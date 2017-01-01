نتائج العدد2 المسابقة الدينية للأخوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر كل من شاركت في المسابقة الدينية وأولهم الأخت @أم ياسمينdz على المساعدة وأقول لها أدامك الله نجمة في هذا الصرح الجميل والآن النتائج: -المركز الأول= @Only me وتتحصل على هذا الوسام -المركز الثاني = @أم منير وتتحصل على هذا الوسام -المركز الثالث= @نعمات وتتحصل على هذا الوسام -صاحبة المشاركة المشرفة = @عاشقة الإحسان وتتحصل على هذا الوسام مبروك للفائزات للتذكير فالمسابقة الدينية تكون دائما على هذا الرابط المسابقة الدينية (للأخوات♡๑) ^^نلتقي في أعداد مقبلة -إن شاء الله-