سيدتي ... هل غيرتكِ الأمومة ؟

الأمومة كما قلتي ليست فقط حدث بيولوجي، بل هي تحول لحياة كل أم من اللحظة لي تعرف أنه هناك كائن داخلها، وحدها الأمومة تبدا تتشعب في القلب و الدم لانتظار احتضان ذلك الكائن الجميل.

لما صرت أم رجعت راحتي من راحت بناتي و حتى كل أموري موقوفة على بناتي

شخصيا الأمومة كما قلت انفا أنها غيرتني بعد ما كنت نحب نفسي أولا رجعو هوما اولى اهتماماتي و راحتهن اهم من راحتي.

و الأم في مجتمعنا لا تنتظر اطراء او شكرا فقط كلمة طيبة .

ربي يحفظ اولادنا و يرزق كل مشتاق