تعب يتخفى وراء الصبر /قلم رصاصي

الموضوع في 'منتدى الفن التشكيلي والرسم' نشر بواسطة Soumia hadj mohammed, ‏15 أفريل 2017.

  1. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,012
    الإعجابات المتلقاة:
    12,248
    نقاط الجوائز:
    291
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    /
    السلام عليكم

    هاته الرسمة ليست جديدة انما من الارشيف وبداتها ربما في سنة الباكالوريا اي 2013

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    التعديل الأخير: ‏15 أفريل 2017
    Abdelhalim Bend, السحاب العابر, Abodi84 و 1 آخرون معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏15 أفريل 2017
    #1
  2. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,012
    الإعجابات المتلقاة:
    12,248
    نقاط الجوائز:
    291
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    /
    Abdelhalim Bend و السحاب العابر معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏15 أفريل 2017
    #2
  3. ميسم منصور

    ميسم منصور :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 ماي 2016
    المشاركات:
    574
    الإعجابات المتلقاة:
    1,305
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عَّنِّاٍّبّْةْ
    رسمة جميلة جدا أخيتي *-*
    سلمت أناملك ..
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    ميسم منصور, ‏15 أفريل 2017
    #3
  4. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أفريل 2016
    المشاركات:
    760
    الإعجابات المتلقاة:
    2,022
    نقاط الجوائز:
    551
    الجنس:
    ذكر
    يعطيكي العافية
    حلوة لكن كاني ملاحظ ايد اسمن من ايد
    هههههههه
     
    ميسم منصور و Soumia hadj mohammed معجبون بهذا.
    Abodi84, ‏15 أفريل 2017
    #4
  5. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,012
    الإعجابات المتلقاة:
    12,248
    نقاط الجوائز:
    291
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    /
    اهلا اختي
    اها هي جميلة لكن ينقصها تفاصيل لم ولا زلت لم اتمكن من صقلها
    بارك الله فيك على تعليقك
    الله يسلمك أخي
    نعم انت على حق لقد اختل التوازن بين الذراعين ههه لا ادري كيف ولم اقم بتعديلها لكنني قمت بحرقها ولم يبقى لها أثر
    شكرا لك على المشاركة اخي
    ملامح أحدهم بقلم الرصاص
    [​IMG]
     
    ميسم منصور و Abodi84 معجبون بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏15 أفريل 2017
    #5
  6. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أفريل 2016
    المشاركات:
    760
    الإعجابات المتلقاة:
    2,022
    نقاط الجوائز:
    551
    الجنس:
    ذكر
    العفو اختي
    لك ليش حرقتيها حرام عليكي
    انا قلت هيك بس لحتى تركزي للمرات القادمة
    تقبلي احترامي اختي
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    Abodi84, ‏15 أفريل 2017
    #6
  7. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,012
    الإعجابات المتلقاة:
    12,248
    نقاط الجوائز:
    291
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    /
    لأني لا أود رسم الأوجه مرة أخرى
    شكرا لك أخي :)
     
    Abodi84 معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏15 أفريل 2017
    #7
  8. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أفريل 2016
    المشاركات:
    760
    الإعجابات المتلقاة:
    2,022
    نقاط الجوائز:
    551
    الجنس:
    ذكر
    معك حق
    لان الاوجه هذه الايام اصبحت اقنعه
    موفقة اختي
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    Abodi84, ‏15 أفريل 2017
    #8
  9. Soumia hadj mohammed

    Soumia hadj mohammed :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏28 أوت 2011
    المشاركات:
    4,012
    الإعجابات المتلقاة:
    12,248
    نقاط الجوائز:
    291
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    /
    شكرا اخي
    وفقك الله :)
     
    Abodi84 معجب بهذا.
    Soumia hadj mohammed, ‏15 أفريل 2017
    #9
  10. Abodi84

    Abodi84 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أفريل 2016
    المشاركات:
    760
    الإعجابات المتلقاة:
    2,022
    نقاط الجوائز:
    551
    الجنس:
    ذكر
    العفو اختي
    و وفقك الله
     
    Soumia hadj mohammed معجب بهذا.
    Abodi84, ‏15 أفريل 2017
    #10
  11. Abdelhalim Bend

    Abdelhalim Bend :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 فيفري 2014
    المشاركات:
    1,309
    الإعجابات المتلقاة:
    2,834
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    غليزان
    رسم جميل
    وفقك الله أختي
    بالتوفيق
     
    Abdelhalim Bend, ‏20 جويلية 2017 على 10:49
    #11

مشاركة هذه الصفحة