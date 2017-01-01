جٍحٍآ ۆلُحٍمآرٍ ....-_

سلام عليكم ورحمة الله واش راكم حبابي ان شاء الله تكونو بخير قالك واحد الخطرة هذا جحا حاب يشري حمار راح للسوق حبس عند واحد لحمار عجبو وقال للسيد لي يبيع لحمار بعد ماجاب ساعة وهو واقف معاه يهدرو على السومة "هذا واش عندي ياتبيعني لحمار يانروح على روحي" قبل السيد وباعولو لحمار راح جحى وهو يجر لحمار من وراه وهو يمشي شافوه زوج سراقين وهوما زوج هاذو تفاهمو باه يسرقو لحمار تسلل واحد فيهم وفك لحبل من رقبة لحمار بلا مايحس جحا وربط رقبتو في بلاصة لحمار وسي جحا كل هذا الشي صاير من وراه وهو ماعلابالو بوالو مشى السراق من ورى جحا وصاحبو لاخر راح بالحمار وكان الناس يفوتو عليه ويتعجبو من داك المنظر ويضحكو عليه تعجب جحا وقاعد بقول في نفسو وقيلة تعجبهم وضحكهم يرجع الى اعجابهم بحماري كمل جحا طريقو وهو فرحان كي لحق لدارو شاف من وراه ولقى السيد والحبل في رقبتو قالو شكون نتا وقف السيد وقاعد يبكي "ياسيدي انا راجل جاهل زعفت العجوز (الام) ودعات علياوطلبت من ربي باه يمسخني ويرجعني حمار فستجاب ربي لدعوتها وكي شافني خويا لكبير هكا حب يتهنى مني وجابني للسوق واشريتني نتا بكرمك وبفضلك رجعت انسان" وقعد سراق يحب في يد جحا يبكي ويشكر فيه سي جحا صدق السراق وطلقو ونصحو باش يطيع ماماه ومايعصيهاش غدوة من داك راح جحا لسوق باه يشري حمار وشاف لحمار نفسو تاع ديك المرة قربلو جحا وهمسلو في وذنو وقالو "يظهرلي انك ماسمعتش كلامي وعصيت ماماك يا والله مانشريك"