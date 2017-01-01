خالتي الطاوس تقطعلها الصباط"أهدوها واحد جديد"

إقتباس لمشاركة لؤلؤة قسنطينة:

موضوع مميز الله يبارك وعندو مغزى كذلك وصح ظاهرة منتشرة

المهم كيما تكلمت مع ختي ليليا راني نعاني مع التيليفون غير نكونيكتي من الميكرو ران نرجع نرد على ختي بربي ان شاء الله

شكرا عبورة مساء النور عبورة ان شاء الله احوالك بخيرموضوع مميز الله يبارك وعندو مغزى كذلك وصح ظاهرة منتشرةالمهم كيما تكلمت مع ختي ليليا راني نعاني مع التيليفون غير نكونيكتي من الميكرو ران نرجع نرد على ختي بربي ان شاء اللهشكرا عبورة إضغط للتوسيع...

مساء الفل حبيبتي مريم



الله يبارك فيك غاليتي



أوك أختي ربي يكون فعونك إن شاء الله عاينولك التلفون واقيلا هههه ​