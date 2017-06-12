هل الإستقرار يساوي السعادة الزوجية

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017.

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  1. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم ورحمة الله
    [​IMG]

    أكثر الأشياء العائقة اليوم في طريق الشباب لكي يتزوج هو إمتلاك بيت مستقل حيث بات الحصول عليه حلم صعب المنال بسبب غلاء العقار و عجز القدرة الشرائية للمواطن البسيط سواء شقة أو البناء حتى البيع بالإيجار لم يكن الحل المثالي لان فيها بعض الإلتواءات جعلته لعبة حظ طويلة المدى ، هذا الأمر جعل الكثير يتأخر من الدخول إلى العش الزوجي و البعض الآخر عزف عنه بينما هناك من وجد حل لهذا العائق فقرر أن يتزوج و يسكن في بيت أهله لأعوام إلى أجل الفرج لكن هذا الحل ليس دائم فغالبا ما تحدث مشاكل بسبب الكنة و الحماة بشكل أو بآخر وهذا ما يهدد تماسك الزوجين وينكد حياتهم أو قد ينهي علاقتهم ، في المقابل البعض يتجه إلى كراء منزل فيتزوج بعاملة كي يتجنب هذه الإشكاليات و يوفق في الميزانية المالية لأنها ستساعده في تكاليف الحياة ، فبدون شك الإستقرار هو ما يناسب الحياة الزوجية السليمة لأنه يخلق نوع من الهناء و الحرية والراحة للطرفين .

    من خلال الظروف المحاطة بالمجتمع

    - سؤال لحواء هل مطلبك للإستقرار هو خط أحمر لا يمكن التنازل عنه في شروطك؟

    - سؤال لآدم ماهو الحل الأنسب لك للخروج من هذا العائق ؟

    [​IMG]

    في أمان الله .
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏9 جويلية 2017
    أم ياسمينdz, Malika Tlm, بقايا إنسان و 7 آخرون معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017
    #1
  2. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    موضوع رائع
    اعتقد حتى تستقر الاسرة ماديا على الزوجين ان يشتغلا ويتعاونا في نفقات البيت
     
    بشرى ملاك, hakim story, لؤلؤة قسنطينة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أسينات, ‏12 جوان 2017
    #2
  3. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    موضوع رائع اخي
    رايي الشخصي افضل حل هو السكن مع الاهل الى ان يفرج الله عليه و يكون بقدرته شراء منزل اخر
    الزوجة العاملة ممكن حل عند البعض لكن الكثير يرفض ان تخرج زوجته للعمل و يرى ان مكانها المعزز و المكرم لها هو البيت
    اما انتظار ان تحصل على سكن خاص ممكن يطول و يؤخر سن الزواج
     
    بشرى ملاك, hakim story, لؤلؤة قسنطينة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏12 جوان 2017
    #3
  4. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    مرحبا أختي أسنات

    الإستقراري المادي شيء آخر لكن أتكلم عن الإستقرار في بيت منفرد وماذا يمثل بالنسبة لكم أنتم كحواء

    هل هو شرط لا يمكن التنازل عنه أم هو شيء ثانوي لاعلاقة له بالزواج السعيد.

    تسلمي
     
    بشرى ملاك و أسينات معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017
    #4
  5. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    مرحبا أخي يونس

    شكرا على طرح رأيك الذي أراه منطقي أكثر خصوصا ان هناك من يرفض أن تعمل زوجته وهذا

    ما يجعله غير قادر على الكراء براتب واحد لكن تبقى مشكلة هل السكن عند الأهل يوفر حياة زوجية سعيدة أو على الأقل

    غير مشحنة بالتنكيد و الشجارات لان كما تعرف عندما يتدخل أطراف اخرى بين الزوجين تذهب لذة الزواج وتصبح العلاقة متوثرة .

    تسلم
     
    بشرى ملاك, Malika Tlm و يونس قاسم معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017
    #5
  6. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
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    السلام عليكم
    ورمضان مبارك
    كلمة "الاستقرار" وارتباطها بالحياة الزوجية يختلف مفهومها من شخص لآخر سواء كان ذكرا أم أنثى
    فهناك من يربطه بالحالة السكنية أي "السكن المنفرد" وهناك من يربطه بالاستقرار والسكون النفسي
    وتميل الاحصائيات إلى أن المرأة هي الأكثر إلحاحا على المسكن المنفرد على عكس الرجل غير أنه في وقتنا
    الحالي أصبح بعض الرجال هم من يبادرون باختيار السكن المنفرد بحثا عن الراحة النفسية وتجنبا للمشاكل
    الأسرية بين زوجته وأمه كما سبق وذكرت لذلك تختلف الآراء من شخص لآخر، ولكن بما أن موضوعك
    هو شبيه بسبر للآراء فأسجيب على موضوعك بصفتي إمرأة وأجيب بما يناسبني وبما يمثلني، بالنسبة لي ونظرا لما
    تعلمته من هذه الحياة ولما تعلمته ورأيته من والدتي فأهم استقرار بالنسبة لي هو الاستقرار النفسي حيث هنالك
    خطوط حمراء أهم عندي لا يمكنني التنازل عنها تتمثل في صفات الشخص الذي سأرتبط به فالزوج المستقبلي
    هو من يمثل لي الاستقرار وليس المكان الذي سأعيش فيه، فهناك من يعشن في القصور ويفتقدن للراحة النفسية
    كما توجد العديد من النساء اللواتي وضعن السكن كشرط من شروط الزواج ولم يسلمن من المشاكل العائلية
    لذلك الاستقرار بالنسبة لي هو استقرار نفسي، لا يمكنني الانكار أنني كإمرأة أتمنى بيتا منفردا كي تكون هناك حرية
    وراحة أكبر خاصة إذا ماكان بيت العائلة فيه العديد من الرجال (أقصد إخوة الزوج) وإذا كانت المرأة محجبة
    ومحافظة على حجابها ستضطر للبقاء بخمارها طول اليوم وربما هو أمر متعب نوعا ما يعني هذه هي النقطة الوحيدة
    التي اعتبرها ربما عائقا فيما يخص السكن الجماعي، لكن لا يمكنني أن أختار السكن مقابل التخلي عن زوج تقي صالح
    يستحق أن يكون شريك حياتي، الحمد لله تعلمت من والدتي أهم الخصال وهو الصبر يمكنني الصبر بإذن الله على أية
    مشاكل أسرية إن وجدت (مع أنني خاطيني المشاكل هههه) وبما أنني سعيت لتحقيق الاستقرار النفسي فعلي أن أكون
    أول الأطراف في تحقيقه، ففي النهاية أم الزوج ليست وحشا يصعب التعامل معه هي امرأة تستحق الاحترام والتقدير مهما فعلت
    وتبقى كلماتي مجرد حروف على ورق وأتمنى أن ترتبط بالواقع يوما ما ^^
    شكرا على الموضوع وربي يوفق الجميع ان شاء الله لإكمال نصف دينهم
    وصح فطورك
    تحياتي

     
    بقايا إنسان, بشرى ملاك, rycerz و 3 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏12 جوان 2017
    #6
  7. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    شكرًا على الموضوع اخي @الأزرق الملكي
    اكيد بيت منفرد هو حلم كل فتاة قبل الزواج
    ولكن هناك امور اهم من البيت لا يمكن التنازل
    عنها لذلك أنا آري ان البيت المنفرد شرط ثانوي
    لا علاقة له بالسعادة الزوجية ويمكن التنازل عنه
     
    sanaya, بشرى ملاك, rycerz و 3 آخرون معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏12 جوان 2017
    #7
  8. يونس قاسم

    يونس قاسم :: عضو متألق ::

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    يا اخي الكريم ما يوفر الحياة الزوجية السعيدة ليس المنزل بقدر ما هو طبيعة الاشخاص كزوج و زوجة
    و ممكن يكون السكن الجماعي عندو دور لكن في حدود ضئيلة و الله اعلم
     
    بشرى ملاك, rycerz, الأزرق الملكي و 1 آخرون معجبون بهذا.
    يونس قاسم, ‏12 جوان 2017
    #8
  9. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    مرحبا أختي مريم

    يبدو أن لديك إلمام واعي بالأمر

    الاستقرار النفسي و التوافق في نظرة الحياة هو صلاح الحياة الزوجية لأن هذه أشياء رئيسية كلما كان الإنسان مرتاح كلما عاش

    بشكل طبيعي فليس كل ذكر يليق بأنثى و لا كل أنثى تليق بذكر فالأرواح جنود مجندة فهي تشعر بما يناسبها وبما لا يناسبها

    أما البيت المستقل لا أحد ينكر أنه ملاذ امن ويعطي نوع من الحرية والخصوصية فمن الطبيعي أن نبحث جميعا عن الإستقرار و

    لكن كل واحد و ظروفه المادية لهذا ليس شرط ضروري في توازن الحياة الزوجية فكم أزواج يعيشون في إنفراد وحياتهم تعيسة

    أما السكن عند الأهل يكون نجاحه من عدمه حسب نوعية أفراد العائلة ومساحة البيت لأن الشقة ليست مثل الفلة و عائلة من ثلاثة

    أفراد ليس مثل عائلة من عشر أفراد لهذا تجد الزوجين يسكنون لفترة عند الأهل وبعد سنوات قليلة ينتقلون إلى الكراء لأنه أفضل

    خصوصا إذا كانت الزوجة تعمل أو أن الزوج راتبه مرتفع قليلا ، و هناك أزواج رغما إمكانيتهم المادية يحببون المكوث عند الأهل

    لتخدم الزوجة والديه وهذا للأسف إستغلال أما إذا كانوا مرضى أو كبار في السن فلا بأس بأن تعتني بهما فهما بمقام الوالدين أيضا

    فالخلاصة أن عندما يكون الزوج لا يمتلك مؤهلات لكسب بيت مستقل لا بأس أن يمكث عند أهله لمدة معينة لكن عليه أن يسعى إلى

    الإستقرار الإنفرادي سواء طالت المدة أو قصرت لأن ما يدوم غير الصح و على المرأة أن تنظر إلى تطلعات زوجها تصبر

    معه حتى يفرج ربي .الأمر كله متوقف على نوعية الزوجين لأن الناس عقليات فمنهم من بداخله قناعة ويبحث عن الهناء و منهم

    من بداخله طمع فيبحث دائما عن الماديات .

    ربي يرزقنا جميعا بما نتمنوه في حياتنا المستقبلية

    تسلمي
     
    بشرى ملاك و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017
    #9
  10. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    مرحبا أختي صمت المشاعر

    ليت الفتيات كلهم يفكرون هكذا لاتزوج الكثير من الشباب الذي بات يرى تكاليفه عائق خصوصا البيت

    وكانت نقصت العنوسة التي باتت تهدد الأسرة الجزائرية لكثرة المتطلبات المادية

    علينا أن ندرك جيدًا أن الزواج ليس هو علاقة حب و تزواج والتمتع بالماديات بل هو توافق فكري و روحي

    ويجب حمل الزوجين نفس التوجه في نظرة للحياة و هذه الأشياء تجعلنا نغض البصر عن العيوب و نتقبل الطرف الآخر كما هو.

    كثيرا ما تترد على مسامعنا كلمة نحب داري وحدي سواء شرط قبل الزواج أو بعد وقوع مشاكل بين الحماة و الكنة

    حقيقة في زمننا المر أن الصبر و القناعة قلت لكن من ترضى بالقليل و تختار شريك حياتها بعيدا عنالماديات ومنها

    البيت فهي زوجة صالحة وواعية بمعنى الحقيقة .

    تسلمي
     
    صمت المشاعر معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017
    #10
  11. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    نعم هو كذلك طبيعة الأشخاص هو من يحدد مستقبل الحياة الزوجية من ناحية سعادتها

    لكن علينا أن نضع في الحسبان تلك التدخلا ت الخارجية التي قد تفسد العلاقة و إسأل أي متطلقين سيخبرك أن المشاكل جاءت من

    طرف ثالث ورابع يعني البيت المستقل ضروري في بعض الأحيان لانه يبعد عنا مشاكل في غنى عنها إضافة إلى توافق الزوجين الذي هو نجاح العلاقة من الأساس .
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏12 جوان 2017
    #11
  12. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

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    بسكرة
    فيما يخص البيت المنفرد او المنفصل عن اهل الزوج يكون حسب الضروف اذا كان في امكان الزوج شراء بيت يكون احسن واذا لم يكن في امكانه يمكن السكن مع اهل الزوج. ربما تجد فيهم خيرا افضل حتى من اهلها ...
    واذا وجدتهم عائلة "صعبة" ان صح القول فمن الاحسن ان تسكن وحدها تفاديا للمشاكل ....
     
    بشرى ملاك, الأزرق الملكي, لؤلؤة قسنطينة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    أسينات, ‏12 جوان 2017
    #12
  13. rycerz

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    ในหัวของฉัน
    السلام عليكم أهل اللمة ..
    و تحية لك الأخ الأزرق الملكي
    كما عهدناك دوما .. مواضيعك في الظاهر ملفتة و في الباطن هي جد مهمة و تخاطب الواقع بكل موضوعية
    بما أن كل واحد و حالته فإن هناك العديد من الحلول المناسبة .. و بهذا الخصوص يمكن ذكر بعض الوقائع:
    - أربعة إخوة إشتروا معا قطعة أرض في منطقة سعر العقار بها معقول هذه المنطقة تتوفر على التجهيزات الضرورية (ماء كهرباء مؤسسات تعليمية نقل .. إلخ) .. و قاموا ببناء مسكن بطابقين على شكل عمارة (مدخل مشترك لكن كل واحد في شقة خاصة) ، و هكذا بالتقشف في عملية البناء و بإقتسام تكاليف الأرض و البناء تمكنوا من حل المشكلة
    - البعض يشتري محلا في العمارات (في حالته الخام و في مكان ليس تجاري أبدا يمكن إيجاد محل بسعر أقل من 100 مليون) بعدها يقوم بتهيئة بسيطة و متقشفة ليصبح ستوديو صالحا للسكن (طبعا هذا حل مؤقت).
    - البعض و جد الحل في الفوضوي .. و لو أنني أتحفظ على هذا الحل إلا إذا كان الحي به حد من الإحترام و الجوار المقبول
    - أعرف أشخاص يعملون في الوظيفة قاموا بتحويل أماكن عملهم إلى جهات أخرى فيها أسعار الإيجار أرخص
    نعم هذا أفضل الحلول في حال إذا كان بيت الأهل يسع ذلك .. فالكثيرين يبقون في حدود سنتين إلى خمسة سنوات لدى البيت العائلي ثم يخرجون ، من جهة حتى تعتاد الزوجة على الحياة الزوجية في أحضان عائلة تتعلّم منها زيادة على ما لديها من رصيد و الزوج يتمرن على المسؤولية، و من جهة أخرى في تلك المرحلة يمكن للزوجين توفير بعض المال و الإستعداد لحيازة سكن خاص بهما و ذلك نتيجة التكافل مع العائلة في المصاريف.
    نعم هذه النقطة في وقتنا أصبحت نسبية بشكل واضح و معترف به فعليا
    رأيي أن الواحد لما لا يجد السكن يمكن أن يتريث (إذا إضطر لذلك) حتى سن 30 أو 32 سنة ثم يتزوج حتى و إن لم يملك سكنا ، أقصد عليه حينها بالكراء و المكابدة حتى يحل الفرج، خاصة إذا خشي أن تضيع منه المرأة التي إختارها و تيقن من إختياره.
    تماما .. هذا هو فالإستقرار أولا و قبل كل شيء في الشخص
     
    الأزرق الملكي, بشرى ملاك و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    rycerz, ‏12 جوان 2017
    #13
  14. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    رأي صواب في المضمون بما أن يتماشى حسب الظروف المادية

    حقيقة أن أغلب الأزواج اليوم يعيشون السنوات الأولى عند الأهل أو يتوجهون للكراء لكن العلاقة الزوجية في حد ذاتها

    قد تستمر في هذه الظروف أوقد لا تستمر وهذا يعتمد على تحدي الطرفين وصبرهم في تخطي أزمة السكن أو المشاكل المحاطة بهم

    في كل الأحوال الزواج السعيد يشمل القناعة وحب الطرف الآخر وليس بالإستقرار لكن البيت المنفرد هو زيادة الخير خيرين

    تسلمي
     
    بشرى ملاك و أسينات معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏13 جوان 2017
    #14
  15. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    مرحبا أخي الكريم

    حلول ممتازة لمن يمتلك البعض من الرزق فيستثمره في السكن لا تنسى أيضا منازل الحاويات ههههه تقضي على الأزمة :ROFLMAO:

    فكرتني في واحد يحكيلي على بنتو تسكن في الفوضوي قالي دخلو باه يسرقو دراها مالقاوا حتى شيء يتسرق لقاو غير

    كسرة و اللبن كلاوها و خلاولها ورقة مكتوب فيها كسرة تاعك صابحة يحكيلي و أنا ميت بالضحك:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO: هذه من إحدى فوائد البيوت

    الفوضوية لكن أنت وزهرك كون تفيق الدولة تريب مباشرة جا يسعى ودر تسعى . المهم توجد حلول عديدة العبد فقط     يتفنن في التقشف

    حتى هناك من يعمل في وظيفيتين كي يوفر ثمن الإيجار ويبفى مفهوم السعادة الزوجية لا يرتبط بالماديات بقدر

    ما يرتبط بالمعنويات والتي هي الراحة النفسية للزوجين بغض النظر أين يقيمون .

    تسلم
     
    بشرى ملاك, لؤلؤة قسنطينة و rycerz معجبون بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏13 جوان 2017
    #15
  16. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُتميز ::

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    مشكلة العصر
    انا بالنسبة لي والله ماشرطت السكن وحدي هو لي طلب هاد شي وعرضت عليه نسكنو مع اهله حتى يعطونا سكن رفض وقالي نكري مهما كان غالي ونسكن وحدي ونعيش الاز وندير في داري كيما نبغي هي صح مليحة كي يكون عندك كيانك باسكو السكن مع الاهل فيه مشاكل كبيرة بزاف كاين صوالح ماتشوفوهاش نتوما رجال ويصرو فقط كي يكون الراجل برا كي تحكيله الزوجة ما يامنهاش يقولها ما وخواتاتي مايديروش هاك وتكتر المشاكل وصدقني مهما كانت ام الزوج مليحة تكون عندها واحد الغيرة على ولدها تكره الكنة وديرلها المشاكل وتسمعها الكلام وامام ولدها تعاملها مليح فهم انت....
    الاحسن البعد وقاع البعد ومايخلوكش الاز تاكد.... الله يهديهم
     
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    بشرى ملاك, ‏13 جوان 2017
    #16
  17. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
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    السلام عليكم

    مرحبا أختي بشرى

    نعم هناك نوع من الرجل ينظرون إلى البعيد لهذا يتجنبون الوقوع في المشاكل من الأول ويفعلون المستحيل للإستقرار وحدهم

    هو شيء جيد بما أن يخدم الجميع لكنه يعتمد على دخل الفرد و ميزانيته لأن من غير معقول ان يخدم الزوج من أجل الكراء

    ويعيش في المزيرية على الأقل يكون راتبه مقبول أو زوجته عاملة تعينه على المصاريف حتى الزوجة هي تريد مطبخ لوحدها

    كي تطهو براحة وتضع ديكور للغرف حسب ذوقها وتجد حرية مع زوجها يعني بكل صراحة البيت المنفرد ليس هو السعادة لكنه

    يجنب الكثير من المتاعب في غنى عنها المهم الهناء هو كل شيء .

    تسلمي
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    الأزرق الملكي, ‏13 جوان 2017
    #17
  18. sanaya

    sanaya :: عضو فعّال ::

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    الجزائر
    وبالرغم من أن السؤوال وجه لآدم إلا أني أريد تقديم نصيحتين للشباب:
    *أولا اعمل لمستقبلك منذ أن تنخرط في ميدان العمل لا تنتظر ألى أن تخطب و تفكر في البيت و تجهيزاته مادمت قد بدأت العمل مهما كان سنك صغيرا لا تبذر أموالك في السهرات و الحطات شويا بشويا لم دراهم حتى تقدر تشري أرض للبناء مثلا
    فأنا أعرف شابا في 23 من عمره انخرط في العمل قبل ثلاث سنوات براتب عادي وطلبت أمه منه أن يسلم لها راتبه فتخبئه لئلا يبذره
    وتخيلوا اشترى سيارتين و اشترت له أمه ذهب الصداق لزوجته المستقبلية من دون أن يعلم بذلك ببساطة كل هذا لأنه لم يبذر نقوده
    فأحيانا يكون المال الموجود ويغيب حسن التسيير فنجد الشاب يقع ضحية سوء التسيير
    *النصيحة الثانية:
    أقدم هذه النصيحة بناءا على قصة واقعية وهي اشتري الجيد والنفيس ولكن بسعر معقول فهنالك شباب يشترون معاطف و ألبسة بأسعار خيالية وممكن كل شهر ولا زوج يبدل الستايل وبعد ذلك يقول لم أوفق لتأمين حياتي المستقبلية
    لذلك كن عقلانيا في تصريفك لأموالك
    والسلام عليكم
    و صح سحوركم
     
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    sanaya, ‏14 جوان 2017
    #18
  19. الأزرق الملكي

    الأزرق الملكي
    :: مرشح للإشراف ::
    منتدى بـوح الـقلم الحـر     طاقم المرشحين للإشراف

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    السلام عليكم

    شكرا على النصائح الواقعية أختي سنايا

    حقيقة الكثير من الشباب يعملون من أجل الألبسة و المأكولات و التبغ بجميع أنواعه خلاف عن قضاء العطل الموسمية

    وبعد سنوات يجد نفسه كأنه لم يعمل وهذا السوء في التسيير راجع إلى عدم النضج الكامل لتحمل المسؤلية

    فمن لايقرا لزمان عقوبة من صغروا يضيع سنواته في الرياح لأن بعدما يكبر يعجز عن توفير مستلزمات الزواج

    أما من يعمل من أجل الزواج سيجد طرق لتوفير الأموال التي تمكنه من التقدم في حياته المستقبلية

    بالنسبة للبيت كما قلتي هو جزء من أسباب السعادة أما السعادة فهي تأتي من طريقة تعايش الزوجين في حد ذاتهم لأن عندما يحصل

    التوافق كل شيء يهون حتى أكبر المشاكل وإن وقعت يمكن حلها بلطف و عقل أما الشيء المهم لكسب راحة هي التنازلات بينهم .

    بارك الله فيك
     
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    الأزرق الملكي, ‏14 جوان 2017
    #19
  20. بقايا إنسان

    بقايا إنسان :: عضو شرفي ::

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    سلام الله على اخينا الكريم وبعد:كلمة استقرار غير ثابتة بحدها لانها تأتي بعد تقلبات او توتر والا فلا معنى لها فمن تحدث عن امور الزواج وهو اعزب نقل عن غيره واجتهد في تفكيره ويبقى دوما بعيدا عن الواقع ومن عاش مع زوجته في بيت واحد فهذا لا يعني الاستقرار بل بداية لرتين قاتل ان خرج الزوج ينبغي عليه ان لا يطيل في الخارج وان بقي بجوار اهله يقهره الملل وان كسرا الملل بحيثهما مع بعض فسيصبح الكلام قديما ولا جديد في حياتهما فيرجع من جديد الى الملل وان رزقا باولاد فستكون المشاكل في الاولاد او سببها فلذة الاكباد خلاصة القول:وهذا رأي شخصية:الحياة الزوجية كسفينة في بحر الحياة الاأبدية تداعبها الامواج تارة وتشق عباب البحر تارة اخرة فتختفي بين الامواج حتى تبدو انها غرقت وتطفو مرة اخرى حتى يقال عنها نجت الى ان تصل الى الشاطئ وهنا يكبر الزوجان مع الاولا وتأتي مرحلة جديد .الحياة لا تكون بسعادة ابدية ولا بتعاسة سرمدية الحياة تقلبات على الفطن ان يتحملها كيفما كانت والا غرقة سفينة مشروعه
    تقبل مروري المتواضع اخي الكريم
     
    الأزرق الملكي معجب بهذا.
    بقايا إنسان, ‏7 جويلية 2017
    #20
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