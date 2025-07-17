سيدتي ... هل غيرتكِ الأمومة ؟

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


سيدتي ... هل غيرتكِ الأمومة ؟

1752753679193.webp



ليست الأمومة مجرد مرحلة بيولوجية أو مسؤولية إجتماعية بل هي تجربة وجودية تعيد تشكيل المرأة من الداخل و الخارج منذ اللحظة التي تدرك فيها أنها تحمل حياةً داخلها

تبدأ رحلة من التغيرات النفسية و العاطفية و الجسدية التي لا تنتهي بولادة الطفل بل تستمر و تتطور مع كل يوم جديد

1752753842304.webp


كثير من الأمهات يصفن شعورًا مزدوجًا فرحة غامرة بقدوم طفل و يقابلها أحيانًا إرتباك داخلي حول
من هنّ الآن ؟
هل فقدن جزءًا من أنفسهن ؟
أم أنهن إكتسبن هوية جديدة ؟
الأمومة لا تُلغي المرأة لكنها تعيد تعريفها


تُكسب الأمومة المرأة قدرة هائلة على التحمل و الصبر و التعاطف

لكنها أيضًا قد تضعها أمام تحديات مثل القلق و الشعور بالذنب أو الإرهاق النفسي

من المهم الإعتراف بهذه المشاعر و عدم إنكارها فالأم ليست بطلة خارقة بل إنسانة تحتاج للدعم المستمر

1752754041699.webp


تتغير نظرة المرأة للحياة و تُعاد صياغة أولوياتها فالعلاقات الإجتماعية قد تتقلص و الطموحات المهنية قد تتأجل لكن في المقابل تنشأ روابط جديدة خاصة مع الأمهات الأخريات و مع الطفل الذي يصبح محور عالمها

1752754193343.webp


هل الأمومة غيّرتكِ؟
هل شعرتِ يومًا أنكِ فقدتِ شيئًا من نفسك ؟
أم أنها منحتكِ قوة لم تعرفيها من قبل ؟
كيف يمكن للمجتمع أن يدعم الأمهات في رحلتهن ؟

أتمنى مشاركتكن سيداتي
و إبداء آراءكن حول هذه الرحلة

.......
 
توقيع ام أمينة
الأمومة كما قلتي ليست فقط حدث بيولوجي، بل هي تحول لحياة كل أم من اللحظة لي تعرف أنه هناك كائن داخلها، وحدها الأمومة تبدا تتشعب في القلب و الدم لانتظار احتضان ذلك الكائن الجميل.
لما صرت أم رجعت راحتي من راحت بناتي و حتى كل أموري موقوفة على بناتي
شخصيا الأمومة كما قلت انفا أنها غيرتني بعد ما كنت نحب نفسي أولا رجعو هوما اولى اهتماماتي و راحتهن اهم من راحتي.
و الأم في مجتمعنا لا تنتظر اطراء او شكرا فقط كلمة طيبة .
ربي يحفظ اولادنا و يرزق كل مشتاق
 
توقيع سحائب الشوق
قال سحائب الشوق:
الأمومة كما قلتي ليست فقط حدث بيولوجي، بل هي تحول لحياة كل أم من اللحظة لي تعرف أنه هناك كائن داخلها، وحدها الأمومة تبدا تتشعب في القلب و الدم لانتظار احتضان ذلك الكائن الجميل.
لما صرت أم رجعت راحتي من راحت بناتي و حتى كل أموري موقوفة على بناتي
شخصيا الأمومة كما قلت انفا أنها غيرتني بعد ما كنت نحب نفسي أولا رجعو هوما اولى اهتماماتي و راحتهن اهم من راحتي.
و الأم في مجتمعنا لا تنتظر اطراء او شكرا فقط كلمة طيبة .
ربي يحفظ اولادنا و يرزق كل مشتاق
إضغط للتوسيع...
الأمومة حب نقي و تضحية لا تُطلب بل تُعاش
ربي يحفظلك بناتك و يجعلهم صالحات و ناجحات و يرزق كل مشتاق

مشكورة حبيبتي على المرور و الرد في الموضوع
 
توقيع ام أمينة
العودة
Top Bottom

🔒 نحن نعتمد على الإعلانات من أجل إستمرارية منتدى اللمة الجزائرية لسنين قادمة. هل يمكنك تعطيل مانع الإعلانات أو إضافتنا إلى قائمة المواقع المسموحة بعرض الإعلانات؟ شكرًا 🙏