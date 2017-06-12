هل الإستقرار يساوي السعادة الزوجية

السلام عليكم ورحمة الله أكثر الأشياء العائقة اليوم في طريق الشباب لكي يتزوج هو إمتلاك بيت مستقل حيث بات الحصول عليه حلم صعب المنال بسبب غلاء العقار و عجز القدرة الشرائية للمواطن البسيط سواء شقة أو البناء حتى البيع بالإيجار لم يكن الحل المثالي لان فيها بعض الإلتواءات جعلته لعبة حظ طويلة المدى ، هذا الأمر جعل الكثير يتأخر من الدخول إلى العش الزوجي و البعض الآخر عزف عنه بينما هناك من وجد حل لهذا العائق فقرر أن يتزوج و يسكن في بيت أهله لأعوام إلى أجل الفرج لكن هذا الحل ليس دائم فغالبا ما تحدث مشاكل بسبب الكنة و الحماة بشكل أو بآخر وهذا ما يهدد تماسك الزوجين وينكد حياتهم أو قد ينهي علاقتهم ، في المقابل البعض يتجه إلى كراء منزل فيتزوج بعاملة كي يتجنب هذه الإشكاليات و يوفق في الميزانية المالية لأنها ستساعده في تكاليف الحياة ، فبدون شك الإستقرار هو ما يناسب الحياة الزوجية السليمة لأنه يخلق نوع من الهناء و الحرية والراحة للطرفين . من خلال الظروف المحاطة بالمجتمع - سؤال لحواء هل مطلبك للإستقرار هو خط أحمر لا يمكن التنازل عنه في شروطك؟ - سؤال لآدم ماهو الحل الأنسب لك للخروج من هذا العائق ؟ في أمان الله .