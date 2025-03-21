ضيفة العدد الحادي عشر نجمة نجوم اللمة @oktavio hind

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,876
الحلول
2
نقاط التفاعل
52,729
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
ضيفة العدد الحادي عشر نجمة نجوم اللمة @oktavio hind
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك
باستضافة نجمة نجوم اللمة الاعزاء
ترعرعت في اللمة و اخلصت للمنتدى
و لم تخن العهد و لم تستسلم
حاملة مشعل الوفاء رغم الصعوبات
مثقفة
و هادئة
و رزينة
و صريحة
لا تجامل و تقولها في الوجه
صاحبة ذكاء
و رأي و مشورة
تفكر كثيرا ثم تكتب
مثقفة في شتى الميادين
ملاحظة من الطراز الرفيع
الجميع يصمت حينما تتكلم
و كلامها او ردودها واضحة
يحترمها الجميع
و يفتخر بها الجميع
و يقدرها الجميع
ان بحثنا لها عن كنية فلن اجد اجمل من
سفيرة فوق العادة للكل معاني الإخلاص و الوفاء
هي نجمة نجوم اللمة
انها الاخت الغالية و العزيزة
هند @oktavio hind
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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الموضوع تحت اشراف الاخت @السلطانة
 
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@اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين
@إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق
@أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
السلام عليكم و رحمة الله

أسعد الله اوقاتكم بكل خير افاضل اللمة
عساكم بخير

مرحبا بضيفة كريمة في خيمتنا
اختيار موفق من @الامين محمد
هند التي عهدناها وردة نشيطة
تنثر بِتلاتها هنا و هناك


حللتِ أهلا و وطئتِ سهلا أخيتي
كيف حالك ؟
و كيفك مع اجواء رمضان
مابقالوش و يغادرنا
- مضى معظمه -
نسأل الله أن نكون فيه من المقبولين و العتقاء

على كلٍّ
إقامة طيبة و ممتعة

لي عودة إن شاء الله
في " السهرة "
مع بعض الأسئلة - البسيطة -

صحا فطورك ^^
 

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