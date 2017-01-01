إعلان عن المسابقة الدينية "2" للأخوات



والصلاة والسلام على أشرف المرسلين:



كما وعدتكم ستبقا"المسابقة الدينية

للأخوات ،أنها متجددة بإذن الله وهي عبارة عن:



أسئلة دينية متنوعة ، والمسابقة تعتمد على السرعة في الإجابة الصحيحة، وأول من تجيب إجابة صحيحة تتحصل على نقطة -بسم الله الرحمن الرحيم-والصلاة والسلام على أشرف المرسلين:كما وعدتكم ستبقا"المسابقة الدينيةللأخوات ،أنها متجددة بإذن الله وهي عبارة عن:أسئلة دينية متنوعة ، والمسابقة تعتمد على السرعة في الإجابة الصحيحة، وأول من تجيب إجابة صحيحة تتحصل على نقطة (1)



في نهاية المسابقة

(1)تتحصل صاحبة أكبر عدد من النقاط على ولكن غيرنا طريقة التتويج وهي كالآتي:في نهاية المسابقة(1)تتحصل صاحبة أكبر عدد من النقاط على

2-تتحصل صاحبة ثاني أكبر عدد من النقاط على: ​

3-تتحصل صاحبة ثالث أكبر عدد من النقاط على: ​

** ومن أرى حضورها مميز في المسابقة ومشاركتها جيدة تتحصل على

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لكن هدفي الأساسي في هذه المسابقة هو الإستفادة ومشاركتكم هي أكبر وسام بالنسبة لي:

للتذكير المسابقة ستكون هنا : ​

08

ماي.

2017 -*-*-*-*-*-*