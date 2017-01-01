The Best HD Avatar

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الموضوع في 'منتدى التصميم ثلاثي الأبعاد [3D]' نشر بواسطة Nacer Eddine 2012, ‏4 ماي 2017 على 17:27.

  1. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُتميز ::

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    23




     
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    Nacer Eddine 2012, ‏4 ماي 2017 على 17:27
    #1
  2. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 نوفمبر 2012
    المشاركات:
    556
    الإعجابات المتلقاة:
    450
    نقاط الجوائز:
    23
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    Nacer Eddine 2012, ‏4 ماي 2017 على 20:11
    #2
  3. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 نوفمبر 2012
    المشاركات:
    556
    الإعجابات المتلقاة:
    450
    نقاط الجوائز:
    23
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي معجب بهذا.
    Nacer Eddine 2012, ‏4 ماي 2017 على 23:31
    #3
  4. ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي

    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي :: عضو شرفي ::

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    بيتنا القديم
    سلام عليكم مليح يعطيك الصحة أفاتار ياااه :eek:
    هههههه :LOL: إيكيب هايلة لوكان تزيدلهم شوية تقدر تقول عليهم vampires ههه
    تفكرت الجمعي وعايلته كي هربو من تشاراك ووالديه ههه :LOL:
    عمل جميل هيا الى الامام بالتوفق خويا (y)(y)(y)
    مزيد من الأعمال ان شاء الله
     
    ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي, ‏5 ماي 2017 على 00:19
    #4
  5. Nacer Eddine 2012

    Nacer Eddine 2012 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏25 نوفمبر 2012
    المشاركات:
    556
    الإعجابات المتلقاة:
    450
    نقاط الجوائز:
    23
    شكرا على مرورك الطيب
    هي صراحة مجرد تجارب لبرامج حديثة جدا
    حيث تعتبر النسخ الجديدة لثلاث برامج في غاية من الدقة
    لهذا ما زالت فيه تحسينات خصوصا في المحاكات والإظاءة
    لهذا يوجد فيه شخصيات حدثت فيها تشوهات
    لكن الهدف والغاية هو تصميم شخصيات عربية
    قصد إستعمالها في أشرطة هادفة وشكرا
     
    Nacer Eddine 2012, ‏6 ماي 2017 على 11:29
    #5