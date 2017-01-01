حاسوبي كذلك مريض

1- نظف جهازك من الملفات غير الضرورية

2- قم بإزالة تنصيب البرامج غير الضرورية

3- ازل البرامج الغير ضرورية التي تعمل تلقائياً عند بدء التشغيل Start up

4- راقب جهازك

5- تأكد من إعدادات الطاقة

6- افحص المكونات المادية لجهازك

7- نظف جهازك من البرمجيات خبيثة

8- قم بتنظيف جهازك من الأتربة وغير مروحة المعالج اذا كانت لا تعمل بكفاءة

9- قم بعمل إلغاء لتجزئة القرص الصلب Disk defragment