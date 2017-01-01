نتائج العدد2 المسابقة الدينية للأخوات

الموضوع في 'ركن التوعية الدينية النسائية' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏10 ماي 2017 على 14:38.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: عضو فعّال ::

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    [​IMG]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    [​IMG]أولا أشكر كل من شاركت في المسابقة الدينية وأولهم الأخت @أم ياسمينdz على المساعدة وأقول لها أدامك الله نجمة في هذا الصرح الجميل
    والآن النتائج:
    -المركز الأول= @Only me
    وتتحصل على هذا الوسام
    [​IMG]
    -المركز الثاني = @أم منير
    وتتحصل على هذا الوسام
    [​IMG]

    -المركز الثالث= @نعمات
    وتتحصل على هذا الوسام
    [​IMG]


    -صاحبة المشاركة المشرفة = @عاشقة الإحسان
    وتتحصل على هذا الوسام
    [​IMG]
    مبروك للفائزات
    للتذكير فالمسابقة الدينية تكون دائما على هذا الرابط

    المسابقة الدينية (للأخوات♡๑)
    ^^نلتقي في أعداد مقبلة -إن شاء الله-
     
    دعاء الجنات, ‏10 ماي 2017 على 14:38
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