 35 سورة المدثر
    الاربعاء 7جوان/ :عرض ما حفظ يوم الثلاثاء
    الخميس8جوان:/ حفظ من الاية 36 الى 56 سورة المدثر
    الجمعة 9 جوان: /عرض ما حفظ يوم الخميس
    السبت:10جوان/....مراجعة سورة المدثر

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    الاسبوع الخامس: /من11جوان ...الى غاية 17 جوان
    الاحد : 11 جوان /حفظ من الاية 01 الى 13 سورة المزمل
    الاثنين12جوان/: عرض ما حفظ يوم الاحد
    الثلاثاء13جوان:/حفظمن الاية 14الى 20 سورة المزمل
    الاربعاء 14 جوان: /عرض ما حفظ يوم الثلاثاء
    الخميس15جوان:/حفظ من الاية 01 الى 09 سورة الجن
    الجمعة16 جوان : /عرض ما حفظ يوم الخميس
    السبت17 جوان:/
    مراجعة سورة المزمل+ مراجعة من الاية 01 الى 09 سورة الجن
    ***********
    الاسبوع السادس: من 18...الى غاية22جوان
    الاحد : 18 جوان حفظ من الاية 10 الى 19 سورة الجن
    الاثنين 19 جوان : عرض ما حفظ يوم الاحد
    الثلاثاء: 20جوان/حفظمن الاية 20 الى 28 سورة الجن
    الاربعاء 21جوان: عرض ما حفظ يوم الثلاثاء
    الخميس:22جوان.......    مرااجعة سورة الجن كااملة


    ونترك اسبوع لمرااجعة الحزب 03 كاامل
    -بالتوفيق حبيباتي-
     
    دعاء الجنات, ‏10 ماي 2017 على 15:32
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