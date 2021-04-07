سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 29 أوت 2013
- المشاركات
- 12,773
- النقاط
- 2,301
- محل الإقامة
- مدينة جامعة - الوادي -
- الجنس
- أنثى
أهلاً بكم أعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
مبـــــــارك عليكم الشـــهر الفضيـــــل
نسأل الله لنــــا ولكــــم الخيـــــر والعافـــــية وأن يجعلنــــا الله وإيــــاكم ممن يقـــال لهم
أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
أحبتــــنا الكِــــرام نطـــــل عليكــــــم في شهـــــر رمضـــــــــان المبـــــــارك
مــــع مســــــابقتــــــــنا المميــــــــزة والشيــــــــقة
تقــــوم هـــذه المســــابقــــة أو هــــذا التحــدي إن صح التعبيــــر على أن تشـــاركـــونا
إلتقــــاطاتكــــم خلال الشهـــــر الفضـــــيل وتكـــــون الإلتقـــــــاطة لهـــا علاقــــة قويــــة بالشــــهر الفضــــيل
مع إمكــــانية صنـــــاعة الإلتقـــــاطة بأيديــــــكم
- لكل منتسب الحق في المشاركة في هذه المسابقة سواء الأعضاء أو المشرفين
بإستثناء مشرفي قسم تقنيات التصوير ومعالجة الصور.
- المشاركة بصورة واحدة.
- أن تكون الصورة من تصوير المشارك نفسه وأي مشاركة مقتبسة من النت تعتبر ملغاة وستحذف.
- ترسل الصور إلى مشرفي القسم برسالة خاصة وبدون حقوق ونحن بدورنا سنتولى كتابة الحقوق عليها.
- نستقبل المشاركات إبتداءاً من 2021.04.13 وآخر أجل هو 2021.05.11.
يكسب الفائز في المركز الأول وسام المركز الأول
مع 200 نقطة شرفية
يكسب الفائز في المركز الثاني وسام المركز الثاني
مع 100 نقطة شرفية
بقية المشاركين يكسبون معنا وسام الحضور المميز
مع 50 نقطة شرفية
آملين أن تلاقي مسابقة رمضان بعدستي إستحسانكم و أن نرى إبداعاتكم وتفاعلكم
وأي إستفسار حول المسابقة يتم طرحه إما عبر مراسلة @سكون الفجر أو @السلطانة
المشرفين على المسابقة
@السلطانة
@سكون الفجر