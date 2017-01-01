الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة أسينات, 5 ماي 2017 على 21:52.
في نظرك اي الاجابات أدق ..؟!
يمكن ايضا إضافة إجابتك الشخصية اذا لم تقتنع بما قاله هؤلاء
في تقديري هي كل ماذكر ....
السلام عليكم ورحمة الله
فى نظرى بالمعرفة يتوفر كل ما ذكر
بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحياة عبارة عن اختبار لنا من رب العزة
فاما ان نصبر ونشكر الله عز وجل على ابتلاءاته قبل نعمه ونثبت على ديننا مهما كان ويكون وننجح في الاختبار رغم صعوبته احيانا او ان نكفر ونجهل وننسى ان نشكر الله على فضله ونعمه ونتفكره فقط في الابتلاءات بل حاليا حتى في الابتلاءات يوجد من ينساه
هدي هي الحياة بالنسبة لي
فهي لا تقف على الناس بل تقف على مابين كل عبد وربه و اعمال كل شخص
تحياتي القلبية غاليتي
ارجو تقبل مروري
في امان الله وحفظه
السلام عليكم
عندما نعرف مصير هؤلاء سندرك ما هي الحياة
قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ...
الحب و العلم و الإيمان و القوة و الفن بالمجمل الحياة السليمة تولد من رحم العبادة
بارك الله فيك
وهو كدلك ،اختصارا لما قلت هههههه
بارك الله فيك وجزاك كل خير اخي الكريم
الحياة هي الشخص نفسه
الحياه فن
وفن شامل لمن يعرف كيفية التعامل بريشتها باوتارها وافكارها
باختصار و بشكل أدق و أعمق أقول : "الحياة وسيلة إلى إرضاء الله" .
السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته
اختي الفاضلة بارك الله فيك على الموضوع الرائع .
الحياة هي طريق نعبرها كعابري سبيل وتنتهي الطريق بنهاية اعمارنا .
كأنها غفوة عين وننهض لنجد انفسنا في دار الحق .
بارك الله فيك
تقبلي مروري مع فائق الاحترام والتقدير
حلم كبير
ربما
وعليكم السلام ورحمة الله
فعلا
وعليكم السلام ورحمة الله
فعلا أحسنت التعبير
شكرا لمرورك
وعليكم السلام
أحسنت التعبير
ربما
فعلا
وعليكم السلام ورحمة الله
فعلا محق
الحياة هي الحب فالحب يصنع المعجزات يصنع الفكره والقوه والمعرفه والإيمان فكل هذه العناصر تجتمع في نقطه واحدة وهي الحب ،
رائع
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).