اي الاجابات أدق ...!؟

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أسينات, ‏5 ماي 2017 على 21:52.

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  1. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    في نظرك اي الاجابات أدق ..؟!:unsure:
    يمكن ايضا إضافة إجابتك الشخصية اذا لم تقتنع بما قاله هؤلاء :)
    FB_IMG_14940169665314924.jpg
     
    صفاءdz, حلم كبير, الحق سلاحي و 6 آخرون معجبون بهذا.
    أسينات, ‏5 ماي 2017 على 21:52
    #1
  2. aljentel

    aljentel :: عضو فعّال ::

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    في تقديري هي كل ماذكر ....
     
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    aljentel, ‏6 ماي 2017 على 01:46
    #2
  3. يونس الصديق

    يونس الصديق :: عضو شرفي ::

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    السلام عليكم ورحمة الله

    فى نظرى بالمعرفة يتوفر كل ما ذكر
    بارك الله فيك
     
    بشرى ملاك, أسينات و missing heart معجبون بهذا.
    يونس الصديق, ‏6 ماي 2017 على 09:52
    #3
  4. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    الحياة عبارة عن اختبار لنا من رب العزة
    فاما ان نصبر ونشكر الله عز وجل على ابتلاءاته قبل نعمه ونثبت على ديننا مهما كان ويكون وننجح في الاختبار رغم صعوبته احيانا او ان نكفر ونجهل وننسى ان نشكر الله على فضله ونعمه ونتفكره فقط في الابتلاءات بل حاليا حتى في الابتلاءات يوجد من ينساه
    هدي هي الحياة بالنسبة لي
    فهي لا تقف على الناس بل تقف على مابين كل عبد وربه و اعمال كل شخص
    تحياتي القلبية غاليتي
    ارجو تقبل مروري
    في امان الله وحفظه​
     
    بشرى ملاك, أسينات و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    missing heart, ‏6 ماي 2017 على 10:06
    #4
  5. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم

    عندما نعرف مصير هؤلاء سندرك ما هي الحياة

    قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ...

    الحب و العلم و الإيمان و القوة و الفن بالمجمل الحياة السليمة تولد من رحم العبادة

    بارك الله فيك
     
    أسينات, بشرى ملاك, ha kh و 1 آخرون معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏6 ماي 2017 على 10:06
    #5
  6. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    وهو كدلك ،اختصارا لما قلت هههههه
    بارك الله فيك وجزاك كل خير اخي الكريم​
     
    بشرى ملاك, أسينات و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    missing heart, ‏6 ماي 2017 على 10:08
    #6
  7. ha kh

    ha kh :: عضو منتسِب ::

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    الحياة هي الشخص نفسه
     
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    ha kh, ‏6 ماي 2017 على 14:46
    #7
  8. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    الحياه فن
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    missing heart و أسينات معجبون بهذا.
    fadwa maria, ‏6 ماي 2017 على 15:13
    #8
  9. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو فعّال ::

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    باختصار و بشكل أدق و أعمق أقول : "الحياة وسيلة إلى إرضاء الله" . :)
     
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    الصحافية الساخرة, ‏6 ماي 2017 على 15:54
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
    اختي الفاضلة بارك الله فيك على الموضوع الرائع .
    الحياة هي طريق نعبرها كعابري سبيل وتنتهي الطريق بنهاية اعمارنا .
    كأنها غفوة عين وننهض لنجد انفسنا في دار الحق .
    بارك الله فيك
    تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير(y)
     
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    حلم كبير, ‏6 ماي 2017 على 21:00
    #10
  11. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    بسكرة
    ربما
     
    missing heart معجب بهذا.
    أسينات, ‏7 ماي 2017 على 14:56
    #11
  12. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله
    فعلا
     
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    أسينات, ‏7 ماي 2017 على 14:57
    #12
  13. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله
    فعلا أحسنت التعبير
    شكرا لمرورك
     
    missing heart معجب بهذا.
    أسينات, ‏7 ماي 2017 على 14:59
    #13
  14. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    ‏14 أفريل 2017
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    13
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    بسكرة
    وعليكم السلام
    أحسنت التعبير
     
    missing heart معجب بهذا.
    أسينات, ‏7 ماي 2017 على 15:00
    #14
  15. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    بسكرة
    ربما
     
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    أسينات, ‏7 ماي 2017 على 15:01
    #15
  16. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    بسكرة
    ربما
     
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    أسينات, ‏7 ماي 2017 على 15:02
    #16
  17. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    فعلا
     
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    أسينات, ‏7 ماي 2017 على 15:03
    #17
  18. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله
    فعلا محق
     
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    أسينات, ‏7 ماي 2017 على 15:04
    #18
  19. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    الحياة هي الحب فالحب يصنع المعجزات يصنع الفكره والقوه والمعرفه والإيمان فكل هذه العناصر تجتمع في نقطه واحدة وهي الحب ،
     
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    صفاءdz, ‏7 ماي 2017 على 15:07
    #19
  20. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    رائع
     
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    أسينات, ‏7 ماي 2017 على 15:14
    #20
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