نتائج مسابقة قلم رمضان كريم .

الموضوع في 'منتدى بـوح الـقلم الحـر [ كـتابات حـصرية ]' نشر بواسطة الأزرق الملكي, ‏11 جوان 2017.

  1. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    [​IMG]

    [​IMG]
    رمضان كريم وكل عام و الأمة الإسلامية بخير

    اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين و قيامنا فيه قيام القائمين

    إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا

    هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه

    أما بعد :

    مرت الأيام سريعا من شهر رمضان الكريم وقد وصلنا إلى لحظة إعلان عن نتائج المسابقة

    و التي فٌتحت كي تكون فسحة للعطاء و الإبداع في فن الشعر و النثر و الخواطر المخصصة لهذه المناسبة الفضيلة

    رأينا من بين المشاركين أقلام رائعة تستحق الثناء عن جدارة وأخرى لم تواتيها الفرصة لتعطي كل ما لديها فكانت متواضعة

    كانت هناك مستويات متقاربة من ناحية الجمال و المعاني في المواضيع فصعب علينا اختيار الفائز

    نشكر كل من شارك في هذا الملتقى الإبداعي على أمل أن تصنع لنفسها استمرار و تقدم للوصول إلى الأفضل


    تعود الجائزة للفائز في مسابقة قلم رمضان كريم

    إلى : @DMomo

    بموضوع : {قصيدة على البحر الطويل} ~ أَلَحَّ بَعِيرِي ~ {مشاركتي في مسابقة قلم رمضان}

    ويتحصل على وسام + 200 نقطة

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    و تكريمًا لجهود باقي المشاركين الكرام تضاف إلى رصيدهم 100 نقطة شرفية



    إلى لقاء آخر


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    Lovely ღ smile, دعاء الجنات, الزهرة الحمراء و 3 آخرون معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏11 جوان 2017
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    ويوم طيب ان شاء الله
    شكرا أولا على الجهود المبذولة في هذه المسابقة الشيقة
    التي استمتعنا حقا سواء بالمشاركة فيها أو بمتابعة مشاركات الأعضاء القيمة التي تستحق الثناء حقا
    وألف مبروك للأخ الفوز
    صراحة مشاركة الأخ هي الوحيدة التي لم انتبه لها من مشاركات الإخوة والاخوات ههه
    ربما لاختلاف العنوان، على كل حال سألقي عليها نظرة
    ولكن أظنه يستحق الفوز عن جدارة نظرا للنصائح القيمة التي افادنا بها سابقا
    وشكرا لكل المشاركين لأني حقا استمتعت بقراءة حروفهم العطرة
    ففي النهاية الكل فائز ^^
    وبالتوفيق للجميع في فرص أخرى ان شاء الله
    تحياتي

     
    قلم مغرور, دعاء الجنات, حلم كبير و 2 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏11 جوان 2017
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    مبارك للفائز يستحق فعلاا قصيدة جميلة جداا وراقية ومستوى ادبي كبير
    كذالك باقي المشاركات كانت جميلة حتى وان لم اطلع على بعضها لضيق الوقت
    ان شااء الله نتلقي في اعداد قادمة بحول الله وقوته
     
    دعاء الجنات, حلم كبير, الأزرق الملكي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    hakim story, ‏11 جوان 2017
    #3
  4. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    مرحبا أختي اللؤلؤة

    وفيك ألف شكر وانتم أيضا مشكورين لتواجدكم المميز

    نعم قصيدة الأخ تستحق الثناء وهناك أيضا مشاركات رائعة

    وهذا يبين على رقي المستوى في المواضيع المطروحة

    لكن في الاخير سيفوز شخص واحد

    أتمنى اننا وفقنا في الإختيار

    فرصة أخرى إن شاء الله

    بارك الله فيك
     
    حلم كبير و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏11 جوان 2017
    #4
  5. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    مرحبا أخي حكيم

    ألف مبروك للفائز و مشكور على القصيدة الجميلة

    ماجعلها مميزة الفصاحة في المعاني و المحسنات البديعية والنظم في الإيقاع

    شكرا أيضا لباقي المشتركين لأن لهم مستوى راقي

    فرصة اخرى في مناسبات القادمة

    بارك الله فيك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏11 جوان 2017
    #5
  6. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم و رحمه الله تعالى وبركاته

    مبروك للأخ الف مبروك حقا قصيدته موزونة ومقفاة ورائعة رأيتها الآن فقط ربما لأن المشاركة جاءت متأخرة لكن ختامها مسك ما شاء الله ...

    يستأهل النجاح بالنسبة لي ووفقتم في اختيار الفائز (y)

    سعدت كثيرا بمشاركتي معكم شرف لي :)

    بارك الله فيكم و مشكورين على المجهود المبذول
    تقبل مروري مع فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير    (y)
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    حلم كبير, ‏11 جوان 2017
    #6
  7. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    مبروك للفائز
    قصيدته أكثر من رائعة ومميزة حقا يستحق الآن رأيتها
    عقبال المزيد من التألق
    والشكر لكل القائمين على هاته المسابقة على مجهوداتهم
    نلتقي في الأعداد القادمة
    في أمان الله




     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    طموحة, ‏11 جوان 2017
    #7
  8. DMomo

    DMomo :: عضو مُشارك ::

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ~

    كما أسلفت في موضع غير هذا، ممتنّ لذاكرتي هههه

    أن أعادتني للمنتدى في هذا الوقت بالخصوص ..

    وأشدّ على أيدي البقية، ورأيي صدى آرائهم، أعتقد أنكم وفقتم في اختيار الفائز

    :ROFLMAO::ROFLMAO:

    يستاهل مسكين ههههه


    ~

    بعيدًا عن المزاح، سعِدتُ حقًّا بالمشاركة، وأعلم أنّ القصيدة غير متوازنة المحتوى، إذ نُظمت في يومين فقط.

    فاسترسلتُ في مواضيع واختصرت أخرى، وربّما حِدتُ عن موضوع المسابقة بالإطناب في الحديث عن غزوة بدر.

    لكن أرجو أن يكون الشرح المصاحب دافعا لقراءة القصيدة إلى الأخير (اقراوها للتالي بليز :cry::cry: ما عنديش لمن نقراها هههه)

    ~

    سعدتُ كذلك بالاطلاع على مشاركات الإخوة الأعضاء، وسعدتُ أكثر برحابة صدورهم.

    والكلّ فائزون، فنشوة الكتابة وحدها جائزة كافية .. والفائز الأكبر الإخوة القرّاء .. لذا أشكر إشراف القسم

    على تنظيمهم المسابقة، فلولاها ما أتحفنا المشاركون بجميل كتاباتهم على اختلافها.

    وأشكرهم كذا على ثقتهم وتشريفهم إياي.. والوسام والميتين نقطة ثاني ملاح ههههه فشكرا!

    والسلام عليكم ورحمة الله
     
    الزهرة الحمراء و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    DMomo, ‏11 جوان 2017
    #8
  9. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    مرحبا أخي حلم كبير

    نعم قصيدة موزونة وذات معاني خصبة عندما تقرأها تشعر بمدى تناسقها

    يسرني أن المسابقة كانت في المستوى مع الأقلام الرائعة التي شاركت

    فرصة أخرى للجميع إن شاء الله

    بارك الله فيك
     
    حلم كبير معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏11 جوان 2017
    #9
  10. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    مرحبا أختي طموحة

    فعلا قصيدة تستحق التقدير

    يسرني أن تنال إعجابكم المسابقة

    أعلم أن البعض شارك بسرعة ولم تواتيه الفرصة ليدلي بكل ما عنده

    لكن نشكرهم على الحضور

    فرصة أخرى في الأعداد القادمة

    بارك الله فيك
     
    قلم مغرور و حلم كبير معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏11 جوان 2017
    #10
  11. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    مرحبا أخي الكريم

    غبت لسنوات و فاجأتنا بظهورك الأنيق

    ليس مدح بل تستحق كل التقدير لأنك متمكن في الشعر

    لكن استعملت طريقة سيرجيو راموس في الدقائق الأخيرة سجلت الهدف هههه :ROFLMAO:

    هذي الخطرة درنا وسام برك ماعليش الخطرة جاي نديروا للفائز البوراك يضرب حتى يقول فيكس

    حتى انا نخدم واحد البراك تاع الحراير ههههه :p مع قرعة حمود باردة تنسى كلش

    المهم فيما بعد ستضع الإدارة وسامك في الرصيد مع النقاط

    شكرا لكل من شارك في هذه الفسحة الإبداعية

    إن شاء الله في الأعداد القادمة تكون هناك منافسة أكثر لأن اللمة تزخر بأقلام راقية

    بارك الله فيك .

    [​IMG]
     
    حلم كبير و DMomo معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏11 جوان 2017
    #11
  12. قلم مغرور

    قلم مغرور :: عضو مُشارك ::

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    *-°
    السلام عليكم
    مبارك للأخ الكريم على فوزه المستحق
    لمن الرائع مؤانسة هكذا الاقلام و مجالستها
    كنت متاكدا من انك صاحب قلم بارع بسؤالك امس متى آخر اجل للمسابقة
    وإنها لطريقة منتهجة لذى اصحاب الاقلام المميزة مثلك ;)
    كنت انتظر بوحك الراقي وقد وفقت فيه اخي:)
    كما أقدم تحياتي للقائمين على هذه المنافسة الادبية الحية
    وكذا جميع المشاركين وجراة اقلامهم وحروفهم الجياشة.

    تحياتي مع مزيد من النجاحات لك وللجميع والله ولي التوفيق .
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    قلم مغرور, ‏11 جوان 2017
    #12
  13. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    مرحبا أخي الكريم

    مبروك على الفائز بالمسابقة الإبداعية

    و كلكم تستحقون التقدير و التشجيع

    لأننا رأينا أقلام لامعة العطاء و لكل منها طابعها الخاص

    شكرا لكل من شارك وقدم لنا طرح قيم

    إن شاء الله في فرص اخرى

    بارك الله فيك
     
    قلم مغرور معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏11 جوان 2017
    #13
  14. الزهرة الحمراء

    الزهرة الحمراء
    :: مشرفة ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم أحبتي في الله
    مبارك للأخ
    صراحة قد أبدع
    وسعدنا كثيرا بحرفه وأيضا بحرف بقية الأعضاء
    كلهم أصابوا النبض
    تحياتي ولكم مودتي
     
    قلم مغرور و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    الزهرة الحمراء, ‏12 جوان 2017
    #14
  15. مشاغب

    مشاغب :: عضو فعّال ::

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    إذربيجان-افغنستان-شكوبستا
    شكرا لك اخي على مجهوداتك وعلى هاذي مسابقة
    كانت روووعة
    وتميزت فيها اقلام
    والف مبروووك للفائز
     
    قلم مغرور و الأزرق الملكي معجبون بهذا.
    مشاغب, ‏12 جوان 2017
    #15
  16. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    مرحبا أختي الزهراء الحمراء

    تذوقنا طعم الشعر الفصيح

    فعلا قصيدة جميلة هذه شهادة منك

    بارك الله فيك
     
    الزهرة الحمراء معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017
    #16
  17. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    قسنطينة
    السلام عليكم

    مرحبا أخي مشاغب

    من دواعي سروري ان تعبجكم المسابقة

    في فرص اخرى إن شاء الله

    بارك الله فيك
     
    الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017
    #17
  18. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    أنثى
    السلام عليكم...
    مبروك للفائز...
    وبارك الله فيكم على المجهودات المبذولة
    لإنجاح هذه المسابقة الرائعة.
    بارك الله فيكم وتحية ليكم
    -وصح فطوركم
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏12 جوان 2017
    #18
  19. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    قسنطينة
    السلام عليكم

    مرحبا أختي دعاء الجنات

    إن شاء الله نكون وفقنا في المسابقة

    حقا كانت هناك أقلام يانعة المعاني و لامعة الجمال

    شكرا لكم جميعًا

    بارك الله فيك
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017
    #19
  20. الورد الأحمر

    الورد الأحمر :: إدارة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    سكيكدة - الجزائر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مبارك الفوز وقد تم توزيع الجوائز أما نقاط المشاركين الآخرين فلم يتم ذلك يرجـى وضع قائمة بأسمائهم @الأزرق الملكي حتى أتمكن من توزيع النقاط أرسلهم في رسالة من فضلك .

    أعتذر على التأخير الحاصل .
     
    الورد الأحمر, ‏6 أوت 2017 على 19:19
    #20

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