الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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بسم اللهالموضوع تحت اشراف الاخت @السلطانة
ضيفة العدد الحادي عشر نجمة نجوم اللمة @oktavio hind
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك
باستضافة نجمة نجوم اللمة الاعزاء
ترعرعت في اللمة و اخلصت للمنتدى
و لم تخن العهد و لم تستسلم
حاملة مشعل الوفاء رغم الصعوبات
مثقفة
و هادئة
و رزينة
و صريحة
لا تجامل و تقولها في الوجه
صاحبة ذكاء
و رأي و مشورة
تفكر كثيرا ثم تكتب
مثقفة في شتى الميادين
ملاحظة من الطراز الرفيع
الجميع يصمت حينما تتكلم
و كلامها او ردودها واضحة
يحترمها الجميع
و يفتخر بها الجميع
و يقدرها الجميع
ان بحثنا لها عن كنية فلن اجد اجمل من
سفيرة فوق العادة للكل معاني الإخلاص و الوفاء
هي نجمة نجوم اللمة
انها الاخت الغالية و العزيزة
هند @oktavio hind
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
ضيفة العدد الحادي عشر نجمة نجوم اللمة @oktavio hind
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم العشرون من شهر رمضان المبارك
باستضافة نجمة نجوم اللمة الاعزاء
ترعرعت في اللمة و اخلصت للمنتدى
و لم تخن العهد و لم تستسلم
حاملة مشعل الوفاء رغم الصعوبات
مثقفة
و هادئة
و رزينة
و صريحة
لا تجامل و تقولها في الوجه
صاحبة ذكاء
و رأي و مشورة
تفكر كثيرا ثم تكتب
مثقفة في شتى الميادين
ملاحظة من الطراز الرفيع
الجميع يصمت حينما تتكلم
و كلامها او ردودها واضحة
يحترمها الجميع
و يفتخر بها الجميع
و يقدرها الجميع
ان بحثنا لها عن كنية فلن اجد اجمل من
سفيرة فوق العادة للكل معاني الإخلاص و الوفاء
هي نجمة نجوم اللمة
انها الاخت الغالية و العزيزة
هند @oktavio hind
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط