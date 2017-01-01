حاسوبي كذلك مريض

الموضوع في 'مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة fadwa maria, 13 ماي 2017 على 01:18.
قولى واش الحل
حاسوبي بطيء بزاف وكلما نكتر عليه يدير صفحة بيضاء
ويبلوكي
1- نظف جهازك من الملفات غير الضرورية
افحص المساحة الخالية لنظام التشغيل في القرص الصلب و ينصح دائماً بألا تقل عن 15% فإذا وجدتها أقل من ذلك فأنت بحاجه لتحرير بعض المساحة لنظام التشغيل ليعمل بكفاءة وسرعة
نظف جهازك من الملفات غير الضرورية على القرص الصلب يمكنك أن تقوم بذلك يدوياً
اذهب إلى start accessories > system tools > Disk cleanup
أو بإستخدم برنامج مثل CCleaner المجاني للتخلص من تلك الملفات بضغطة زر إليك قائمة بأهم برامج تنظيف الويندوز من الملفات غير الضرورية و احرص على استخدام الإعدادات الإفتراضية و لا تستخدم اعدادات متقدمة إلا إذا كنت تعرف ما تفعل .
2- قم بإزالة تنصيب البرامج غير الضرورية
قم بإزالة تنصيب بعض البرامج غير الضرورية على جهازك من خلال الذهاب إلى
(Control Panel > Add or Remove Programs (Uninstall a Program
اذا لم تكن تعرف أي البرامج التي تحتاج للإزالة و تسهيل عملية الإزالة لعدة برامج يمكنك استخدام البرنامج المجاني PCdecrapifier
3- ازل البرامج الغير ضرورية التي تعمل تلقائياً عند بدء التشغيل Start up
قم بمنع البرامج التي لا تحتاجها دائماً من التحميل عند بدء تشغيل الجهاز و ذلك من خلال الذهاب إلى
start > run > msconfig
قم بإزالة علامة الإختيار من أمام البرامج التي لا ترغب في أن تبدأ مع فتح الجهاز فهذا سيحسن كثيراً من سرعة جهازك
4- راقب جهازك
قم بفحص مدير المهام Task manager من خلال الضغط على Alt+Ctrl+Del و ملاحظة البرامج التي تستهلك الذاكرة و المعالج و قم بالإستغناء عن البرامج التي لا تحتاجها و تستهلك الكثير من الموارد
5- تأكد من إعدادات الطاقة
تأكد من إعدادات الطاقة Power Option وضعها على وضع الآداء العالي High performance حيث يعمل المعالج بكامل طاقته لأن بعض الخطط الأخرى قد يعمل فيها المعالج بأقل من طاقته القصوى
6- افحص المكونات المادية لجهازك
قد يكون جهازك قديم أو غير متجانس! أمر بديهي أن الأجهزة القديمة ستكون أقل قدرة في التعامل مع التطورات المذهلة في تقنيات الحاسوب فمع زيادة و تعقيد البرامج المختلفة يزداد حجمها فتحتاج لوحدة معالجة و مكونات عتاد أحدث و أسرع . في بعض الأحيان يكون عدم تجانس بعض المكونات داخل جهازك سبباً في بطء الجهاز لذا يمكنك استشارة مختص بخصوص توافق مكونات جهازك .
7- نظف جهازك من البرمجيات خبيثة
استخدم دائماً برنامج مضاد للفيروسات و البرامج الضارة للتخلص من الفيروسات التي قد تتكاثر لتستهلك الذاكرة و المعالج و تبطيء جهازك و يمكنك تحميل العديد من تلك البرامج مجاناً أشهرها Avast - AVG - Avira ...الخ و تذكر دائماً فعل ذلك كأول خطوة بعد تنصيب نظام التشغيل فمنع الفيروسات من الوصول لجهازك اسهل بكثير من محاولة إزالتها بعد أن تكون قد زرعت نفسها في نظامك
في حالة إذا ما شككت أن جهازك مصاب استخدم اسطوانة إنقاذ لفحص جهازك و إزالة الفيروسات
8- قم بتنظيف جهازك من الأتربة وغير مروحة المعالج اذا كانت لا تعمل بكفاءة
تأكد من عمل مروحة المعالج (البروسيسور) بسلاسة وقم بتغييرها إذا وجدتها لا تعمل جيداًواحرص على تنظيف جهازك من الأتربة التي قد تعوق منافذ الهواء فتؤدي لزيادة سخونة جهازك مما يضطر المعالج لخفض قدراته لتقليل الحرارة الناتجة و حماية الحاسوب من التلف و أحياناً قد يلجأ لإغلاق جهازك تماماً لحمايته و يمكنك استخدام برنامج مثل Speedfan لمتابعة و قياس درجة حرارة جهازك
9- قم بعمل إلغاء لتجزئة القرص الصلب Disk defragment
إلغاء تجزئة القرص الصلب هي ببساطة عملية تجميع لأجزاء الملفات المبعثرة على القرص الصلب بحيث يصبح الوصول لها أسهل و أسرع و يمكنك استخدام آداة إلغاء التجزئة المدمجة في الويندوز و التي يعيبها فقط البطء.
Start > Accessories > system tools > Disk Defragmenter أو استخدام برامج أسرع مثل برنامج UltraDefrag
10- قم بإزالة بعض التأثيرات البصرية
الخلفيات الشفافة و الظلال و غيرها من التأثيرات تستهلك جزء من موارد جهازك لذا يمكنك ايقاف بعض منها من خلال preformance options
ثم اضف التالي إلى شريط العنوان بأى ملف Control Panel\All Control Panel Items\Performance Information and Tools and Tools ثم اختر من القائمة الجانبية ثم أختر Visual effect و اختر Adjust for best performance أو أزل علامة الإختيار من أمام التأثير الذي لا ترغب فيه.
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أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).