تعب يتخفى وراء الصبر /قلم رصاصي

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, 15 أفريل 2017.
السلام عليكم
هاته الرسمة ليست جديدة انما من الارشيف وبداتها ربما في سنة الباكالوريا اي 2013
@ميسم منصور
رسمة جميلة جدا أخيتي *-*
سلمت أناملك ..
يعطيكي العافية
حلوة لكن كاني ملاحظ ايد اسمن من ايد
هههههههه
اهلا اختي
اها هي جميلة لكن ينقصها تفاصيل لم ولا زلت لم اتمكن من صقلها
بارك الله فيك على تعليقك
الله يسلمك أخي
نعم انت على حق لقد اختل التوازن بين الذراعين ههه لا ادري كيف ولم اقم بتعديلها لكنني قمت بحرقها ولم يبقى لها أثر
شكرا لك على المشاركة اخي
ملامح أحدهم بقلم الرصاص
العفو اختي
لك ليش حرقتيها حرام عليكي
انا قلت هيك بس لحتى تركزي للمرات القادمة
تقبلي احترامي اختي
لأني لا أود رسم الأوجه مرة أخرى
شكرا لك أخي
معك حق
لان الاوجه هذه الايام اصبحت اقنعه
موفقة اختي
شكرا اخي
وفقك الله
العفو اختي
و وفقك الله
رسم جميل
وفقك الله أختي
بالتوفيق
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).