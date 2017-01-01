صريح / صريحة جـــــــــــــداً على اللمة الجزائرية - العدد الثالث عشر

السلام عليكم و رحمة الله تعالـــــى و بركاته كيف أحــــوآلكــــم لبَـآس ؟؟ ان شاء الله ربي يدوم عليكم الصحة والعافية مرحبــــآ بيكم يآ اعضاء اللمة الكرام في العدد الثالث العاشر من صريح / صريحة جـــــــــــــداً على اللمة في الاعداد السَــآبقة تعرفنا على ارائـكم و وجهات النظر ديالكم في اكثر من موضوع موضوعــــــي هذا هو : صريح {صريحـة } جـــداً و هي فكرة مستوحاة من برنامج صريح جدا على قناة النهار و هو برنامج يسألوا فيه الناس في الشارع حول موضوع معين حبيت نقبس الفكرة و نعتمدها هنا في المنتدى قصـد التفاعل و التعرف على اراء و وجهات نظر الاعضــاء حول مواضيع مختلفة فكرة الموضوع : و في كل يوميــــن رح نحط سؤال واحد موجه للشباب و الآخر للبنـــات و على كل عضوة و عضوة الاجابة على الاسئلة كل واحد كيفاش يحب بطابع فكاهي و لا سيريو هههه ولآ نقاشي دبروا روسـكم و التعرف على رأي الشاب و الشآبة باش نعرفوا العقليات الجزائرية في شحال من موضوع و سؤآل العدد الثالث العاشر موجه لكلا الفئتين و هو : وآش رايكم في الشواطئ الجزائرية من كل النواحي خاصة التبرج و السياحة ؟؟ ( قالولي معظم المواضيع تحكي على الزواج نقوللكم بلي المواضيع مقتبسة من الحصة الأصلية ماشي انا لي نخيرها ) الموضوع رح ندير فيه بزاف مواضيع نشوف رايكم فيها و علبالي رح يكون فيه قصف تام من كلا الطرفين ياو غير بشوية متقطعوش في بعضاكم بزاف ندي ذنوبكـــــــــم في أمـــــــــــــــان الله اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم ملآحظة : ممنوع الدردشة رجآءا المواضيع للنقاش ماشي للدردشة لازم تحتارموا القوانين ولا الموضوع يغلق