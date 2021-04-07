مسابقة رمضان بعدستي

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,773
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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أهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
مبـــــــارك عليكم الشـــهر الفضيـــــل
نسأل الله لنــــا ولكــــم الخيـــــر والعافـــــية وأن يجعلنــــا الله وإيــــاكم ممن يقـــال لهم
أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

أحبتــــنا الكِــــرام نطـــــل عليكــــــم في شهـــــر رمضـــــــــان المبـــــــارك
مــــع مســــــابقتــــــــنا المميــــــــزة والشيــــــــقة

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تقــــوم هـــذه المســــابقــــة أو هــــذا التحــدي إن صح التعبيــــر على أن تشـــاركـــونا
إلتقــــاطاتكــــم خلال الشهـــــر الفضـــــيل وتكـــــون الإلتقـــــــاطة لهـــا علاقــــة قويــــة بالشــــهر الفضــــيل
مع إمكــــانية صنـــــاعة الإلتقـــــاطة بأيديــــــكم

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- لكل منتسب الحق في المشاركة في هذه المسابقة سواء الأعضاء أو المشرفين
بإستثناء مشرفي قسم تقنيات التصوير ومعالجة الصور.
- المشاركة بصورة واحدة.
- أن تكون الصورة من تصوير المشارك نفسه وأي مشاركة مقتبسة من النت تعتبر ملغاة وستحذف.
- ترسل الصور إلى مشرفي القسم برسالة خاصة وبدون حقوق ونحن بدورنا سنتولى كتابة الحقوق عليها.
- نستقبل المشاركات إبتداءاً من 2021.04.13 وآخر أجل هو 2021.05.11.

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يكسب الفائز في المركز الأول وسام المركز الأول
مع 200 نقطة شرفية

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يكسب الفائز في المركز الثاني وسام المركز الثاني
مع 100 نقطة شرفية

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بقية المشاركين يكسبون معنا وسام الحضور المميز
مع 50 نقطة شرفية

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آملين أن تلاقي مسابقة رمضان بعدستي إستحسانكم و أن نرى إبداعاتكم وتفاعلكم
وأي إستفسار حول المسابقة يتم طرحه إما عبر مراسلة @سكون الفجر أو @السلطانة

المشرفين على المسابقة
@السلطانة
@سكون الفجر

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,773
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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