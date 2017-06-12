هل الإستقرار يساوي السعادة الزوجية

السلام عليكم أهل اللمة ..

و تحية لك الأخ الأزرق الملكي

كما عهدناك دوما .. مواضيعك في الظاهر ملفتة و في الباطن هي جد مهمة و تخاطب الواقع بكل موضوعية

إقتباس لمشاركة الأزرق الملكي: - سؤال لآدم ماهو الحل الأنسب لك للخروج من هذا العائق ؟ إضغط للتوسيع...

بما أن كل واحد و حالته فإن هناك العديد من الحلول المناسبة .. و بهذا الخصوص يمكن ذكر بعض الوقائع:

- أربعة إخوة إشتروا معا قطعة أرض في منطقة سعر العقار بها معقول هذه المنطقة تتوفر على التجهيزات الضرورية (ماء كهرباء مؤسسات تعليمية نقل .. إلخ) .. و قاموا ببناء مسكن بطابقين على شكل عمارة (مدخل مشترك لكن كل واحد في شقة خاصة) ، و هكذا بالتقشف في عملية البناء و بإقتسام تكاليف الأرض و البناء تمكنوا من حل المشكلة

- البعض يشتري محلا في العمارات (في حالته الخام و في مكان ليس تجاري أبدا يمكن إيجاد محل بسعر أقل من 100 مليون) بعدها يقوم بتهيئة بسيطة و متقشفة ليصبح ستوديو صالحا للسكن (طبعا هذا حل مؤقت).

- البعض و جد الحل في الفوضوي .. و لو أنني أتحفظ على هذا الحل إلا إذا كان الحي به حد من الإحترام و الجوار المقبول

- أعرف أشخاص يعملون في الوظيفة قاموا بتحويل أماكن عملهم إلى جهات أخرى فيها أسعار الإيجار أرخص

إقتباس لمشاركة يونس قاسم: رأيي الشخصي افضل حل هو السكن مع الاهل الى ان يفرج الله عليه و يكون بقدرته شراء منزل اخر إضغط للتوسيع...

نعم هذا أفضل الحلول في حال إذا كان بيت الأهل يسع ذلك .. فالكثيرين يبقون في حدود سنتين إلى خمسة سنوات لدى البيت العائلي ثم يخرجون ، من جهة حتى تعتاد الزوجة على الحياة الزوجية في أحضان عائلة تتعلّم منها زيادة على ما لديها من رصيد و الزوج يتمرن على المسؤولية، و من جهة أخرى في تلك المرحلة يمكن للزوجين توفير بعض المال و الإستعداد لحيازة سكن خاص بهما و ذلك نتيجة التكافل مع العائلة في المصاريف.

إقتباس لمشاركة يونس قاسم: الزوجة العاملة ممكن حل عند البعض لكن الكثير يرفض ان تخرج زوجته للعمل و يرى ان مكانها المعزز و المكرم لها هو البيت إضغط للتوسيع...

نعم هذه النقطة في وقتنا أصبحت نسبية بشكل واضح و معترف به فعليا

إقتباس لمشاركة يونس قاسم: اما انتظار ان تحصل على سكن خاص ممكن يطول و يؤخر سن الزواج إضغط للتوسيع...

رأيي أن الواحد لما لا يجد السكن يمكن أن يتريث (إذا إضطر لذلك) حتى سن 30 أو 32 سنة ثم يتزوج حتى و إن لم يملك سكنا ، أقصد عليه حينها بالكراء و المكابدة حتى يحل الفرج، خاصة إذا خشي أن تضيع منه المرأة التي إختارها و تيقن من إختياره.

إقتباس لمشاركة لؤلؤة قسنطينة: لكن لا يمكنني أن أختار السكن مقابل التخلي عن زوج تقي صالح يستحق أن يكون شريك حياتي ........

..... فالزوج المستقبلي هو من يمثل لي الاستقرار وليس المكان الذي سأعيش فيه إضغط للتوسيع...