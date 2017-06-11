نتائج مسابقة قلم رمضان كريم .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ~كما أسلفت في موضع غير هذا، ممتنّ لذاكرتي ههههأن أعادتني للمنتدى في هذا الوقت بالخصوص ..وأشدّ على أيدي البقية، ورأيي صدى آرائهم، أعتقد أنكم وفقتم في اختيار الفائزيستاهل مسكين هههههبعيدًا عن المزاح، سعِدتُ حقًّا بالمشاركة، وأعلم أنّ القصيدة غير متوازنة المحتوى، إذ نُظمت في يومين فقط.فاسترسلتُ في مواضيع واختصرت أخرى، وربّما حِدتُ عن موضوع المسابقة بالإطناب في الحديث عن غزوة بدر.لكن أرجو أن يكون الشرح المصاحب دافعا لقراءة القصيدة إلى الأخير (اقراوها للتالي بليزما عنديش لمن نقراها هههه)سعدتُ كذلك بالاطلاع على مشاركات الإخوة الأعضاء، وسعدتُ أكثر برحابة صدورهم.والكلّ فائزون، فنشوة الكتابة وحدها جائزة كافية .. والفائز الأكبر الإخوة القرّاء .. لذا أشكر إشراف القسمعلى تنظيمهم المسابقة، فلولاها ما أتحفنا المشاركون بجميل كتاباتهم على اختلافها.وأشكرهم كذا على ثقتهم وتشريفهم إياي.. والوسام والميتين نقطة ثاني ملاح ههههه فشكرا!والسلام عليكم ورحمة الله