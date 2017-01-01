ياصاحبي وعلاه ....؟

بسم الله والصلاة على رسول الله

السلام عليكم خاوتي اهل اللمة الجزائرية الكرام

عندي مدة ما فرغتش قلبي اليوم حبيت نفرغ شويا من شي وجعني قد السماء

اليوم صباحا خرجت من دارنا باش نفوت على المسبح النصف الاولمبي عندنا هنا في البلاد بغرض نسقسي على

الاشتراك والمسبح هذا يعني مجاور لمركز اعادة التربية او بالاحرى السجن الموجود في المدينة نتاعنا

وهناك كانت لمة كبيرة يعني فهمت من خلال السيارات اللي داخلة وخارجة انو يوم الزيارات نتاع المساجين

ياسيدي رحت لقيت المسبح مغلق دهميت الحانوت نتاع وليد عمي شريت شويا خبز وصوالح للدار وعاودت رجعت

المهم وانا فايت على الناس حبستني مرا ووليدها الصغير المراة تكون وحد 60 سنة والطفيل وحد 14 سنة هكاك

فتت عليهم وشفتها قاعدة تحدق فيا وفهمت انو تحوس على حاجة مي حشمت نحكي معاها حتى اقتربت ليها نطق الطفل الصغير قالي

خويا اعطيلي شويا خبز ومن بعدها الام كذالك قالت نفس الشي {غي شويا خبز }

رحت ليها ديتلها الخبز قتلها ميمتي هاكي واش تحتاجي نحت الطرف نتاع الخبز وقاتلي صحيت

انا من هذا المشهد كاامل ماغاضتنيش لا الخبز لا طلب الخبز الشي اللي غاضني هو هذاك السيد اللي قاعد في الحبس وامو

المسكينة تحت الشمس قاعدة تستنى في فرصة الزيارة نتاعو

والله والله ثلاثا لوكان يشوف الوجه نتاع يماه وهي قاعدة تحت الشمس تستنى فيه وهي جيعانة عطشانة

وهو تحت ظل السجن ماعلابالوش بالاك بيها علاه ا صاحبي وعلاه دمر في حياتك وحياة ناسك ممكن بجريمة

ممكن بجنحة ممكن انت بريء هذاك بينك وبين ربك لكن نحكي على فئة من الناس اللي راهم في السجن بسبب التهور

بسبب الضعف علاه حتى تخلي ناسك واهلك يتحيرو عليك داخل السجن

بالاك يماك قلبها محروق عليك كل يوم تقول وليدي بالاك راهو شاهي ماكلة يدي بالاك وليد نفحتلو في الطعام والمسفوف

بالاك يماك حاباتك تجيبلها حاجة تفرحها بيها مي انت مافرحتهاش حتى بشوفتك

بالاك انت في سجن بعيد على داركم وشفتهم كاينين حتى من ولايات بعيدة جايين غير على جال زوج دقايق هذوك

والله حراام مكانش قد اهلك الواحد راهو يروح للجامعة ساعات ولا يروح يحوس ويماه وخاوتو يتحيرو عليه فمابالك مع المساجين والمجرمين

علاه تورط في روحك على جال ربح سريع او شهوة انتقام تخلي جزء من حياتك يروح

كاين شي ناس راهي تندم على اسبوع راح من حياتها في لعب فمابالك انت اللي محكوم عليك بعامين او اكثر

علاه ا خويا علاه ربي يفرج على كل مسجون بريء وربي يهدي كل مسجون غلط بدون عمد بالاك شهوة داتو بالاك غضب وصلو

لكن ديما ديما الضحية ماهوش المسجون لكن الضحية هوما اهلو واحبابو اللي كل يوم يتحرقو عليه

وحد النهار ثاني في النهارات اللي كانت جداتي مريضة وكانت في الاستعجالات رحت ليها نشوفها حتى نصيب شرطة السجن

في الاستعجالات ونشوف هذاك الانسان نتيج بابا في العمر دايريلو الصروم مريض في فراش المرض غبنة السجن وزيدلها غبة المرض

ياخويا لوكان اهلك دايرين بيك احسن من هذوك الشرطة اللي ماشي خايفين على مرضك ولا خايفين يخسروك وتموت مي خافين على هروبك وهذي واش تسوى ياخويا في حياة البنادم كبيرة كبيرة اخويا وتجرح سلام. ​