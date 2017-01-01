كُلَيْمَاتٌ فَصِيحَة لِمَنْ يَسْتَثْقِلُ النَّصِيحَة

بــــسم الله الرحمن الرحيــــم





هذه كليماتٌ أحببتُ أن أذكّر بها نفسي و إخواني جميعا ، في المنتديات و مواقع التّواصل الاجتماعي خصوصا ، و في واقع النّاس و دنياهم عموما ، أسأل اللهَ تعالى أن يرزُقني الإخلاص فيها و العمل بها .

إخواني أخواتي

قد ينزعج البعض أو يستثقل المواضيعَ التي عليها مسحةُ النصح و سحنة الوعظ

و قد يُتهّم من يتصدّى لذلك ، بادّعاء المثالية ، أو التّدخل في ما لا يعنيه و غير ذلك

و قد يرمى بأنه يفضح و لا ينصح ، و أنه يُجرِّح و لا يُصحح *

إخواني أخواتي

الإنزعاج من النّصيحة و الموعظة ، خطوة من خطوات الشيطن ، و مزلق من مزالقه

و الناصح و الواعظ ، ليس معصوما ، و ما ينبغي له ادّعاء ذلك

كيف ، و كل بني آدم خطّاء ... بما فيهم النّاصح و غيره

و قد يُخطىء الناصح أو المرشد طريق النّصيحة ، و لا يلتزم بضوابطها

فهو في كل هذا بشر يُخطىء كما يُخطئون و يصيب كما يُصيبون

إخواني أخواتي

إذا انزعجت من النّصيحة أو استثقلتها ، فاعلم أن الجنة حفت بالمكاره ، و أن الحق مر

إذا جال في الخاطر أن النّاصح مدّع للمثالية و أنه يحشر أنفه فيما لا يعنيه

و رأيته قد فضحك و لم ينصحك ، و أنه لم يلتزم ضوابط النّصح

فتلك أخطاؤه هو فانصحه فيها و تجنّب ما عتِبته عليه و عِبتَه ، لكن انظر في هذا الذي فضحك به

أو جرّحك بسببه أهو حق أو باطل ؟

فإن كان حقا ، فسارع إلى تصحيح مسارك ، قبل انصرام نهارك ، و تب و ارجع عن غيِّك و عوارك

و إن كان باطلا ، فلا سبيل له عليك ، و اعلم أن الخطاب لغيرك لا إليك

إخواني أخواتي

هبوا أن الناصح أخطأ في طريقة نصحه ( لكنّ نفسَ النصيحة حق و صواب ) ، و أن المنصوح أخذته العزة بالإثم ، و أنف من اتباع الحق

أيُّهما أشد جرما و أعظم خطرا ؟!!

من أراد خيرا فأخطأ السبيل ؟!! أو من نُصح على خطئه و بان له الحق ، لكن أخذته العزة بالإثم و أبى الانقياد للحق ؟!!

و أظن أن منهج العقلاء يقول :

لأن أُخطىء في النّصيحة أحب إلي من أن أرُدَّها

إخواني أخواتي

أهل المنتديات و الفيسات و التويترات

أغلبنا نتواصل من خلف الشاشات و ألواح الحروف ، و أغلبُنا لا يعرف أغلبَنا في الواقع

بل كثير منّا مستتر خلف إسم مستعار و ملتحف برداء و إزار و متلثّم ببرقع و خمار

فأين الفضيحةُ و نحن لا يعرف بعضنا بعضا إلا من وراء حجاب

و قد يكون أحدكم جاري أو داره بحداء داري و لا يعلم أحدنا عن الآخر شيئا

إخواني أخواتي

لسنا أنبياء و لا رُسلا ، و لا ملائكة و لا مقربين و لا معصومين

قد نزِلُّ و قد نضل ، و قد نظلِم و قد نتعدّى

و من نعم الله علينا ، أن يُقيِّضَ إلينا من يرشدنا و يوجهنا ، و بالرغم من مرارة النصيحة و استثقال الناصح

فهو خير لك من الموافق الذي يزين لك الباطل بل قد يمدحك عليه

[[ لَأَنْ يُطْعَنَ المَرْءُ بِرِمَاحِ النَّصِيحَةِ وَ يُجْلَدَ بِسِيَاطِ الأَمْرِ بِالمِعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُتَوَّجَ بِتَاجٍ مِنْ سَرَابٍ وَ يُرْفَعَ عَلَى عَرْشٍ صَنَعَتْهُ حَنَاجِرِ المَادِحِينَ وَ مَقَالَاتُ المُدَاهِنِينَ ]]

أخي أختي

[[ هَبْ أَنَّ رَجُلاً يَرْجِعُ القَهْقَرَى ، زَائِغَ البَصَرِ شَارِدَ اللُّبِّ ، فِي خَطِّ سَيْرِهِ جُرْفٌ بَعِيدُ القَاعِ شَدِيدُ الغَوْرِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِ ،

أَخَذَ بِيَدِهِ آخِذٌ فَجَنَّبَهُ زَلَّةَ الرَّدَّى وَ عَثْرَةَ العَطَبِ ، فَشَكَرَ الرَّجُلَ وَ حَمِدَ ، وَ فَدَّاهُ بِالأُمِّ وَ الأَبِ وَ الوَلَدِ .

إِذَا قَيَّضَ اللهُ لَكَ امْرِءاً مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ وَ الرَّشَادِ يَدُلُّكَ عَلَى الخَيْرِ وَ يَنْهَاكَ عَنِ الشَّرِّ ، فَاستحْضِرْ أَنَّكَ الرَّاجِعُ القَهْقَرَى وَ أَنَّهُ الآخِذُ بِاليَدِ ]]

هذا و قد كان المسلمون يبذُلونها لمن يستحقها ، و يقبلونها ممن يُهديها إليهم ، و كانوا يحسبونها غنيمة باردة ، و كان المؤمن مرآة أخيه حقا

و لا زال الكثير ـ و لله الحمد ـ على هذا الدّيدن و السّبيل ، لكن تنكّب بعض أهلنا الجادّة ، و أمعنوا في المفاوز و السّماليق ، و الفدافد و الأباطح و المغاليق

يحسبون النّصيحة طعنا بالرّماح ، و طعنا بالصِّفاح ، و يظنّون قَبولها ذُلاّ و خضوعا و خنوعا ...

قاعدتهم : ( إمدح تٌصحَب ، إنصح تٌسحَب )

أخي أختي

قد أكونُ مُدّعٍ للمثالية الزائفة و لبَّاسَ أقنعةٍ ، قد أكون ناصحا لا يُحسن فقه النصيحة ، قد أكون امرءا أثقلَ من رحى الطّاحون و أشأم من وحى* الطّاعون

....

لكن يبقى النّظرُ فيما قلتُه و نصحتُ به قائما .

إن حقا فالعمل بمقتضاه واجبٌ و لو جاء من غير الطريق ، لأن العبرة بالبلاغ و قد حصل ...

و إنْ باطلا ، فالخطاب لا يعنيك ، و يبقى عليكَ إثباتُ البراءة من مقتضى النّصيحة ، لا الطّعن في باذلها

و أستغفر الله تعالى و أسأله العفو عن خطاياي و ذنوبي و ما كان منّي على غير السّبيل

إخواني أخواتي

إن لكم عليّ حقوقا ، و لي عليكم حقوق

و إن من حقكم عليَّ أن أنصح لكم ، و من حقي عليكم أن تنصحوا لي

و هي حق و واجب

إخواتي أخواتي

أنتم في حل مني ، و قد تصدّقتُ عليكم بعرضي ، فيما كان للآيب التائب

و أسألكم أن تجعلوني في حل مما قد أكون جنيتُه على نفسي في حقكم

فما يدري المرء ما قد خُبِّئ له في علم الله تعالى



و لبُّ القول و صريح الزّبد : أشواك النّاصحين ألين و أضوع من رياحين المادحين



هذا قولٌ جاش في الخاطر ، عارٍ عن كلّ مُقتضٍ في الحاضر

إلاّ الذكرى لنفسي و للعاقل و السّادر



العبد المُذنبُ في حق نفسه ، المُستحلُّ من إخوانه

الفقير إلى عفو ربه و مولاه



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* قاعدة : نصحّح و لا نجرّح ، يلهج بها اليوم كثير من المُميّعة و أهل الأهواء ، و قد ردّ عليها الجهابدة و الكبار و العلماء

* وَحَى الذَّبيحةَ : ذبَحَها ذبحًا سريعًا . (المعجم الوسيط)



أبو عاصم مصطفى بن محمد

السُّـــلمي

تبلبـــالة



( المقال نشر قبل أكثر من سنة في أحد المنتديات ، فعدّلت فيه شيئا يسيرا ثمّ أعدت نشره كما تراه )



