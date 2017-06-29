البقرة السوداء و مثقفوا قريتي

ملاحظة كتبت توأما لهذا الموضوع في منتدى آخرلكن لهدف آخرالسلام عليكملازلت اتذكر أيام الصبى حينما كنت أذهب إلى البادية عند عميأيام الربيع المزهر و الوديان العذبة لكن للأسف تغيرت البادية و ذهب خضرتها و جفت وديانها و كأنها أقيمت عليها تجارب نوويةفاليوم أصبحت قاحلة و الزوابع الرملية لا تكاد تنقطعما رايح تصدقوني ليش تغير الحالليس بسبب الإحتباس الحراري المزعوم بل بسبب قساوة القلوب فقلب جدي كان أحن القلوب فحنت عليهم الأرض و جادتأما أحفاده فقلوبهم قاسية فقست عليهم الأرض و يبست و جفت الوديان جفاف مشاعرهم للأسفـــــــــــــــــــــــــــــــــــارجع إلى موضوعي في إحدى المرات ذهبت إليهم فقال لي ابن عمي إحترس من البقرة السوداء فهي تنطح كل من إقترب منهافوضعت وصيته في رأسي كي لا أتعرض للنطحةفدخلت الإسطبل و لم أجد تلك البقرة السوداء التي أوصانيها إبن عمي فبدأت ألعب و ألهوو في غفلة مني إقتربت من إحدى البقرات فأخذت نصيبي بنطحة كدت أموت لولا أن الله سلم و احتميت في إحدى زوايا الإسطبلوسط الخردةو بدأت أصرخ حتى جاءني عمي و أولاده و أنقذونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بينما أنا أجمع أنفاسي من هلعي قال لي أبن عميألم أوصيك أن تحترز من البقرة السوداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسكت لبرهة و قلت له أين البقرة السوداء لم تكن هناك بقرة سوداء في الإسطبلفضحك و أشار إلى بقرة و الله كانت بيضاءفاحترت يا أخي هته بقرة بيضاء ألا ترى هل أنت أعمىفقهقهة و قال لي أنت أعمى ألا ترى أن في البقرة رقعة سوداء إذن هي سوداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيااااااااا أحمق هي بيضاء توجد عليها نقطة سوداء فالغالب هو البياض إذن هي بيضاءلكن أبن عمي أصر أنها سوداء لأن عليها نقطة سوداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمهم بيضاء او سوداء الأهم أني أخذت نطحة بسبب غباء إبن عمي ههههههههههههههههههـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقد كتبت هذا الموضوع في إحدى المرات في أحد المنتدياتلعلي أجد من يفرق بين البقرة البيضاء و السوداءفسألني أحدهم ما العلاقة بينك بين البقرة السوداءفتبسمت من غبائه و سكتلكن إختلجتني الكثير من الإجابات لذالك المثقفببساطة لأن مثقف القوم لم يقرأ موضوعي بل ظن نفسه يمتلك الحاسة السادسة عشرلأن السادسة لوحدها لا تكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحبتي في رمضان الفائت تقدم أحد البراعم ليؤمنا في صلاة التراويحبصراحة كان صوته أفضل بكثير من الإمامالمسكين إنهالت عليه كل الانتقاداتأحدهم يقول هو لم يبللغ بعد و الآخر يقولقراءته سريعةحتى أإن مثقفهم قال أن الصبي صوت يشبه صوت المرأة و هو يفتننيههههههههههههههههههههههههههههو الله شر البلية ما يظحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثقفوا قريتي نسوا أن الصبي أفضل منهم لأنه يقترب من ختم القرآنو نسوا أن له مستقبل زاهر لو وجد العناية المستحقةمثقفوا قريتي نسوا ان للصبي مواهب في الحفظمثقفوا القرية نسوا ان الصبي قد يكون مثالا لبقية الشباب ليقتدوا بهنسوا ان حاله أفضل بكثير او بالأأحرى حالته تعتبر من النوادر مقارنة بأقرنائهمثقفوا قريتي نسوا انهم هم في الأأصل في الصلاة لا يخشعونسواء صلى بهم ذالك الصبي ام صلى بهم الشيخ بندر بليلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكن للأسف مثقفوا قريتي كحال ابن عمي الغبيلا يرون من الأشياء إلا ما هو أسودكسواد سرائرهم و قلوبهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأسف طبع بعض الناس هو وضع الأشواك في طريق الناجحينو منه فالبقرة اللي اسفل أكييييييييييييييييدبقرة سوداء