صريح / صريحة جـــــــــــــداً على اللمة الجزائرية - العدد الثالث عشر

السلام عليكم و رحمة الله تعالـــــى و بركاته





كيف أحــــوآلكــــم لبَـآس ؟؟

ان شاء الله ربي يدوم عليكم الصحة والعافية







مرحبــــآ بيكم يآ اعضاء اللمة الكرام في العدد الثالث العاشر من صريح / صريحة جـــــــــــــداً على اللمة



في الاعداد السَــآبقة تعرفنا على ارائـكم و وجهات النظر ديالكم في اكثر من موضوع





موضوعــــــي هذا هو : صريح { صريحـة } جـــداً و هي فكرة مستوحاة من برنامج صريح جدا على قناة النهار



و هو برنامج يسألوا فيه الناس في الشارع حول موضوع معين



حبيت نقبس الفكرة و نعتمدها هنا في المنتدى قصـد التفاعل و التعرف على اراء و وجهات نظر الاعضــاء حول مواضيع مختلفة





فكرة الموضوع :







و في كل يوميــــن رح نحط سؤال واحد موجه للشباب و الآخر للبنـــات ​

و على كل عضوة و عضوة الاجابة على الاسئلة كل واحد كيفاش يحب بطابع فكاهي و لا سيريو هههه ولآ نقاشي دبروا روسـكم ​



و التعرف على رأي الشاب و الشآبة باش نعرفوا العقليات الجزائرية في شحال من موضوع







و سؤآل العدد الثالث العاشر موجه لكلا الفئتين و هو : ​

وآش رايكم في الشواطئ الجزائرية من كل النواحي خاصة التبرج و السياحة ؟؟ ​



( قالولي معظم المواضيع تحكي على الزواج نقوللكم بلي المواضيع مقتبسة من الحصة الأصلية ماشي انا لي نخيرها ) ​

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الموضوع رح ندير فيه بزاف مواضيع نشوف رايكم فيها و علبالي رح يكون فيه قصف تام من كلا الطرفين ​

ياو غير بشوية متقطعوش في بعضاكم بزاف ندي ذنوبكـــــــــم ​

في أمـــــــــــــــان الله ​

اتمنى ان ينال الموضوع اعجابكم ​

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ملآحظة : ​

ممنوع الدردشة رجآءا المواضيع للنقاش ماشي للدردشة ​

لازم تحتارموا القوانين ولا الموضوع يغلق ​

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