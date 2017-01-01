صريح / صريحة جـــــــــــــداً على اللمة الجزائرية - العدد الثالث عشر -

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة عآشقة الجنـة, ‏19 جويلية 2017 على 11:58.

  1. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالـــــى و بركاته


    كيف أحــــوآلكــــم لبَـآس ؟؟
    ان شاء الله ربي يدوم عليكم الصحة والعافية



    مرحبــــآ بيكم يآ اعضاء اللمة الكرام في العدد الثالث العاشر من     صريح / صريحة جـــــــــــــداً على اللمة

    في الاعداد السَــآبقة تعرفنا على ارائـكم و وجهات النظر ديالكم في اكثر من موضوع


    موضوعــــــي هذا هو :     صريح {صريحـة } جـــداً و هي فكرة مستوحاة من برنامج صريح جدا على قناة النهار

    و هو برنامج يسألوا فيه الناس في الشارع حول موضوع معين

    حبيت نقبس الفكرة و نعتمدها هنا في المنتدى قصـد التفاعل و التعرف على اراء و وجهات نظر الاعضــاء حول مواضيع مختلفة


    فكرة الموضوع :



    و في كل يوميــــن رح نحط سؤال واحد موجه للشباب و الآخر للبنـــات

    و على كل عضوة و عضوة الاجابة على الاسئلة كل واحد كيفاش يحب بطابع فكاهي و لا سيريو هههه ولآ نقاشي دبروا روسـكم


    و التعرف على رأي الشاب و الشآبة باش نعرفوا العقليات الجزائرية في شحال من موضوع



    و سؤآل العدد الثالث العاشر موجه لكلا الفئتين و هو :

    وآش رايكم في الشواطئ الجزائرية من كل النواحي خاصة التبرج و السياحة ؟؟


    ( قالولي معظم المواضيع تحكي على الزواج نقوللكم بلي المواضيع مقتبسة من الحصة الأصلية ماشي انا لي نخيرها )


    الموضوع رح ندير فيه بزاف مواضيع نشوف رايكم فيها و علبالي رح يكون فيه قصف تام من كلا الطرفين

    ياو غير بشوية متقطعوش في بعضاكم بزاف ندي ذنوبكـــــــــم

    في أمـــــــــــــــان الله

    اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم



    ملآحظة :

    ممنوع الدردشة رجآءا المواضيع للنقاش ماشي للدردشة

    لازم تحتارموا القوانين ولا الموضوع يغلق


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    عآشقة الجنـة, ‏19 جويلية 2017 على 11:58
    #1
  2. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    السلام عليكم
    ان شاء الله احوالكم بخير
    بالنسبة ليا انا مابقات حشمة في الشواطئ تاعنا الا من رحم ربي
    انا وحدة من الناس مارجعتش نقدر نروح مع لافامي
    و بالنسبة للسياحة وين تروح تلقى الوسخ و ماكان لا تنظيم و لا هم يحزنون
    بصح هذا مايعنيش ماكانش بلايص تلقى فيهم الحشمة و الراحة
    و نحكيلك العام لي فات روحنا و شفنا وحد المشاهد
    من هذااك النهار بابا قالنا انسوا البحر
     
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    sقطر الندىs, ‏19 جويلية 2017 على 12:42
    #2
  3. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    و عليكم السلام
    الحمد لله لباس السوال عليك حبيبتي ؟؟
    و الله عندك الحق مبقاتش حشمة و مستحيل تقدري تروحي مع الدار للبحر
    حنا من 2011 مزدناش شفنا البحر مع بابا قالنا كبرتو يدي غير خويا معاه
    و من ناحية التنظيم حدث ولا حرج
    ربي يهديهم ياكلو في الدراهم لي في وقت باش يحسنو بيهم الاوضاع قاعدين يبذرو فيهم الفوق والتحت
    شكرا على المرور العطر حنونتي
    نورتي ^^
     
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    عآشقة الجنـة, ‏19 جويلية 2017 على 12:48
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    واش راكي حبوبتي والعايلة
    البحر وما اروع البحر مي فالصيف نتوحشووووو :cry:
    اه يا ختي وين راها الحشمة وين ماتت وكلاها بوبي ههههه
    والمصيبة يلا زعما جيتي تنهي المنكر تقوليلها حرام عليك تقولك نتي حابسة مساكن والله العظيم يغيضوني ربي يهدينا ويهديهم
    والكارتة الكبري انو راهم يقولو يوم7اوت كاين يوم للعوم وبدون ملابس في شاطئ بدون دكر اسموا لي شافوا راهم عارفين وين وهدا لي خلاني انفجر غضبا
    بالله عليكم هذي هي امة محمد صلي الله عليه وسلم هدي من جهة التبرج
    .اما من ناحية التنظيم منيش نروح باش نعرف ولكن حسب مايحكيولي لي راحوا كاين تحسن نوعا ما الا المشكل انهم يغليو الاسعالر علي المصطافين
    الله يهديهم
    ربي يجيبلنا ساعة خير يارب يارب
    مشكورة حبيبتي
     
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    Malika Tlm, ‏19 جويلية 2017 على 13:12
    #4
  5. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: عضو مَلكِي ::

    تاريخ التسجيل:
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    و عليكم السلام
    الحمد لله لباس يسال عليك الخير

    ههههه ياك راه غير حذاك اضربي دورة في الليل كي يروحوا هذوك الاشكال

    بون والله يا ختيتو غير وآش قلتي صح مبقاتش حشمة و زيد كي تحكي معاهم ولا تنصحيهم يردوك أنتي الغالطة خاطرش هوما راهم مقتانعين بهذا الشي لي يديرو فيه
    حرمو علينا البحر ربي يهديهم بسبابهم ولات عيب كبير تذكر حتى كلمة البحر
    و سمعت بيها تاع 7 ماي حسبي الله ونعم الوكيل في بجاية من مهرجان العجب تاع الالوان لي داروه العام لي فات ولي صرا فيه غير .... حبو يزيدو يعومو ..... تبا وقح لي دار هاذي الفكرة
    بصح حنا نقولو اللهم أعز الإسلام و المسلمين
    و من ناحية السياحة مام انا مرانيش نروح ههههه شبعوهم غير خلايع قرعة ما ب 10 ميل خلات هههههه تقوشي شواطئ هاواي

    شكرا لك على المرور الطيب حبيبتي
    نورتي
     
    عآشقة الجنـة, ‏19 جويلية 2017 على 13:25
    #5

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