The Best HD Avatar

الموضوع في 'منتدى التصميم ثلاثي الأبعاد [3D]' نشر بواسطة Nacer Eddine 2012, 4 ماي 2017 على 17:27.
سلام عليكم مليح يعطيك الصحة أفاتار ياااه
هههههه إيكيب هايلة لوكان تزيدلهم شوية تقدر تقول عليهم vampires ههه
تفكرت الجمعي وعايلته كي هربو من تشاراك ووالديه ههه
عمل جميل هيا الى الامام بالتوفق خويا
مزيد من الأعمال ان شاء الله
شكرا على مرورك الطيب
هي صراحة مجرد تجارب لبرامج حديثة جدا
حيث تعتبر النسخ الجديدة لثلاث برامج في غاية من الدقة
لهذا ما زالت فيه تحسينات خصوصا في المحاكات والإظاءة
لهذا يوجد فيه شخصيات حدثت فيها تشوهات
لكن الهدف والغاية هو تصميم شخصيات عربية
قصد إستعمالها في أشرطة هادفة وشكرا
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).