البقرة السوداء و مثقفوا قريتي

ملاحظة كتبت توأما لهذا الموضوع في منتدى آخر لكن لهدف آخر السلام عليكم لازلت اتذكر أيام الصبى حينما كنت أذهب إلى البادية عند عمي أيام الربيع المزهر و الوديان العذبة لكن للأسف تغيرت البادية و ذهب خضرتها و جفت وديانها و كأنها أقيمت عليها تجارب نووية فاليوم أصبحت قاحلة و الزوابع الرملية لا تكاد تنقطع ما رايح تصدقوني ليش تغير الحال ليس بسبب الإحتباس الحراري المزعوم بل بسبب قساوة القلوب فقلب جدي كان أحن القلوب فحنت عليهم الأرض و جادت أما أحفاده فقلوبهم قاسية فقست عليهم الأرض و يبست و جفت الوديان جفاف مشاعرهم للأسف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ارجع إلى موضوعي في إحدى المرات ذهبت إليهم فقال لي ابن عمي إحترس من البقرة السوداء فهي تنطح كل من إقترب منها فوضعت وصيته في رأسي كي لا أتعرض للنطحة فدخلت الإسطبل و لم أجد تلك البقرة السوداء التي أوصانيها إبن عمي فبدأت ألعب و ألهو و في غفلة مني إقتربت من إحدى البقرات فأخذت نصيبي بنطحة كدت أموت لولا أن الله سلم و احتميت في إحدى زوايا الإسطبل وسط الخردة و بدأت أصرخ حتى جاءني عمي و أولاده و أنقذوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و بينما أنا أجمع أنفاسي من هلعي قال لي أبن عمي ألم أوصيك أن تحترز من البقرة السوداء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سكت لبرهة و قلت له أين البقرة السوداء لم تكن هناك بقرة سوداء في الإسطبل فضحك و أشار إلى بقرة و الله كانت بيضاء فاحترت يا أخي هته بقرة بيضاء ألا ترى هل أنت أعمى فقهقهة و قال لي أنت أعمى ألا ترى أن في البقرة رقعة سوداء إذن هي سوداء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يااااااااا أحمق هي بيضاء توجد عليها نقطة سوداء فالغالب هو البياض إذن هي بيضاء لكن أبن عمي أصر أنها سوداء لأن عليها نقطة سوداء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المهم بيضاء او سوداء الأهم أني أخذت نطحة بسبب غباء إبن عمي هههههههههههههههههه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لقد كتبت هذا الموضوع في إحدى المرات في أحد المنتديات لعلي أجد من يفرق بين البقرة البيضاء و السوداء فسألني أحدهم ما العلاقة بينك بين البقرة السوداء فتبسمت من غبائه و سكت لكن إختلجتني الكثير من الإجابات لذالك المثقف ببساطة لأن مثقف القوم لم يقرأ موضوعي بل ظن نفسه يمتلك الحاسة السادسة عشر لأن السادسة لوحدها لا تكفي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحبتي في رمضان الفائت تقدم أحد البراعم ليؤمنا في صلاة التراويح بصراحة كان صوته أفضل بكثير من الإمام المسكين إنهالت عليه كل الانتقادات أحدهم يقول هو لم يبللغ بعد و الآخر يقول قراءته سريعة حتى أإن مثقفهم قال أن الصبي صوت يشبه صوت المرأة و هو يفتنني هههههههههههههههههههههههههههه و الله شر البلية ما يظحك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مثقفوا قريتي نسوا أن الصبي أفضل منهم لأنه يقترب من ختم القرآن و نسوا أن له مستقبل زاهر لو وجد العناية المستحقة مثقفوا قريتي نسوا ان للصبي مواهب في الحفظ مثقفوا القرية نسوا ان الصبي قد يكون مثالا لبقية الشباب ليقتدوا به نسوا ان حاله أفضل بكثير او بالأأحرى حالته تعتبر من النوادر مقارنة بأقرنائه مثقفوا قريتي نسوا انهم هم في الأأصل في الصلاة لا يخشعون سواء صلى بهم ذالك الصبي ام صلى بهم الشيخ بندر بليلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لكن للأسف مثقفوا قريتي كحال ابن عمي الغبي لا يرون من الأشياء إلا ما هو أسود كسواد سرائرهم و قلوبهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للأسف طبع بعض الناس هو وضع الأشواك في طريق الناجحين و منه فالبقرة اللي اسفل أكييييييييييييييييد بقرة سوداء