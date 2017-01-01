سراق حاب يصبح مفسر أحلام

رايح نحكي ليك قصة بعدها و نشرح ليكم المغزى منها قالك جا سراق باش يسرق دار لمــا دخل للدار و وصل للغرفة لقى فيها عجوز كبيرة و نايضة من رقاد قاتلوا باينة انت سراق رواح وليدي عندي الذهب نعطيه ليه حلال خير من السرقة قال ليها السراق لكن فهميني وعلاش راكي نايضة حتان لهاذ الساعة المتأخرة قالت لييه سكت يا ولدي راني شفت منام و طير النوم من عيني ريح ريح بلاك تفسره لي جلس السراق و بدات العجوز تحكي ليه يا وليدي شفت في منامي أني طحت في الواد و بديت نعيط لوليدي حكييييييييييييييييييييييييييييييم حكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم حكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في هاذ الوقت سمعها ولدها جا يجري من الغرفة الأخرى و دخل عليها واش الحاجة و شكون هاذا اللي راه هنا و واش راه يعمل ههههههههههههههههههه قالت ليه يا حكيييم هذا سراق جا يسرق و الله ما يحشم جيب العصى و بدا حكيييم يضرب في السراق حتى تعب قال ليه السراق زيد ضرب يا حكيييم انا نستاهل جيت نسرق و لا نفسر لمنامات ههههههههههههههههههه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هاذ القصة في خاطر إعادة البكالوريا و الناس اللي ماهيش حابة تقرا يصبح راقد و هو عنده الباك و كي يعادوهاله و يخسروا عليه ميزانية في وقت التقشووووف يزيد يصبح راااقد نورمالمو لليتأخر ياخذوه للسجن لأنه عايش باللا مبالات مش يعاودوله فرصة أخرى علابالي بلي ضروك ضروك يجو الفلاسفة و اللي حنان بزاف و يقول ليك لا لا ما تعممش كاين و كاين و أنا نقول لأي واحد اصبح راقد يوم البكالوريا غدوة على السبعة و سبع دقايق و سبع ثواني رواح عندي نعطيك ميات مليون واش رايكم يخلف علي الوعد و لا يضبط كل الهواتف اللي في الدار و يزيد يوصي ماماه و بابه و جاره و جيرانه و صاحبه و ولد عمه باش ينوضوه و ما يتأخرش على الوقت باش يدي ميات مليون الحاجة اللي ماهيش في القلب تنام العين و تخليها زمان ناس الباك ليلة الباك ما يجيهش الرقاد خلاص خوفا و طمعا اصمت يا الامين بديت تخلط أسسسسسست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واش رايكم لوكان يزيدوا يعادوا الباك للناس اللي زادت تغيبت زعما ماهوش حل مليح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ