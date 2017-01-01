مقلوبة باذنجان على طريقتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم إخوتي أخواتي في الله أرحب بكم وأتمنى أن تكونوا بخير سأقدم لكم اليوم طبق لذيذ جداً وجديد على اللمة الجزائرية أتمنى أن تجربوه وتستمتعوا بالطعم الشهي لننتقل إلى المقادير وطريقة التحضير المقادير 4 أكواب رز بسمتي [ أو حسب أفراد العائلة ] 1 حبة كبيرة بصل 2 حبة طماطم 3 ثوم نصف كيلو لحم قطع [ أو حسب الرغبة ] القليل من الكزبرة المفرومة 3 حبات باذنجان مقلية أو مشوية 2 حبة بطاطا 2 معب مرق اللحم طريقة التحضير قمت بسلق اللحم ثلاث أرباع السلق مع القليل من الملح وبعض التوابل ثم قمت بسلق الرز مع القليل من الملح وورق الغار وتصفيته وتركه جانباً ثم قمت بتقطيع كل من البطاطا والباذنجان دوائر وقليهم وتركهم جانباً وقطعت البصل والطماطم والثوم الى حلقات وقمت بفرم الكزبرة في قدر قمت بوضع البطاطا في القاع ثم أضفت قطع اللحم وفوقها مغرفتين من الرز المسلوق ثم أضفت قطع الباذنجان وطمرته بالرز المسلوق وهكذا نفس الشيء مع الطماطم والبصل وأضفت قطع الثوم في النهاية تابعوا معي وهنا أنهينا القدر بطبقة من الباذنجان وأضفت مقدار 2 كأس من الماء المغلي المذوب فيه 2 قطعة من مكعبات مرق اللحم وتركته على نار هادئة لمدة ساعة ثم قلبتها في صينية أو وعاء محضر للتقديم وزينته بالكزبرة المفرومة بالهناء والشفاء لي ولأهلي ولكل من سيجربها الى الملتقى مع وصفات جديدة في أمان الله