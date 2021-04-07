مسابقة رمضان بعدستي

أهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية

مبـــــــارك عليكم الشـــهر الفضيـــــل

نسأل الله لنــــا ولكــــم الخيـــــر والعافـــــية وأن يجعلنــــا الله وإيــــاكم ممن يقـــال لهم

أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون



أحبتــــنا الكِــــرام نطـــــل عليكــــــم في شهـــــر رمضـــــــــان المبـــــــارك

مــــع مســــــابقتــــــــنا المميــــــــزة والشيــــــــقة





تقــــوم هـــذه المســــابقــــة أو هــــذا التحــدي إن صح التعبيــــر على أن تشـــاركـــونا

إلتقــــاطاتكــــم خلال الشهـــــر الفضـــــيل وتكـــــون الإلتقـــــــاطة لهـــا علاقــــة قويــــة بالشــــهر الفضــــيل

مع إمكــــانية صنـــــاعة الإلتقـــــاطة بأيديــــــكم

- لكل منتسب الحق في المشاركة في هذه المسابقة سواء الأعضاء أو المشرفين

بإستثناء مشرفي قسم تقنيات التصوير ومعالجة الصور.

- المشاركة بصورة واحدة.

- أن تكون الصورة من تصوير المشارك نفسه وأي مشاركة مقتبسة من النت تعتبر ملغاة وستحذف.

- ترسل الصور إلى مشرفي القسم برسالة خاصة وبدون حقوق ونحن بدورنا سنتولى كتابة الحقوق عليها.

- نستقبل المشاركات إبتداءاً من

2021.04.13

وآخر أجل هو

2021.05.11

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