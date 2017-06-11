نتائج مسابقة قلم رمضان كريم .

رمضان كريم وكل عام و الأمة الإسلامية بخير اللهم اجعل صيامنا فيه صيام الصائمين و قيامنا فيه قيام القائمين إنّ الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد : مرت الأيام سريعا من شهر رمضان الكريم وقد وصلنا إلى لحظة إعلان عن نتائج المسابقة و التي فٌتحت كي تكون فسحة للعطاء و الإبداع في فن الشعر و النثر و الخواطر المخصصة لهذه المناسبة الفضيلة رأينا من بين المشاركين أقلام رائعة تستحق الثناء عن جدارة وأخرى لم تواتيها الفرصة لتعطي كل ما لديها فكانت متواضعة كانت هناك مستويات متقاربة من ناحية الجمال و المعاني في المواضيع فصعب علينا اختيار الفائز نشكر كل من شارك في هذا الملتقى الإبداعي على أمل أن تصنع لنفسها استمرار و تقدم للوصول إلى الأفضل تعود الجائزة للفائز في مسابقة قلم رمضان كريم إلى : @DMomo بموضوع : {قصيدة على البحر الطويل} ~ أَلَحَّ بَعِيرِي ~ {مشاركتي في مسابقة قلم رمضان} ويتحصل على وسام + 200 نقطة و تكريمًا لجهود باقي المشاركين الكرام تضاف إلى رصيدهم 100 نقطة شرفية إلى لقاء آخر