إعلان عن المسابقة الدينية "2" للأخوات

-بسم الله الرحمن الرحيم- والصلاة والسلام على أشرف المرسلين: كما وعدتكم ستبقا"المسابقة الدينية للأخوات ،أنها متجددة بإذن الله وهي عبارة عن: أسئلة دينية متنوعة ، والمسابقة تعتمد على السرعة في الإجابة الصحيحة، وأول من تجيب إجابة صحيحة تتحصل على نقطة (1)ولكن غيرنا طريقة التتويج وهي كالآتي: في نهاية المسابقة (1)تتحصل صاحبة أكبر عدد من النقاط على 2-تتحصل صاحبة ثاني أكبر عدد من النقاط على: 3-تتحصل صاحبة ثالث أكبر عدد من النقاط على: ** ومن أرى حضورها مميز في المسابقة ومشاركتها جيدة تتحصل على لكن هدفي الأساسي في هذه المسابقة هو الإستفادة ومشاركتكم هي أكبر وسام بالنسبة لي: للتذكير المسابقة ستكون هنا: المسابقة الدينية (للأخوات♡๑) *-*-*-*-*-*-*يوم الإثنين 08 ماي.2017 -*-*-*-*-*-* الدعوة عامة لجميع الأخوات^^