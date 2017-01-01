كُلَيْمَاتٌ فَصِيحَة لِمَنْ يَسْتَثْقِلُ النَّصِيحَة

بــــسم الله الرحمن الرحيــــم هذه كليماتٌ أحببتُ أن أذكّر بها نفسي و إخواني جميعا ، في المنتديات و مواقع التّواصل الاجتماعي خصوصا ، و في واقع النّاس و دنياهم عموما ، أسأل اللهَ تعالى أن يرزُقني الإخلاص فيها و العمل بها . إخواني أخواتي قد ينزعج البعض أو يستثقل المواضيعَ التي عليها مسحةُ النصح و سحنة الوعظ و قد يُتهّم من يتصدّى لذلك ، بادّعاء المثالية ، أو التّدخل في ما لا يعنيه و غير ذلك و قد يرمى بأنه يفضح و لا ينصح ، و أنه يُجرِّح و لا يُصحح * إخواني أخواتي الإنزعاج من النّصيحة و الموعظة ، خطوة من خطوات الشيطن ، و مزلق من مزالقه و الناصح و الواعظ ، ليس معصوما ، و ما ينبغي له ادّعاء ذلك كيف ، و كل بني آدم خطّاء ... بما فيهم النّاصح و غيره و قد يُخطىء الناصح أو المرشد طريق النّصيحة ، و لا يلتزم بضوابطها فهو في كل هذا بشر يُخطىء كما يُخطئون و يصيب كما يُصيبون إخواني أخواتي إذا انزعجت من النّصيحة أو استثقلتها ، فاعلم أن الجنة حفت بالمكاره ، و أن الحق مر إذا جال في الخاطر أن النّاصح مدّع للمثالية و أنه يحشر أنفه فيما لا يعنيه و رأيته قد فضحك و لم ينصحك ، و أنه لم يلتزم ضوابط النّصح فتلك أخطاؤه هو فانصحه فيها و تجنّب ما عتِبته عليه و عِبتَه ، لكن انظر في هذا الذي فضحك به أو جرّحك بسببه أهو حق أو باطل ؟ فإن كان حقا ، فسارع إلى تصحيح مسارك ، قبل انصرام نهارك ، و تب و ارجع عن غيِّك و عوارك و إن كان باطلا ، فلا سبيل له عليك ، و اعلم أن الخطاب لغيرك لا إليك إخواني أخواتي هبوا أن الناصح أخطأ في طريقة نصحه ( لكنّ نفسَ النصيحة حق و صواب ) ، و أن المنصوح أخذته العزة بالإثم ، و أنف من اتباع الحق أيُّهما أشد جرما و أعظم خطرا ؟!! من أراد خيرا فأخطأ السبيل ؟!! أو من نُصح على خطئه و بان له الحق ، لكن أخذته العزة بالإثم و أبى الانقياد للحق ؟!! و أظن أن منهج العقلاء يقول : لأن أُخطىء في النّصيحة أحب إلي من أن أرُدَّها إخواني أخواتي أهل المنتديات و الفيسات و التويترات أغلبنا نتواصل من خلف الشاشات و ألواح الحروف ، و أغلبُنا لا يعرف أغلبَنا في الواقع بل كثير منّا مستتر خلف إسم مستعار و ملتحف برداء و إزار و متلثّم ببرقع و خمار فأين الفضيحةُ و نحن لا يعرف بعضنا بعضا إلا من وراء حجاب و قد يكون أحدكم جاري أو داره بحداء داري و لا يعلم أحدنا عن الآخر شيئا إخواني أخواتي لسنا أنبياء و لا رُسلا ، و لا ملائكة و لا مقربين و لا معصومين قد نزِلُّ و قد نضل ، و قد نظلِم و قد نتعدّى و من نعم الله علينا ، أن يُقيِّضَ إلينا من يرشدنا و يوجهنا ، و بالرغم من مرارة النصيحة و استثقال الناصح فهو خير لك من الموافق الذي يزين لك الباطل بل قد يمدحك عليه [[ لَأَنْ يُطْعَنَ المَرْءُ بِرِمَاحِ النَّصِيحَةِ وَ يُجْلَدَ بِسِيَاطِ الأَمْرِ بِالمِعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُتَوَّجَ بِتَاجٍ مِنْ سَرَابٍ وَ يُرْفَعَ عَلَى عَرْشٍ صَنَعَتْهُ حَنَاجِرِ المَادِحِينَ وَ مَقَالَاتُ المُدَاهِنِينَ ]] أخي أختي [[ هَبْ أَنَّ رَجُلاً يَرْجِعُ القَهْقَرَى ، زَائِغَ البَصَرِ شَارِدَ اللُّبِّ ، فِي خَطِّ سَيْرِهِ جُرْفٌ بَعِيدُ القَاعِ شَدِيدُ الغَوْرِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِ ، أَخَذَ بِيَدِهِ آخِذٌ فَجَنَّبَهُ زَلَّةَ الرَّدَّى وَ عَثْرَةَ العَطَبِ ، فَشَكَرَ الرَّجُلَ وَ حَمِدَ ، وَ فَدَّاهُ بِالأُمِّ وَ الأَبِ وَ الوَلَدِ . إِذَا قَيَّضَ اللهُ لَكَ امْرِءاً مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ وَ الرَّشَادِ يَدُلُّكَ عَلَى الخَيْرِ وَ يَنْهَاكَ عَنِ الشَّرِّ ، فَاستحْضِرْ أَنَّكَ الرَّاجِعُ القَهْقَرَى وَ أَنَّهُ الآخِذُ بِاليَدِ ]] هذا و قد كان المسلمون يبذُلونها لمن يستحقها ، و يقبلونها ممن يُهديها إليهم ، و كانوا يحسبونها غنيمة باردة ، و كان المؤمن مرآة أخيه حقا و لا زال الكثير ـ و لله الحمد ـ على هذا الدّيدن و السّبيل ، لكن تنكّب بعض أهلنا الجادّة ، و أمعنوا في المفاوز و السّماليق ، و الفدافد و الأباطح و المغاليق يحسبون النّصيحة طعنا بالرّماح ، و طعنا بالصِّفاح ، و يظنّون قَبولها ذُلاّ و خضوعا و خنوعا ... قاعدتهم : ( إمدح تٌصحَب ، إنصح تٌسحَب ) أخي أختي قد أكونُ مُدّعٍ للمثالية الزائفة و لبَّاسَ أقنعةٍ ، قد أكون ناصحا لا يُحسن فقه النصيحة ، قد أكون امرءا أثقلَ من رحى الطّاحون و أشأم من وحى* الطّاعون .... لكن يبقى النّظرُ فيما قلتُه و نصحتُ به قائما . إن حقا فالعمل بمقتضاه واجبٌ و لو جاء من غير الطريق ، لأن العبرة بالبلاغ و قد حصل ... و إنْ باطلا ، فالخطاب لا يعنيك ، و يبقى عليكَ إثباتُ البراءة من مقتضى النّصيحة ، لا الطّعن في باذلها و أستغفر الله تعالى و أسأله العفو عن خطاياي و ذنوبي و ما كان منّي على غير السّبيل إخواني أخواتي إن لكم عليّ حقوقا ، و لي عليكم حقوق و إن من حقكم عليَّ أن أنصح لكم ، و من حقي عليكم أن تنصحوا لي و هي حق و واجب إخواتي أخواتي أنتم في حل مني ، و قد تصدّقتُ عليكم بعرضي ، فيما كان للآيب التائب و أسألكم أن تجعلوني في حل مما قد أكون جنيتُه على نفسي في حقكم فما يدري المرء ما قد خُبِّئ له في علم الله تعالى و لبُّ القول و صريح الزّبد : أشواك النّاصحين ألين و أضوع من رياحين المادحين هذا قولٌ جاش في الخاطر ، عارٍ عن كلّ مُقتضٍ في الحاضر إلاّ الذكرى لنفسي و للعاقل و السّادر العبد المُذنبُ في حق نفسه ، المُستحلُّ من إخوانه الفقير إلى عفو ربه و مولاه ــــــــــــــــ * قاعدة : نصحّح و لا نجرّح ، يلهج بها اليوم كثير من المُميّعة و أهل الأهواء ، و قد ردّ عليها الجهابدة و الكبار و العلماء * وَحَى الذَّبيحةَ : ذبَحَها ذبحًا سريعًا . (المعجم الوسيط) أبو عاصم مصطفى بن محمد السُّـــلمي تبلبـــالة ( المقال نشر قبل أكثر من سنة في أحد المنتديات ، فعدّلت فيه شيئا يسيرا ثمّ أعدت نشره كما تراه )