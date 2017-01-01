اي الاجابات أدق ...!؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحياة عبارة عن اختبار لنا من رب العزة

فاما ان نصبر ونشكر الله عز وجل على ابتلاءاته قبل نعمه ونثبت على ديننا مهما كان ويكون وننجح في الاختبار رغم صعوبته احيانا او ان نكفر ونجهل وننسى ان نشكر الله على فضله ونعمه ونتفكره فقط في الابتلاءات بل حاليا حتى في الابتلاءات يوجد من ينساه

هدي هي الحياة بالنسبة لي

فهي لا تقف على الناس بل تقف على مابين كل عبد وربه و اعمال كل شخص

تحياتي القلبية غاليتي

ارجو تقبل مروري

في امان الله وحفظه​