سراق حاب يصبح مفسر أحلام

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة الامين محمد, ‏14 جويلية 2017.

  1. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    رايح نحكي ليك قصة بعدها و نشرح ليكم المغزى منها
    قالك جا سراق باش يسرق دار
    لمــا دخل للدار و وصل للغرفة لقى فيها عجوز كبيرة و نايضة من رقاد
    قاتلوا باينة انت سراق
    رواح وليدي عندي الذهب نعطيه ليه حلال خير من السرقة
    قال ليها السراق لكن فهميني وعلاش راكي نايضة حتان لهاذ الساعة
    المتأخرة
    قالت لييه سكت يا ولدي راني شفت منام و طير النوم من عيني
    ريح ريح بلاك تفسره لي
    جلس السراق
    و بدات العجوز تحكي ليه
    يا وليدي شفت في منامي أني طحت في الواد
    و بديت نعيط لوليدي حكييييييييييييييييييييييييييييييم
    حكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم
    حكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    في هاذ الوقت سمعها ولدها جا يجري من الغرفة الأخرى و دخل عليها
    واش الحاجة و شكون هاذا اللي راه هنا و واش راه يعمل
    ههههههههههههههههههه
    قالت ليه يا حكيييم هذا سراق جا يسرق و الله ما يحشم
    جيب العصى
    و بدا حكيييم يضرب في السراق
    حتى تعب
    قال ليه السراق زيد ضرب يا حكيييم انا نستاهل جيت نسرق و لا نفسر لمنامات
    ههههههههههههههههههه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    هاذ القصة في خاطر إعادة البكالوريا
    و الناس اللي ماهيش حابة تقرا يصبح راقد
    و هو عنده الباك و كي يعادوهاله و يخسروا عليه ميزانية في وقت التقشووووف
    يزيد يصبح راااقد
    نورمالمو لليتأخر ياخذوه للسجن لأنه عايش باللا مبالات
    [​IMG]
    مش يعاودوله فرصة أخرى
    علابالي بلي ضروك ضروك يجو الفلاسفة و اللي حنان بزاف و يقول ليك لا لا ما تعممش
    كاين و كاين
    و أنا نقول لأي واحد اصبح راقد يوم البكالوريا
    غدوة على السبعة و سبع دقايق و سبع ثواني
    رواح عندي نعطيك ميات مليون
    واش رايكم يخلف علي الوعد و لا يضبط كل الهواتف اللي في الدار
    و يزيد يوصي ماماه و بابه و جاره و جيرانه و صاحبه و ولد عمه
    باش ينوضوه و ما يتأخرش على الوقت باش يدي ميات مليون
    الحاجة اللي ماهيش في القلب تنام العين و تخليها
    زمان ناس الباك ليلة الباك ما يجيهش الرقاد خلاص خوفا و طمعا
    اصمت يا الامين بديت تخلط أسسسسسست
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    واش رايكم لوكان يزيدوا يعادوا الباك للناس اللي زادت تغيبت زعما ماهوش حل مليح
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏14 جويلية 2017
    #1
  2. يزيد 05

    يزيد 05 :: عضو مُشارك ::

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    Batna
    و أنا كون نقول رواح عندي نعطيك ميات مليون في كل صلاه تحضرها فالمسجد وفي كل يوم تروح لخدمتك وتخرج فالوقت ولما تعطي موعد تحترمو و و و
    واش رايك تتخلف على الموعد و لا تضبط كل الهواتف اللي في الدار
    و تزيد توصي ماماك و بابك و جارك و جيرانه و صاحبك و ولد عمك والحي والبلديه والدايره والوالي بنفسو هههه
    هكذا كي نحطو الامثله نعمموها على الجميع ونطبقوها على الجميع وفي كل شيء بدون انحياز باش نفهمو بلي مناش اناس تاع احترام وقت ومشكلة تاخرنا ليست في امتحان فقط بل في امور كثيره وفيها من هو اهم من البكالوريا والامتحانات
    حاب نسقسيك وجاوبني بصراحه حط نفسك انت تاخرت لدقيقه او اثنان وتم اقصائك وطوال العام وانت تتعب انا متاكد انك كنت ستساند هذا القرار وستتمنى لو اعطيت لك فرصه ثانيه
    كيما حكاية الميات مليون كون ماتلحقش عليها ونقولك نعطيك فرصه ثانيه كنت ثاني تكون اول المؤيدين
    احنا قلنا القرار في صالح الناس لي تاخرو لظروف قاهره ولما نقولو ظروف قاهره ممكن يكون اي سبب
    اما الناس لي تغيبت هذوك منحكوش عليهم
    والخسائر الماديه الملام عليها هي الوزاره التي تخرج بقرارات بدون دراسه
     
    ميلينا و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    يزيد 05, ‏20 جويلية 2017 على 22:49
    #2
  3. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم ورحمة الله..

    أنا أتذكر نهار لي جوزت الباك في اليوم الأول في هاتف أمي ديرت المنبه ماشي واحد بالاك عشرة أو أكثر.. واحد علا 5 تاع الصباح حتى ل 7 يعني كل 5 دقايق منبه جديد...
    ومن بعد نوضت قبل مايصوني الأول .. ايه ماكانش في ذاك الوقت عندنا فايس بوك باه نسهرو معاه أو شيئ آخر كانت الدراسة أول وآخر همنا..
    لكن راح نقولك نفس الكلام لي راك كاتبو..
    مهما كان ماتعممش يا أخي والله كل واحد وضروفو كاين لي عندو يماه تنوضو صباح وكاين لي ماعندوش.... وكاين لي بات في مشاكل عائلية ومارقدتش الليل وكاين لي بعاد في الطريق وماقدروش يلحقو..
    ولك أن تقرأ هذه القصة
    ..
    نتفق معاك في اللامبالاة من بعض الأشخاص.. لكن لست مع الوزارة لي تغلق الباب في حدود 8:00 على الأقل يزيدو 10 دقايق لعل وعسى. ..
    شكرا لك

     
    ميلينا معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏20 جويلية 2017 على 22:54
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو فعّال ::

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    عجبتني حكاية السراق اكثر و ضحكت من قلبي كيعاد حتى الضحك مولاتلوش بنةاعادة الباك انا معاهم دارو الواجب.و كل واحد حر في نفسه جيل اليوم صعيب و عنده امور اخرى تشغله و الباك.ما يعني لو.والو
     
    ميلينا, ‏21 جويلية 2017 على 14:59
    #4
  5. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

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    طيب لاه ما يعاودوش دورة أخرى للناس اللي زادت تغيبت
    عموما راجع ليكم للرد عليكم أحبتي
     
    الامين محمد, ‏21 جويلية 2017 على 15:01
    #5

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