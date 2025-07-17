ام أمينة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
سيدتي ... هل غيرتكِ الأمومة ؟
ليست الأمومة مجرد مرحلة بيولوجية أو مسؤولية إجتماعية بل هي تجربة وجودية تعيد تشكيل المرأة من الداخل و الخارج منذ اللحظة التي تدرك فيها أنها تحمل حياةً داخلها
تبدأ رحلة من التغيرات النفسية و العاطفية و الجسدية التي لا تنتهي بولادة الطفل بل تستمر و تتطور مع كل يوم جديد
كثير من الأمهات يصفن شعورًا مزدوجًا فرحة غامرة بقدوم طفل و يقابلها أحيانًا إرتباك داخلي حول
من هنّ الآن ؟
هل فقدن جزءًا من أنفسهن ؟
أم أنهن إكتسبن هوية جديدة ؟
الأمومة لا تُلغي المرأة لكنها تعيد تعريفها
تُكسب الأمومة المرأة قدرة هائلة على التحمل و الصبر و التعاطف
لكنها أيضًا قد تضعها أمام تحديات مثل القلق و الشعور بالذنب أو الإرهاق النفسي
من المهم الإعتراف بهذه المشاعر و عدم إنكارها فالأم ليست بطلة خارقة بل إنسانة تحتاج للدعم المستمر
تتغير نظرة المرأة للحياة و تُعاد صياغة أولوياتها فالعلاقات الإجتماعية قد تتقلص و الطموحات المهنية قد تتأجل لكن في المقابل تنشأ روابط جديدة خاصة مع الأمهات الأخريات و مع الطفل الذي يصبح محور عالمها
هل الأمومة غيّرتكِ؟
هل شعرتِ يومًا أنكِ فقدتِ شيئًا من نفسك ؟
أم أنها منحتكِ قوة لم تعرفيها من قبل ؟
كيف يمكن للمجتمع أن يدعم الأمهات في رحلتهن ؟
أتمنى مشاركتكن سيداتي
و إبداء آراءكن حول هذه الرحلة
.......
سيدتي ... هل غيرتكِ الأمومة ؟
ليست الأمومة مجرد مرحلة بيولوجية أو مسؤولية إجتماعية بل هي تجربة وجودية تعيد تشكيل المرأة من الداخل و الخارج منذ اللحظة التي تدرك فيها أنها تحمل حياةً داخلها
تبدأ رحلة من التغيرات النفسية و العاطفية و الجسدية التي لا تنتهي بولادة الطفل بل تستمر و تتطور مع كل يوم جديد
كثير من الأمهات يصفن شعورًا مزدوجًا فرحة غامرة بقدوم طفل و يقابلها أحيانًا إرتباك داخلي حول
من هنّ الآن ؟
هل فقدن جزءًا من أنفسهن ؟
أم أنهن إكتسبن هوية جديدة ؟
الأمومة لا تُلغي المرأة لكنها تعيد تعريفها
تُكسب الأمومة المرأة قدرة هائلة على التحمل و الصبر و التعاطف
لكنها أيضًا قد تضعها أمام تحديات مثل القلق و الشعور بالذنب أو الإرهاق النفسي
من المهم الإعتراف بهذه المشاعر و عدم إنكارها فالأم ليست بطلة خارقة بل إنسانة تحتاج للدعم المستمر
تتغير نظرة المرأة للحياة و تُعاد صياغة أولوياتها فالعلاقات الإجتماعية قد تتقلص و الطموحات المهنية قد تتأجل لكن في المقابل تنشأ روابط جديدة خاصة مع الأمهات الأخريات و مع الطفل الذي يصبح محور عالمها
هل الأمومة غيّرتكِ؟
هل شعرتِ يومًا أنكِ فقدتِ شيئًا من نفسك ؟
أم أنها منحتكِ قوة لم تعرفيها من قبل ؟
كيف يمكن للمجتمع أن يدعم الأمهات في رحلتهن ؟
أتمنى مشاركتكن سيداتي
و إبداء آراءكن حول هذه الرحلة
.......