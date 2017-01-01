خالتي الطاوس تقطعلها الصباط"أهدوها واحد جديد"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وش الأحوااال يا عائلتي الثانية مرييييقلة؟؟" قالها خويا" راهي قربت عطلة الصيف إن شاء الله كامل ننجحوا برك واحد مايتخلف لا لراطراباج لا لوالو حقا شوفوني شوفوني جاية باهية بهذا الوردي اليوم جيت نحكيلكم على موضوع هكا كنت مريحة مع راسي نحكي حتى لقيت حاجة حيرتني من مدة ماحيرتني حتى حاجة اليوم خالتكم علجية راهي فالفراش مريضة روحو زوروها ومتنساوش تجيبو معاكم شوية بانان بصح البانان غالي وخالتو علجية ضعيفة بزاف عليها مسكينة نديلها معايا شوية معدنوس من بحيرة جارنا هي تحب ريحتو فالشربة ومبعد نضرب طلة على لالة النسا الأخت الفاضلة كارولين هاديك أووه عيب لازم نديلها معايا قفة تع القشقشة بصح بلاك تجيها شوية هوما أغنياء الله يبارك عيب نديلها قفة قشقشة برك لازم نديلها كادو معايا أمممممم احترت وش نديلهااا وش تحب هي زعما المخلوقة عندها كلش نظن فهمتو موضوعي هكذا الناس يا عائلتي الثانية الفقير المحتاج ممكن يروحو يطلو عليه يستخصرو فيه راس بصل و الأغنياء الي ميحتاجوش يكلفو نفسهم كي يروحو ليهم ولازم كلش يكون شيك فالحقيقة هذا الأمر يقلقني بزاف واقع يعيي علاش خالتكم علجية مريضة تحتاج تتقوت والأخرى شابعة نورمالمو حاجة خفيفة قيس الزيارة تاني الزيارة فهذا الوقت ولات ثقيلة بيسك الناس الي تروح ليهم أنت لازم تكلف نفسك وهوما لازم يكلفو نفوسهم رغم أنو من المفروض يكون كلش بسيط تجي فايتة على طريق خالتك تخافي تدخلي عندها وتتعبيها وهي نورمال كون تحطلك كاس ما وش فيها المهم الطلة وصلة الرحم الناس كبروها بزاف ولات صلة الرحم واعرة فهذا الوقت ,, وكون متديش حاجة غالية فيديك يهدرو فيك كيما كي ولو تدي حاجة خفيفة للفقير يفرح بيك صراحة علابيها الفقر مليح في بزاف حالات لأنو الفقير يبقى متواضع و يفرح ولو بالقليل أما الغني تحكمو ديك العقلية تع كلش تاعي لازم يكون فور يولي أمور تفرح وميفرحش بيها نتمنى تكون وصلتكم الفكرة راني نخلط برك فالهدرة دوك إييييه تفكرت حاجة وحدة نعرفها مسكينة فقيرة كي مرضت هي قريب ماتت جاو يزوروها تخيلو أحد الزائرين وش قاللها؟؟ وهو مرتو ميتة الله يرحمها قاللها سلمي على الزوجة كي تروحي تخيلوو شغل قاللها راكي رايحة تموتي وهي رغم أنها كانت فالموت نستعرف بيها قالتلو لالا أنت كي تروح سلملي عليها إن شاء الله تتغير الأحوال إلى الأحسن برك في أمان الله