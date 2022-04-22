سهرة مع ضيف جليلوس ( الززززهر )

انا وحماري ها لالا

انا واحماري في جبل نلڨط في نواغ



انا وحماغي ها لالا

انا واحماغي في جبل نلڨط في نواغ



انا وحماغي ها لالا

انا واحماغي في جبل نلڨط في نواغ



انا وحماغي ها لالا

انا واحماغي في جبل نلڨط في نواغ

​

جلول سنوات قبل الترسيم ( بصحته )جلول انسان قاري ومثقف وعلى قد حالو لكنه طيب ونية مسكين رزقو ربي بخديمة في ايكول وراه يستنى في الترسيم باه يبدى يبني في المستقبل اللي كان يحلم بيه في الجامعة.ميسيو جلول كره من السطوب stop كل يوم مسكين فات عليه مافات شمس مطر ثلج فونتصابل كورتاجات ... النشرة الجوية بلكل فاتت عليه . و اضطر أخيرا يشري وسيلة نقل قدو قد صواردو .اشترى حمار (اكرمكم الله) صاحبو كان يحرث بيه مدة 60 سنة وتقاعد حسبولو بسومة مليحة ومغرية.رايح جاي بيه من دارو لمكان عمله في مدرسة القرية لانو جلول المسكين لازمو يستنى 3500 سنة باه يشري شقفة سيارة بهذيك الشهرية. واحد النهار وهو رايح للخدمة :نتفاهمو قبل ( ر + R = غ )جات فايتة عليه طوموبيل F16 طرشاتو بالماء كانت بركة في الطريق .تشقلب وقريب طاح من ظهر الحمار .الله يعطيكم العمى ...الله لاتربحكم...الله يديكم...شويا وتعاود ترجع السيارة مارشاريار يهبط الكارو واذا بيها آنسة تزيد تهبط النواظر زيو فار ميتاليزي.جلول يكمل : الله يحفظكم.... الله يبقي عليكم الستر ...تعتذر منو الانسة اووه باغدون موا ميسيو سيلتوبلي ماشيني بلعاني شفت الحمار بصح مشفتكش انت.جلول ديجا راه انتقل الى رحمة الله وفي قلبو كان يغني ويقول :يوم ورا يوم ..حبيبيوانا بحلم بيك دايما ....يوم ورا يوم ... يوم ورا يوم...:موسيو اسكو صافا:جلول صافا صافا راني معاك.الانسة : لوكان جيت وحدك نوصلك في طريقي مي لحمار وين نديروه.جلول راكي عالحمار نو نو منعغفوش ماهوش نتاعي ركبتو نتفكر الصغر برك.(الحمار صد براصو لجلول : آه خسارة عليك جلول آه آه بعتني ثم ثم رخيس )جلول ياحماري هاذي لوكازيو نتاع العمر متحشمنيش: ايا لحماغ اغ اغ انطلڨ مع الحدغة اغ اغ كيكي اغ الله يسترك حماغي لعزيز.جلول يركب في السيارة الفخمة يكسل رجليه ويطلق يدو برا الكارو ويضربها بتبسيمة عريضة شغل اشراها ليه.الانسة: واسمك وواش تخدم خويا .:انا بلا فخغ موسيو جلول التيارتي بخوفيسوغ فخونسيالانسة آه سي بيان.: لابيان لا غيان ديجا لوكان تابنلي نجيبو في البوطي نهجر جد البلاد صون فيان.الانسة: مي بوغكوا بوخوفيسور راك تقري في الاولاد وتربي في اجيال سي مليح.: يڨلع ذاك الجيل ماهو تاع قغاية ماهو نتاع تغبية ديجا غاني نفوت في الوقت معاهم وصايي.جلول يوصل للمدرسة ويبدا نهارو كيالعادة والعوايد في القسم.بعد ساعة يجي داخل المدير ومعاه هاذيك الانسة .المدير: السلام عليكم موسيو جلول نقدملك مادام صوندغين مفتشة الترسيم مادة الفرنسية.خزر جلول مع تلاميذ الصف وقال : ياودي زهغي وحافظو مليح ،،، راح في الحدغة كيما راح الحماغ.