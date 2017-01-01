كُلَيْمَاتٌ فَصِيحَة لِمَنْ يَسْتَثْقِلُ النَّصِيحَة

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة ابو ليث, ‏16 ماي 2017 على 14:49.

  1. ابو ليث

    ابو ليث
    :: مشرف ::
    أقسام الشريعة الإسلامية     طاقم المشرفين

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    هذه كليماتٌ أحببتُ أن أذكّر بها نفسي و إخواني جميعا ، في المنتديات و مواقع التّواصل الاجتماعي خصوصا ، و في واقع النّاس و دنياهم عموما ، أسأل اللهَ تعالى أن يرزُقني الإخلاص فيها و العمل بها .
    إخواني أخواتي
    قد ينزعج البعض أو يستثقل المواضيعَ التي عليها مسحةُ النصح و سحنة الوعظ
    و قد يُتهّم من يتصدّى لذلك ، بادّعاء المثالية ، أو التّدخل في ما لا يعنيه و غير ذلك
    و قد يرمى بأنه يفضح و لا ينصح ، و أنه يُجرِّح و لا يُصحح *
    إخواني أخواتي
    الإنزعاج من النّصيحة و الموعظة ، خطوة من خطوات الشيطن ، و مزلق من مزالقه
    و الناصح و الواعظ ، ليس معصوما ، و ما ينبغي له ادّعاء ذلك
    كيف ، و كل بني آدم خطّاء ... بما فيهم النّاصح و غيره
    و قد يُخطىء الناصح أو المرشد طريق النّصيحة ، و لا يلتزم بضوابطها
    فهو في كل هذا بشر يُخطىء كما يُخطئون و يصيب كما يُصيبون
    إخواني أخواتي
    إذا انزعجت من النّصيحة أو استثقلتها ، فاعلم أن الجنة حفت بالمكاره ، و أن الحق مر
    إذا جال في الخاطر أن النّاصح مدّع للمثالية و أنه يحشر أنفه فيما لا يعنيه
    و رأيته قد فضحك و لم ينصحك ، و أنه لم يلتزم ضوابط النّصح
    فتلك أخطاؤه هو فانصحه فيها و تجنّب ما عتِبته عليه و عِبتَه ، لكن انظر في هذا الذي فضحك به
    أو جرّحك بسببه أهو حق أو باطل ؟
    فإن كان حقا ، فسارع إلى تصحيح مسارك ، قبل انصرام نهارك ، و تب و ارجع عن غيِّك و عوارك
    و إن كان باطلا ، فلا سبيل له عليك ، و اعلم أن الخطاب لغيرك لا إليك
    إخواني أخواتي
    هبوا أن الناصح أخطأ في طريقة نصحه ( لكنّ نفسَ النصيحة حق و صواب ) ، و أن المنصوح أخذته العزة بالإثم ، و أنف من اتباع الحق
    أيُّهما أشد جرما و أعظم خطرا ؟!!
    من أراد خيرا فأخطأ السبيل ؟!! أو من نُصح على خطئه و بان له الحق ، لكن أخذته العزة بالإثم و أبى الانقياد للحق ؟!!
    و أظن أن منهج العقلاء يقول :
    لأن أُخطىء في النّصيحة أحب إلي من أن أرُدَّها
    إخواني أخواتي
    أهل المنتديات و الفيسات و التويترات
    أغلبنا نتواصل من خلف الشاشات و ألواح الحروف ، و أغلبُنا لا يعرف أغلبَنا في الواقع
    بل كثير منّا مستتر خلف إسم مستعار و ملتحف برداء و إزار و متلثّم ببرقع و خمار
    فأين الفضيحةُ و نحن لا يعرف بعضنا بعضا إلا من وراء حجاب
    و قد يكون أحدكم جاري أو داره بحداء داري و لا يعلم أحدنا عن الآخر شيئا
    إخواني أخواتي
    لسنا أنبياء و لا رُسلا ، و لا ملائكة و لا مقربين و لا معصومين
    قد نزِلُّ و قد نضل ، و قد نظلِم و قد نتعدّى
    و من نعم الله علينا ، أن يُقيِّضَ إلينا من يرشدنا و يوجهنا ، و بالرغم من مرارة النصيحة و استثقال الناصح
    فهو خير لك من الموافق الذي يزين لك الباطل بل قد يمدحك عليه
    [[ لَأَنْ يُطْعَنَ المَرْءُ بِرِمَاحِ النَّصِيحَةِ وَ يُجْلَدَ بِسِيَاطِ الأَمْرِ بِالمِعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُتَوَّجَ بِتَاجٍ مِنْ سَرَابٍ وَ يُرْفَعَ عَلَى عَرْشٍ صَنَعَتْهُ حَنَاجِرِ المَادِحِينَ وَ مَقَالَاتُ المُدَاهِنِينَ ]]
    أخي أختي
    [[ هَبْ أَنَّ رَجُلاً يَرْجِعُ القَهْقَرَى ، زَائِغَ البَصَرِ شَارِدَ اللُّبِّ ، فِي خَطِّ سَيْرِهِ جُرْفٌ بَعِيدُ القَاعِ شَدِيدُ الغَوْرِ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِ ،
    أَخَذَ بِيَدِهِ آخِذٌ فَجَنَّبَهُ زَلَّةَ الرَّدَّى وَ عَثْرَةَ العَطَبِ ، فَشَكَرَ الرَّجُلَ وَ حَمِدَ ، وَ فَدَّاهُ بِالأُمِّ وَ الأَبِ وَ الوَلَدِ .
    إِذَا قَيَّضَ اللهُ لَكَ امْرِءاً مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ وَ الرَّشَادِ يَدُلُّكَ عَلَى الخَيْرِ وَ يَنْهَاكَ عَنِ الشَّرِّ ، فَاستحْضِرْ أَنَّكَ الرَّاجِعُ القَهْقَرَى وَ أَنَّهُ الآخِذُ بِاليَدِ ]]
    هذا و قد كان المسلمون يبذُلونها لمن يستحقها ، و يقبلونها ممن يُهديها إليهم ، و كانوا يحسبونها غنيمة باردة ، و كان المؤمن مرآة أخيه حقا
    و لا زال الكثير ـ و لله الحمد ـ على هذا الدّيدن و السّبيل ، لكن تنكّب بعض أهلنا الجادّة ، و أمعنوا في المفاوز و السّماليق ، و الفدافد و الأباطح و المغاليق
    يحسبون النّصيحة طعنا بالرّماح ، و طعنا بالصِّفاح ، و يظنّون قَبولها ذُلاّ و خضوعا و خنوعا ...
    قاعدتهم : ( إمدح تٌصحَب ، إنصح تٌسحَب )
    أخي أختي
    قد أكونُ مُدّعٍ للمثالية الزائفة و لبَّاسَ أقنعةٍ ، قد أكون ناصحا لا يُحسن فقه النصيحة ، قد أكون امرءا أثقلَ من رحى الطّاحون و أشأم من وحى* الطّاعون
    ....
    لكن يبقى النّظرُ فيما قلتُه و نصحتُ به قائما .
    إن حقا فالعمل بمقتضاه واجبٌ و لو جاء من غير الطريق ، لأن العبرة بالبلاغ و قد حصل ...
    و إنْ باطلا ، فالخطاب لا يعنيك ، و يبقى عليكَ إثباتُ البراءة من مقتضى النّصيحة ، لا الطّعن في باذلها
    و أستغفر الله تعالى و أسأله العفو عن خطاياي و ذنوبي و ما كان منّي على غير السّبيل
    إخواني أخواتي
    إن لكم عليّ حقوقا ، و لي عليكم حقوق
    و إن من حقكم عليَّ أن أنصح لكم ، و من حقي عليكم أن تنصحوا لي
    و هي حق و واجب
    إخواتي أخواتي
    أنتم في حل مني ، و قد تصدّقتُ عليكم بعرضي ، فيما كان للآيب التائب
    و أسألكم أن تجعلوني في حل مما قد أكون جنيتُه على نفسي في حقكم
    فما يدري المرء ما قد خُبِّئ له في علم الله تعالى

    و لبُّ القول و صريح الزّبد : أشواك النّاصحين ألين و أضوع من رياحين المادحين

    هذا قولٌ جاش في الخاطر ، عارٍ عن كلّ مُقتضٍ في الحاضر
    إلاّ الذكرى لنفسي و للعاقل و السّادر

    العبد المُذنبُ في حق نفسه ، المُستحلُّ من إخوانه
    الفقير إلى عفو ربه و مولاه

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    * قاعدة : نصحّح و لا نجرّح ، يلهج بها اليوم كثير من المُميّعة و أهل الأهواء ، و قد ردّ عليها الجهابدة و الكبار و العلماء
    * وَحَى الذَّبيحةَ : ذبَحَها ذبحًا سريعًا . (المعجم الوسيط)

    أبو عاصم مصطفى بن محمد
    السُّـــلمي
    تبلبـــالة

    ( المقال نشر قبل أكثر من سنة في أحد المنتديات ، فعدّلت فيه شيئا يسيرا ثمّ أعدت نشره كما تراه )
     
    ابو ليث, ‏16 ماي 2017 على 14:49
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