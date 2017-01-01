جٍحٍآ ۆلُحٍمآرٍ ....-_-

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة ماجدة لربها ساجدة, ‏10 جويلية 2017.

  1. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    سلام عليكم ورحمة الله
    [​IMG]
    واش راكم حبابي ان شاء الله تكونو بخير[​IMG]

    قالك واحد الخطرة هذا جحا حاب يشري حمار [​IMG]
    راح للسوق حبس عند واحد لحمار عجبو
    وقال للسيد لي يبيع لحمار بعد ماجاب ساعة وهو واقف معاه يهدرو على السومة
    "هذا واش عندي ياتبيعني لحمار يانروح على روحي" [​IMG]
    قبل السيد وباعولو لحمار راح جحى وهو يجر لحمار من وراه وهو يمشي
    شافوه زوج سراقين [​IMG][​IMG]
    وهوما زوج هاذو تفاهمو باه يسرقو لحمار
    تسلل واحد فيهم وفك لحبل من رقبة لحمار بلا مايحس جحا
    وربط رقبتو في بلاصة لحمار
    وسي جحا[​IMG] كل هذا الشي صاير من وراه وهو ماعلابالو بوالو
    مشى السراق من ورى جحا وصاحبو لاخر راح بالحمار
    وكان الناس يفوتو عليه ويتعجبو من داك المنظر ويضحكو [​IMG]عليه
    تعجب جحا وقاعد بقول في نفسو
    وقيلة تعجبهم وضحكهم يرجع الى اعجابهم[​IMG] بحماري
    كمل جحا طريقو وهو فرحان[​IMG]
    كي لحق لدارو شاف من وراه ولقى السيد والحبل في رقبتو
    قالو شكون نتا
    وقف السيد وقاعد يبكي[​IMG] "ياسيدي انا راجل جاهل زعفت العجوز upload_2017-7-11_0-37-26.gif (الام)
    ودعات علياوطلبت من ربي باه يمسخني ويرجعني حمار
    فستجاب ربي لدعوتها
    وكي شافني خويا لكبير هكا حب يتهنى مني
    وجابني للسوق
    واشريتني نتا بكرمك وبفضلك رجعت انسان"
    وقعد سراق يحب في يد [​IMG]جحا يبكي ويشكر فيه
    سي جحا صدق السراق وطلقو ونصحو باش يطيع ماماه ومايعصيهاش

    غدوة من داك راح جحا لسوق باه يشري حمار
    وشاف لحمار نفسو تاع ديك المرة [​IMG]
    قربلو جحا وهمسلو في وذنو وقالو "يظهرلي انك ماسمعتش كلامي
    وعصيت ماماك
    يا والله مانشريك"
    [​IMG]



     
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    ماجدة لربها ساجدة, ‏10 جويلية 2017
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو متألق ::

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    هههه قصة تضحك صح:ROFLMAO:
    يعطيك الصحة أختي برافو عليك
     
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    العَنْقَاءُ, ‏10 جويلية 2017
    #2
  3. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    الجزائر الحبيبة
    ههههههههههههه
    يعطيك الخير اختي ضحكمتيني نص ليل
     
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    الامين محمد, ‏10 جويلية 2017
    #3
  4. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    هههه يعطيك الف عافيا شكرا ليك
     
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    ماجدة لربها ساجدة, ‏11 جويلية 2017
    #4
  5. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    هههه يعطيك الف عافيا شكرا لك اخي
     
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    ماجدة لربها ساجدة, ‏11 جويلية 2017
    #5
  6. habchisalaheddin

    habchisalaheddin :: عضو بارز ::

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    هههههه
    ياخي جحا ياخي
    هههه
     
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    habchisalaheddin, ‏11 جويلية 2017
    #6
  7. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    هههه شكرا صلاح يعطيك الف عافيا على المشاركة الطيبة
     
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    #7
  8. حہسہــــأمہ

    حہسہــــأمہ :: عضو منتسِب ::

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    ههههههههه يعجبني جحا خخخخ

    ميرسي ضحكتيني فعلا
     
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    حہسہــــأمہ, ‏11 جويلية 2017
    #8
  9. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    ههههه بلا مزية خويا شكرا لك على المشاركة الطيبة
     
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    ماجدة لربها ساجدة, ‏11 جويلية 2017
    #9
  10. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    ماجدة لربها ساجدة, ‏13 جويلية 2017 على 01:31
    #10
  11. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    يعطيك الصحة أختي برافو عليك
     
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    إلياس, ‏13 جويلية 2017 على 09:20
    #11
  12. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    وبارك الله فيك اخي شكرا لك
     
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    ماجدة لربها ساجدة, ‏13 جويلية 2017 على 14:38
    #12
  13. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    ههههههههههههههه ههههههههههه
    جحا تجحجح وحكاياتو ما يخلاصو
    بارك الله فيك على القصة الممتعة
     
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    حلم كبير, ‏17 جويلية 2017 على 22:17
    #13
  14. ماجدة لربها ساجدة

    ماجدة لربها ساجدة :: عضو فعّال ::

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    ههههههه يبارك فيك اخي
     
    ماجدة لربها ساجدة, ‏17 جويلية 2017 على 22:34
    #14
  15. _دحمان_

    _دحمان_ :: عضو فعّال ::

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    واد سوف
    هههههه والله روعه
     
    _دحمان_, ‏18 جويلية 2017 على 00:09
    #15
  16. prince of love

    prince of love :: عضو فعّال ::

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    هههههههههههههه والله يا جحا
     
    prince of love, ‏18 جويلية 2017 على 00:28
    #16

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