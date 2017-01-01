ياصاحبي وعلاه ....؟

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة hakim story, ‏9 جويلية 2017.

  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    بسم الله والصلاة على رسول الله
    السلام عليكم خاوتي اهل اللمة الجزائرية الكرام
    عندي مدة ما فرغتش قلبي اليوم حبيت نفرغ شويا من شي وجعني قد السماء
    اليوم صباحا خرجت من دارنا باش نفوت على المسبح النصف الاولمبي عندنا هنا في البلاد بغرض نسقسي على
    الاشتراك والمسبح هذا يعني مجاور لمركز اعادة التربية او بالاحرى السجن الموجود في المدينة نتاعنا
    وهناك كانت لمة كبيرة يعني فهمت من خلال السيارات اللي داخلة وخارجة انو يوم الزيارات نتاع المساجين
    ياسيدي رحت لقيت المسبح مغلق دهميت الحانوت نتاع وليد عمي شريت شويا خبز وصوالح للدار وعاودت رجعت
    المهم وانا فايت على الناس حبستني مرا ووليدها الصغير المراة تكون وحد 60 سنة والطفيل وحد 14 سنة هكاك
    فتت عليهم وشفتها قاعدة تحدق فيا وفهمت انو تحوس على حاجة مي حشمت نحكي معاها حتى اقتربت ليها نطق الطفل الصغير قالي
    خويا اعطيلي شويا خبز ومن بعدها الام كذالك قالت نفس الشي {غي شويا خبز }
    رحت ليها ديتلها الخبز قتلها ميمتي هاكي واش تحتاجي نحت الطرف نتاع الخبز وقاتلي صحيت
    انا من هذا المشهد كاامل ماغاضتنيش لا الخبز لا طلب الخبز الشي اللي غاضني هو هذاك السيد اللي قاعد في الحبس وامو
    المسكينة تحت الشمس قاعدة تستنى في فرصة الزيارة نتاعو
    والله والله ثلاثا لوكان يشوف الوجه نتاع يماه وهي قاعدة تحت الشمس تستنى فيه وهي جيعانة عطشانة
    وهو تحت ظل السجن ماعلابالوش بالاك بيها علاه ا صاحبي وعلاه دمر في حياتك وحياة ناسك ممكن بجريمة
    ممكن بجنحة ممكن انت بريء هذاك بينك وبين ربك لكن نحكي على فئة من الناس اللي راهم في السجن بسبب التهور
    بسبب الضعف علاه حتى تخلي ناسك واهلك يتحيرو عليك داخل السجن
    بالاك يماك قلبها محروق عليك كل يوم تقول وليدي بالاك راهو شاهي ماكلة يدي بالاك وليد نفحتلو في الطعام والمسفوف
    بالاك يماك حاباتك تجيبلها حاجة تفرحها بيها مي انت مافرحتهاش حتى بشوفتك
    بالاك انت في سجن بعيد على داركم وشفتهم كاينين حتى من ولايات بعيدة جايين غير على جال زوج دقايق هذوك
    والله حراام مكانش قد اهلك الواحد راهو يروح للجامعة ساعات ولا يروح يحوس ويماه وخاوتو يتحيرو عليه فمابالك مع المساجين والمجرمين
    علاه تورط في روحك على جال ربح سريع او شهوة انتقام تخلي جزء من حياتك يروح
    كاين شي ناس راهي تندم على اسبوع راح من حياتها في لعب فمابالك انت اللي محكوم عليك بعامين او اكثر
    علاه ا خويا علاه ربي يفرج على كل مسجون بريء وربي يهدي كل مسجون غلط بدون عمد بالاك شهوة داتو بالاك غضب وصلو
    لكن ديما ديما الضحية ماهوش المسجون لكن الضحية هوما اهلو واحبابو اللي كل يوم يتحرقو عليه
    وحد النهار ثاني في النهارات اللي كانت جداتي مريضة وكانت في الاستعجالات رحت ليها نشوفها حتى نصيب شرطة السجن
    في الاستعجالات ونشوف هذاك الانسان نتيج بابا في العمر دايريلو الصروم مريض في فراش المرض غبنة السجن وزيدلها غبة المرض
    ياخويا لوكان اهلك دايرين بيك احسن من هذوك الشرطة اللي ماشي خايفين على مرضك ولا خايفين يخسروك وتموت مي خافين على هروبك وهذي واش تسوى ياخويا في حياة البنادم كبيرة كبيرة اخويا وتجرح سلام.

     
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    hakim story, ‏9 جويلية 2017
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    صحيت خويا بصح شكون يسمع راه واحد الوقت رانا فيه والجيل هذا لقاو الراحه والماكله والشراب في ديارهم وفالحباس رايحين يطيرو
    قلوبهم حجر يهلك روحو و يهلك عايلتو معاه
    وانا لي نحير فيهم الناس لي كبار فالعمر سبحان الله يتعجب الواحد واش كاين في راسو عقل ولا مانعرف
    ربي يهدي ما خلق
     
    حلم كبير, missing heart و hakim story معجبون بهذا.
    يزيد 05, ‏9 جويلية 2017
    #2
  3. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    اهلا بيك خويا هيالله لا يبلي مومن بالحبس لكن اغلب المساجين ماهمش يشوفو حالة العائلات نتاوعهم
    يعني ام في سن كبيرة نورمالمون تحت الكليماتيزور مي هي تحت الشمس تستنى باش تشوف
    وليدها وتفرح بشوفتووهو بالاك ماعلابالوش اصلا لكن ممكن هته الرسائل تخلي البعض منهم يفيق
    على روحو ويرجع للطريق لانو صعيبة بزااف تقيس البنادم في عايلتو ممكن هو ما يحسش كي يتهان في السجن لكن لما يتهان العايلة نتاعو
    في الانتظار وقدام السجون ثم يعرف حق ربي وين شكرا خويا يزيد
     
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    hakim story, ‏9 جويلية 2017
    #3
  4. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    صحيح اخي كما قلت الانسان لازم دايما يعيد ويعيد الكلام فهكذا حالات راك ذكرت حاله تنفطر لها القلوب لعلهم يقراو ويتعضو منها وتكون سبب فهدايتهم
    ربي يبارك فيك
     
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    يزيد 05, ‏9 جويلية 2017
    #4
  5. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

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    الغلطة دقيقة والندامة اعوام .. المشكل انو الواحد كي يكون في طريق ماشي مليحة ما يديرش في بالو انو الوالدين يتقاسو اكثر من نتائج الطريق لي نمشيو عليها
    و هي اصلا لي دير عفسة توصلو للحبس وما يخممش في والديه ما راحش يخمم في امو كي تكون في موقف كيما لي حكيت عليها ..
     
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    prince of love, ‏9 جويلية 2017
    #5
  6. hakim story

    hakim story
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    ايه ياخويا كلامك كبير كبير الغلطة دقيقة والندامة اعوام
    والله مشهد تشمئز ليه كل القلوب الحية الام نتاعك تقبل تربيك معوق لعشرين سنة وما تقبلش تشوفك في الحبس نهارين
    لانو صعيب يشيرولها الناس بالاصابع ويقولوها وليدها محابسي وهذي واش تسوى ربي يهديهم ان شااء الله ويرجعو للطريق المستقيم
     
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    hakim story, ‏9 جويلية 2017
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    ربي يحفظك حبيبي حكيييم
    واش نقول كلش اللي في القلب قلته
    ليش هاذ العجلة و الاستعجال في أخذ قرارات إرتجالية نهايتها سجن
    و مأسات للأهل
    نعرف واحد في قريتنا كنت نلقاه دايما مخمور
    مشكلته لما يسكر يتشاجر مع الناس و كل ما كان يلقاني يوصيني بأولاده
    و يقول لي رحمة على والديك كاش ما يصرالي تهلا في اولادي
    المهم ذات يوم سكر و كان في السيارة وقع خلاف بينه و بين صاحب دراجة نارية
    و في حالة سكر راح يطارد فيه و ضربه بالسيارة و قتله
    حكموه و راه في السجن و تارك زوجة صغيرة و أولاد ضعاف و الله مصفارين
    تحس أنه من الداخل مدمرين و ما همش عايشين

    لا إله إلا الله
    الله يهدي شبابنا
    بارك الله فيك حبيبي حكيييم
     
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    الامين محمد, ‏9 جويلية 2017
    #7
  8. hakim story

    hakim story
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    اهلا بيك خويا محمد
    والله عدد السيارات اللي كانت مركونة يعلم بيه ربي
    واغلب مقاعد السيارات كانت ممتلئة يعني يدل على تعلق الناس هذو بهذا السجين
    وحابين يشوفوه لكن هيهيات يشوفو هذا المنظر في الحقيقة كنت حبيت عوض انو نجيب لهذو الناس اطباء نفسنيين
    او معلمين او او روح صورلهم حالة الناس برا وهوما يستناو في هذيك الزيارة البسيطة
    وخليهم يتفرجو راحين يعرفو قيمة وجودهم مع اهاليهم
    ربي يفرج على كل مسجون ويهديهم ان شااء الله
     
    hakim story, ‏9 جويلية 2017
    #8
  9. لاريمان

    لاريمان
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    سبحان الله اليوم صرالي تقريبا نفس المشهد
    احنا عندنا رايحين يحاكموهم واهاليهم مقابلين المحكمة
    والله يغيضو منرف لراهم حاسين باهاليهم ومعاناتهم ولالا ربي يفرج عليهم
     
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    لاريمان, ‏9 جويلية 2017
    #9
  10. أم ياسمينdz

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الوالدين صعاب بزاف
    وكي يديرولهم ولادهم هك يتقاسو وينضرو بزاف
    سورتو لي يهلك في روحو بيدو
    تخيلت موقف هاذ المرا مسكينة ربي يكون في عونها
    جارتنا تاني ابنها تهور وباع السموم هاذيك حكمو عليه بعشر سنين والديه عادو يهبطو راسهم كي يمشيو قدام الناس كان لاباس بيه الشيطان غواه ربي يهديهم ويكون في عون كل مومن .
    (البارح وصلت وين البلاكة تاع عين وسارة ايا قلت خويا حكيم يعود هنا خخخخ )
    تقبل مروري
     
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    أم ياسمينdz, ‏9 جويلية 2017
    #10
  11. hakim story

    hakim story
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    اهلا بيك ختي لاريمان والله المشاهد حقيقة مؤلمة
    ممكن مايغيضكش المحابسي لكن يغيضوك اهل هذا الانسان
    والسؤال اسكو هذا الانسان شايف هذي المعاناة ولا راهو يحسب اهلو غي يوصلو يدخلو
    يشوفوه وقيلا عند بالو يماه غي يحكمها الليل ترقد
    او زوجتو او انسان يحبو ماهوش مهني عليه مع ممكن بعض الوحوش البشرية ربي يهدي ما خلق ...
     
    hakim story, ‏9 جويلية 2017
    #11
  12. hakim story

    hakim story
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    شفتي يااختي التهور واش يدير ضركا عشر سنين راحو من حياتو علاه حتى يوصل روحو واهلو
    كيفاش رايحين يعيشو خلال هذي المدة كااملة وكيفاش الناس رايحين يعاشروهم
    اسئلة جد صعبة اسكو رايح يطرحها هذا البنادم ربي يهدي ويحمي الشباب اجمعين
    {جيتي لوسارة ولا غي البلاكة نتاع وسارة 100 كلم ههه الا جيتي هاراكي لازم تعتاذري بيسك ماخبرتيناش باش نستقبلوك
    واذا بعيدة نتمناو تزورينا قريبا... ربي يهنيك }
     
    أم ياسمينdz معجب بهذا.
    hakim story, ‏9 جويلية 2017
    #12
  13. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    و الله يا خويا حكيم ق يقضيك الحال كي تشوف ناس كبار و صقار و شيوخ و عزايج يستناو تحت السمش تاع القايلة هذي
    و الصهد و سيدي عبيد الله و السيد عاملها و متكسل في الحبس
    لا اله الا الله
    و الله نحير .. هذاك المظلوم الله يفرج عليه
    رانا نهدرو على الناس الي طايبين في الاحباس
    يدخل عام و يخرج عام
    هذاك الي ما خافش ربي في والديه و خاوتو و بهدلهم مع القواشي
    الله لا تربحهم هذو الي يخرجو والديهم في القوايل و يبهدلوهم بالوقفة عند الاحباس
    و الله يطلق سراح كل مظلوم و يغر لكل مخطئ...
    شكرا خويا حكيم على الموضوع
     
    hakim story معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏9 جويلية 2017
    #13
  14. hakim story

    hakim story
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    اهلا خويي صلاح راك شفت بالاك رحت السجن نتاع سونميزو ذوبالاك شفت السجن نتاعنا
    والله يالكرارس دايرين رايهم هذي عايلة تدخل هذي عايلة تخرج
    شيخ كبير يستنى عزوج مسكينة نستنى
    والسيد مسطالي ولا علبالو على الاقل يشوف في ماليه
    اللي قلوبهم محروقة على جالو وهو لاهم يحزنون
    ربي يهدي كل محابسي ويرجعو لطريق الحق ..
     
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    hakim story, ‏9 جويلية 2017
    #14
  15. **laila**

    **laila** :: عضو فعّال ::

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    الله يهدي الاولاد ويبعد عليهم رفقاء السوء
     
    **laila**, ‏11 جويلية 2017
    #15
  16. hakim story

    hakim story
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    آمين ويبعد عليهم الغضب وقلة الوعي ويبصرهم بالعلم النافع
    ويفرج على كل مظلوم ..
     
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    hakim story, ‏11 جويلية 2017
    #16
  17. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    والله يا حكيم قد ما نحكي قليل فالموضوع هذا لكن نفول شي واحد
    الدولة من حقها تعاقب اللي غلط سينو بلادنا تولي فوضى لكن راهم يعاقبو فأهاليهم لما المسجون هو من العاصمة ويدو فيه الاغواط شكون يتعذب ذيك الام اللي تبات تمشي فالكار ويا عالم ترجع لدارها والا ما ترجعش تقولو ساهلة ما تروحش اواه لالا الام هذي ذاك المسجون وليدها قلبها يتقطع عليه لما تشوف بلاصتو فالدار فارغة رمضان هو غايب والعيد ولما تمرض تخاف تموت وما تشوفش وليدها من يومين توفات وحدة نعرفوها زوج ولادها وراجلها فالحبس حاولو يجيبو تصريح باه راجلها يخلوه يجي للجنازة لكن المحكمة رفضت وهي كانت ايام تبكي على وليدها واحد الصغير فيهم راه محبوس وماتت مشتاقة وجه ولادها وراجلها وبقات بنتها الوحيدة وحدها خاوتها وباباها فالحبس وامها ماتت هذي لازم يخمم فيها اي واحد يجي يظابز ويغلط اللي يروح للمخدرات اللي يسرق راح هو بيديه يعاقب اهلو ويمرمدهم
    يا حسراه اللي حكيتو كلو صح وراني شفتو بعيني وماين امور أسوأ
    ربي يطلق سراحهم ويهديهم ويكون مع الامهات ربي معاهم
     
    ليليا مرام, ‏12 جويلية 2017
    #17
  18. hakim story

    hakim story
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    اهلا ختي ليليا والله قطعتيلي قلبي مع هذي العشوة
    الدولة من حقها تعاقب كيما قلتي لكن المساجين يحسبو انهم يتعاقبو وحدهم في حين انو الاهل كذالك يتعاقبو ربي يفرج على كل مظلوم ويهدي كل مسجون غلط
    .
     
    hakim story, ‏13 جويلية 2017
    #18
  19. ilina loulou

    ilina loulou :: عضو مُشارك ::

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    skikda
    صراحة خويا نهنيك من قلبي على خاطر راك حكيت على موضوع حساس بزاف و ناس قليلة تفهمو ولاتهدر عليه المهم الدولة راهي تقوم بالواجب تاعها لي يغلط لازم يسلك و كيما قلت نتا لوكان جا يشوف يماه ولا عايلتو كيفاه راهم مايديرش عمايلو هادوك مي الله غالب ماهوش يشوف و كاين عباد مالغري علابالهم مي يديرو الصوالح هادوك و الله تحير واش تهدر و واش تخلي فالدنيا هادي و كيما علابالنا كامل الوالدين حاجة ماتعوضهم و لي يروح صعيبة باه يعاود يولي المهم ربي يهدينا كامل علابالنا صح بلي الانسان ماشي كامل فيه غلطات و تاني لازم يغلط باه يتعلم مي غلطة من غلطة تفرق و حط عقلك في راسك تعرف خلاصك .. ليسونسيال انا مانطولش بزاف فالهدرة هادي هيا بلادنا و هادو هوما الشعب تاعنا و هادي هيا العقليا لي راهي عاجباتهم زعما مي ماهيش تخرج فيهم لوالو مالغري واش تهدر و واش ادير كل شي في مهب الريح .. ربي يفرج عليهم و يرجعو لاهلهم نشالله و نزيد نقولك برااااااافو مرة خلاف على هاد السوجي لي صح رجع حاجة شايعة بزاااف و نتمنى مانكونش برك كاشما قلقتك و طولت بزاف فالهدرة على خاطر هادي اول مشاركة ليا بعد غياب
     
    ilina loulou, ‏30 جويلية 2017 على 14:37
    #19
  20. lahcine

    lahcine :: عضو منتسِب ::

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    والله غي صح
    نشوفهم مساكين يستنو غي باش يشوف كبدتهم
    وهم مايسواوش حتى تتثفل في وجوهم
    احنا مرحين وعند والدينا وهم محروق قلبهم علينا فما بالاك تكون في الحبس
    ومع أرازل القوم
    ربي يحفظك على الموضوع خويا لعزيز
     
    lahcine, ‏30 جويلية 2017 على 15:08
    #20

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