تعب يتخفى وراء الصبر /قلم رصاصي

إقتباس لمشاركة ميسم منصور: رسمة جميلة جدا أخيتي *-*

سلمت أناملك .. إضغط للتوسيع...

اهلا اختي

اها هي جميلة لكن ينقصها تفاصيل لم ولا زلت لم اتمكن من صقلها

بارك الله فيك على تعليقك ​

إقتباس لمشاركة Abodi84: يعطيكي العافية

حلوة لكن كاني ملاحظ ايد اسمن من ايد

هههههههه إضغط للتوسيع...