أسئلة المسابقة الدينية للأخوات :الأسبوع الثالث



*لمن فاتتها أسئلة الأسبوعين الماضيين فلتتفضل هنا*



أسئلة المسابقة الدينية للأخوات -الأسبوع الأول-

أسئلة المسابقة الدينية للأخوات -الأسبوع الثاني -



الأسبوع الثالث: إليكم الأسئلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :*لمن فاتتها أسئلة الأسبوعين الماضيين فلتتفضل هنا*الأسبوع الثالث: إليكم الأسئلة

1/ماهي السورة ؟

هذه السورة من بين السور العجيبة في القرآن ، لأن آياتها بعضها نزلت في مكة وبعضها في المدينة وبعضها في الليل وبعضها في النهار... تحدثت هذه السورة عن ركن من أركان الإسلام وتحدثت عن

أهوال الساعة و أدلة البعث والنشور، تنتقل السورة لتقيم الأدلة والبراهين على البعث بعد الفناء، ثم الانتقال إلى دار الجزاء، لينال الإِنسان جزاءه إن خيراً فخير، وإن شراً فشر

وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة، حيث يكون الأبرار في دار النعيم، والفجار في دار الجحيم

اختتمت السورة بسجدة

فماهي هذه السورة؟

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2/من هو النبي؟

هو نبي ابن نبي ، كانت له معجزات عظيمة ومن بينها معجزة طلب من الله تعالى أن لا تكون لأحد بعده؟



فمن هو هذا النبي؟

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3/من هو الصحابي؟

عام 592م في مكة المكرمة، ويعد من أبرز القادة العسكرييّن المسلمين وأكثرهم حنكة، يُعرف بالبراعة بتولي أمور قيادة جيوش المسلمين، وكان مخططاً عسكرياً حسناً، قاد الجيش الإسلامي في كل من حروب الردة، وفتوحات بلاد الشام والعراق. لم يُذكر أنه هُزم في معركة قط، فقد سجّل انتصارات حاسمة في التاريخ الاسلاميّ العريق.

فمن هو هذا الصحابي؟

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