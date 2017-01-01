صريح / صريحة جـــــــــــــداً على اللمة { العدد 11 }

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏3 ماي 2017 على 18:33.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالـــــى و بركاته


    كيف أحــــوآلكــــم لبَـآس ؟؟
    ان شاء الله ربي يدوم عليكم الصحة والعافية



    مرحبــــآ بيكم يآ اعضاء اللمة الكرام في العدد الحادي العاشر من     صريح / صريحة جـــــــــــــداً على اللمة

    في الاعداد السَــآبقة تعرفنا على ارائـكم و وجهات النظر ديالكم في اكثر من موضوع


    موضوعــــــي هذا هو :     صريح {صريحـة } جـــداً و هي فكرة مستوحاة من برنامج صريح جدا على قناة النهار

    و هو برنامج يسألوا فيه الناس في الشارع حول موضوع معين

    حبيت نقبس الفكرة و نعتمدها هنا في المنتدى قصـد التفاعل و التعرف على اراء و وجهات نظر الاعضــاء حول مواضيع مختلفة


    فكرة الموضوع :



    و في كل يوميــــن رح نحط سؤال واحد موجه للشباب و الآخر للبنـــات

    و على كل عضوة و عضوة الاجابة على الاسئلة كل واحد كيفاش يحب بطابع فكاهي و لا سيريو هههه ولآ نقاشي دبروا روسـكم


    و التعرف على رأي الشاب و الشآبة باش نعرفوا العقليات الجزائرية في شحال من موضوع



    و سؤآل العدد الحادي العاشر هو :


    سؤال للشباب :

    وآش رايك فلي يسمي مرتو " الدار " في التيليفون ؟؟
    و آسكو انت تديرها ؟؟
    -


    سؤآل     للبنآت :

    لوكان يقولك خطيبتك متخدميش تقبلي بشرطو ولا تبطلي الخطبة ؟؟


    الموضوع رح ندير فيه بزاف مواضيع نشوف رايكم فيها و علبالي رح يكون فيه قصف تام من كلا الطرفين

    ياو غير بشوية متقطعوش في بعضاكم بزاف ندي ذنوبكـــــــــم

    في أمـــــــــــــــان الله

    اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم



    ملآحظة :

    ممنوع الدردشة رجآءا المواضيع للنقاش ماشي للدردشة

    لازم تحتارموا القوانين ولا الموضوع يغلق


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    missing heart, Mustapha Bita, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏3 ماي 2017 على 18:33
    #1
  2. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    المدية
    اين ردودكم ؟؟؟؟؟​
     
    missing heart, Mustapha Bita, بشرى ملاك و 1 آخرون معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏3 ماي 2017 على 22:31
    #2
  3. Princess nour

    Princess nour :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم
    بما اني عضوة جديدة ههه راح نجاوب على سؤوال موجه لينا.
    انا نخدم ادا لقيت الخدمة بسك زوجة مهما كان تسحق حوايج و متنجمش تكثر على راجلها ههه انا وحدة من الناس منحبش نكثر و ادا لي يخطبني يكون لباس بيه نورمال منخدمش
    و هدا هو راي نتاعي
     
    بشرى ملاك, missing heart و المتفآئلة معجبون بهذا.
    Princess nour, ‏4 ماي 2017 على 00:25
    #3
  4. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله
    مرحبا بيك معانا
    إيه عندك الحق كاين صوالح تحتاجهم المرا متقدرش تطلبهم من الراجل
    اكيد رأيك و نحتارموه
    نورتي
     
    بشرى ملاك, missing heart و Princess nour معجبون بهذا.
    المتفآئلة, ‏4 ماي 2017 على 00:27
    #4
  5. Princess nour

    Princess nour :: عضو منتسِب ::

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    شكرررررررررررررا
     
    missing heart و المتفآئلة معجبون بهذا.
    Princess nour, ‏4 ماي 2017 على 00:31
    #5
  6. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    نشوف كيفاش نقنعه بالخدمة ادا ما حبش نحبس الخدمة سيرتو ادا كان راجل بمعنى الكلمة ويستاهل
     
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    بشرى ملاك, ‏4 ماي 2017 على 00:38
    #6
  7. Princess nour

    Princess nour :: عضو منتسِب ::

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    Oui hadi hadra chaba ki yakon rajal yasthl nhbass 3ala khadma
     
    missing heart و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    Princess nour, ‏4 ماي 2017 على 00:44
    #7
  8. Princess nour

    Princess nour :: عضو منتسِب ::

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    Oui hadi hadra chaba
     
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    Princess nour, ‏4 ماي 2017 على 00:45
    #8
  9. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    نقبل اذا كان هو خدام علاه انا نخدم
     
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    صفاءdz, ‏4 ماي 2017 على 12:32
    #9
  10. Princess nour

    Princess nour :: عضو منتسِب ::

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    حتى واحد مارد وقيلا راكم لاهيين بالفوط
     
    missing heart معجب بهذا.
    Princess nour, ‏4 ماي 2017 على 17:52
    #10
  11. hakim story

    hakim story
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    انا في وقت ما
    كنت مسميها هكاك :
    La
    حرفين برك يعنيان الكثير
     
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    hakim story, ‏4 ماي 2017 على 22:04
    #11
  12. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    لالا عقبت اليوم كااامل نكونكتي لافوووووووط ولاهم يحزنووووووون
     
    missing heart معجب بهذا.
    صفاءdz, ‏4 ماي 2017 على 22:08
    #12
  13. Princess nour

    Princess nour :: عضو منتسِب ::

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    Princess nour, ‏4 ماي 2017 على 22:46
    #13
  14. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    ana men li kbert manich haba nakhdem,, madha biaa
    mais la galha b façon ta3 nti mraa w faaible w tly9lek daar w hadik nadhra ta3 istih9ar w que lazem ki yahder ay hadja ana ntabe9ha, hadek yroh yel3eb b3id, lazem ykoun ykhamem kifi fi hadi
     
    Mustapha Bita, missing heart و المتفآئلة معجبون بهذا.
    GI Joe, ‏5 ماي 2017 على 16:15
    #14
  15. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    Arzew
    مرحبا
    كانك غايبة او الموضوع غائب عندي شعال مشفتهش ههههه
    نظن يكتب الدار باش ادا صرات لقطة وشاف صديقه الاتصال .ميعرفش اسم مرته خاصة ادا هدر قدامه وقاتله جيبلي معاك ههههه ينكشف
     
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    Mustapha Bita, ‏5 ماي 2017 على 16:22
    #15
  16. Mustapha Bita

    Mustapha Bita :: عضو مُتميز ::

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    Arzew

    انا رايي مثلك تماما..حق المراة مثل الرجل لاهو بملك ولاهي اميرة...الزواج هو شراكة ليس استعباد..باختصار الرجل والمراة سيتشاركان في الحياة من اجل بناء اسرة مع بعض.
     
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    Mustapha Bita, ‏5 ماي 2017 على 16:26
    #16
  17. GI Joe

    GI Joe :: عضو مُتميز ::

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    voiila hadi hia
    mich hyat ta3 amr tabe9 que sa soit mra wala radjel li yetssaref
    lazem yetfahmou w ykhamou ma ba3dh fel positif w negatif w ydessidiw
     
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    GI Joe, ‏5 ماي 2017 على 16:32
    #17
  18. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    ان كان خطيبي فقط فلا حق عليه ليامرني بدلك فمازلت في بيت ابي ومادا ابي يسمح لي فصراحة لا دخل له
    اما ان كان زوجي اعرف اسبابه وارى حكم الشرع وانفذ باذن الله
    بارك الله فيكي غاليتي مميزة كالعادة
    ارجو تقبل مروري
    تحياتي احترامي وتقديري اشخصكم الكريم
    في امان الله وحفظه​
     
    missing heart, ‏6 ماي 2017 على 12:34
    #18