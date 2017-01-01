إعلان عن المسابقة الدينية "2" للأخوات

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏6 ماي 2017 على 16:40.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    -بسم الله الرحمن الرحيم-
    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    كما وعدتكم ستبقا"المسابقة الدينية
    للأخوات ،أنها متجددة بإذن الله وهي عبارة عن:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    أسئلة دينية متنوعة ، والمسابقة تعتمد على السرعة في الإجابة الصحيحة، وأول من تجيب إجابة صحيحة تتحصل على نقطة     (1)ولكن غيرنا طريقة التتويج وهي كالآتي:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    في نهاية المسابقة
    (1)تتحصل صاحبة أكبر عدد من النقاط على
    [​IMG]

    2-تتحصل صاحبة ثاني أكبر عدد من النقاط على:
    [​IMG]
    3-تتحصل صاحبة ثالث أكبر عدد من النقاط على:
    [​IMG]
    ** ومن أرى حضورها مميز في المسابقة ومشاركتها جيدة تتحصل على
    [​IMG]
    لكن هدفي الأساسي في هذه المسابقة هو الإستفادة ومشاركتكم هي أكبر وسام بالنسبة لي:
    للتذكير المسابقة ستكون هنا:
    المسابقة الدينية (للأخوات♡๑)
    *-*-*-*-*-*-*يوم الإثنين 08 ماي.2017 -*-*-*-*-*-*
    الدعوة عامة لجميع الأخوات^^
     
    بشرى ملاك, Djaouida و fadwa maria معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏6 ماي 2017 على 16:40
    #1
  2. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    موفقة عزيزتي راني مشاركة باذن الله
     
    بشرى ملاك, Djaouida و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    fadwa maria, ‏6 ماي 2017 على 20:54
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    مرحبا بيك أختي في انتظارك
     
    Djaouida و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏6 ماي 2017 على 21:10
    #3
  4. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    دعاء الجنات, ‏6 ماي 2017 على 21:12
    #4
  5. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    دعاء الجنات, ‏6 ماي 2017 على 21:19
    #5
  6. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    المشاركات:
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    دعاء الجنات, ‏6 ماي 2017 على 23:09
    #6
  7. Only me

    Only me :: عضو مُتميز ::

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    ان شاء الله نكون في الموعد
    من دار عمي دائما ههههه
     
    دعاء الجنات, Djaouida و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    Only me, ‏6 ماي 2017 على 23:17
    #7
  8. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    ان شاء الله
     
    Djaouida معجب بهذا.
    بشرى ملاك, ‏6 ماي 2017 على 23:33
    #8
  9. Djaouida

    Djaouida :: عضو فعّال ::

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    ان شاء الله راح نكون مشاركة ^^
     
    Djaouida, ‏7 ماي 2017 على 00:26
    #9