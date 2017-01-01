لا للكسل نعم للنشاط

الموضوع في 'منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام' نشر بواسطة fadwa maria, ‏17 ماي 2017 على 01:33.

  1. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    نظافة البيت تطرد الشياطين

    إلى كل من تعاني من الكسل .... ما لم تخبرك به حتى أمك

    السر بسيط جدا

    ربما مررت عليه يوما ما بشكل سطحي ولم تدققي فيه ولم تعرفي ما الهدف منه

    انت تعلمين ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بتنظيف بيوتنا ومخالفة اليهود ...

    هل تعلمين ما اهمية تنظيف البيت؟

    لذلك فوائد كثيرة
    نعم !!

    ولكن هناك هدف غاية في الاهمية يغفله المسلمون
    والتى تمتلئ بيوتهم بالمعاصي
    والمشاكل
    والقلق
    والحزن
    والمصادمات
    والكسل

    الهدف هو إخراج الشياطين من البيت

    فالشياطين تدخل حيث وجدت رائحه عفنه

    رائحة زبالة

    ملابس متسخة تفوح منها رائحة العرق

    بقايا الإنسان من إخراج او آثار العلاقة الزوجية

    أو رائحة طعام متعفن

    وغيرها

    لهذا عليك ان تحافظي على بيت بلا روائح مهما كانت بسيطة لا تشميها فالشياطين تشمها

    اغسلي الملابس اولا باول خوفا من رائحة الكريهه والعرق
    اخرجي الملابس المستعملة مباشرة من غرفتك او غرف اطفالك إلى الغسيل

    استخدمي سلة مهملات صغيرة بكيس تسوق ليس اكبر
    واخرجيه يوميا او اكثر من مرة باليوم كلما خرج زوجك اعطيه الكيس

    نظفي الحمام اولا باول لا تتركي له رائحة

    اياك وبقايا الطعام وروائح العفن وبقايا الطعام في الصحون و
    لمتروكه على الحوض وفي الثلاجة

    نظفي بيتك ليكون رائع الرائحة فتدخله الملائكة التي لا يمكن ان تدخل بيت برائحة مزعجة
    لا يمكن ان تتواجد الملائكة والشياطين في نفس المكان

    احرصي على اخراج الشياطين لترتاج نفسيتك ونفسية اطفالك
    وتتحسن علاقتكم جميعا
     
    fadwa maria, ‏17 ماي 2017 على 01:33
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